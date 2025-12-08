15 человек, которые превратили свою квартиру в зоопарк, и честно рассказали, какой ценой дается это счастье
Истории
3 часа назад
Мы думаем, что знаем наших домашних питомцев: верные псы, вальяжные коты, маленькие пушистые друзья. Но стоит нам отвернуться, как между ними начинается настоящий сговор. Они — лучшие актеры и стратеги. Они осваивают новые техники попрошайничества, делят территорию по невидимым картам и даже вступают в межвидовые союзы. Иногда кажется, что их цель — не просто жить рядом, а править всем домом. Мы собрали уморительные истории о том, как наши любимые питомцы объединяются, конфликтуют, или просто ставят хозяев в тупик своим непредсказуемым поведением.
- У меня 8 крыс и кот. Канун Нового года, я наряжаю елочку. Попутно пытаюсь спасти ее от падения, потому что самый большой крыс внезапно понял, что ему нравится качать елку. А остальные под шумок пытаются стащить игрушки. Еще и кот сидит рядом и постоянно мяукает. На очередной его требовательный мяв я оборачиваюсь к нему и внезапно понимаю, что елка-то решила меня обнять. А все потому, что это была отличная командная работа. Кот меня-таки отвлек, и большой крыс смог быстренько и беспрепятственно уронить на меня елку. Естественно, после такого все резко разбежались кто куда. А я, вытаскивая иголки из одежды, продолжила наряжать елку. Но уже без суеты.
- Подобрала я как-то кошку во дворе. Видно было, что она чья-то, но ее бросили. А у меня дома еще кот. Кошка оказалась троянской и вскоре у меня по квартире бегало 6 черненьких хвостатых. Как-то вечером слышу, как муж орет: «Помогите!» Залетаю в комнату и не могу поверить своим глазам — там он лежит на диване, а его облепили со всех сторон. Издалека казалось, будто его поглощает черное пушистое облако. Сам он снять эту ораву кошачьих с себя не мог, так как мелкие постоянно цеплялись когтями за одежду и яростно сопротивлялись процессу отстыковки. Пришлось помогать — но уже после того, как я насмеялась.
- Два года назад мы завели щенка сенбернара, а буквально через неделю к нам приблудилась кошечка, которую было решено оставить. За все это время они так и не ужились друг с другом, в буквальном смысле живут «как кошка с собакой»: то из-за еды подерутся, то из-за спального места. Однажды рыжая даже погрызла мои новые кеды, чтобы подставить пса, но ее спалил батя. Уходя, мы всегда отправляли собаку в вольер, чтобы они не повздорили. Но недавно я так торопилась, что все вылетело из головы, и они остались оба в доме. Поняла я это уже сидя на работе — весь день на иголках. Придя домой, я увидела картину, которую не забуду, наверное, никогда. Сидит эта 100-килограммовая махина под диваном и скулит, посреди комнаты сидит жирная наглая крыса, а Лейла в позе «злая кошечка», шипя и рыча, защищает своего «братика». Когда крыса все-таки была изгнана из дома, котейка что-то муркнула Торину (выглядело как: «Я разобралась, выходи, уже не страшно»). И тот тут же выбежал из своего укрытия, виляя хвостом. Они так и не перестали троллить друг друга, но теперь-то я знаю, что на самом деле между ними настоящая дружба, и они друг за друга и в огонь, и в воду, и в трубы с крысами. © Не все поймут / VK
- Живу одна в большой квартире. Ну, почти одна. У меня есть два кота, которые всегда спят со мной. Две рыжие голливудские звездочки, по которым плачет сцена! Дело в том, что засыпаем мы всегда вместе: они приходят ко мне вечером, ложатся рядом и мило сопят, но вот всю ночь проспать для них сложно. Под утро эти хитрюги просыпаются и начинают устраивать переполох по всей квартире. На кухне, в ванной, в других комнатах — они бегают друг за другом так, будто проводят «Гран-при Формулы-1». И только они услышат мой будильник — сразу бегут обратно в постель, укладываясь рядом со мной, будто ничего и не было. Просыпаюсь — и вижу две кошачьи мордочки, которые всем своим сонным видом пытаются убедить меня, что они спали, а не бегали по стенам. Они бы могли стать замечательными актерами, честное слово. © Не все поймут / VK
- Мой молодой человек снимал однушку и взял туда кошечку. Она родила 4-х котят и спустя неделю ушла насовсем. Мы работали по ночам по 13–16 часов. Как-то раз из-за работы нас не было дома больше суток, и я уже начала нервничать, что там котятки голодные (а им уже месяца по два было). Придя домой, увидела, что сухой корм в миске не тронут, а все коты с круглыми животами довольные ходят. Оказалось, что они сожрали пачку пельменей, которую парень забыл положить в холодильник. © Подслушано / Ideer
- Моя старшая кошка не любит младших — у нас три котенка разного возраста до года. Она не подпускает их к кошачьему дереву, поэтому мы купили еще одно. Теперь она бегает между деревьями, поэтому мы купили еще одно и сразу поместили на него котят. © ProblemCommercial655 / Reddit
- У меня 6 кошек в однокомнатной квартире, и я счастлив, что они у меня есть. В месяц уходит 20 килограмм наполнителя и 8 — дорогого сухого корма. Но я ни за что не откажусь от их мурчания по утрам, мягких шубок, которые греют зимой, и той огромной любви, которую они дают. Котики — это счастье! © Подслушано / Ideer
- Считается, что кошки — не стайные животные. А у меня — кошки-обезьянки, потому что они учатся друг у друга привычкам, которые считают полезными. Например, у нас есть злая кошка — если она от чего-то раздражается, то пыхтит носом, как бык. Кот у нее научился: если ему что-то кажется неправильным, он тоже на всех пыхтит. А кот, в свою очередь, научил кошек эффективной технике попрошайничества — он понял, что если сесть на клавиатуру или походить по ней, я пойду его кормить. Теперь другие кошки этим пользуются.
