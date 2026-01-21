20+ залипательных фото, показывающих, что у некоторых мастеров руки из правильного места растут

Некоторые рукодельники умудряются сотворить красоту буквально из ничего: превращают старое барахло в светильники, делают украшения из ореховой скорлупы и шьют одежду из старых одеял. Мы решили собрать такие работы настоящих умельцев, за которые точно не жаль отдать любые деньги.

«Сделала вот такой светильник из картона и пластика»

«Меня тут попросили булочки к обеду испечь, и теперь, по словам родственников, я должен их готовить на всех семейных встречах»

«Делала это украшение почти два года, зато получила за него просто неприличные деньги»

«Мама попросила меня сделать подставку для специй»

Учитывая, какую красоту вы сваяли, ваша мама должна быть просто потрясающей женщиной! © MrAshleyMadison / Reddit

«Нашел старый обогреватель и превратил его в лампу»

«Вырезал для своего племяшки динозавров. Он их точно сломает, но я особо не переживаю»

«После девяти месяцев работы мой осенний домик на дереве наконец-то готов»

«Работал над этим ночником два года и наконец-то доделал»

«Купила на распродаже террариум и превратила его в настольный ботанический сад»

Ой, я хочу в нем жить! © Madwoman-of-Chaillot / Reddit

«Пока я валялась в кровати, муж испек идеальную буханку хлеба»

«Сделал для своей девушки заколку в форме мотылька»

Моим волосам тоже нужны такие крылышки! © regardkick / Reddit

«В последнее время нервничаю, потому что никак не могу найти работу. И тут вдруг вспомнила, что когда-то любила вязать»

«Решила опробовать новую форму для выпечки и очень довольна результатом»

«После долгого перерыва сделала первую брошь»

«Сделала в подарок для невестки тарелки в форме ее котеек»

Вы идеально уловили характер обеих кошек! Класс! © dr_cl_aphra / Reddit

«Сделала из полимерной глины горшочек с розами»

«Елка из фисташковых скорлупок, кардамона и пробки»

«Моя первая попытка сделать торт-обманку. Над ним трудилась вся наша семья. По-моему, мы молодцы»

Потрясающе! Я поняла, что это торт, только когда увидела подпись! © elle6464 / Reddit

«Сделал для жены шкатулку для украшений»

Отпад! Все ее подружки обзавидуются. © tritian / Reddit

«Сшила для коллеги в подарок забавную сумочку в форме дома»

«Решил порадовать папу и воссоздал фотографию своего прапрадеда из латуни»

«Хотелось повесить что-то красивое над кроватью, но желательно такую штуку, которая не свалится на меня ночью. Так что просто сделала украшение из бумаги»

«У меня есть смешная фотография моего котейки. Сделала по ее мотивам магнитик из глины»

«Сваял такую кроватку для сынули»

«Вот я и закончила миниатюру кухоньки. Сделано из подручных материалов»

Будто реально в бабушкину пятиэтажку зашел! © TattaNew / Pikabu

«Вязала эту кофту почти год. Особенно намучилась с рукавами»

О, теперь я тоже себе хочу такую! © FunnyChampion2228 / Reddit

«Уф, это несомненно самая сложная штука, которую мне довелось делать»

«Решил сделать сумочку из кожи и дуба»

«Мой первый торт „Павлова“»

«Увидел интересные сережки и решил сделать похожие для своей девушки»

«Это птица? Нет, это ложколет»

«Мой парень сделал для меня светильник из витражного стекла и дерева»