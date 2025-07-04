16 доказательств того, что работа с клиентами — это ежедневное шоу
Работа с клиентами — это настоящее испытание на прочность, и далеко не каждый выдержит его с честью. Порой люди удивляют так, что хоть стой, хоть падай, а сохранять спокойствие — единственный способ не сойти с ума. Одни требуют невозможного, другие искренне верят, что правила написаны не для них, а третьи и вовсе ведут себя так, будто попали в параллельную реальность.
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- На наш салон красоты накатали жалобу, мол, летом в окошко залетела муха. В санстанцию написали, налоговую и администрацию района. Через месяц к нам пришла проверка. Спрашивают: «Где ваша муха?» Так я и говорю: «Где ж я ее вам сейчас возьму?» Они: «Ну вы хоть ее аккуратно выгнали, не завалили? А то еще из общества защиты животных придут». Я говорю: «Нет, вежливо выгнала обратно в окно». Они посмеялись, ведь ситуация как в цирке, а не отреагировать на жалобу нельзя. © yuvlady_mira
- Работаю оператором колл-центра. Конец недели, поднимаю трубку и вместо «оператор Ирина» говорю: «Император Ирина, здравствуйте!» Парень на проводе обалдел. © Подслушано / Ideer
- Вчера окончательно поняла, что вконец заработалась. Сижу в полном цейтноте, то на калькуляторе что-то считаю, то таблица в редакторе, то презентация. Хочу позвонить по городскому телефону с вопросом клиенту, но что-то нет характерного гудка. Еще раз набираю номер — не то. Спрашиваю у коллег, работают ли у них телефоны. Удостоверившись в том, что все работает, снова набираю номер — снова не то! И тут я понимаю, что все это время набирала номер телефона на калькуляторе... © Подслушано / Ideer
- У меня история. С подругами отправились в итальянский ресторан в центре. Заказываю пасту, мне официант говорит, что у них сегодня акция. Если пасту закажу аль-денте, то будет скидка. Я смеюсь, говорю, мол, ну она такая и должна быть. Официант признался, что не все это понимают, ругаются и требуют доварить, а шеф-повар от этого в шоке, поэтому решили таким образом заинтересовать людей в приготовлении блюда именно аль-денте. В общем, я и пасту правильную съела, и скидку хорошую получила. © khvashchevskaya
- У меня заказали торт с начинкой «Сникерс». Клиенту не очень понравилось что в этой начинке присутствовал арахис. Типа арахис она не любит. © mousse_desserts_krd
Аль денте пасту отваривают до того, как добавить соус. В соусе она доготавливается. Если у вас на́ столе паста аль денте, она не готова. Дикси.
- Работаю в ресторане. Смена сегодня выдалась на Пасху. Стою с утра, делаю заготовки на день предстоящий. Заходит парочка, садятся за столик, листают меню. Минут через 7 подходит ко мне официант и спрашивает, есть ли у меня вареные яйца (варим на салаты). Ну я отвечаю, что есть, и спрашиваю, сколько надо. Она уходит, через полминуты подходит и говорит, что им нужны пасхальные яйца. Пасхальные яйца. В ресторане! Больше странностей у людей, чем в сфере обслуживания, не увидишь, наверное, больше нигде. © Подслушано / Ideer
- Одна клиентка орала мне в лицо, потому что я спросил, не нужна ли ей помощь (после того, как она громко жаловалась в магазине, мешая другим покупателям). Потом она оставила плохой отзыв, утверждая, что я «набросился» на нее, хотя она «просто занималась своими делами». И, как вы догадались, закончила фразой: «Я больше сюда ни ногой!» © BigBadBatGirl / Reddit
- Пришла к нам в грузинский ресторан мама с сыночком лет 12-13. Долго возмущалась, мол, вся еда острая и со специями. Я предложила куриный суп и чкмерули (курицу в сливочном соусе). Она отказалась и ныла, чтобы ее сыну приготовили пиццу, прям умоляла. Ну а потом взяла и закричала: «Плевать, что этого нет в меню! Плевать, что нет ингредиентов!» © _besyashka
- Работаю официанткой. Девушка заказала тартар из лосося. Я донесла, что это сырая рыба. Она сырую не хотела и выбрала огромный стейк лосося на углях. Позже зовет меня и уверяет, что заказывала тартар. Я повторяю ей наш диалог, на что она выдает: «Я думала, вы мне эту рыбу сверху положите!» Благо, вмешался ее молодой человек и просто сам ее съел. Здоровья ему, счастья. © ksenonfm
