А как бы она сама справилась, интересно? Куча-то изначально больше сушилки
18 членов семьи, от веселой жизни с которыми на голове только прибавляется седых волос
Семья — это наша тихая гавань, место, где всегда поймут и поддержат. Так, по крайней мере, говорится в красивых цитатах. Но давайте честно: порой эта «гавань» больше напоминает бермудский треугольник, где бесследно исчезают логика, спокойствие и последние нервные клетки. Приготовьтесь кивать и смеяться, ведь в некоторых из этих героев вы точно узнаете своих близких.
- Едем семьей в машине. И вдруг младшенькая громко и безапелляционно так спрашивает: «Мам, у тебя есть любовник?!» Муженек чуть с трассы не слетел. Ребенку было сказано: «Нет!» А мелкая униматься и не думала: «А кто же тогда на твою машину цветы кладет?» Тут вторая внучка подключилась. Заявила, что если у мамы будет другой муж, то они к папе все равно в гости ходить будут. У зятя глаза с блюдца стали. Цветы-то мы, ее родители, положили и шарик прикрепили. Сделали сюрприз на день рождения. © К. Н. / Dzen
- Попросила мужа развесить белье. Видимо, на сушилке закончилось место, а все остальное было сочтено «мелочью», а именно — детские футболки, носки и шорты. Стоит ли говорить, что эта куча сверху осталась совершенно сырой. © ahorasimeaborregue / Reddit
- Муж — повар. Недавно приготовил ужин к приходу свекрови. Всю трапезу она выносила ему мозг: «Это пересолено, это недосолено, жирно, невкусно!» Мой благоверный сидел со слезами. А в конце она ехидно выдала: «Ну что, теперь ты понял, каково мне было? Все детство в тебя куска не впихнешь, все для тебя было „невкусно“. Теперь мне полегчало!» Это же сколько надо было план вынашивать? © Мамдаринка / VK
- Подарила мужу на день рождения машину. Когда отмечали, он сказал своей маме про подарок. Она сделала вид будто не услышала и весь вечер сидела без настроения. На следующий день я поехала к маме мужа кое-что отвезти. Свекровь встретила меня с недовольным лицом. Я спросила все ли нормально. И тут она отмочила: «Прежде чем дарить такой дорогой подарок, надо было согласовать с Костей. Все-таки семейный бюджет!» Я офигела, но ответила: «Я сама заработала эти деньги и решила сама, на что мне их потратить». Теперь она вот уже несколько месяцев со мной не разговаривает, в телефоне внесла в черный список. Я ничего не поняла. Детский сад какой-то! © prosto_mariya_pr
- У моих «Вэнсов» немного износились пятки. Мой папа не придумал ничего лучше, чем отдать кеды в мастерскую, чтобы их «отремонтировали». © aa_drian / Reddit
- На знакомство с будущей тещей пришел с цветами, даже костюм напялил. Она встретила без макияжа и в халате. Открыла дверь и сказала: «Не кажись тем, кем не являешься». Я опешил. Она провела меня на диван и как давай показывать в своем телефоне мой аккаунт в соцсети, где я под музыку танцую с унитазной щеткой. Потом сказала: «Если дочь решила жить с таким, значит любит». Мы оба засмеялись, напряжение как рукой сняло. С тех пор она — мой человек. © Не все поймут / VK
- Был обычный рабочий день. Вдруг к моему столу поднесли букет цветов. Я еще не знала, что в компании есть традиция — мужчины дарят цветы женщинам по праздникам. Вечером муж дома увидел букет и спросил, мол, откуда. А он у меня жуть какой ревнивый! Честно ответила, что не знаю. Мы вместе начали открывать карточку, приложенную к букету. Я волновалась, муж на нервяке. И тут наш 5-летний сын решил поддержать папу, выдав: «Пап, не грусти! Может просто кто-то в маму влюбился». © СИТУАЦИЯ / VK
- Зубная щетка моей сестры всего после четырех дней использования полностью трансформирована. Сегодня я заметила в сливе раковины несколько застрявших щетинок и была в недоумении. А потом поняла, что они с ее щетки. Понятия не имею, зачем она так агрессивно чистит зубы. © Korratheblackcat / Reddit
Пфф, обычное состояние зубной щетки моего сына. Дурацкая привычка грызть щетку при чистке зубов
- Сидели с мужем и свекровью. Свекровушка выдала: «Помнишь, когда ты у Лены ночевал, ну когда у вас с Олей ссора была...». Она запнулась. У меня в руках чашка зависла, у мужа глаза в пол. Я спросила, какая Лена? А она, улыбаясь, ответила: «Да я наверное что-то перепутала. Что-то не так поняла. Не обращай внимания». Но видно было, что она поняла, что спалилась. А я сижу и думаю: «5 лет назад... Это когда мы с ним якобы на паузе были. Оказалось, что не совсем-то и на паузе». © Мамдаринка / VK
- Подошла к мужу. Он увлеченно сидел за компьютером. Решила его немного подразнить:
— Заметил ли ты что-то новенькое во мне?
