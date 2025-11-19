Если человек ничего не купил, то это не покупатель, а просто посетитель, и неважно первый он или последний в этот день. Ещё слышала о такой примете, что хорошо, чтобы первый покупатель был мужчина.
17 историй, которые прочувствуют те, кто мерил джинсы на картонке и покупал у бабулек молоко в бутылках
- Нужны были мне летние брючки. Иду по рынку, продавец-женщина зазывает: «Брюки надо? Заходите, посмотрите». Отвечаю: «Надо, женские». Продавец: «Женских нет, только мужские. Вам какой цвет?» © ELESIK / ADME
- Мне дали обувь на размер больше — мол, вы просто посмотрите, как на ноге выглядит, да и вообще «модель маломерит, вдруг подойдет? А если нет — мы поменьше дадим». Померила, большие. Прошу размер меньше. Мужичок уходит, возвращается обратно. Наклейка с моим размером. Примеряю — как будто бы обувь меньше, но все равно большая... Муж предложил под наклейку заглянуть, и не зря: продавец вложил еще одну стельку внутрь той обуви, что я мерила, и приклеил наклейку с меньшим размером. Естественно, ничего у них покупать не стали. © Муси-пуси / ADME
- Была у продавцов такая примета, как первый покупатель. Если первый покупатель ничего не купил, день будет неудачный в плане торговли. Потому и продавали задешево. Так вот, ходила я по рынку году в 2002. Для меня предел цены туфель — 1000 рублей. Понравились одни очень-очень, но дорогие для меня, аж 1500. Я померила, но нет, дорого. Продавец спрашивает, за сколько возьму. Я возьми и ляпни: «За 700, больше нет». Продавец мялся, мялся, но отдал за 700. © FuturePerfect / Pikabu
- 10 лет назад гуляли с другом по центру города, а там недалеко китайский рынок. Решили зайти поглазеть. Друг померил кроссовки, цену за них продавец назвал — 2 тысячи. А у него было в кармане 400 рублей. Он минут 5 пытался торговаться, то 1,8 тысячи, то полторы, то одна, а у нас реально денег не было. В итоге продал за 400. © danso74 / Pikabu
- Папа, дико хохоча, рассказал, как они с мамой ездили за продуктами. Мама унеслась покупать грудки, а папа, взяв пакеты, отправился ждать ее в машину. Спустя сорок минут раздался звонок. Дикий плач, моя взрослая мама — ответственный руководитель — потерялась на продуктовом рынке и не могла найти дорогу обратно к стоянке. По образованию она географ. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- У меня была приятельница в юности, которая умела так торговаться, что продавцы слегка сходили с ума и давали ей сдачи больше, чем она заплатила. А другая приятельница в сложное с точки зрения денег время в обед выходила на продуктовый рынок и пробовала все. И ходила так по кругу. Рынок большой был, ряды чередовала, так что продавцы ее забыть успевали к следующему визиту. Но к третьему заходу ей уже говорили: «Девушка, имейте совесть». © villiss / ADME
Я терпеть не могу подземные парковки под ТЦ: я там теряюсь, брожу по отсекам и тыкаю в брелок, в надежде, что машина начнет квакать, и мы встретимся.
- Первый опыт продаж. Мне 7-8 лет, тетка взяла с собой на рынок абрикосы и яблоки продавать. И в конце остается кучка яблок, тащить назад до деревни не хочется. В итоге, пока она отлучилась на 10 минут, я все продал по скидке. Или пришлось бы их просто выкинуть. Навык на всю жизнь. © makscanary
- Стою на картонке, меряю джинсы, продавщица: «Да как на тебя сшито, смотри, как моделька сидит». А я смотрю в зеркало и понимаю, что не сидит вообще. Поворачиваюсь к маме: «Давай еще посмотрим, мне не нравится». И тогда продавщица выдает коронное: «Если сейчас уйдете, скидку не дам».
