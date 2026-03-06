Ну кто ж тебе виноват, мужик? Сам такую выбрал, наверное, в другом месяце 😁
18 случаев, когда недопонимание стало началом комедийного сюжета
Согласитесь, что у каждого есть история, которая началась с невинной фразы, а закончилась гомерическим хохотом всех причастных. Из нашей подборки вы узнаете, зачем одна богатая испанка надевала под вечернее платье галоши и чем на самом деле был шикарный палантин, привезенный учительнице в подарок из Европы.
- Сыну 3 годика. Однажды прихожу я за ним в садик, а нянечка ни с того ни с сего спрашивает: «А что случилось с вашей свекровью?» Говорю, что ничего не случилось, мама в Ессентуки отдыхать поехала. А нянечка такая: «Ой, как хорошо. А то малыш сказал, что бабушка в сундуке». © alekperova.valida
- Дочка маленькая еще была. Пошли мы с ней в магазин. Она все время с полок что-то хватает, а я объясняю, почему нам это не надо. Дошли уже до кассы, стоим в очереди за молодой девушкой. Девушка нерешительно тянет руку к шоколадке по акции, явно раздумывая, брать или нет, а в этот момент моя дочка хватает очередной чупа-чупс — и я командую: «А ну положи!» Девушка с дочкой одновременно отдергивают руки. Смеемся, и я говорю, мол, я дочке своей это говорила, а вы можете взять. А девушка и отвечает: «Нет, это был знак! Не буду брать!» © Ольга Вас / Dzen
«Пытаемся научить пса собирать игрушки в корзинку перед прогулкой. Но он явно нас как-то по-другому понимает»
- Работала в университете. Дочку-первоклашку как-то привела на работу после уроков. Собрались домой, а на выходе встретились с проректором, и он предложил подвезти до дома, так как мы были соседями. Доехали. Дочь из машины вышла и сразу спросила: «Мама, а кто это?» Я: «Это мой большой шеф — проректор».
Заходим домой, и дочь с порога кричит отцу: «Папа, а мы на машине приехали, нас прожектор подвез!» © zhazira_aidar
- В студенчестве снимала квартиру с подружкой, и у нас там был домашний телефон. Звонят как-то — я беру трубку и слышу мужской голос: «Дугина Газель есть?» Я думаю: «Кто такая Дугина Газель?» Отвечаю ему: «Нет, таких здесь нет». А потом до меня доходит, что мужику были нужны дуги на газель... © estabientambien
- У нас родилась дочка 29 января. Жена говорит:
— Ей 29 февраля месяц будет.
Я ей отвечаю:
— В феврале 28 дней, не будет 29 числа.
— Получается, ей не будет месяца?
Вот так и живем. © ryaba22
«Купили кроватку для малышки. Правда, не для этой, а для другой, но да ладно»
- Только-только меня в банке повысили до менеджера. Я приехала из отпуска, первый день работы. Нужно было списать карточки, которые никто не забрал. Делала я это впервые. Никто мне ничего не объяснил, и я их выкинула. Сижу уже дома, и тут звонит начальница, спрашивает список карт и где сами карточки. Кое-как я дозвонилась до уборщицы и выяснила, что она, к счастью, не успела их выбросить и пакет с ними лежит у входа в банк. © nazgulaidyn_mua
- У меня кот выбегает в коридор, как только дверь открывается. И я его всегда отгоняю от двери, потому что он бежит прям до первого этажа и там начинает валяться на полу. Так вот. Приходит ко мне курьер с заказом. Кот, конечно, бежит к двери, и я ему кричу: «Иди отсюда!»
Курьер и говорит: «А заказ мне куда девать? Заказ заберите!» Извинилась, конечно, объяснила ему ситуацию. Посмеялись вместе. © Резида Шайхлисламова / Dzen
«Я думаю, что мой кот как-то превратно понимает слово „работа“»
- Раньше вещи и обувь покупали на рынке. Приехали мы домой и поставили пакет с покупками у входной двери на пол. В пакете — коробка с кожаными туфлями и коробка с кроссовками. Папа куда-то пошел и захватил с собой этот пакет с обувью вместо мусорного. Хватились вечером, когда он вернулся домой. Жалко было, ух! Но в мусорке рыться я не решилась — заглянула, не увидела нашего пакета и ушла. © klimo_va977
- Был у меня иностранный коллега, у которого ребенок только пошел в местную школу. Все одноклассники мальчика говорили об адвент-календарях, и ему тоже такой захотелось. Коллега — замечательный отец — пошел и купил этот календарь. В тот же вечер они с сыном слопали все шоколадки из него. На следующий день ребенку в школе растолковали, как работают адвент-календари, и пришлось коллеге пойти и второй купить. © Personal-Listen-4941 / Reddit
- Однажды, когда я была маленькая, моя бабушка узнала, что существуют фруктовые салаты. И решила «удивить» всех на семейном застолье. Накромсала разных фруктов и смачно залила их майонезом — салат же! Удивить всех ей действительно удалось. © anyaavaa
Кажется, тут произошло крошечное недопонимание
«Нет, спасибо, я не хочу гравировку».
