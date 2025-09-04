Пару раз была ситуация когда нельзя было пользоваться краном на кухне. После того как я слила макароны и пришлось вытирать пол под раковиной, я заложила раковину подносами, чашками, чтобы опять не вылить туда чего нибудь по-забывчивости.
14 историй о том, как бытовая задача обернулась эпопеей с непредсказуемым финалом
Возможно, у каждого из нас есть такая история. История о том, как кто-то взялся за обычное бытовое дело, которое потом превратилось в шоу. Кто-то берется за починку и у него выходит все на раз-два. Другие же понимают, что уж лучше вызвать мастера. А некоторых и вовсе не стоит подпускать к ведению быта — ведь иногда даже простое протирание зеркала может превратиться в маленький апокалипсис.
- Вы когда-нибудь видели, как мужик чинит технику «по-своему»? Вчера мой устроил такое шоу, что я чуть со смеху не задохнулась. Началось все невинно: «Да, зай, сейчас гляну, что там с пылесосом. Я как-никак инженер по ремонту станков!» Через пять минут он уже вытащил с балкона дрель, из кладовки — ящик с инструментами, потом зачем-то притащил молоток. Сижу, наблюдаю. Он там крутит, вертит. Кот в шоке, прячется под диваном. Часа через два выносит пылесос обратно, улыбается: «Все, теперь тянет, как зверь!» Включаем. Пылесос заорал так, что кот сиганул в коридор. Изнутри что-то хлопнуло — и пошел аромат паленого пластика. И вот стоит мой, довольный как слон, а я смеюсь и думаю: «Ну понятно. Все, как в лучших традициях их завода: лишь бы громко, с искрами и чтобы все думали, что „мощно“». © Мамдаринка / VK
- Мне нужно было почистить уши моей кошке и подстричь ей когти, поэтому я попросила младшего брата подержать ее. После чистки ушей кошка была уже на взводе. Когда я подстригала второй коготь, мой брат решил, что лучше попереписываться с друзьями, чем помогать мне. Через десять секунд я была вся в царапинах. © cross_yourheart / Reddit
- Живем с друзьями, снимаем домик. Вчера забилась труба под раковиной на кухне. Вантуз не помог — вода пошла на пол. Начал разбирать сифон — пластик треснул. Пошел в магазин за новым, а на кран повесил записку: «Раковиной не пользоваться». Возвращаюсь домой — под раковиной снова лужа со следами борща. Дома только соседка. Спрашиваю, мол, какого? А она такая, мол, ну я же кран не включала.
Воду с остатками борща вытерла, проехали. Сижу под раковиной, мучаюсь с сантехникой. Рядом идет готовка — сосед варит кукурузу. Чувствую, что кто-то стоит совсем рядом. Поднимаю голову — сосед с кастрюлей кипятка надо мной, и по лицу видно, что я ему мешаю подойти ближе и вылить ее в раковину. © areo / Pikabu
- Папа уже две недели не может починить несчастный кран в ванной. Обещаний — куча, но до самого крана дело не доходит. Тут пришла в гости старшая сестра. Пошла руки мыть, спросила про кран. После краткого объяснения ситуации взяла и приступила к починке. Папа вокруг нее сто кругов, наверное, намотал — с воплями, что у нее не получится. На что сестра развернулась и громко заявила: «Я женщина, а значит, я богиня! Я все могу!» И за десять минут, при помощи пары инструментов и «такой-то матери», починила кран. © Карамель / VK
«Раковина находилась в метре от холодильника, но нет. Надо было написать на бутылочках, что это, мол, в отходы».
