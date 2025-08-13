Как выглядели бы 20+ знаменитых картин, если бы для них позировали современные звезды

Великие картины хранят образы людей своей эпохи — лица, которые мы привыкли видеть в музеях и учебниках по искусству. Но что, если заменить этих моделей на современных голливудских звезд? Мы взяли культовые картины и с помощью нейросетей представили, как бы они выглядели, если бы для них позировали звезды Голливуда. От Моны Лизы с почти такой же загадочной улыбкой до «Девушки с жемчужной сережкой» с хорошо знакомым современным зрителям лицом — вас ждет увлекательное путешествие по миру, где классика встречается с современностью.