- Муж готовил мясо, и была там большая мозговая кость. Он начал стучать ею по доске. В этот момент я спросила: «Мозги есть?» Имела в виду в кости, а он воспринял этот вопрос по-другому и очень удивился. Теперь, когда что-то забываем или не так делаем, вспоминаем этот момент и говорим: «Мозги есть?» © ninoqka
- Пришла домой с работы, а сын с другом играют на компе. Я у сына спрашиваю: «Ты мальчика кормил?», имея в виду нашего щенка. А друг сына отвечает: «Да не, я не хочу. Спасибо!» Посмеялись. © Воробьева Марина / Dzen
- Сыну было 4 годика, и с ним нянчилась 18-летняя дочка знакомых. Тогда у нас была собачка. Мы ее кормили мясом и мешали его с рисом или гречкой (смотря что было сварено). Няне я сказала, что она может есть все, что в холодильнике, а ребенку по классике — суп и второе.
И вот они сидят обедают. Мой сыночек дождался, пока она доест, и говорит: «Маша, ты собачий рис съела!» Я потом долго объясняла, что это не собачий, а наш. © uylia_kudryavceva
«У детей в школе парад костюмов. Один из пап понял все немножечко не так»
- Моей сестре, когда она работала учителем, мама ученика привезла из Европы палантин. Плотный, широкий, но ух какой теплый! Несколько раз она выгуливала его, оборачивая вокруг шеи. Так и ходила, пока однажды та мама не спросила: «Ну, и как вам скатерть? Понравилась?» © gulmira_life
- Приехали семьей к родителям в гости. Папа рассказывал про какого-то мужика, который долго не мог понять, как нужно правильно проверять масло в двигателе, сколько бы папа ему ни объяснял. Говорю: «Как можно быть таким глупым?» — и все вдруг на меня оглянулись. Оказалось, он говорил про деда... © Подслушано / Ideer
- Моя мама однажды привезла своей подруге-испанке в подарок галоши. На следующий день приходит на званый ужин в центр Барселоны, а хозяйка вечера (та самая подруга) встречает гостей в платье и галошах! Всем хвасталась, какую диковинную вещь ей привезли. © dariakaplun
«Какое у моего щенка понятие о персональном пространстве? Примерно вот такое»
"Ну дебил же!" - воскликнула девица из истории про деда.
Adme, в чем смысл такого ханжества?
- Стою на остановке в наушниках. Мужчина подходит и говорит: «Лесная девица!» Я думаю, какой странный, но милый комплимент. Улыбаюсь и говорю: «Спасибо». Он снова: «Лесная девица, не подскажете?» Я опять благодарю, снимаю наушник, спрашиваю, что ему подсказать.
И тут он: «Лесная, 9 — где?» И тут я понимаю, что он ни разу не назвал меня лесной девицей — он спрашивал, где Лесная, 9. А я улыбалась и говорила «спасибо». © ey_alenka_
- В аквапарке в Париже зашли с женой и ребенком в кафе. Англоговорящих официантов там не было. Хотели взять по бургеру и картошке фри. Почему-то официант несколько раз переспрашивал. Списали на языковой барьер. Но когда принесли заказ, стало понятно, что удивило официанта и кто тут реальный тормоз. Три огромные тарелки с картофелем фри и три тарелки с бургерами, а в каждой из них — гора картофеля фри. Оказывается, картофель входил в блюдо с бургером, что официант и пытался нам втолковать.
В итоге сидели за столом, заваленным картошкой. Так вот и рождаются истории про странных туристов. © Олег М. / Dzen
В конце концов, даже если вы случайно вышли в свет в скатерти, главное — что у вас осталась отличная история. Согласны? Тогда делитесь своими случаями в комментариях.
