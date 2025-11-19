17 историй, которые прочувствуют те, кто мерил джинсы на картонке и покупал у бабулек молоко в бутылках

Про первый опыт продаж: я в конце 90 была в командировке и заехала на рынок в Новотитаровской на Кубани. Стоит мальчик лет 7-8 с ведром яблок. (Нет, это не та же история, хотя... ) А в Москве яблоки стоили, ну, допустим 7000 руб/кг (до деноминации). Я спрашиваю, почём? Он говорит, 9000 (потом дошло, что за ведро, а не за кг). Я ему - ты что, в Москве 7000. А он мне с достоинством и пожимая плечами: - Такой базар! (ну, в смысле, цена установлена в соответствии с конъюнктурой рынка). Такой молодец... Яблок купила.