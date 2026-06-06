Девушка изучила, как живописцы разных эпох изображали котов, и поняла, почему мы с ними живем душа в душу

В Древнем Египте кошки защищали зернохранилища от грызунов, поэтому люди их почитали и уважали. Кошки считались не просто посредниками между человеком и природой, но и священными животными.

Египтяне думали, что у кошек двойственная натура. С одной стороны, кошки своенравные и дикие, что помогало им с легкостью переносить любой хаос, а с другой стороны, по отношению к людям они достаточно лояльные и мягкие, что позволяло им спокойно обитать с ними под одной крышей. Эту глубину непростой кошачьей натуры местные творцы и пытались передать в своих работах, изображая кошек — как домашних, так и священных животных одновременно. Мне кажется, что изображения египетских кошек на древних полотнах выглядят очень эффектно.