- Когда в детстве я прибиралась и мыла полы, мама говорила, что оставляет «пометки» (бумажки, крошки по комнате), а потом искала их — проверяла, тщательно ли я убрала. С тех пор прошло 10 лет, теперь я мою полы идеально. А вчера мама призналась, что никаких «пометок» никогда и не было. © Подслушано / Ideer
- Я живу со своим парнем в огромном доме. Последние недели две ручка на двери в ванную начала заедать — иногда приходилось чуть ли не ломать дверь, чтобы выйти. Прошу парня сделать с этим что-то, а он лишь обещает, что разберется. В прошлый понедельник я осталась дома одна, на работу идти не нужно было. Пошла в ванную — утренние процедуры, масочки всякие. Когда все закончила, собираюсь выходить, а дверь не открывается. Дергаю за ручку — ничего. Телефон в соседней комнате, а дома никого. Оставалось ждать два часа, пока парень приедет. Он дико переживал — я ведь не отвечала на звонки. В тот же день он починил дверь. © Карамель / VK
- Когда мы с женой впервые встретились, мы оба работали в общепите. Параллельно учились в колледже. Я был единственным на кухне, и она зашла помочь. Однако совершенно не знала, что делать. Кто-то заказал бутер с курицей. Я поджарил хлеб, намазал майонез, добавил салат и передал ей, чтобы она добавила курицу. Она просто завернула сэндвич и отправила. Через несколько минут клиент вернулся — в сэндвиче не было курицы. Я сделал новый. Передал ей снова и сказал: «Только не забудь положить курицу!» Вы никогда не догадаетесь, кто вернулся через несколько минут. Опять без курицы. У тебя была одна задача, дорогая. © DustingMop / Reddit
- Сегодня менял муфту для сливного шланга стиральной машины: прохудилась, стала воду пропускать. Слив от раковины, душа и стиралки у нас идет в одну трубу, и после ванных процедур на полу образовалось небольшое «озерцо». Думаю: «Раз уж все равно мокро, заодно простирну коврики». Закинул в машинку, включил стирку. Пока вожусь со шлангом и муфтой, стиральная машина начала сливать воду... © Muinaru / Pikabu
«Жена настаивает на использовании деревянных ложек для приготовления пищи. Но не хочет их мыть, потому что они не подходят для посудомоечной машины».
- У меня руки растут не из того места, поэтому в детстве я часто влезал в неприятности. Сколько раз ни пытался помочь отцу по дому — всегда что-то натворю. То разобью вазон, когда пыль вытираю, то миску с собачьей едой переверну, когда пол мою, то банку с гвоздями рассыплю, когда в гараже материалы сортирую.
Помню, как папа сказал мне зеркало протереть тряпочкой — мол, там я уж точно ничего не испорчу. Ну я пошел в ванную, начал протирать, залез на унитаз, потому что не доставал. Унитаз треснул, я упал, схватился за умывальник, потянул его на себя — тот тоже треснул, а за ним рухнуло и зеркало. Короче, такого «армагеддона» в ванной отец не видел никогда. С тех пор мне не доверяли домашние дела аж до самого совершеннолетия. © Палата № 6 / VK
- Муж уехал в командировку за границу на полтора месяца. Справляться без него оказалось сложновато. Особенно, когда нужно было закупаться продуктами или бытовыми мелочами. А еще несколько раз ломались краны — то в ванной, то на кухне. Сама бы с инструментами не справилась, сделала бы только хуже. Поэтому вызывала мастера раза три. Дочь была рада новому человеку в доме — хотела с ним поиграть, показать игрушки. Но я объяснила, что он пришел работать, а не знакомиться.
Помню момент, когда муж вернулся: мы сидели за столом, обсуждали его поездку. Я так соскучилась, была счастлива его видеть. Дочь вошла, села рядом. Сначала молча слушала, а потом повернулась ко мне и спросила: «Мама, а когда снова придет тот дядя? Я хочу с ним поиграть». Муж чуть не подавился. Ситуация — чистый анекдот! Конечно, все объяснила, но неловкость осталась. Дочка подставила, когда я совсем не ожидала. © Мамдаринка / VK
- Когда жил в общаге, постоянно гладил свое постельное белье. Типа лягу в кровать — а там ровная простыня. Потом встретил девушку. Бурные студенческие ночи. Простыня оставалась глаженой минуту, потом комкалась или вообще на пол сваливалась вместе с нами. Пять лет спустя женился на другой. За год до свадьбы сцена: она стоит, наглаживает простыню:
— А нафига ты ее гладишь?
— Ну, я всегда глажу. Мама гладит, и я тоже.
— Тебе нравится гладить? Успокаивает нервы?
— Да я ненавижу гладить! Мне кажется, я полжизни за гладильной доской провела.
— Ну так не гладь. Зачем гладить, если это бесит? Рубашку на выпускной — окей. Брюки со стрелками — тоже. Но постельное? Мы его все равно помнем. Там кондиционер пахнет лавандой — этого достаточно. А тебе?
