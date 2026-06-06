Девушка изучила, как живописцы разных эпох изображали котов, и поняла, почему мы с ними живем душа в душу
Я и другие работники в редакции ADME просто обожаем котиков. У многих моих коллег дома есть милые пушистики, которых мы любим и считаем своими детками уже всем коллективом. И вот пришло мне в голову, а почему бы не порассуждать о котах в живописи? Мировые художники разных периодов изображали их на своих полотнах, закладывая в это разные смыслы. Кто-то наверняка хотел просто своим красивым пирожочком похвастаться, а кто-то сильно в символизм ударился. Я решила в этой теме разобраться поподробнее, ведь котики — тема важная.
В Древнем Египте кошки защищали зернохранилища от грызунов, поэтому люди их почитали и уважали. Кошки считались не просто посредниками между человеком и природой, но и священными животными.
Египтяне думали, что у кошек двойственная натура. С одной стороны, кошки своенравные и дикие, что помогало им с легкостью переносить любой хаос, а с другой стороны, по отношению к людям они достаточно лояльные и мягкие, что позволяло им спокойно обитать с ними под одной крышей. Эту глубину непростой кошачьей натуры местные творцы и пытались передать в своих работах, изображая кошек — как домашних, так и священных животных одновременно. Мне кажется, что изображения египетских кошек на древних полотнах выглядят очень эффектно.
Рисунки на саркофаге кота наследного принца Тутмоса.
Я много раз отдыхала в Египте и даже работала там какое-то время, поэтому не понаслышке знаю, как в этой стране любят кошек. И иногда мне казалось, что они и правда обладают какой-то магией. Сколько бы мы местных кошек ни кормили, а они там ненасытные, они все равно оставались изящными. Я пыталась узнать их секрет в обмен на колбасу, но ни одна из кошек так и не раскрыла мне эту тайну.
Была у меня еще одна забавная ситуация с кошками. Отдыхала я в Египте. Проходя мимо магазинчика у бассейна, постоянно слышала, как продавец кричит мне: «Кошка!» и картину показывает. Сначала я эти странные крики игнорировала, но юноша был настырным, и каждый день мне проходу не давал.
В какой-то момент я не выдержала, возмутилась: «Хватит! Я не буду покупать!» А он головой качает и указывает на черную кошку на папирусе: «Так я же просто хотел подарить эту картину, вы такая же красивая, как она. Не знал, как привлечь внимание». Я минуту молчала, удивилась, а потом как начала хохотать. Подарок приняла, конфликт был исчерпан. Но почему нельзя было сразу нормально сказать?
«Средневековые кошки прямиком из Египта».
В Китае, начиная с династии Хань, живописцы показывали кошек лишь в положительном свете: спокойными, изящными и утонченными. На картинах их часто изображали тихими и кроткими спутниками ученых.
Порой в редакции мы все ощущаем себя учеными из Древнего Китая. Сидишь себе, пишешь статью, и тут котик на колени приходит, мурлычет или пытается помочь тебе с материалом, нажимая лапами на клавиатуру. Правда, не всех наших питомцев можно назвать «тихими» спутниками: некоторые любят и по поводу черновика поспорить. Приходится предлагать компромиссы в виде вкусняшек в обеденный перерыв.
Картина «Весна в Танском саду».
А вот в Японии в эпоху Эдо образ кошки у художников ассоциировался с талисманом удачи и процветания. Думаю, многим знаком образ кошечки Манэки-нэко с поднятой вверх лапой, которая приносит удачу. На гравюрах кошек изображали игривыми, свободолюбивыми и загадочными. Они олицетворяли собой яркий досуг городской жизни того времени.
Кошки в японской живописи играли множество ролей — от защитников до мистических существ, которые устраивают шалости. И мне нравится, как гармонично художники вписывали кошек в повседневные дела японцев, будто подчеркивая, что кошки всегда были компаньонами людей, даже несмотря на своенравный характер.
Утагава Куниёси, картина «Женщина играет с кошкой».
Мне кажется, что самым колоритным для японских кошек в искусстве был период реформ Тэмпо. Тогда художникам запретили рисовать предметы роскоши, актеров и гейш. Но местные творцы не растерялись и начали вместо людей изображать на своих картинах кошек в тех амплуа, что находились под запретом. Вот так тонко и с юмором творцы смогли выйти из ситуации, а люди с удовольствием покупали изображения кошек в разных ролях.
Утагава Куниёси, картина «Кошка, одетая как женщина, постукивает по голове осьминога».
А вот в Средневековой Европе творцы будто кошек не жаловали, приписывая им связь со злом и мистикой. Образ кошки также ассоциировался с ленью и предательством. Они изображали их в устрашающих амплуа, искажали пропорции тела, а еще им часто рисовали человекоподобные лица. Я заметила, что на многих картинах того времени коты не просто выглядят странно, но и кричат, пакостят, много едят или будто подслушивают чужие разговоры. Я, конечно, согласна, что котики те еще проказники, но считаю, что европейские художники зря решили все шишки свалить на наших братьев меньших.
Кстати, в то время люди достаточно часто держали в доме котов в качестве домашних животных, ведь они охраняли жилище от мышей. Вот такая двоякая ситуация. Так и представляю себе, как один из художников обиделся, что кот разодрал его новый кафтан, и, не увидев в глазах питомца раскаяния, решил нарисовать его на картине в максимально комичном образе. Бедный Мурзик.
Фердинанд ван Кессель, картина «Кошачий Концерт», XVII век.
Судя по картине Джорджа Кэтлина «Остендский кот», в XIX веке в Северной, Центральной и Южной Америке котиков тоже изображали в комичном и немного зловещем амплуа. И в лице кошки снова можно разглядеть человеческие черты. Это что значит, котики опять во всем виноваты?
Джорджа Кэтлин, картина «Остендский кот», XIX век.
Я могу согласиться с европейскими и американскими художниками только в одном аспекте — в том, что у людей с котами есть схожие черты. У меня уж точно. Я люблю вкусно поесть, много спать в выходной и, когда злюсь, тоже могу показать окружающим коготки.
Если посмотреть на картины европейских художников XX века, можно увидеть, что котиков начали изображать в более позитивном свете. Вот, например, картина Герман Крейдера. Смотришь на этого милого и лучезарного кота — и сразу хочется улыбаться.
Герман Юстус Крейдер, картина «Кот на поле крокусов», XX век.
В XXI веке можно сказать, что котики живут свою лучшую жизнь. Многие современные художники посвящают картины своим любимым домашним пирожочкам с щепоткой юмора и иронии. Коты стали звездами современного искусства и масс-медиа, о них создают мемы и рисуют комиксы. И это неудивительно, ведь мы любим наших пушистиков.
Эндрю Стевович, картина «Женщина с серой кошкой», XXI век.
Посмотрев множество картин, я пришла к выводу: как братьев наших меньших ни изображай, а они всегда ходят рука об руку с людьми. И неважно, какая это страна или эпоха.
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