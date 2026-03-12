Другой ребёнок: Блины с джемом!
Бабушка: Ох, спасибо! Всё разъяснил. А как зовут-то тебя?
Ребёнок: Денис...
16 человек, которые пришли забрать чадо из садика, а попали на целое представление
Поход в детский сад за ребенком кажется самой обычной ежедневной рутиной. Но иногда этот ничем не примечательный процесс превращается в настоящий квест или непредсказуемый спектакль. Казалось бы, ты просто пришел забрать малыша домой, но в итоге получаешь столько впечатлений, что хватит на целую неделю вперед. Мы собрали для вас самые душевные и смешные истории, в которых банальные жизненные сцены в садике внезапно обернулись блестящей комедией.
- Забирал дочь из сада. Одна бабушка спрашивает внука: «Что вкусного давали?» А тот: «Динис демон!» Бабушка: «Какой Денис? Что ел-то?» А парень свирепо: «Динис демон!» Мы с другими родителями переглянулись, бабушка занервничала. И тут интригу развеял крик другого ребенка. Он выдал: «Блины с джемом!» Все вздохнули с облегчением и улыбнулись. © step.teache
Другой ребёнок: Блины с джемом!
- Отправила деда за внуком. Звонит, говорит, не отдают. Лечу в сад. Дед красный, воспитательница на защите группы: «Отдаем только родным!» Я кричу: «Это наш дед!» Она: «А Петя сказал, что видит его впервые». И тут Петя все разъясняет. Он пробубнил: «А нечего было забывать обещанный мармелад. Нет мармелада — нет внука».
А Петя не подумал, что если его деду не отдадут, то ночевать он останется в садике ?
В следующий раз на месте родителей я бы предупредила мальчика, что врать вот так нельзя. Последствия вранья могут быть разные. Например не услышали родители звонок из сада и воспитателю волей-неволей пришлось бы вызывать органы опеки или милицию. Ну а что ? Родителей нет, какой-то мужик утверждает, что родственник, ребенок отрицает, а время на часах "уже пол часа как всему персоналу сада пора быть дома".
В итоге стресс ребенку и проблемы родителям.
- Отправила мужа за сыном в садик. Звонит мне: «Он отказывается со мной идти! Кричит, что не знает меня!» Залетаю в садик: муж красный, воспитательница в растерянности, а сын сидит, насупившись. Говорю: «Тема, это же папа!» А сын со вздохом: «Папа утром обещал, что вечером заберет меня в костюме Человека-паука! А этот в обычной куртке пришел. Я с ним не пойду!»
О, еще одна прынцесса-капризинка. Не пойдешь? Отлично, оставайся в садике, утром приводить не надо.
Через полчаса будет как шелковый.
Ну и папе урок - внимательнее слушать, что там бормочет чадушко и не соглашаться на автомате на всякую фигню.
- Забирала дочь с детского сада. Пока собирала ее рюкзак, к ней подошла подружка из группы и сказала: «Пока, Ань! До встречи завтра в нашем клубе!» Я удивилась, спросила: «Ань, а что это у вас за клуб такой в садике?» Она посмотрела на меня с подозрением и ответила: «Мам, первое правило нашего клуба — никому не рассказывать о нашем клубе!» Стала волноваться, но на следующее утро воспитательница меня успокоила. Оказалось, они с подружками построили «замок» из подушек, сидят там, играют, общаются и мальчиков выгоняют.
А, вот как это нынче делается! Обычно таких прынцесс дракон охраняет, но, похоже, перевелись нанче эти рептилии, теперь всё приходится самим
- Привела детей в садик. Хорошо общаюсь там с одной мамочкой, тут она мне предложила зайти к ней на кофе. Я говорю, мол, не могу. А она мне такая: «Ты всегда отказываешься». Я как распахнула свой пуховик и она все поняла. Ведь там была лишь пижама с имбирными печеньками. Тогда она расстегнула свой пуховик, там тоже оказалась пижама. Мы захохотали. Так и дружим. Никогда не знаешь, где встретишь своего человека.
То есть, эти две дамочки ходят в пижамах зимой через снег и реагенты, а потом в этих же пижамах дальше спать заваливаются???
- Как-то попросила меня жена забрать сына из сада. А я даже не знал, где их группа находится, на какой площадке их выгуливают и вообще как выглядит воспитательница. Захожу, детишки гуляют на улице. Малышня мельтешит, почти все в комбинезончиках. Не то что все в одинаковых, но некоторые похожи, как у моего. Зависаю перед первой площадкой. Чувствую себя полным идиотом, потом что своего ребенка опознать издалека не могу. Одна надежда, что он меня увидит и сам прибежит. И тут появляется воспитательница со словами: «Очередной отец пришел, своего найти не может». Я назвал группу и имя. Она мне подсказала, где искать. Нашел. Больше я его забирать туда не ходил.
...и вообще, привел домой, сдал жене на руки и поехал к маме С тех пор сына больше и не видел...
- Как-то забирал ребенка перед вечерней прогулкой. Уже все стояли на улице, вдруг один малыш очень резво побежал к открытым воротам. Воспитательница рванула за ним не хуже спринтера на стометровке. Вот тут мне ее стало жалко, я осознал, насколько это тяжелая работа.
Герман Ткачев - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Да, работе воспитателя не позавидуешь, очень уж она хлопотная.
