Мона Лиза у Кейт - потертая жизнью, видавшая виды, любительница абсента. Невпопад.
Как выглядели бы 20+ знаменитых картин, если бы для них позировали современные звезды
Великие картины хранят образы людей своей эпохи — лица, которые мы привыкли видеть в музеях и учебниках по искусству. Но что, если заменить этих моделей на современных голливудских звезд? Мы взяли культовые картины и с помощью нейросетей представили, как бы они выглядели, если бы для них позировали звезды Голливуда. От Моны Лизы с почти такой же загадочной улыбкой до «Девушки с жемчужной сережкой» с хорошо знакомым современным зрителям лицом — вас ждет увлекательное путешествие по миру, где классика встречается с современностью.
Леонардо да Винчи, «Мона Лиза» — Кейт Бланшетт
Рафаэль Санти, «Автопортрет» — Тимоти Шаламе
Петрус Кристус, «Портрет девушки» — Аня Тейлор-Джой
Франс Хальс, «Смеющийся кавалер» — Леонардо Ди Каприо
Грант Вуд, «Американская готика» — Эмма Стоун и Райан Рейнольдс
Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем» — Кира Найтли
И Стива Бушеми в роли горностая. Я не знаю почему и зачем, просто так хочется 😁
Антонис ван Дейк, «Автопортрет» — Эдди Редмэйн
Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой» — Эмма Уотсон
Густав Климт, «Портрет Адели Блох-Бауэр I» — Пенелопа Крус
Альбрехт Дюрер, «Автопортрет с чертополохом» — Бенедикт Камбербэтч
Хах, или чуть растянуть лицо и кого-то из Генсбургов изобразить 😁
Но это жестоко по отношению к симпатичному Бени
Лукас Кранах Старший, «Портрет принцессы Сибиллы Клевской» — Софи Тернер
Ну да, тут похоже. Софи Тернер вообще как влитая в ту эпоху.
Винсент ван Гог, «Автопортрет с отрезанным ухом»- Дэмиэн Льюис
Альфонс Муха, «Цветок» — Марго Робби
Как бездарно врезали лицо Марго. Выше хоть старались под изображение фото стилизовать.
Напоминает ростовые рамки для фото с вырезанным кругом под лицо
Эль Греко, «Рыцарь с рукой на груди» — Оскар Айзек
Данте Габриэль Россетти, «Прозерпина» — Ума Турман
Антонис Ван Дейк, «Сэр Роберт Шерли» — Педро Паскаль
Пьер Огюст Ренуар, «Портрет актрисы Жанны Самари» — Флоренс Пью
Жан Огюст Доминик Энгр, «Портрет мадам Аймон, прекрасной Целии» — Зендея
Только с прической попадание. Зендая вполне могла ходить с такими локонами
Николас Хиллиард, «Портрет сэра Уолтера Рея» — Джуд Лоу
Не пойму, это ИИ делал или живой дизайнер ручками? Если первое - ладно, ты ж еще маленький ИИ, только учишься. Если второе - то стилизовать лучше надо. Джуд Лоу подходит идеально, но исполнение....
Питер Пауль Рубенс, «Портрет камеристки инфанты Изабеллы» — Натали Дормер
Ян Ван Эйк, «Портрет мужчины в красном тюрбане» — Мадс Миккельсен
Не, ну Мадс великолепен и везде к месту😁
Я даже на Джоконду в его исполнении согласна
Франсиско Гойя, «Герцогиня Альба в черном» — Дженна Ортега
Рогир Ван дер Вейден, «Портрет дамы» — Деми Мур
Агрх, опять брови! И загар! Ну хоть немного можно заморочиться на достоверность эпохе?
Джон Сингер Сарджент, «Леди Эгню в Лохнау» — Ева Грин
А если хотите узнать, как на самом деле выглядели люди, вдохновившие великих художников, предлагаем обратить внимание на эти статьи:
Комментарии
вон какаая польза от нейросети графических, столько материала могут выдать для статей :)
Не люблю обычно такие статьи. Они как поделки третьеклассника. Да как попало на коленке сляпали, но было интересно пофантазировать
Напомнило фотозоны из 90-х с троном и уже затасканными платьями и сюртуками а-ля придворные месье и мадам, со шляпами и париками. Помню, мужчинам на фотках прикрывали ноги цветочным вазоном, ибо полного костюма не было - в сюртуке, мушкетёрской шляпе, шортах и шлёпках.😂