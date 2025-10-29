16 историй прямиком из такси, читая которые думаешь: «Да и на автобусе норм»

Ну что тут скажешь, салон такси — это настоящая сцена для жизненных драм и комедий. Тут и дыры в полу, и трогательная забота о пассажирах, и неловкие комплименты про запах котлет. Читаешь и понимаешь: в этом мире возможно абсолютно все, особенно если ты просто хотел доехать из точки А в точку Б.

А у вас бывали такие поездки, после которых хотелось либо обнять водителя, либо немедленно удалить приложение?