15 жизненных сцен, в которых ирония судьбы оставила впечатлений на год вперед

48 минут назад
Говорят, справедливость — дама неторопливая, но иногда ирония судьбы срабатывает мгновенно. Мы собрали 15 историй о том, как жизнь сама расставляет все по местам. От забытых в книгах сюрпризов до нелепых ситуаций на заправках — эти живые зарисовки точно поднимут вам настроение.

  • С другом ездили по делам, потом решили зайти к нему в гости, чтобы поиграть в приставку. Заходим в подъезд, там два лифта, но на одном висит табличка, что он не работает, и одна кнопка на оба лифта. Я нажимаю. Сами мы бурно обсуждаем что-то, никуда не торопимся и по сторонам не смотрим. Вот лифт приехал. Двери открываются, и совершенно неожиданно в подъезд на дикой скорости влетает мальчишка лет 11-12, забегает в открывшиеся двери, нажимает на свой этаж и кричит нам: «Фу-у-у, неудачники, я быстрее вас успел! Я поеду, а вы пешком пойдете!» Мы переглянулись. Дерзко, однако. Но не напрягаться же из-за этого малолетнего дурачка? В общем, препятствовать закрытию дверей никто из нас не стал. Двери закрываются, лифт стартует, проезжает пол-этажа и останавливается. А из лифтовой шахты доносится крик: «Ааа, помогите, я застрял!» Мы ржали минуты две. Потом ногами поднялись к другу на четвертый этаж, и там он позвонил в ЖЭК, чтобы мальчишку все-таки вызволили. © ZloePechen1e / Pikabu
  • Нашла в кладовой книгу, которую на прошлый Новый год подарили бывшему его тетя с дядей. Когда этот обманщик съезжал, книгу оставил — читать не любил, она так и осталась запечатанной. Думаю, раз уж лежит, загляну. Открываю, и у меня глаза на лоб лезут: там лежат 200 баксов между страниц. Ха! А говорят, бумеранга не существует. © Палата № 6 / VK
  • Будучи новичком за рулем, я допустила ошибку на перекрестке и разозлила какого-то мужика. Спустя несколько дней стою в очереди на заправке. Мужчина, который тогда стал «жертвой» моей оплошности, начал высказывать мне претензии, говоря, что таким людям не место на дороге. И наговорил гадости. Садится этот дурак в машину, заводит ее и трогается с места. В этот момент он вырывает шланг из колонки и пистолет из бака, и бензин радостно выливается прямо на асфальт. Его лицо в этот момент я запомнила надолго. © Карамель / VK
  • Работаю на фабрике по производству мороженого, контролирую санитарию. Мужчина в упор отказывается снимать цепочку с шеи — пишу замечание. И в это время на него с ленты сверху падает контейнер незамерзшего мороженого, не накрытый крышкой. Все ржут, а я выдаю: «О, птица кекнула на счастье». © GnomSVetki / Pikabu
  • Свекровь все пилила меня, что я не так готовлю. Как-то она пришла к нам в гости, попробовала пирог и давай советы раздавать. Муж ухмыльнулся: «Мам, давай ты покажешь, как надо». И тут встрял мой сынок: «Бабуля, вообще мама говорила, что ты самые лучшие пироги печешь. Сделай мне, а?» Я поспешила отвернуться, потому что не смогла сдержать улыбки — свекровь вообще не дружит с тестом. Я-то помню ее дебют с вишневым пирогом, без смеха и не расскажешь. Вот этот мой рассказ и «комплименты» шефу и слышал мой малыш. Не знаю, как она будет выкручиваться, но сын теперь от нее с этим пирогом не отстанет, придется учиться.
  • По утрам мы с мужем — полные противоположности. Он бодрый, разговорчивый и готов болтать с первых минут, а я до двойного кофе и завтрака представляю угрозу для окружающих. Сначала он честно пытался со мной общаться по утрам, но со временем смирился и отстал. Потом у нас родилась дочка, и муж был в восторге, говорил, что теперь у него появится напарник для утренних разговоров. Но судьба решила иначе: дочь выросла моей точной копией — и внешне, и по характеру. Теперь мы по утрам сидим вдвоем с одинаково кислыми лицами, а папе еще и прилетает, если он вдруг решит вторгнуться в это молчаливое королевство. © Мамдаринка / VK
  • Заходит мужик, уже на взводе. Хочет купить колонку по акции. Но у нас ее не было, и на мое предложение заказать онлайн он выдал: «На складе ищи!» Я пару минут постоял на складе в тишине, вернулся и развел перед ним руками. В итоге он купил модель подороже. Пока паковал, я решил устроить ему квест: спрятал чек между слоями упаковки и все плотно заклеил скотчем. И если он надумает вернуть эту колонку — знатно понервничает, аккуратно раскрывая обертку в поисках маленького клочка бумаги. © kubrador / Reddit
  • Я сидел на заднем сиденье, когда бабушкин муж сказал: «Замолчи!», потому что она попросила его ехать помедленнее. И буквально через пару секунд его остановил полицейский за превышение скорости. Я до сих пор смеюсь, вспоминая это спустя столько лет. © IniMiney / Reddit
