16 историй прямиком из такси, читая которые думаешь: «Да и на автобусе норм»
Тот самый неловкий момент, когда ты уже сел в такси, и понимаешь, что ближайшие 20 минут будут... интересными. Возможно, слишком интересными. Громкая музыка, странный запах, чересчур философские беседы о жизни или, наоборот, оглушающая тишина — салон такси порой превращается в съемочную площадку непредсказуемого реалити-шоу.
- Вызвала такси. Приехал ну реальный Джемс Бонд, весь с иголочки! В салоне чистота, а машина не ехала, а парила. Приехали, водитель открыл мне дверь, помог выгрузить сумки, дотащил до подъезда. И только потом поняла, что это был водитель из более дорогого тарифа. Случайно вызвала. © Хельга / Dzen
- Как-то мне попался таксист, с которым был такой вот диалог:
— Выключите, пожалуйста, музыку.
— Почему?
— Слишком громко, и мне вообще такая музыка не нравится.
— А мне нравится.
И не выключил. Пришлось скандалить. © Irina / ADME
- Однажды ехал с таксистом, который не умолкал ни на секунду и минут 15 минут не давал мне даже слова вставить. Потом он и вовсе начал петь даже без музыки, просто проговаривая строчки без всякого чувства ритма. Это была очень неловкая поездка! © pdx_1 / Reddit
- Поймала такси. Назвала адрес, он слегка удивился. Увидел у меня торт, начал спрашивать, что за повод. Рассказала, что еду к парню, у нас годовщина. Он послушал, спросил номер подъезда, квартиры. Помрачнел, покосился на меня и выдал: «Ты сейчас, случайно, не про моего сына рассказываешь?» Сказала имя парня, оказалось, что да, действительно, про него. Начала говорить, как сильно его люблю. Он взглянул в зеркало, кивнул, но все равно молчал до самого дома. Кстати, с этим парнем мы до сих пор вместе, а с его отцом чуть ли не лучшие друзья! © Карамель / VK
- Работала на заводе во вторую смену. Домой возвращалась уже после 23.00. Как-то приехала домой на такси. Спустя 10 минут раздался звонок с неизвестного номера. Звонил таксист: «С вами все в порядке? Вы почему свет не включили?» Оказывается, он меня уже несколько раз подвозил. В первый раз обратил внимание, что я прошлась по всему дому, включила свет и зашторила окна. Решил, что живу одна. В последующие разы специально задерживался, чтобы убедиться, что все в порядке. А в тот день я очень устала, еще и лампочка в коридоре перегорела. Поэтому я пошла по темноте прямиком до ванны. © ЛенаКа / Dzen
- Вызвала такси эконом. Пришло сообщение, что приедет машина выше классом. Вот повезло! Приехал шикарный мерс белого цвета, за рулем симпатичный дяденька в костюме. Довез, оплатила картой, вышла с улыбкой на лице. И тут из подъезда вышел мой муж. Вот и докажи этому ревнивцу, что это было обычное такси. © Натали С / Dzen
- Я — повар в частном доме. У нас был банкет, готовила с 5 утра и до 19 вечера. Домой поехала на такси, ног и спины от усталости не чувствовала. Всю дорогу с таксистом молчали. Приехали к дому, а таксист такой: «Девушка, вы так вкусно пахнете котлетами! Мне так домашней еды захотелось». Мы посмеялись. Таких комплиментов за все мои 29 лет еще никто не делал, я его запомню навсегда. © Рабочие истории / VK
- Вызвал такси. Сел и сказал водителю доставить меня до конечной точки как можно быстрее, но только так, чтобы мы оставались в полной безопасности. Он мне ответил на ломаном английском: «Я раньше водить гоночный машина». Я в ту же секунду пожалел о своей просьбе. © J_Blagden / X
Мамдаринка, как всегда, жжёт! Раньше вместо предлога "из" писали "с", а теперь вместо "от" написали "из".