Муж, не отрываясь от экрана, моментально ответил:
— Ты волосы перекрасила.
Я удивилась. Неужели заметил?! Но он ведь даже не посмотрел на меня!
— Ты уверен? Ты же на меня даже не взглянул! В какой цвет?
И тут он, не задумываясь:
— Понятия не имею!
Я не удержалась:
— Откуда тогда знаешь, что я перекрасилась?
Муж с легкой улыбочкой ответил:
— В ванной перчатки висели. © СИТУАЦИЯ / VK
- Только что оставили 300 долларов у ветеринара за осмотр нашей 9-летней чихуахуа, так как у нее были проблемы с аппетитом. Последние три дня Ава съедала в лучшем случае половину своей еды, а сегодня и вовсе отказалась есть. Клевала по крошечным кусочкам, и все. Но как только мы вернулись из клиники, она тут же без всяких проблем слопала и влажный, и сухой корм. © loveofGod12345 / Reddit
Жена решила мужа приколоть и надела противогаз. -Дорогой, что во мне изменилось? - Брови что ли выщипала ???🤣🤣🤣
- Сама разобрала компьютерный стол, убрала его по частям на балкон. Вскоре пришел с работы муж и учинил настоящий скандал с обвинениями. А все из-за того, что я бы сама не смогла разобрать стол, значит мне помог мой «любовник». © Подслушано у девушек / VK
- 6 лет назад оформил развод. В начале лета приехал на дачу с подругой, а там бывшая теща копалась на грядках. Спросил, что она тут забыла. Тещенька ответила: «А что, мне теперь нельзя приезжать на нашу дачу?» Напомнил, что дача принадлежит мне, а я уже как 6 лет назад развелся с ее дочерью. Следующей весной мне позвонил тесть и сказал, что на нашей даче были какие-то незнакомые люди, которые их прогнали и угрожали спустить на них собак, если они снова придут. Ну а я просто продал дачу, вот и все. © Палата № 6 / VK
- Парень сказал, что убрался. Говорит, подмел и помыл. А это — то, что я намела после его «уборки». Насчет мытья охотно верю, потому что вижу ведро с грязной водой, которое он даже не вылил. Мне, естественно, пришлось всё перемывать. Что ж, видимо, придется ходить за ним по пятам и учить, как надо. © PaxxiCel / Reddit
- Сноха мыла полы. Свекровь ей говорит: «Не так!» Сноха взяла швабру, начала мыть ею. Свекровь ей опять: «Не так!» Тогда та не сдержалась и спросила: «А как?!» И тогда свекровушка выдала: «Не знаю как, но не так!» © sergeivikhanov
- Расстался с женой по ее же инициативе. Сегодня сказал, что проведу день в кофейне, чтобы она собрала свои вещи. Добавил, что рассчитываю на уважение к своему жилому пространству. Ну а накануне мы договорились о том, что именно она заберет с собой. Красивая, сделанная вручную мозаика, которая украшала одну из стен, в наших разговорах не всплывала. В общем, придя домой, увидел, что мозаику безжалостно вырвали из стены, а стену оставили в таком вот виде. © portado11 / Reddit
1) правильно, что расстался, 2) вот нельзя доверять, надо бдить
- Свадьба двоюродной сестры. Жених и невеста вошли в банкетный зал под красивую музыку. Все зааплодировали, и я от переизбытка чувств начала хлюпать носом и плакать. Одна родственница, увидев меня плачущую, подошла ко мне и сказала: «Как я понимаю. Ты ведь такая несчастная. Муж бросил с детьми и теперь ты наверное плачешь от обиды, что у тебя такого не было». Даже не нашлась, что сказать. Мужа я сама прогнала, дети в порядке. Так почему же я несчастная? © Подслушано у девушек / VK
- Жена уехала. Устроил генеральную уборку. Сын рядом ползал. Звонок в дверь. Теща. Прошла, осмотрелась и выдала: «Грязновато!» Я смотрю на сына, он на меня. И тут ребенок, который еще толком и не говорит, четко произносит: «Да ладно!» © krasava_marketing
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
Жизнь с близкими — это те еще эмоциональные качели: от приступов нежности до желания спрятаться на другой планете. Но, пожалуй, именно такие нелепые, смешные и порой доводящие до безумия моменты и становятся теми самыми байками, которые потом годами рассказывают на семейных застольях. Ведь если бы все было идеально и гладко, о чем бы мы тогда вспоминали с таким теплом и смехом? А какие «сюрпризы» подкидывали вам ваши родные?
Комментарии
Да, да. Послесловие самое веселое что я прочитала. Смешнее всего что оно идет после коментариев.