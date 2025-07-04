16 доказательств того, что работа с клиентами — это ежедневное шоу

Зашла в "ЛеруаМерлен", присела, рассматриваю свечи на нижней полке, понимаю, что меня дергает какая-то женщина, раз, другой (а я в наушниках). Просит помочь что-то ей найти, возмущается ещё, я предлагаю ей обратиться к персоналу. Она в ответ: "А я думала, что Вы работник магазина, Вы же в красном". Нюанс - я в красном полупальто, не в жилете, не в халате, не в униформе. А работники Леруа - вообще в зелёном.