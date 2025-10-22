17 курьезных историй, которые могли произойти только в зоомагазине
Если вы думаете, что работа в зоомагазине — это просто, вы ошибаетесь. Это постоянный источник смеха, неловкости и трогательных моментов. Вот 17 историй, которые поймут только те, кто любит животных всем сердцем.
- Захожу я в зоомагазин. Начинаю выбирать корм для кошки. Краем глаза замечаю суши на полке. Спрашиваю у продавца: «Вы сегодня будете ужинать суши?» Продавец странно на меня смотрит. Я киваю на то, что у него за спиной стоит. Он разворачивается и что-то мне говорит. Я не расслышала и не переспросила — уже нужно было оплачивать товар. Уходя, пожелала ему приятного аппетита. У него снова странная реакция. Короче, оказалось, что это лакомства для попугаев — очень похожие на суши. Потому что они круглые и в прозрачной упаковке. © olyayalo_13
- Был я как-то со знакомой в зоомагазине — она решила купить рыбок и аквариум. Выбрали четырех рыбок и большой аквариум. Стоим на кассе, нам пакуют покупку. Знакомая стоит задумчивая и вдруг говорит: «А куда штучку с водой для питья ставить?» Занавес. Я ржу, продавец, еле сдерживаясь от смеха, красный как свекла, отвечает: «Просто стакан в аквариум киньте, они там сами разберутся». © AllGremor / Pikabu
- Работаю в небольшом зоомагазине, и как же, блин, бесит, когда приходят покупатели за кормом и говорят: «Мой кот сказал, что есть хочет. Сейчас, я ему позвоню и спрошу, что будет кушать». Звонит жене, спрашивает, что купить, и добавляет: «Видите, у меня кот говорящий». © Подслушано / Ideer
- Приходим с детьми в зоомагазин. Я говорю: «Мы бы хотели посмотреть грызунов». Нам показывают комнату с грызунами. Заходим, смотрим: кругом хомяки и морские свинки. Спрашиваю у продавца:
— А есть ли у вас крысы или мыши?
— Мыши есть.
— Где же они?
— Мы их не выставляем.
— Можете показать?
— Вы хотите, чтобы я показал вам мышь?
— Да, покажите нам, пожалуйста, мышь!
Очень удивленный, он уходит в подсобку, возвращается с коробкой. В коробке — три мышки.
Дети начинают прыгать и кричать: «Да, да, вот эту!» Я:
— Мы бы хотели купить эту мышь. И клетку. И наполнитель. И корм.
— Наверное, мыши подойдет клетка для хомяка, наполнитель для хомяка и корм для хомяка. Понимаете, люди обычно не покупают мышей, чтобы держать их дома.
— Зачем же вы их продаете?
— На корм...
Спасли, в общем, мыша. © tatiana_valencia_guide
- Пока я ходила по рядам и изучала ассортимент, в углу начали истошно орать птички в клетке. Продавщица смотрит на меня, виновато улыбается и говорит им: «А ну перестаньте кричать! Будете так орать — мы вас продадим!» Птички удивленно замолчали, а я на всякий случай поторопилась выйти из магазина. Вдруг она офигенный продажник. © MadTill**** / Pikabu
- Работаю в зоомагазине ветконсультантом. Пережила многое, но вопрос: «Как собаку отучить танцевать?» — поставил меня на паузу. Приходили с танцовщицей, но она так и не захотела показать свой талант. Увы. © Подслушано / Ideer
- Работала в зоомагазине. Чего только за три года не наслушалась — впору книгу писать! Но больше всего запомнилась девушка, которая искала тест на беременность для улитки. © Подслушано / Ideer
- Пошла на собеседование в зоомагазин. Попросили рассказать о себе. А как только директор добрался до трудовой книжки, посмотрел на нее 5 секунд и сказал мне: «Вы приняты». Я опешила, ибо он ее даже не открыл. Спросила почему и тут он меня огорошил: «Вы, возможно, не заметили, но на вашей книжке собачья шерсть, и она погрызена крысой. Значит, у вас есть опыт содержания животных — вы нам будете полезны». Вот он — профессиональный взгляд. © Подслушано / Ideer
- У знакомых разродилось сразу две крысо-мамы — родилось 18 крысят. И сын пошел договариваться с зоомагазином сдать их на продажу. Но вдруг заметил, что в клетке уже месяц сидел одинокий перепуганный крысеныш. Он его купил и заявил, что передумал сдавать своих «детей» в зоомагазин. Теперь у них 19 крысят. © matilda_hide / X
- Вчера в зоомагазин привезли двух парнишек-дегу. Предварительно я ознакомился с правилами содержания, но все равно поначалу было страшновато брать их в руки — убегут, лови потом по всему магазину. Руки к ним засовываю — интересуются, пытаются выбраться наружу. Не пущаю. Сегодня решил рискнуть, и все прошло нормально: не убегают, не пытаются спрыгнуть, не кусаются. Бегают по мне, как крыски — ни секунды покоя. Такие дела. © K.rakokot / Pikabu
- Я очень боюсь змей. Однажды я была с подругой, и мы зашли в большой торговый центр. Там только что открылся новый зоомагазин. Я посмотрела на собак и поболтала с продавцом. Он сказал: «Все любят собачек, но я могу показать вам более интересных питомцев». Он упомянул тарантулов, и я заинтересовалась. Несмотря на то, что змей я очень боюсь, другие «ползучие» животные меня нисколько не тревожат. Поэтому я вернулась к этим клеткам. И оказалось, что большинство из них — со змеями.
