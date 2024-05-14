18 крутышек, которые феерично отстояли себя на работе

Сначала ты думаешь, что на работу ходишь просто за деньгами, а потом оказывается, что нужно отбиваться от безумных выходок коллег и начальства. Но есть крутые люди, которых так просто не возьмешь, и они точно знают, что делать, когда их пытаются унизить.

А в бонусе вас ждет доказательство того, что порой странности начинаются еще до официального устройства на работу.

Первый отпуск за 2 года. И тут начальница стала присылать поручения, как ни в чем ни бывало! Ну я просто отключила телефон. В итоге в первый рабочий день меня ждал выговор и истерика, как это я посмела, ведь "вполне могла поработать, почему ты такая равнодушная?!" Ну я тогда подошла к начальнице, взяла этот выговор и выкинула в ведро. В тот же день написала заявление по собственному. © Подслушано / Ideer

Пришла на работу, где было заведено, что руководительница может прийти к пяти вечера, а остальные ждут, пока она наработается: вдруг ей что понадобится. Часам к семи-восьми начинали потихоньку отпрашиваться. Причем, одной из коллег в табеле закрывали по семь часов. Но она только жаловалась и продолжала работать. Я, поработав так пару месяцев, послала всех лесом и стала уходить в пять. Они обижались, но продолжали задерживаться. Но потом одна из коллег сломала систему: пошла к начальнице и сказала, что работать будет столько, сколько времени указано в табеле. Та в шоке, но согласилась. В первый день после разговора сотрудница хотела опять задержаться, но я ее прям настоятельно выпроваживала. А вторая ушла на долгий больничный. Вечерами я одна, руководитель бесится, что к ее приходу почти никого нет, и я уже собираюсь. Но просто кайфую, ведь рабочий процесс засыпает: никто на износе не клацкает по клавиатуре, а я собираюсь потихоньку домой без всяких угрызений совести, что я так вероломно посмела покинуть работу в свое личное время. © Белади / ADME

Я работал в магазине мужской одежды в Лондоне. Управляющий магазином считал себя всезнайкой. Со мной никогда не соглашался. Вот установили у входа навес, пошел жуткий дождь, и навес стал похож на плавательный бассейн — его прогнуло огромное количество воды. Казалось, он вот-вот лопнет. Я настойчиво предлагал купить в хозяйственном магазине шланг и выкачать воду. Но нет, для управляющего это было слишком просто. Поэтому он встал под ним и толкнул палкой. Что в результате? Навес порвался, и куча воды обрушилась на начальника. Он промок с головы до ног, а я ухмыльнулся: «Вот почему я хотел воду выкачать». © Ian Campbell-Harris / Quora

Работать в сфере IT невероятно трудно, а я еще и девушка. Как только получила работу в довольно известной компании, меня сразу же невзлюбили. На протяжении пяти месяцев меня унижали за то, что я — это просто я. И за мой пол. Я не обращала внимания и работала. В один из дней, когда должна была быть невероятно важная сделка, один парень из команды опаздывал, на нем была важная презентация, от которой зависело практически все. Я вызвалась что-то там обсудить в надежде потянуть время, и это сработало. Они извинились и с тех пор, как я их спасла, и сделка все же состоялась, стали нормально ко мне относится. Даже на совместные посиделки приглашают. Когда же уже в этом мире перестанут издеваться над девушками, которые выбрали «мужскую» профессию?! © Карамель / VK

Работала продавцом товаров для дома, была в своем отделе. Услышала еле-еле, что кто-то разговаривает в нескольких проходах от меня. Решила, что это покупатель с другом общается. Через несколько минут эта женщина подходит ко мне и орет: «Ты слышишь? Я все это время тебя зову-зову!» Я сказала: «Ну, у меня проблемы со слухом». После этого ее грубое поведение и ухмылка пропали. Должно быть, она подумала, что я намеренно ее игнорирую. Но как кто-то сможет тебя услышать, когда ты так далеко?! И у меня реально есть проблемы со слухом. Это просто показывает, что не нужно грубить другим, ведь вы не знаете, через что они проходят. © Kai Spangenberg / Quora