— Да.
— И еще. Не надо гладить джинсы и футболки: надел, через час сами разгладятся. А гладить трусы и носки — это вообще маразм.
— Офигеть. Возможно, мы поженимся.
Поженились. Простыни и пододеяльники после стирки растягиваем вдвоем, сильно, потом вешаем. Складок немного, утюг теперь редко используем. Нас устраивает. Всем любви и вменяемости! © Kspksp / Pikabu
Я ещё в детстве не понимала, зачем гладить постельное бельё. Перед другими людьми в нём не щеголять, в отличие от одежды. Поспишь разок - всё равно помнётся.
«Моя жена не ест середину своих гамбургеров».
- Как-то забежала в магазин — нужен был срочно пакет. Подхожу к первой попавшейся кассе, а за ней сидит молодой парень. Видимо, ему наскучила работа, и когда я попросила пакет, он спросил: «А вы с ним хорошо обращаться будете?» Ну я поддержала игру и сказала, что обижать уж точно не стану. Тогда он выдал: «Его зовут Сигизмунд Аркадьевич, и он нуждается в заботе». И вручил мне пакет. Теперь у меня дома живет почетный пакет по имени Сигизмунд. © Не все поймут / VK
- Один знакомый жаловался: «Жена совсем не убирается, я устал жить в бардаке». Потом я подружилась с его женой и узнала правду. Они годами жили в недоделанном ремонте: плинтусы не прикручены, двери без ручек, карнизов нет. В центре комнаты стоял несобранный шкаф-купе — муж все обещал «на выходных собрать». Вещи лежали по коробкам и пакетам в углах, дети (а их трое!) по ним прыгали. Плюс кошка, пес и кролик.
Жена его годами просила сделать полки, прикрутить плинтусы, доделать мелочи. В итоге жене надоело: подала на развод, вытурила его к родителям. Наняла «мужа на час» — и за несколько дней тот сделал все, что ее бывший не мог годами: собрал шкаф, прикрутил плинтусы, починил краны. Когда бывший пришел детей навестить и увидел порядок, сказал: «Ну наконец-то! Ты догадалась прибраться!» Связь между шкафом, бардаком и разводом он так и не понял. © fraktalovna / Pikabu
- Как-то жена попросила поменять бампер у ее машины. Позвонил в сервис — цена вопроса 2000. Но я решил сначала глянуть видео: «Как поменять бампер». Видео длилось всего 5 минут, и я решил: «Да это же ерунда! Справлюсь сам». На улице было прохладно, а я налегке — думал, делов-то на 5 минут. Взял шуруповерт и пошел во двор. Но оказалось, нужна насадка на 10. Сходил в магазин. Скрутил болты, полез под арки — а там саморезы под звездочку. Пришлось снова идти в магазин и брать набор насадок.
Жаба душила: уже почти тысячу спустил, замерз, а бампер все сидит. Прошел час с лишним, я уже весь грязный, злой, замерзший, завел машину, чтобы погреться, и снова смотрю видео: там все легко, а у меня не выходит.
В итоге с фонариком снова залез под машину и понял: не могу снять бампер, потому что мешает защита. А она крепится на двух здоровых болтах, ключей у меня нет. Хотелось просто вырвать этот чертов бампер с мясом. Пошел опять в магазин, там меня уже узнавать начали. Ключи продавались только в наборах, а это дороже самой услуги. В итоге плюнул на все, грязный и злой поехал в сервис. С тех пор решил: делаю то, что умею, а за остальное плачу профессионалам. Пусть эксперт сделает быстро и качественно, чем я намучаюсь, потрачу деньги и нервы. © Sano4kin / Pikabu
Комментарии
Забавные истории. Я тоже ненавижу гладить вещи. Предпочитаю гладить нашу кошечку Пусю. Не утюгом, конечно. Щёточкой специальной и почесать за ушками.
"Лучше все-таки делать то,
Лучше все-таки делать то,
Что ты делать мастер!"
А эти умники с недоделанным ремонтом не могли сразу мастера нанять, не доводя дело до развода? Или муж не разрешал, а жена боялась сказать, что он годами ничего сделать не может???