- Забирала сына из сада. Воспитательница заявила: «Ему нужна более открытая сменка, в этой ноги не дышат». Смотрю на сына, который играет в сандалиях, и изо всех сил пытаюсь представить себе более открытую обувь. Сын прекратил этот цирк, ведь он подошел ко мне, и воспитательница поняла, что ошиблась. Она подумала, что я мама мальчика, который был в кроссовках.
Ну, наконец-то, истории не только про косячных отцов! Такая воспитательница и ребёнка может отдать левой цыганке, чисто случайно
- Забираю сегодня дочь из сада. Идем домой. Все как обычно. Обсуждаем как день прошел, что интересного было, листики с цветочками собираем. Тут возле подъезда она резко останавливается, осматривает меня с головы до ног и выдает: «Мама, ты у меня такая красотка!» Я аж прослезилась. Это лучший комплимент в моей жизни. Дочери 2 года 5 месяцев.
- Забегаю за сыном в садик. Дети сидят на ковре, в центре на стульчике сидит воспитательница, а мой стоит перед ней, уперев руки в боки. Ну все, думаю, сейчас меня будут отчитывать за его поведение. Прислушиваюсь. А мой сын строго говорит: «Анна Ивановна, вы опять суп не доели! Никаких мультиков, пока тарелка не будет пустой!». Воспитательница, увидев меня, взмолилась: «Забирайте скорее вашего начальника, мы уже сорок минут в эту игру играем, я больше не могу есть воображаемую брокколи!»
- У меня вечные проблемы с распознаванием быстродвижущихся детей в количестве больше 10 человек, особенно на улице. Поэтому утром ребенка одеваю сама, а отвозит муж. Да, я его опознаю на прогулке по ярко-желтой шапке с помпонами-ушами. А вообще, он сам прибегает быстрее, чем я его глазами найду.
Со старшей дочкой была история — ухохочешься. Мне нужно было забрать ее во время тихого часа и никого из детишек не разбудить. Но в садике оказалась новая нянечка, которая детей еще совсем не знает. Она предложила мне зайти и «выбрать» самой, так неловко я еще никогда себя не ощущала. 25 детей спят под одинаковыми одеялками, в одинаковых «ящиках» (кровать-комод), затылками ко мне. Примерно половина из них — русые девочки, чьи оттенки волос смешались из-за закрытых оранжевых штор, а очертания фигур размыты одеялами. Пришлось каждой в лицо заглядывать.
А номеров на кроватках нет? У нас номер шкафчика, горшка и кроватки закреплён за каждым ребёнком
- Недавно переехали в Сербию. Из садика детей всегда забирала я, а тут пошел муж. Дальше рассказ с его слов. Говорит воспитателям имена детей: «Мэри и Алекс». Воспитатели как-то удивились, пошушукались, но ушли наверх и привели двух детей, не наших. Интересно, что девочка сразу побежала к мужу, а мальчик насторожился и не пошел. Потом выяснили, что в садике наших детей зовут просто Маша и Саша.
- Дочь бежит из сада и орет: «Мама! Это так вкусно! Я в первый раз такое вкусное ем!» Прибегает и показывает мне сухарь. А я через день стараюсь печь блины, готовить сырники, булочки, всякие конвертики! Оказывается, самое вкусное у нее — сухари.
Я в детстве просила маму сварить "полосатую кашу", как в садике. Мама голову сломала, что это за каша такая? Однажды мы обедали в столовой в городе, я увидела перловку, и закричала:- Мама, ну вот же она!
Спросите, почему полосатая? На каждом зёрнышке длинная коричневая полоска.
- Забирала сына из сада. В раздевалке мы с ним и мама с дочкой. Мама достает вещи из шкафчика: «Почему колготки наизнанку? Сложно было нормально сложить? Ты же девочка!» А девчонка не растерялась и ответила просто гениально. Она выдала: «Но ты же все равно меня любишь!» Трехлетка уделала женщину.
- Забирал брата из садика. Тут он заявил, что собирается жениться на девочке Лизе. А я-то знаю, что ему всегда нравилась другая девочка, поэтому спросил, почему так. Он мне на полном серьезе выдал: «Понимаешь, лучше же быть с девочкой, которая играет со мной в одни игры, отдает свои конфеты, нравится нашей маме (наши мамы дружат), чем с той, которая нравится. Да, она красивая, но никогда не будет играть со мной в „Бакуганов“ и сама съест все мои конфеты». И тут я понял, что мой малой не то что не пропадет по жизни, но и то, что он умнее меня.
Женится на Лизе - придется ей все конфеты отдавать. А другая сама будет его подкармливать.
Хотя мне кажется, тут больше роль сыграли бакуганы. И это правильно - красивая-то красикая, но когда нет общих точек соприкосновения, интересов и т.п., одна красота брак не вывезет...
- Моя любимая история из детского сада сына. Малыш пошел в садик. На третий или четвертый день воспитательница отдала мне его со словами: «Какой он хорошенький! Какой миленький! Красивый как кукла! На папу похож?»
"Красивый как кукла"??? Даже не знаю, что вообще можно было бы ответить на такой комментарий в адрес мальчика...
Наши дети — это действительно неиссякаемый источник сюрпризов, с которыми просто невозможно заскучать. И ведь самое прекрасное, что любая подобная неловкость уже на следующий день превращается в любимую семейную байку, которую со смехом пересказывают за ужином!
А кто в вашей семье обычно забирает малышей из детского сада? Случались ли у вас или ваших родственников такие же забавные недоразумения, разговоры с воспитателями или путаница с одинаковыми комбинезонами?