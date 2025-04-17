Как выглядели музы художников в жизни, а не на холсте
Мы привыкли воспринимать образы женщин на знаменитых полотнах как нечто выхолощенное и идеализированное. И верно, порой художники тщательно подбирали цвета, смягчали черты, подчеркивали красоту своих муз и создавали образы, которые порой были далеки от их настоящего облика. Но давайте все же заглянем за кулисы искусства и посмотрим, кто на самом деле вдохновлял великих мастеров на создание их бессмертных шедевров.
Кее Вос-Стрикер
Долгое время считалось, что молодая женщина, изображенная на полотне «Воспоминание о саде в Эттене», — это сестра художника Виллемина. Однако один из исследователей предположил, что Ван Гог на самом деле нарисовал свою кузину Кее, в которую в тот момент был влюблен.
Ван Гог трогательно ухаживал за барышней и, наконец, рискнул сделать ей предложение, на что Кее ответила знаменитой фразой: «Нет! Ни за что! Никогда!» После этого женщина уехала и больше никогда не встречалась с живописцем.
Лиза Трео
Трео сыграла немаловажную роль в жизни Ренуара, став его любимой моделью на долгие шесть лет. Она позировала ему для множества картин, вдохновляя своей мягкой красотой, удивительной женственностью и утонченными чертами.
Но их история закончилась так же неожиданно, как и началась — однажды девушка просто исчезла из жизни художника. Перестала приходить в мастерскую, не отвечала на письма и словно куда-то испарилась. Ренуар, всегда открыто рассказывавший о своих друзьях и коллегах, никогда и нигде больше не упоминал ее после этого. Остались только полотна, словно молчаливые свидетели их былой связи.
Фридерика Беер-Монти
Девушка родилась в зажиточной семье и с молодых лет увлекалась искусством. В 23 года она отправилась путешествовать по миру со своим возлюбленным, художником Гансом Бёлером, хотя родители молодых людей выступали против их романа.
Когда Ганс захотел порадовать свою девушку особенным подарком, планируя купить для нее жемчужное ожерелье, Фридерика заявила, что хотела бы получить свой портрет в исполнении Густава Климта. Великий художник сначала наотрез отказывался рисовать Фридерику, но позже согласился. В 30-х годах прошлого века Фридерика переехала в Америку, где стала руководителем художественной галереи.
Сюзанна Валадон
Сюзанна была для Тулуз-Лотрека не просто моделью, но и близким человеком. Она позировала ему для нескольких портретов, в которых художник запечатлел не только ее внешность, но и характер сильной, независимой женщины.
И правда, в самом образе Валадон, равно как и во всей ее жизни явно чувствовался вызов. Это была бывшая циркачка, которая в итоге тоже стала художницей. Поддерживаемая некоторыми из своих самых известных современников, включая Эдгара Дега и Пьера-Огюста Ренуара, она была одной из немногих женщин-живописцев той эпохи, получивших признание критиков.
Мери Лоран
Мэри Лоран была дамой полусвета и музой великих мастеров. Она родилась в небогатой семье: ее мать была прачкой, а отца Мэри никогда не знала. В 16 лет Лоран смогла вырваться в Париж, где начала играть на театральной сцене. Вскоре она познакомилась с богатым стоматологом Томасом Эвансом, который стал ее содержать.
Именно средства Эванса помогли Лоран открыть свой известный салон, где встречались писатели, художники и другие творческие личности. В разное время ее возлюбленными были Франсуа Коппе, Стефан Малларме и Эдуард Мане. Для последнего Лоран часто позировала.
Вера Мамонтова
Многие знают лицо Веры Мамонтовой по картине «Девочка с персиками» Валентина Серова — яркой и живой картине, полной солнечного света и энергии. Однако не все догадываются, что она также послужила прообразом для другой, гораздо более загадочной работы — «Аленушки» за авторством Виктора Васнецова.
Последний писал картину, вдохновившись русскими сказками, и искал образ, который передал бы их лиричность и простоту. Так он решил запечатлеть юную особу, задумчиво сидящую у пруда, полностью погруженную в свои мысли.
И хоть на фотографии сложно узнать в девушке ту самую Аленушку, художник явно черпал вдохновение именно в ее чертах, создавая этот меланхоличный и трогательный образ. Сам художник об этом писал так: «...Но не скрою, что я очень вглядывался в черты лица, особенно в сияние глаз Веруши Мамонтовой, когда писал „Аленушку“».
Эмили Амбр
Эмили Амбр исполняла на оперной сцене ведущие партии сопрано. Некоторое время девушка была возлюбленной короля Нидерландов. Ее голосом восхищались многие современники, однако сейчас ее знают не как певицу, а как женщину, изображенную на известном портрете художника Эдуарда Мане «Кармен».
