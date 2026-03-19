С именами не заморачивались)) Ладно хоть "друзья" игрушечные из туалетной бумаги. У одной моей родственницы была воображаемая подружка в детстве, когда ей года 3 было. Потом мама родила ей брата, девочка сказала что у ее воображаемой подружки тоже якобы родился брат и на этом их дружба и созвоны по игрушечному телефону закончилась)) До сих пор иногда ее подкалываем вопросами, как там дела у ее подружки))
16 забавных историй о людях, над которыми будто сама жизнь решила поиронизировать — 19.03.2026
Иногда кажется, что жизнь проверяет нас на прочность и подкидывает всякие незапланированные приколы: то свекровь со странными презентами, то странные свидания или даже самоподменившиеся питомцы. Но даже самые нелепые неожиданности спустя время мы вспоминаем с улыбкой, даже если в моменте вызывали искреннее недоумение.
- Доча насмотрелась «Ледникового периода 3». Очень ей понравился момент, когда Сид нянчился с яйцами динозавра. Как-то наблюдаю картину: малышка вытаскивает из запасников три рулона туалетной бумаги, ставит их друг на друга, залезает с ними на стол, один роняет и кричит: «Н-е-е-е-т!». В общем, проигрывает ситуацию из мультика.
Я посмеялся, взял малярный скотч и замотал рулоны. Для большего сходства нарисовал на них рожицы, и мы с дочкой назвали их Яйка, Желток и Белок. Жене тоже понравилось. Каждый вечер играли с ними — вышло лучше всяких магазинных игрушек! А теперь финал...
Дочка уже, к счастью, спала. Мы с женой смотрим телевизор, заходит в комнату бабушка и говорит недовольным голосом: «Вы зачем туалетную бумагу скотчем обмотали? Полчаса мучилась —разматывала!» Надо было видеть лицо нашей бабушки, когда два тридцатилетних человека в один голос заорали: «Ты уничтожила Яйку!»
- У меня жена пошла на укладку перед свадьбой. Говорить парикмахеру, что на свадьбу не стала. Возились они там уже что-то долго, я послал свидетельницу спросить, как там дела, а то роспись скоро. Та с двух ног: «Ну ты чего тут сидишь, замуж опоздаешь» — а девушка из салона, как услышала, что свадьба, сильно возмутилась, почему не сказали сразу. Моя, без пяти минут, жена спрашивает: «А зачем?» Ну мадам ей и отвечает: «Свадебные прически у нас дороже». Вот так вот прямо и нагло.
Ну блин, реально... У них там для свадебных причесок лак для волос особенный? Или если мне, например, прическа нужна, которая 8 часов продержится, но не свадебная, то она будет как-то по другому сделана, чтобы дешевле было? непонимаююююю
- Это было свидание с парнем с сайта знакомств. Зима, мороз, парк. Я — красивая, но одетая слишком легко. Да так, что через час прогулки колготки буквально примерзли к ногам. Вокруг полно кофеен. Говорю: «Пойдем хоть кофе выпьем, согреемся». Зашли. Заказываю кофе и понимаю: парень себе ничего не берет и за мой напиток платить явно не планирует. Судорожно ищу кошелек, который, как нарочно, куда-то запропастился... В очереди за нами стояли два подростка. Один из них просто оплатил мой заказ и выдал: «Где вы только таких находите?» А мой кавалер просто сбежал, еще и кинул меня в блок.
Мдааа, как мы до такого докатились 😁 Раньше парню было стремно, если девушка сама за себя заплатит, а теперь у некоторых, особенно которые с сайтов знакомств, даже денег на цезарь нет 😣🤣
- Знакомый продает обувь. На всем товаре написана его цена. Однажды подходит покупатель и спрашивает: «Сколько стоят эти 850-рублевые ботинки?» Тот впадает в ступор, но тут же отвечает: «900 рублей». А мужик ему: «Может, продашь за 850?» Знакомый, конечно же, соглашается. Покупатель покупает обувь и спокойно уходит.
Чтобы бабуля не засиживалась, я ей подарила ей фитнес-браслет. Приложение установила, а через неделю глянула и рот открыла — красота моя вдруг шпарит по 20-30 тысяч шагов в день. Приехала к ней в гости, захожу, а она, оказывается, этот браслет внучке своей младшей поиграть дала, а та ни секунды на месте не сидит, а браслет-то не только шаги, а любое движение считывает.
- Переехала к мужу за город, он говорил, что у него рыжий кот. Я кошек люблю, с радостью заботилась, он ласковый и спал со мной, когда муж на дежурстве. А тут смотрю — котик худеет и чешется. Сказала мужу, он врач. Посмотрел — да вроде нормально всё. И я тоже смотрю и вроде кот как кот: упитанный, блестит. А через пару дней опять как будто болеет. История о том, как я заботилась о двух рыжих котах: нашем и соседском. По крайней мере, я надеюсь, что только о двух. А кота той бабуле вылечили.
- Пошла я на свидание с парнем, который мне давно нравился. Пришли в кафе: все классно, сидим, разговариваем. Тут внезапно у него звонит телефон, и он с абсолютно серьёзным лицом отвечает: «Да, мам, я на свидании». А потом добавляет: «Да, с той самой, ага, которую обсуждали!»
Я от неожиданности прямо покраснела. Дальше свидание как-то не задалось: я сидела хмурая, и настроение окончательно испортилось. Прошло уже два дня, а я все думаю: что же они там обо мне говорили? И почему этот «малыш» 34-летний до сих пор отчитывается перед мамой?
