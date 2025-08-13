Как выглядели бы 20+ знаменитых картин, если бы для них позировали современные звезды

Великие картины хранят образы людей своей эпохи — лица, которые мы привыкли видеть в музеях и учебниках по искусству. Но что, если заменить этих моделей на современных голливудских звезд? Мы взяли культовые картины и с помощью нейросетей представили, как бы они выглядели, если бы для них позировали звезды Голливуда. От Моны Лизы с почти такой же загадочной улыбкой до «Девушки с жемчужной сережкой» с хорошо знакомым современным зрителям лицом — вас ждет увлекательное путешествие по миру, где классика встречается с современностью.

Леонардо да Винчи, «Мона Лиза» — Кейт Бланшетт

Мона Лиза у Кейт - потертая жизнью, видавшая виды, любительница абсента. Невпопад.

Рафаэль Санти, «Автопортрет» — Тимоти Шаламе


Петрус Кристус, «Портрет девушки» — Аня Тейлор-Джой

Единственное, что можно найти у них общего, у обеих инопланетная внешность

Франс Хальс, «Смеющийся кавалер» — Леонардо Ди Каприо

Грант Вуд, «Американская готика» — Эмма Стоун и Райан Рейнольдс

Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем» — Кира Найтли

Антонис ван Дейк, «Автопортрет» — Эдди Редмэйн

Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой» — Эмма Уотсон

Густав Климт, «Портрет Адели Блох-Бауэр I» — Пенелопа Крус

Альбрехт Дюрер, «Автопортрет с чертополохом» — Бенедикт Камбербэтч

Хах, или чуть растянуть лицо и кого-то из Генсбургов изобразить 😁
Но это жестоко по отношению к симпатичному Бени

Лукас Кранах Старший, «Портрет принцессы Сибиллы Клевской» — Софи Тернер

Винсент ван Гог, «Автопортрет с отрезанным ухом»- Дэмиэн Льюис

Альфонс Муха, «Цветок» — Марго Робби

Как бездарно врезали лицо Марго. Выше хоть старались под изображение фото стилизовать.
Напоминает ростовые рамки для фото с вырезанным кругом под лицо

Эль Греко, «Рыцарь с рукой на груди» — Оскар Айзек

Данте Габриэль Россетти, «Прозерпина» — Ума Турман

Антонис Ван Дейк, «Сэр Роберт Шерли» — Педро Паскаль

Пьер Огюст Ренуар, «Портрет актрисы Жанны Самари» — Флоренс Пью

Жан Огюст Доминик Энгр, «Портрет мадам Аймон, прекрасной Целии» — Зендея

Николас Хиллиард, «Портрет сэра Уолтера Рея» — Джуд Лоу

Не пойму, это ИИ делал или живой дизайнер ручками? Если первое - ладно, ты ж еще маленький ИИ, только учишься. Если второе - то стилизовать лучше надо. Джуд Лоу подходит идеально, но исполнение....

Питер Пауль Рубенс, «Портрет камеристки инфанты Изабеллы» — Натали Дормер

Ян Ван Эйк, «Портрет мужчины в красном тюрбане» — Мадс Миккельсен

Франсиско Гойя, «Герцогиня Альба в черном» — Дженна Ортега

Рогир Ван дер Вейден, «Портрет дамы» — Деми Мур

Джон Сингер Сарджент, «Леди Эгню в Лохнау» — Ева Грин

вон какаая польза от нейросети графических, столько материала могут выдать для статей :)

Почему то средневековые лица на портретах кажутся более одухотворенными.

Не люблю обычно такие статьи. Они как поделки третьеклассника. Да как попало на коленке сляпали, но было интересно пофантазировать

Напомнило фотозоны из 90-х с троном и уже затасканными платьями и сюртуками а-ля придворные месье и мадам, со шляпами и париками. Помню, мужчинам на фотках прикрывали ноги цветочным вазоном, ибо полного костюма не было - в сюртуке, мушкетёрской шляпе, шортах и шлёпках.😂