Зинаида Юсупова
Константин Маковский был известен своими портретами, прежде всего, аристократии. И одна из его самых ярких работ — портрет Зинаиды Юсуповой, представительницы одного из богатейших и влиятельнейших родов Российской империи, которая славилась своей красотой, благородством и утонченностью.
Однако для нас куда важнее то, как художник сумел не просто передать внешнее сходство своей героини, но и запечатлеть атмосферу самой эпохи. Чего стоят все эти изысканные декоративные детали, богатая цветовая гамма картины и тонкая игра света и тени.
Алина Шариго
Алина начала позировать Ренуару, когда ей было примерно 20 лет, а ему почти 40. После долгого романа и рождения первого сына пара вступила в брак. Именно Алина поддерживала художника, когда у него с годами развился ревматоидный артрит.
Жюли Мане
Жюли Мане была не просто дочерью художницы Берты Моризо, но и ее самой живой, нежной и любимой натурщицей. В картинах в буквальном смысле отразилась вся жизнь юной Жюли: от первых игр в саду до серьезных занятий музыкой, от солнечных дней на побережье до тихих моментов у окна с книгой в руках.
Моризо не стремилась приукрашивать реальность. Напротив, она ловила ее в легких, мимолетных мазках, передавая не только внешний облик дочери, но и ее детский мир, полный открытий. Эти картины стали своеобразным признанием в любви к дочери, способом сохранить счастливые мгновенья жизни навсегда.
Валли Нойциль
Валли была возлюбленной и моделью Эгона Шиле на протяжении четырех лет, пока художник не решил выгодно жениться. Правда, Шиле совершенно не планировал разрывать отношения с пассией и даже предложил ей вместе ездить в отпуск, на что девушка ответила решительным отказом. После расставания Валли и Эгон больше никогда не виделись, а спустя два года девушка скончалась от скарлатины.
Ивонн и Кристин Лероль
Ренуар любил писать сцены повседневной жизни, но в них всегда было больше, чем просто быт. В этот раз он изобразил сестер Лероль и тот особый уют, который царил в момент их сосредоточенного увлечения музыкой.
Лероль были дочерьми художника и часто вращались в творческой среде. Они вдохновляли многих художников, но именно Ренуар увековечил их на своих полотнах с такой нежностью и любовью.
Алекса Уайлдинг
Алекса Уайлдинг была одной из любимых натурщиц известного художника-прерафаэлита Данте Россетти и вдохновила художника на создание многих картин. К сожалению, до наших дней дошло слишком мало фактов из биографии этой красавицы.
Просто, в отличие от многих других моделей, Алексу с Россетти связывали только деловые и дружеские отношения — великой страсти между ними не вспыхнуло. Причем он платил ей еженедельно, чтобы она позировала исключительно для него. Просто из опасений, что ее могут нанять и другие художники тоже.
Сюзанна Ошеде
Сюзанна Ошеде была падчерицей художника Клода Моне и одной из его любимых моделей. Она часто позировала ему для портретов и сцен повседневной жизни в Живерни. В 1892 году Сюзанна вышла замуж за американского художника Теодора Батлера, который приехал во Францию, вдохновленный работами импрессионистов, и поселился неподалеку от Моне. Их союз стал частью тесного художественного круга, где пересекались жизни и судьбы множества талантливых людей.
Адель Мэйер
Богатство супруга позволило Адель Мэйер войти в аристократические круги, но она не хотела посвящать все свое время светской жизни. Вместе с мужем женщина коллекционировала произведения искусства и оказывала поддержку талантам. Кроме того, Адель активно участвовала в благотворительности и боролась за права женщин. В 1897 году был выставлен ее портрет, написанный Джоном Сарджентом, где она изображена как настоящая светская львица.
Элизабет Греффюль
Дочь князя Шиме, Элизабет Греффюль была хозяйкой одного из самых модных парижских салонов. Красотой и острым умом женщины восхищались многие знаменитые люди. Элизабет была страстной поклонницей музыки: она организовала немало известных концертов и поддерживала молодые таланты. Греффюль часто позировала художникам и фотографам.
Альма Малер-Верфель
Малер была поистине роковой женщиной и меняла мужчин как перчатки. Бурный роман Альмы и Оскара Кокошки длился два года, и художник даже посвятил ей одну из самых известных картин. После разрыва с Альмой художник заказал куклу в натуральную величину, напоминающую свою излюбленную модель — настолько глубокими были его чувства и переживания.
Жаль, что во многих других картинах нам остается лишь догадываться, насколько портреты передают истинное сходство с оригиналом.
Однако история сохранила для нас немало и других примеров полотен, переживших своих века и оставшихся нам в наследство как образчик истинного искусства: