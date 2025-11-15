Как выглядели бы 15+ культовых картин, если бы их писали современные художники
Мы все любим классику, но иногда невольно задумываемся: а что, если бы Тернер писал не парусные судна, а круизные лайнеры? С помощью искусственного интеллекта мы перенесли самые узнаваемые картины в наши дни. «Шоколадница» разносит бургеры клиентам кафе, «Балерина» Дега танцует хип-хоп, а знаменитые «Качели» Фрагонара превратились в не самое удачное свидание. Перед вами — 15+ доказательств того, что гении творят вне времени, а сюжеты для великих картин находятся прямо у нас под носом. Сравните сами: насколько актуальными стали бы полотна Лиотара, Дега и Климта, если бы они увидели мир 2025 года.
Густав Климт
Эдуард Мане
Пьер-Огюст Ренуар
Жан-Оноре Фрагонар
Анри Матисс
Джон Сингер Сарджент
Поль Гоген
Данте Габриэль Россетти
Джон Уильям Уотерхаус
Камиль Писсарро
Эдгар Дега
Жан-Батист Грез
Антуан-Жан Гро
Альфонс Муха
Жан-Этьен Лиотар
Уильям Тернер
Как вам современные интерпретации картин? Делитесь в комментариях, что вам понравилось больше всего.
Ну и, как вы могли заметить, мы любим хулиганства подобного толка. Так что вот вам еще парочка статей, где мы вносим свою нескромную лепту в картины великих мастеров:
Комментарии
Классики лучше,все,единственно вайб Густав Клима верно уловлен))