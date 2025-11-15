Как выглядели бы 15+ культовых картин, если бы их писали современные художники

14 минут назад
Мы все любим классику, но иногда невольно задумываемся: а что, если бы Тернер писал не парусные судна, а круизные лайнеры? С помощью искусственного интеллекта мы перенесли самые узнаваемые картины в наши дни. «Шоколадница» разносит бургеры клиентам кафе, «Балерина» Дега танцует хип-хоп, а знаменитые «Качели» Фрагонара превратились в не самое удачное свидание. Перед вами — 15+ доказательств того, что гении творят вне времени, а сюжеты для великих картин находятся прямо у нас под носом. Сравните сами: насколько актуальными стали бы полотна Лиотара, Дега и Климта, если бы они увидели мир 2025 года.

Густав Климт

Эдуард Мане

Пьер-Огюст Ренуар

Жан-Оноре Фрагонар

Анри Матисс

Джон Сингер Сарджент

Поль Гоген

Данте Габриэль Россетти

Джон Уильям Уотерхаус

Камиль Писсарро

Эдгар Дега

Жан-Батист Грез

Антуан-Жан Гро

Альфонс Муха

Жан-Этьен Лиотар

Уильям Тернер

Как вам современные интерпретации картин? Делитесь в комментариях, что вам понравилось больше всего.

Ну и, как вы могли заметить, мы любим хулиганства подобного толка. Так что вот вам еще парочка статей, где мы вносим свою нескромную лепту в картины великих мастеров:

Комментарии

G F
1 день назад

Это пока то, к чему нейросети нельзя подпускать

-
-
Ответить

