14 историй о том, как бытовая задача обернулась эпопеей с непредсказуемым финалом

Возможно, у каждого из нас есть такая история. История о том, как кто-то взялся за обычное бытовое дело, которое потом превратилось в шоу. Кто-то берется за починку и у него выходит все на раз-два. Другие же понимают, что уж лучше вызвать мастера. А некоторых и вовсе не стоит подпускать к ведению быта — ведь иногда даже простое протирание зеркала может превратиться в маленький апокалипсис.