- Заказали такси из вокзала до дома. Я, муж и двое детей (сын 7 лет и дочь 4 года) сели. Таксист тут же начал возмущаться из-за того, что в машине 5 человек. Причем раньше таких проблем никогда не возникало. Пару минут пытались договориться, но он ни в какую! Уже решили выходить и вызывать другую машину, как тут дочь выдает: «Дядя, ну так вы и выходите из машины! Мой папа тоже умеет водить, так что он без проблем нас довезет». Не знаю почему, но после этих слов таксист просто взял и молча довез нас до дома. © Мамдаринка / VK
- Поехали на праздник в столицу. Подруга приехала на авто, но оставила его на въезде в город. После фестиваля вызвали такси. Водитель не очень-то знал город. Подруга стала штурманом. Добрались, стали выходить, а дядечка, чуть ли не плача, говорит: «Как же я теперь назад один поеду». © Марина С. / Dzen
- Села в такси. Сразу же ощутила самый ужасный запах, какой я когда-либо чувствовала в своей жизни. Задерживала дыхание на протяжении всех 20 минут поездки. Затем он меня привез не туда. Дважды. После второго раза решила дойти пешком, потому что эта вонь уже вывела меня из себя. Прежде чем я успела выйти, водитель развернулся ко мне и сказал: «Не забудь поставить 5 звезд!» © bunny_ducky / Reddit
Это что ж там за такси было, если 5 человек (включая водителя) нельзя? Трехдверная малолитражка с задним сидением см 15? 🤔
- Вызвал такси. Водитель забрал меня в 5 км от дома. Была холодная осень, но он сказал: «Слушай, а ты мог бы пройти это расстояние пешком, заодно и размялся бы». Но я все равно поставил ему 5 звезд. © wonka*** / Reddit
- Сел в такси, ехал сзади. Все окна были закрыты, но я не понимал, откуда раздавался шум. Такое чувство будто окно открыто. Начал осматривать салон и увидел, что в полу зияет дыра, через которую я вижу дорогу! © ****st1cK1 / Reddit
- Мне нужно было срочно забрать из квартиры кошку. А она хитрая оказалась. Не давалась мне в руки. А такси уже ждет у дома. Я попросила таксиста о помощи с поимкой зверя. Он поднялся и начал загонять ее, а я только руки расставляла. В итоге, поймали, довезли куда нужно было. Таксист сказал, что случаи с ним разные бывали, но кошку ловил в первый раз. © Ирин-ка / Dzen
- Ехала поздно от подруги, попросила вызвать такси. Обычно разговариваю с водителем, а этот молчал. Лишь опасливые взгляды на меня кидал. Доехала, звоню подруге, говорю, таксист чудной был, молчал всю дорогу. А она такая: «А я ему сказала, что ты мастер спорта по каким-то там боевым искусствам, чтобы он даже не пробовал к тебе лезть». Ну спасибо, подружка. Но таксист был такой симпатичный, что я была бы не против познакомиться с ним. © Палата ** / VK
- Была в командировке. Вызвала такси от завода до отеля. Приехал недовольный мужик. Я в непонятках. Довез и эмоционально заявил: «Единицу тебе в рейтинге влеплю, чтобы знала!» Я в шоке, спрашиваю, спрашиваю, за что. Он возмущенно ответил: «За то, что в такое неудобное место приехать заставила!» Вышла в полном ступоре. Что значит заставила? Почему неудобное? К слову, там был нормальный подъезд к зданию заводоуправления, ни оврагов, ни канав, просто дорога. Ну так не приезжал бы в конце концов! На следующий день вновь вызвала такси, смотрю, а там назначился тот же самый водитель. Плюнула, отменила, открыла карту и пошла на своих двоих. Так и не поняла, что это было. © Наталья Иванова / Dzen
Ну что тут скажешь, салон такси — это настоящая сцена для жизненных драм и комедий. Тут и дыры в полу, и трогательная забота о пассажирах, и неловкие комплименты про запах котлет. Читаешь и понимаешь: в этом мире возможно абсолютно все, особенно если ты просто хотел доехать из точки А в точку Б.
А у вас бывали такие поездки, после которых хотелось либо обнять водителя, либо немедленно удалить приложение?
Комментарии
Странные люди! Одному нахамили, а он, умничка, всё равно поставил 5 звёзд. Вторая пешком пошла, чтобы водителя не нервировать. Прямо как в том старинном анекдоте: таксиста обманул, заплатил и не поехал.