20+ сувениров из путешествий, которые люди привезли вместе с колоритной историей — 17.03.2026
Из путешествия всегда хочется привезти себе и близким какие-нибудь необычные сувениры. Герои нашей статьи могут не только сувенирами похвастаться, но и рассказать истории. Например, одна пара из отпуска привезла вместо магнитиков нового члена семьи. А кто-то привез к себе домой шаманский бубен шутки ради — и в жизни начали происходить чудеса.
- На курорте ухаживал за мной итальянец. Эмоции были как в сериале. Наступает последний вечер, долго прощаемся, и он мне говорит: «Закрой глаза и протяни руки». Я закрываю, а он вручает статуэтку лошадки. Я в недоумении: что за романтика такая? Приехала домой, поставила на полку, а позже кот ее разбил. Начала собирать осколки, а там серьги. Пишу ему: «Ты почему не сказал, что там внутри подарок?» Он говорит: «Я все ждал, когда ты мне выскажешь за такой странный подарок, и тогда я раскрою тебе тайну. А ты меня даже не упрекнула». Шутник, блин!
- Привезла мне свекровь из Испании книгу «Руководство: как стать идеальной женой». Я обиделась. Вроде в хороших отношениях были, а тут такой подарок. Через время решила полистать — мол, чему эта книга может меня научить. Читаю, а там все в таком стиле: «Всегда высыпайтесь, пусть муж приносит вам кофе в постель. Это его обязанность». Как же я начала хохотать. А потом смотрю — там конверт с запиской: «Доча, ты просила меня привезти тебе книги для практики испанского, и я решила, что эта подойдет лучше всего». И чего я сразу выводы сделала? Свекровь у меня супер!
«Эти сувениры из двух городов одинаковы — хотя изображение не имеет отношения ни к одному из них»
- Подружке из Лондона привезли презент — «яйца чайки», обычные такие, с виду на перепелиные похожи. Английского она не знает, этикетку читать не стала. И, как выяснилось, очень зря. Вот решила она их сварить. Надо было видеть ее лицо, когда в ковше с кипящей водичкой не оказалось яиц — они оказались шоколадными. Вот что значит не учить языки! © Подслушано / Ideer
- Купила себе в Китае футболку с иероглифами. Продавец сказала, что надпись притянет счастье и любовь в жизнь. Надела ее довольная на встречу с другом-китайцем. Сидим в кафе, а он все это время как-то странно поглядывал. А потом спрашивает: «Это правда?» Оказалось, что на футболке было написано: «Ищу богатого мужа». Ну, в принципе, продавец и не обманула.
«В Корее купила несколько традиционных поздравительных открыток, чтобы потом дарить их близким на дни рождения и другие праздники. Близкие в восторге»
«В следующий раз куплю еще».
- Встречалась с мальчиком в летнем лагере. Медляки на дискотеках, разговоры до отбоя и другая романтика. Он подарил мне свои часы. Тут наступает конец смены — драматично попрощались. Разъехались по домам, а потом он мне пишет: «У меня к тебе только одна просьба... Верни часы». Вот так прошла любовь, завяли помидоры. Оказалось, что это часы его отца, с которыми тот вообще не планировал расставаться.
«Коллекция сувенирных ложек друга нашей семьи»
Мда, девушка за часы в лагере наверное очень хорошо потрудилась...из за чего помидорки и завяли. Часы мальчик потребовал обратно, так как последний патрон, перед тем как окончательно завяли помидоры из за трипака, он засадил в десятку на её пилотке.
- Я покупаю открытки, когда путешествую. Пишу в них пару строчек о самых запомнившихся моментах и приключениях, а потом отправляю почтой на свой домашний адрес! Обожаю просматривать открытки и заново переживать свои любимые поездки через эти карточки. © ThrowRAMo123 / Reddit
- Сувениры везти с моря не комильфо, привез камней — наделал сувениров. Немного криво, но я радостный. © Mnogoto4nik / Pikabu
- Перед школой родители повезли меня на море. Поездка выдалась удачной. Уже не помню почему, но мы решили купить на египетском базаре чемодан. Прошло столько лет, всех остальных сувениров давно нет, а чемодан до сих пор с нами. Он пережил много переездов и поездок. Шутим, что у него в этом году совершеннолетие.
- Подруга привезла мне из Германии в подарок книжку с картинами разных авторов. Суть в том, что книга описывает любой опыт как приключение, и каждая мысль там проиллюстрирована работами художников разных направлений. Люблю листать ее, когда переживаю о чем то, сразу легче становится, думаешь, что все проблемы — это просто часть пути. Подруга сейчас живет в другой стране, частенько созваниваемся, чтобы поделиться впечатлениями от своих «приключений».
«Уронил старый сувенир в виде верблюда, и у него на спине обнаружился тайный отсек, о котором я даже не знал»
- Работа моя подразумевает периодические командировки, а привозить магнитики — скучновато, поэтому я, как любитель бумажных книг, решила что их коллекционировать куда интереснее. Сейчас, находясь дома, я очень скучаю по поездкам. И вновь перечитываю книги, привезенные из разных городов, и ностальгирую. Сейчас в моей коллекции всего 10 книг, но я не собираюсь останавливаться на достигнутом. © krutoffkaa / Pikabu
- Прошло уже полтора года, как у нас появилось это счастье. В позапрошлом ноябре летали в Турцию и там на пляже сидело это сокровище! Всю неделю супруга не отходила от кошки, а кошка от нее. Решение пришло само собой — надо брать! За день решили все вопросы: паспорт, прививки, билет. Теперь мы и не представляем, как без нее жили раньше. © GrafYura / Pikabu
- Купила я на выставке шаманский бубен. Предполагала красивый сувенир, только вот моя собака на него смотрела, не отрываясь, несколько часов. Поднесла его ближе к собаке — та начала убегать, а кошка — шипеть. А потом в доме как-то все наладилось, даже мечты исполняются. Разногласия улеглись, нашла хорошую работу, появилось больше свободных денег. Что это было? © Подслушано / Ideer
- Я собираю воду там, куда езжу. Набираю совсем немножко, в флакон из дорожного набора. А потом я переливаю воду в стеклянные баночки и ставлю на книжную полку. Сейчас у меня примерно 30 баночек с водой из Атлантического, Тихого океана, Гольфстрима, Великих озер, Исландских водопадов, Адриатического моря, водоемов Ирландии, Португалии. И это все бесплатно! © ohflowergirl / Reddit
«Пчело-корова, которую я купил в Японии»
- Были в Сербии. Решили купить в качестве сувенира парфюм ручной работы. В старом городе живет последний парфюмер Белграда. Дядечка, похожий на профессора на ваших глазах смешивает вам духи или туалетную воду. Рекомендую. Больше похоже на представление. © firestarterX / Pikabu
- Мои друзья, семейная пара, имеют традицию — из каждого совместного путешествия привозят полотенце с символикой или названием страны/места, в котором побывали. Последний раз летали на Шри-Ланку. Долго не могли найти, где купить полотенце, чтоб было прям понятно, откуда оно. В одной из лавочек местный житель, заметив их отчаяние, на пальцах предложил им сделать полотенце ручной работы, персонально для них, «на заказ». Внесли предоплату, договорились забрать через сутки, ждут. Через сутки сказали «не готово». На вторые — то же самое. На третьи сутки: «Ну хватит уже нас торопить, вы хотите, чтоб было хорошо?» И вот на четвертый день им торжественно вручили заказ. Я считаю, это жемчужина коллекции. © ryapa / Pikabu
«Этот парень сделал брюки из фестивальных шапочек, которые у него остались с прошлых лет»