- Один клиент пытался вернуть товар, который даже не из нашей сети, а потом разозлился, когда мы не смогли принять возврат товара, которого у нас нет. Затем он торжественно заявил: «Ну... я больше никогда-никогда не буду здесь покупать!» © BigBadBatGirl / Reddit
- Работаю в ресторане менеджером, ресторан закрывается в 00:00, обычно сразу предупреждаем всех, кто заходит ближе к этому времени. При этом силой выгонять кого-то не имеем права, нам не разрешают тревожить каждые 5 минут гостей, они должны сами уйти. Сегодня в 23:45 зашла компания, сделала заказ, якобы быстро съедим и уйдем. Итог: я остался один из персонала, время 1:30, компания под 50 лет весело общается, видят, что я засыпаю, ожидая, пока они уйдут. Не сказав «до свидания», ушли. Когда я закрыл дверь, они, думая, что не услышу, еще и пошутили надо мной. Сидел потом на вокзале, ждал утреннюю электричку домой. © Подслушано / Ideer
- Часто получаю комплименты из-за красивых глаз, особенно на работе. В ночные смены глаза очень устают, и приходится щуриться и долго держать зрительный контакт, чтобы сфокусироваться на собеседнике. Получается, что на клиентов смотрю томно. Особенно мужчинам это нравится, и они дают больше чаевых, чем днем, а может, просто жалеют молодую меня. © Подслушано / Ideer
- Моя любимая история за 8 лет работы в общепите. Дама заказывает «Цезарь» с курицей. Приношу. Спустя 10 мин: «В нем что, была рыба? У меня сильнейшая аллергия на рыбу!» Да, классический соус «Цезарь» готовится с добавлением анчоуса. А она: «Мне везде готовили нормальный „Цезарь“, без рыбы. Почему вы не предупредили, что у вас он с рыбой?» Это стандарт. Рецепт классический, так готовят во всех нормальных ресторанах. Иногда, чтобы сэкономить, заведения используют обычный майонез. Нужно было предупредить об аллергии заранее. Добавлю к этому всему, что всегда предупреждала гостей о самых частых аллергенах: мед, орехи, цитрус. Но аллергия может быть на что угодно, хоть на куриное яйцо, поэтому вы обязаны предупреждать официанта об этом. © babaeva_k
- Бариста часто получают гору возмущений при заказе эспрессо. «А это все? Почему так мало? Девушка, я же просила нормальный кофе!» © arina_zimina99
У меня наоборот было. Кофейня у нас новая открылась, очень хвалили её, зашла попросила эспрессо. Бариста меня раз пять переспросила - мол, понимаю ли я, что это будет мало кофе, маленькая чашка кофе, молока там не будет, эспрессо - это немного кофе. Даже как-то неловко стало, вроде я похожа на нормального человека.
- Одна женщина всерьез думала, что я верну ей деньги за целое растение, когда она принесла на стойку обслуживания всего лишь веточку. «То есть вы хотите сказать, что я должна выкопать мертвое растение и притащить его сюда?!» Да, именно это я и имею в виду. Вы что, собрались оставить засохшее растение у себя во дворе? Я не могу вернуть деньги за целый куст, когда вы суете мне какую-то палку. © Dazzling_Use_8234 / Reddit
- У многих людей, долго работающих в одной сфере или на одной работе появляются некоторые профзаболевания, странности или привычки. Думала, что у меня такого нет, ведь работаю продавцом в супермаркете. Стала замечать, что воспринимаю людей в красном как «своих». С такими проще заговорить, спросить что-то. Всегда ищу в толпе сначала людей в красной одежде. © Подслушано / Ideer
Зашла в "ЛеруаМерлен", присела, рассматриваю свечи на нижней полке, понимаю, что меня дергает какая-то женщина, раз, другой (а я в наушниках). Просит помочь что-то ей найти, возмущается ещё, я предлагаю ей обратиться к персоналу. Она в ответ: "А я думала, что Вы работник магазина, Вы же в красном". Нюанс - я в красном полупальто, не в жилете, не в халате, не в униформе. А работники Леруа - вообще в зелёном.
Чем больше общаешься с людьми, тем больше вероятность услышать курьезные истории. Сотрудники ресторанов и магазинов рассказали о таких случаях, которыми хочется поделиться со всем интернетом.