Утром у них есть технология пробуждения меня — для кормления, конечно: сначала приходит ласковая и мурчит. Если я не просыпаюсь — приходит кот и начинает драть подушку. Если же я все еще сплю — приходит злая и аккуратно кусает (не сильно, но чувствительно).
Есть и плюсы. Когда я ложусь днем на диван — отдохнуть, например, — вокруг меня образуется «кошачий треугольник сна». У каждого свое место: они окружают меня, начинают дремать, и я тоже сдаюсь. Мужу говорю, что нужна четвертая кошечка — ведь углов у дивана четыре, а кошек три. Ему почему-то не нравится эта идея.
- У меня есть пара кошек (мать и дочь), которые очень привязаны друг к другу. В основном они глубоко любят друг друга, но в последнее время я замечаю странную напряженность: они сидят в противоположных углах квартиры и просто смотрят друг на друга. Одна из драм, которая продолжается с тех пор, как я их взяла: мама всегда садится мне на колени. Дочь приходит позже, чтобы украсть место, усаживаясь своей попой на маму, вынуждая ее уйти. © BictorianPizza / Reddit
- Недавно подобрала во дворе грязного котенка. Отмыла, откормила, через два месяца нашла семью и пришла лично отнести в новую квартиру, хозяев посмотреть. Приехали мы, и тут кошка женщины поднимает дикий вой. Мы чуть со смеху не упали, когда выяснилось, что именно этого котенка недавно женщина пыталась забрать к себе домой (живем недалеко), хотя у самой две кошки и собака. Но он в последний момент от нее улизнул. А кошка, как оказалось, всех новеньких у себя в семье так встречает. Потом успокаивается и дружит.
- У меня есть собаки. Когда появляется посторонний человек, они издают странный вой, чтобы все знали, что у ворот кто-то есть. Одна из них обнаружила, что может использовать этот звук, чтобы напугать остальных и оставить игрушки себе — даже если вокруг никого нет. И другие собаки ведутся. Каждый раз. © Cautious_Function345 / Reddit
- Нам приходится стоять на страже, пока наша собака ест, потому что куры воруют ее еду, а она им это позволяет, ведь ее приучили не трогать миску, если кто-то с ней взаимодействует. Ей и в голову не приходит, что правило действует только для людей, а не для кур. © saareadaar / Reddit
- Новая кошка ссорится со старшей, поэтому они поделили территорию: у старшей — кровать, у новой — диван. Недавно они попробовали делить кровать на ночь без шипения — и это удалось. Они научились есть рядом без суеты, но иногда воруют у друг друга. Но самое главное — перед каждым приемом пищи я говорю им: «Будьте хорошими сестрами!» И они усвоили, что должны быть добрыми. Старшая кошка неохотно подходит к новой, опускает голову, чтобы та ее вылизала, и обнюхивает. Потом я их хвалю и кормлю. © hamletreadswords / Reddit
- Младший кот обнаружил, что после того, как мой муж засыпает, мы с собакой пробираемся на кухню и делим кусочек сыра. Кот теперь с радостью присоединяется к нашему ежевечернему «сырному налогу». Собака злится на кота и пытается закрыть его собой, когда я раздаю сыр. © Allyson244 / Reddit
- Кот возился в ведре, где лежали свежесобранные помидоры. Я на него накричал — но он и не шелохнулся, пока я не подошел. А потом, конечно же, бросился бежать с бешеной скоростью и разбросал помидоры повсюду. Я думал, что собрал их все, но наша собачка умудрилась утащить два и разжевать их в одной из комнат в доме, где было ковровое покрытие. А она даже не любит овощи. © ikerinepu / Reddit
А вот еще подборка курьезных историй, которые могли произойти только в зоомагазине.
Здоровья всем животным. Безопасного места, сытости и любви.
Любовь им тоже нужна 🤗