Я сказала продавцу, что боюсь змей. Он усмехнулся и сказал, что я должна познакомиться с Миртл — но только если сама захочу. После недолгого разговора он спросил, доверяю ли я ему. Я ответила «да», и он пошел за Миртл. Это была желтая змея длиной примерно 4,5 метра. Он сказал, что Миртл — кроткая, любит, когда ее носят на руках.
Он осторожно обернули меня змеей. Я дрожала, но не собиралась убегать. Вышла к входу в зоомагазин, позвала подругу — и она чуть не упала от шока. Миртл, казалось, была счастлива, что находится на мне. Она не делала резких движений. Но лизнула меня в ухо. Подруга сделала кучу фотографий. Я до сих пор боюсь змей — но уже не так сильно, как раньше. © Ramona The Pest / Quora
- Мы стоим с коллегами возле входа, и тут заходит мужчина. В руках у него тонкая детская сумка для сменки. Говорит: " У меня сын вчера в подъезде крысу нашел. Можно вам отдать? Только она какая-то странная«. Я: «Ну показывайте». Из сумки извлекается стеклянная банка, набитая синтепоном, древесным наполнителем, семечками и еще какой-то ерундой. Ничего живого не видно. Я засовываю руку в банку — и там — лысая крыса!
Офигевшая и замерзшая, но крайне адекватная. Сразу залезла ко мне под воротник свитера и заснула. Я пообещала, что мы обязательно ее пристроим, и мужчина ушел. Крыса оказалась на редкость ручной, очень умной и контактной. Большую часть дня она провела со мной, а вечером присоединилась к моей веселой компании — котам, собаке и улитке. Сейчас Киса живет в большой клетке, спит у меня в капюшоне, я купаю ее в раковине специальным шампунем. Она держит в страхе котов, а собака все время пытается ее облизать. Всю жизнь мечтала о крысе, но у меня на них контактная аллергия. © Ukuliss / Pikabu
Серьёзно? Совать руку в банку к найденной в подъезде (!) крысе, а потом пускать её под одежду? Ничего не имею против крыс как вида, но неплохо бы эту крысу как минимум ветеринару показать, а то в ней и на ней, знаете ли, всякое может водиться.
- Очень люблю животных. Пошла в зоомагазин за кормом для своей кошки и собаки, которых когда-то притащила с улицы. А вернулась домой с черепахой, хомяком и кроликом. Муж ругался и был в шоке. Нельзя мне ходить в зоомагазины. Нельзя. © Подслушано / Ideer
- Однажды в гости пришел хомяк — из дыры под батареей. Поймал, посадил в клетку. Потом пришел еще один. Тоже в клетку. Пришел третий. Отнес и сдал в зоомагазин за углом. Оказалось, по соседству жил ребенок — это были его хомяки. Хомяк сбегал ко мне, ребенок плакал, родители шли покупать нового в тот самый зоомагазин, куда я их сдавал. Такой вот круговорот хомяков в природе. © Подслушано / Ideer
- Мой отец очень строгий. Но в то же время — крайне невнимательный. Если ему не указать пальцем, он вряд ли обратит внимание. Мы с мамой как-то были в зоомагазине и покупали корм для нашей кошки. На витрине в клетке сидело несколько крысят. Нам с мамой очень понравилась одна, и, хотя папа не любит грызунов, мы ее взяли. Прошло уже два месяца — а она до сих пор осталась незамеченной. Все счастливы. © Подслушано / Ideer
- Работаю в зоомагазине. На днях покупатель — мальчик — купил совок для кошачьего туалета. Не хватило денег. Сказал, что занесет. Весь день не заносил. Я собрался и ушел домой. Прихожу на следующий день — а деньги в пакете висят на ручке двери магазина. На записке написано: «За совок». Ах, ты мое солнышко. © Подслушано / Ideer
