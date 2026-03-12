16 человек, которые пришли забрать чадо из садика, а попали на целое представление

А Петя не подумал, что если его деду не отдадут, то ночевать он останется в садике ?

В следующий раз на месте родителей я бы предупредила мальчика, что врать вот так нельзя. Последствия вранья могут быть разные. Например не услышали родители звонок из сада и воспитателю волей-неволей пришлось бы вызывать органы опеки или милицию. Ну а что ? Родителей нет, какой-то мужик утверждает, что родственник, ребенок отрицает, а время на часах "уже пол часа как всему персоналу сада пора быть дома".

В итоге стресс ребенку и проблемы родителям.