- Как-то были с мужем в отпуске, и у меня порвались эспадрильи, а в кроссовки перелезать жарко. Зарулили в ближайший маленький райцентр за какими-нибудь подходящими тапками. А там только рыночек и очень подозрительная обувь. Говорю продавцу: «Что-то подошва у этой пары ненадежно выглядит». Он мне: «Ну что вы, они сто лет пробегают!» — и сгибает тапок пополам. Ну, и подошва пополам — хрясь. Продавец эту пару скромненько под прилавок задвинул и сразу облаками заинтересовался. © ФьюАлка / ADME
Про первый опыт продаж: я в конце 90 была в командировке и заехала на рынок в Новотитаровской на Кубани. Стоит мальчик лет 7-8 с ведром яблок. (Нет, это не та же история, хотя... ) А в Москве яблоки стоили, ну, допустим 7000 руб/кг (до деноминации). Я спрашиваю, почём? Он говорит, 9000 (потом дошло, что за ведро, а не за кг). Я ему - ты что, в Москве 7000. А он мне с достоинством и пожимая плечами: - Такой базар! (ну, в смысле, цена установлена в соответствии с конъюнктурой рынка). Такой молодец... Яблок купила.
- Лето на дворе. Иду по рынку. Один продавец кричит, мол, абрикосы даром. А молчание не всегда мой конек: «Давай. Даром. Мужик сказал — мужик сделал». Вокруг все ржут (его коллеги тоже). Деваться некуда. Дал мне абрикосов немного. В другой раз иду — уже такое не кричал. А абрикосы не очень вкусные были. © Олеся / ADME
- Отец меня в детстве сильно баловал, покупал все, что я захочу. Однажды мы поехали с ним на рынок, мне нужно было купить сандалии на лето. Выбирали, меряли, мне сильно понравились такие розовые с цветочками, но там не было моего размера. Только маленькие. Расстроилась сильно, но папа мне все равно их купил! Дома получили от мамы за то, что купили маленькие, а больше ничего и не взяли... Потом мне она купила нормальные, а те розовые так и пролежали в шкафу, я их не смогла ни разу надеть. 15 лет прошло с того момента. Вчера те сандалии надела моя дочь. Папа был на седьмом небе от счастья! © Не все поймут / VK
- Как-то мы с мужем приехали в Москву на Черкизовский рынок. Мне нужна была дубленка. Не натуральная, конечно, финансы бы не позволили. Идем, прицениваемся. Понравилась одна — белоснежная, длинная, в пол. «Сколько?» — спрашиваю. «27 тысяч», — отвечает продавец. Дорого за искусственную.
Идем дальше, вижу симпатичную — рыжую. Меряю, нравится, ценник 5 тысяч. Пока думаю, подбегает тот продавец и спрашивает, за сколько мы его белую хотим. Продавец рыжей его отгоняет. В итоге они между собой там покричали, кто больше скинет, а мы ушли с двумя дубленками: белую взяли примерно за 3 тысяч, а рыжую и вовсе за 1,5. Даже торговаться не пришлось. © Le.Papillion / Pikabu
Мне лет 10 было, пошли с папой в магазин за обувью школьной. Мне очень понравились замшевые туфельки с открытой пяткой. Папа: точно удобно? Точно не жмет? Мне туфли малы, но уверенно отвечаю, что нет, все отлично )) Домой пришли, ой всë - жмет, больно, ходить в них невозможно. А завтра уже в школу идти... В итоге папа за вечер переделал перемычки на пятке - распорол и вшил узкие резиночки, и так аккуратно - как-будто так модель и задумывалась. Год их носила потом, пока не переросла окончательно :)
- Ездила на птичий рынок и наблюдала такую картину: мама тащит сына за капюшон и кричит: «В квартире две собаки, три кошки! Какой еще нафиг орел?!» Моему смеху не было предела © Подслушано / Ideer
- Продуктовый рынок: обычный день, толпа народу. И тут, раздвигая толпу, словно ледокол, движется внушительная женщина. По одному лишь выражению ее лица понятен ее серьезный настрой. Идет, а за ней, поминутно дергая ее за рукав и что-то лопоча, семенит ножками маленький мужичонка. Женщина деловито изучает содержимое прилавков, а от мужичка отмахивается, словно от мухи. В какой-то момент ей это надоедает, она поворачивается и зычным голосом на весь рынок: «Да куплю я тебе конфет! Куплю!» © Подслушано / Ideer
- У нас у станции есть крытый павильончик, я там обычно беру мясо. А продавец все выпрашивает, чтобы ему наличкой оплатили или картой перевели. Меня это подбешивает, но мясо хорошее, поэтому все равно туда хожу.
