Как выглядели музы художников в жизни, а не на холсте

Долгое время считалось, что молодая женщина, изображенная на полотне «Воспоминание о саде в Эттене», — это сестра художника Виллемина. Однако один из исследователей предположил, что Ван Гог на самом деле нарисовал свою кузину Кее, в которую в тот момент был влюблен.

Ван Гог трогательно ухаживал за барышней и, наконец, рискнул сделать ей предложение, на что Кее ответила знаменитой фразой: «Нет! Ни за что! Никогда!» После этого женщина уехала и больше никогда не встречалась с живописцем.