Работала я в неплохой компании, но из-за смены руководства резко ухудшились условия, вырос уровень стресса. И вот не выдержала, написала заявление. Гендира это взбесило. Он и так меня недолюбливал, а тут я еще всем говорю, что раньше было лучше. Ну, он выпер меня одним днем. Две недели типа отпускные. А я что? Я не грущу, собрала вещи, скинула почту новому руководителю и ушла. Через месяц мне звонят и предлагают вернуться с зарплатой выше: после меня еще четыре человека ушли. Отказалась. Спустя год, набирая еще сотрудников, они снова дозвонились до меня. Сообщила им, что ошиблись номером. И грустно, и смешно. © Подслушано / Ideer

Был у меня как-то начальник бестолковый. Поставили его на это место, потому что был другом сына директора. На работе почти не появлялся. Длилось это, пока директора не сняли. Наш начальник стал учиться работать. По работе надо было ездить между несколькими объектами. А девочки все в офисе. И вот он уехал на объект, там только мужской коллектив. Звонит мне и сразу начинает орать в трубку (хотел самоутвердиться перед мужиками). Включил громкую связь у себя и выдает тираду. Я спокойно выслушала его и спокойно спрашиваю: «А что орать-то?» На том конце мужики хором поржали. Больше начальник не орал ни на кого. Хотя такое бывало очень часто, и некоторые даже плакали из-за него. © Подслушано / Ideer

У меня была такая зверская начальница. Ее рекорд по сволочизму не побит, и это не радует. Радует, что хоть она и орала, будто уволит меня, и я пойду на улицу, ветром гонимая и солнцем палимая, именно ее сократили, а я двигаюсь вверх по службе. © Подслушано / Ideer

Ocean Friend 1 день назад Работал на госслужбе. Поменялся начальник выжил нас троих. Потом выяснилось, что его следком разыскивает. Якобы случайно меня встречает бывший коллега, который в угоду этому начальнику тоже выживал меня. Здоровается улыбаясь, я говорю мол вы ошиблись и я вас не знаю. В лице поменялся бедолага. И черт с ними, на госслужбе одни мудаки... - - Ответить

На работе были постоянные дедлайны и недосыпы, держал лишь хороший коллектив и сносная зарплата. Однажды взяли к нам в главные новенького, который любил лишний раз унизить подчиненных. Доводит этот кадр меня до истерики, и буквально через 10 минут мне звонит рекрутер с предложением должности в еще более крутой фирме с высокой зарплатой и нормальным графиком. Согласилась. Обидчик всю неделю ходил серый, а начальство не хотело отпускать. © Подслушано / Ideer

Вспоминаю один случай: залетает ко мне начальница и что-то орет. Я говорю: «Не истерите». Она аж зависла, но продолжила ор. Я такая: «Я. Сказала. Не. Орите.» И тут она просто развернулась и побежала на меня жаловаться. Я была юной и стрессоустойчивой, сейчас бы заплакала, наверное. © Подслушано / Ideer

По работе мне нужно было ходить в разные некоммерческие организации и помогать им. По какой-то причине моя начальница меня не любила. Однажды она вызвала меня в офис и сказала, что одна конкретная фирма недовольна моей работой. Она предложила мне уйти в отставку и намекнула, что иначе мне грозит увольнение. Я улыбнулся и сказал, что буду рад уйти в отставку, поскольку эта фирма только что наняла меня своим исполнительным директором. © Barbara Klein-Womack Ord / Quora

Работала руководителем большого отдела. Куратор — женщина одинокая и не всегда адекватная. Наорать — легко. Унизить при подчиненных — запросто. Я всегда должна была быть на связи и ответить на любой вопрос. Но я терпела, ведь кредит висит, дети еще не выросли, да и работа рядом с домом. Правда, успокоительное пила регулярно. Но вот устала я от этого и написала заявление на увольнение. И за два дня до увольнения заболеваю. Пишу письмо: «Можно взять день за свой счет?» Ответ: «Окей, но после увольнения выйдешь и отработаешь». Очень рада, что уволилась. © Подслушано / Ideer

Еще только пришла в свою лабораторию работать. Ждем аккредитационную комиссию. Очень серьезную. Вот они заходят, и я вижу как у половины коллектива вытягивается лицо, начальство бледнеет, и все взгляды на одну девушку. Еще ничего не понимаю, кроме того, что нам хана. На удивление все прошло довольно сносно. Потом мне рассказали, что около 10 лет назад эта девушка работала в лаборатории, и ее начальство выжило, потому что на эту ставку надо было своего человека толкнуть. Стандартная история: девушку планомерно доводили, пока она не уволилась одним днем. За 10 лет многое поменялось, она была весьма неглупая и попала на работу в аккредитацию. Замуж вышла, фамилию сменила, и по спискам никто не догадался. В итоге ждали мести. А она повела себя как профессионал. © Подслушано / Ideer