И вот недавно пришла пополнить запасы, и продавец такой: «Ой, терминал сегодня плохо ловит, может, наличка есть? Или переводом на карту?» И тут меня озарила идея. Делаю печальное лицо и говорю: «Нет, я с картой мужа хожу, и деньги тоже мужа, и он не разрешает переводы делать без него. Представьте, что меня дома ждет, если я еще и другим мужчинам переводить деньги буду?» Продавец расплылся в улыбке и говорит: «Что же сразу не сказали? Мужа уважать надо, это правильно». И терминал у него сразу заработал, и оплатила картой. © Anastomus / ADME
Как бесит это нытье продавцов про неработающий терминал. Лечится, правда, легко. Развожу руками, отказываюсь от товара и поворачиваюсь к выходу. В 99% случаев сразу всё резко чинится.
- Много лет назад мы с мамой были на вещевом рынке. И проходя мимо кафе с ход-догами, маленькая девочка, учуяв вкусный запах сосисок, выдала: «Мам, купи, чем пахнет...» Долго смеялись. © Не все поймут / VK
- В начале 2000-х открыли у нас в городе китайский рынок. Назвали его «Народный», видимо, подчеркивая доступность. Дело к зиме, пуховик ресурс выработал, а у меня 3 тысячи, в магазине не закупишься. Поехал на рынок. Обед, а народу — почти ноль. Ко мне кидается продавец-китаец: «Привет, куда пропал, как дела, как жена? За дубленкой пришел? Пойдем». Подходим к его точке, а там то ли жена, то ли родственница. Он ей по-китайски что-то быстро сказал, и ее как ветром сдуло, а потом придуло обратно. И она тащит штук десять дубленок с капюшонами.
Меряю. Выбрал одну, но капюшон маловат. Женщина еще раз сбегала — принесла капюшоны. Продавец старый отстегнул, новый пристегнул, все подошло. Спрашиваю: «Сколько?» Он, хитро улыбаясь: «Две тысячи». Я молчу, думаю, сколько можно выпросить скидки — 200-300 рублей. Пауза затянулась секунды на три. И тут он говорит: «А, ладно, забирай за 1400». Дубленку, кстати, семь сезонов носил. © sinboroda007 / Pikabu
Может, эти истории натолкнули вас на собственные воспоминания о походах на рынки? Делитесь ими в комментариях! И почитайте нашу подборку историй, как люди сходили на рынок и вернулись с покупками и целым ворохом впечатлений.
Комментарии
Какое счастье, что сейчас о существовании рынков (как продуктовых, так и вещевых) можно просто забыть 😍
Помню, как часто на вьетнамский рынок ездили, там всегда пахло лапшой. Иногда к индусам езжу за мелочовкой всегда можно поторговаться) на черкизоне и дубровке и садоводе не понравилось
У нас китайские рынки превратились в огромные магазины с фиксированной ценой, цены ниже, чем в других магазинах. И продавцы в "китайках" не китайцы, но похожи, теперь это мигранты из бывших азиатских республик Союза.
Кто на картонке примерял,
Кто помнит холод лютый,
Кто молоко у бабок брал,
Тому в статье уютно.