  • Ох, раньше я был самоуверенный. Было мне 19, купил тогда фотик и сразу же по всяким группам стал писать, что я фотограф, искать заказы. Первым моим заказом была сразу свадьба. Денег я взял очень мало, но сейчас вообще удивляюсь, с чего вдруг я взял, что справлюсь. Если что, это реально был мой первый опыт с фотиком, и у меня не было никаких даже базовых знаний о фотографии. Как вы могли понять, с этой задачей я справился ужасно. Заказчики страшно обиделись. Деньги я, конечно, вернул. Так вот, женился я. Фотографа позвали классного, во всяком случае, на странице у него были хорошие фото. Вот только свадьбу он нам пофоткал паршиво. Любимая в слезах, не знаю, что делать — других таких фотографий нам уже не сделать. Никогда в это не верил, но по ходу бумеранг существует. © Палата № 6 / VK
  • Наглые бабки теперь не только в автобусах, но и в самолетах. Специально доплатила, чтобы сесть на место у окна. Радостная иду к середине салона, смотрю — на моем месте сидит женщина. Попросила ее пересесть, так как это мое место. Она начала кричать, как резаная, что я невоспитанная, и все такое. Не стала вестись на ее манипуляции и вызвала бортпроводника. Меня пересадили в передний ряд. Поскольку та ненормальная начала кидаться на бортпроводника, ее еще и выпроводили из самолета. © nurzhaynok
  • Случай смешной был в Риге. Еду в трамвае, немножко в неформальном виде с рок-тусовки, у базара женщина заходит с «тетковым» лицом и кучей сумок и орет, чтобы уступила ей место, мол, доживешь до моих 50, поймешь, как тяжело стоять. Я ей молча карточку — 60. Как она испарилась со всем грузом, я даже увидеть не успела. © inga_yanovskaia
  • Работал как-то я в промышленном альпинизме — швы меняли в панельных домах. Пришел к нам в бригаду новый кадр — завесили ему веревки, он зацепился, начал спускаться, спустя пару метров достал телефон и начал обзванивать знакомых с вопросом, не надо ли кому пены строительной по дешевке, а то у него их тут коробками, учет никто не ведет. Бригадир стоял над ним и слегка офигел. Позвонил начальнику, а парень, спустившись с первого шва, узнал, что он тут больше не работает. Более короткой смены я не встречал. © W0lk / Pikabu
  • Утром выхожу из продуктового, загружаю машину пакетами — и тут женщина рядом снимает перчатки и просто бросает их на землю. Я вежливо говорю: «Девушка, не мусорьте». В ответ она машет мне ручкой и садится в свою машину. Я подхожу, поднимаю ее перчатки, приподнимаю дворники на ее машине и аккуратно засовываю перчатки под них, чтобы не улетели. Вижу, как она в салоне возмущается и что-то бурчит. Я спокойно сажусь в свою машину и уезжаю. © waldo06 / Reddit
  • Моя соседка — женщина с большой собакой. Каждый день она выводила ее гулять прямо к моему забору. Как-то раз я заметил, что растения сильно пострадали: земля разрыта, а некоторые цветы просто исчезли. Сначала подумал, что это дети или уличные животные, но однажды увидел сам — пес моей соседки роет землю у моих саженцев, а она стоит рядом и болтает по телефону. Я вежливо сделал замечание. В ответ: «Собаки так делают», смешок и ничего больше. Я подправил грядки, поставил заборчик, но это не помогло: собака продолжала все портить, а хозяйка ее не останавливала. И вот однажды я обильно полил землю, чтобы она подольше оставалась сырой. Пес утречком по привычке пришел к моему забору, но поскользнулся и весь вымазался в грязи. Видимо соседке пришлось долго его отмывать. После этого к моему забору они больше не подходили. © Gullible-Volume8049 / Reddit
  • Вчера утром я, как всегда, поехал на работу на электричке. Напротив меня сидел мужик. Он огляделся, достал телефон из кармана и включил видео. Народ в вагоне начал коситься, а он как будто не замечал. Электричка остановилась на станции, зашли новые пассажиры, одно место оказалось рядом с ним. К нему подошла бабушка, попросила подвинуться, а усевшись, завела разговор: сначала о том, как ее кто-то толкал на лестнице, потом о магазинах и каком-то ребенке, которого учит. Эмоции на лице мужика были на все 100 — разочарование и облом, пришлось даже телефон убрать. Кажется, это карма его настигла: не вежливо свое видео на всю электричку включать, наушниками надо пользоваться. Бабуля доехала почти до конечной станции. © PozitiMaker / Pikabu

А в вашей жизни случались такие поучительные истории, о которых до сих пор приятно вспоминать? Поделитесь своими наблюдениями в комментариях!