- Свекровь подарила нам на годовщину электронную рамку. Поставили ее, загрузили фотки. Прихожу домой, а там фото свекрови. Думаю, ну ладно, может, глюк. Утром — БАЦ! Опять! Уже собралась ругаться с мужем или нести эту рамку в ремонт. И тут вдруг свекровь пишет: «Ой, а у вас тоже мои фото появляются? Я себе такую же купила, а они, оказывается, синхронизируются!»
Ух какая хитрая 😁 это чтобы о ней не забывали она побаловалась 😄
- Три года мы прожили вместе — любовь была безумная. Планировали переехать в большой дом, завести детей, собаку взять. Но отношения стали портиться, когда он осознал, что пора ему осуществить свою мечту и переехать жить в другую страну. А я переезжать отказывалась категорически. Много ругались, и в итоге он уехал. Несколько месяцев мы поддерживали отношения на расстоянии, но вскоре поняли, что это слишком больно, и ничего из этого не выйдет. Я так сильно его любила, что все 1,5 года с момента разрыва не могла думать ни о ком другом. Уже решила написать ему, что готова приехать. И тут звонит кто-то в дверь. Открываю — а там он! Говорит, что возвращается, ведь жить без меня не может. А в руках у него щенок таксы.
- У меня от природы очень длинные ресницы, спасибо отцу. Они достаточно светлые, поэтому обычно их крашу коричневой тушью, т.к. если черной — то выглядят, как кукольные. На день рождения подруги сделала мейк как положено, и одна знакомая прицепилась: где такие ресницы нарастила. Всю жизнь доставали этих вопросом, так что я привыкла отвечать шутя «папа нарастил». Так она через не пойми каких своих знакомых вышла на моего отца и давай напрашиваться к нему на наращивание. Когда ситуация была ей объяснена, она назвала меня глупой и всем общим знакомым стала рассказывать, какая я жадная — не хочу делиться номером своего мастера.
Классно, когда ресницы длинные достались) у меня тоже длинные, но растут как прямые палки, приходится исхитряться, чтобы более менее завиток был. Но таких неверующих не встречала 😅 хотя люди часто внимание обращают на длину ресниц
- У подружки неожиданно устроилась личная жизнь. Дедушка оставил ей большое наследство. Но в завещании он написал, что подруга получит его тогда, когда выйдет замуж. Хотел, чтобы деньги тратились на семью, а не на ее хотелки. Подружка тут же договорилась со своим другом, они фиктивно расписались. Пока шли разборки с наследством, то успели привыкнуть друг к другу. Влюбились, получили деньги и уже не захотели расставаться.
Это насколько же умной надо быть, что, для того, чтобы получить наследство, фиктивно выйти замуж?
А если бы попался такой ушлый, которому захотелось остаться вдовцом?
- У меня муж храпит. Когда сильно заходится, пихаю его как следует. Не просыпается, но храпеть перестает. Однажды я ночевала у сестры. Спали на одном диване, а на полу — двоюродный брат. Оказалось, он тоже храпит. Ну, я по привычке спросонья, как пихну. Все равно храпит. Еще раз и еще... Храпит. Тут просыпается сестра. И после вопроса: «Ты че, обалдела?» — я понимаю, что все это время я пыталась растолкать ее, а брат так и продолжал храпеть.
- Пили с подругой чай в кафешке, и тут я замечаю, что недалеко от нас сидит мой бывший и поглядывает на нас! А я от этого фрукта когда-то еле избавилась. Вдруг он подходит к нам и начинает при мне подкатывать к моей подруге. А та не растерялась и говорит: «Извините, молодой человек, но меня привлекают мужчины, а вы под это описание мало подходите.» Надо было видеть его лицо.
- Когда я была маленькой, как-то возвращалась на автобусе от тети, перепутала остановку и уехала на конечную. Город у нас небольшой, и за пару часов можно его обойти. Я знала примерно, куда идти, поэтому топала, пытаясь вспомнить повороты автобуса, и горько ревела. По дороге мне встретился дедушка, у которого я решила уточнить дорогу. В итоге рассказала ему, что случилось. Добрый человек дал мне деньги на автобус, отвел на остановку. Прошло много лет, но я и родители с благодарностью вспоминаем того деда.
- По работе часто бываю в командировках, иногда и по две недели. У мужа работа офисная, без разъездов. Я начиталась чего попало и набралась решимости проверить, не изменяет ли он, пока меня нет. Когда я вернулась, прыснула от смеха — встречает меня муж и у него волосы ярко-зеленого цвета! Говорит, что соскучился и решил помыться моим шампунем, чтобы почувствовать мой запах, а я, когда уезжала, нарочно добавила туда стойкий зеленый краситель, чтобы вывести его на чистую воду.
- Жевала шоколадку на работе и умудрилась передний зуб сломать. Денег на карточке кот наплакал, мой стоматолог в отпуске, а мне завтра презентацию делать. Записалась к первому доктору и помчала. Сижу в кресле, тетенька к моему зубу приглядывается и выдает: «Девушка, да вы не зуб сломали, у вас просто пломба отлетела!» Поставила она мне временную пломбу, но посоветовала поскорее озадачится коронкой. Стоило это копейки, и на презентации я смогла без стеснения рот открывать.
как можно не знать, что у тебя пломба стоит? раз она отлетела, значит её когда-то поставили
А у вас в жизни были моменты, когда жизнь подсовывала вам лимоны? Получилось сделать из них лимонад?
Да задолбалась я лимонад пытаться делать. Хочу просто уже других напитков.