Наша начальница любит устраивать так называемые «разборы». Это когда накосячивший сотрудник пишет и потом еще лично объясняет, почему он такой дурак. Причем, ошибки типа опечаток, которые были благополучно исправлены до закрытия отчетного периода. И вот сидим мы у нее в кабинете такие накосячившие и объясняемся. А ее никакие доводы не устраивают. Только ор: «Почему?» Я однажды ей сказала, что если ее не устраивает мое объяснение, пусть напишет сама, я подпишу. © Shtusha Kutusha / ADME

У нас начальница любит говорить, что незаменимых нет, а потом требует узнать, почему кто-то увольняется и как уговорить остаться. Стоит заметить, что должностных инструкций нет, и работу уволившихся просто вешают на оставшихся. Была ситуация, когда у моей коллеги уволили непосредственного начальника, и от нее потребовали срочно сделать отчет за него. Она сказала, что не в курсе, как это делается. Велели звонить ему. Ну окей, позвонила, под его руководством все сделала, отправила. В ответ ор и крики, что все не так. Зашла на его комп, сравнила его отчет со своим — все идентично. Отправила от себя на его почту, потом с его почты начальнице. Вот теперь правильно, так и делай! Короче, она еще несколько месяцев так и пересылала отчеты. Может, ей именно с его почты было приятней получать информацию? © Anila / ADME

Я был в офисе менеджером лет пять. Моя работа была довольно скучной, но мне нравилась. Начальство ценило меня за мою скрупулезность, спокойный характер. Тут к нам пришел новый работник. Он мне показался неплохим. Мы вроде как поладили. Но через месяц я узнаю, что он меня подставил — выдал мои идеи за свои и получил должность начальника. Я был зол и разочарован. И стал думать, как мне же ему отомстить. У него был отдельный кабинет и сверху старый вентилятор. Такие были еще в нескольких кабинетах, и никто ими не пользовался. Было лето, и наш отдел предупредили, что о скорой проверке кондиционеров. Поэтому я придумал свой план мести. Я остался после рабочего дня доработать, дождался пока все уйдут, прокрался в его кабинет и насыпал на лопасти вентилятора мелкие блестки самых разных ярких цветов. На следующий день было жарко, и он включил вентилятор. Эту сцену нужно было видеть: он с ног до головы в блестках, весь кабинет блестит, все важные бумаги блестят. Я сильно злорадствовал. Моя месть удалась и до сих пор греет мне душу. Сейчас я подал заявку на должность выше, чем его. Надеюсь, что получу ее. © Палата № 6 / VK

Однажды утром я пошел на работу и попытался войти в свой компьютер, но не смог. Я позвонил в службу поддержки, и мне сказали, что менеджер заблокировал все мои учетные данные. У меня еще оставался доступ к веб-сайту отдела кадров. Я сразу же зашел на сайт и подал заявку на решение некоторых проблем здоровьем, которое я откладывал, и ушел из офиса. Вскоре позвонил управляющий и попросил меня прийти к нему в офис. Я сказал, что у меня неоплачиваемый отпуск на 6 месяцев. Это дало мне время поправить здоровье, остаться на страховке, получить краткосрочную инвалидность и поискать новую работу. © Jimmy Wayne / Quora

Как-то к сотруднице прицепились из-за того, что в она отпуске не отвечала сразу. Она-то перезвонила, но через пару часов. Вопли, крики, штраф. А потом удивление, что человек уволился. Ко мне на прошлой работе тоже была претензия: все воскресенье не могли до меня дозвониться. Угу, я тоже обалдела, увидев количество пропущенных на своем личном телефоне. С утра в понедельник перезвонила, чтоб выяснить, что там за пожар. А ничего, просто им срочно надо было отправить пару писем. Письма были у директора, на моем компе сканы сохранены. Ключи от офиса тоже были у директора. Адрес, куда отправлять — у него же. Да, прям вот не могли без меня справиться! Жалею только, что сразу тогда не уволилась, потом еще пару раз в воскресенье дергали по ерунде. © Anila / ADME

Бонус: бывает, что еще не устроился на работу, а уже начинаешь сомневаться в адекватности происходящего