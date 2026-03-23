17 историй из детских садиков, которые семьи еще долго будут передавать из уст в уста — 23.03.2026
В садике пахнет манной кашей, свежей простыней и чем-то еще неуловимым — тем самым запахом беззаботности. В этой подборке собраны истории, что помогут вспомнить: детство — то еще приключение, причем не только для детей, но и для всех взрослых, которые оказались с ними рядом.
- Пришел забирать младшего из садика. Захожу, зову: «Мирон, пошли домой!» Выходит ребенок, начинает собираться. Только вот это не мой сын! Зову воспитательницу. Она выходит: «Точно не ваш?» Точно, говорю. А она вдруг выдает: «Ну тогда забирайте второго Мирона». С тех пор забирал ребенка со словами «Дайте мне моего Мирона».
- У ребенка в группе в саду четыре мальчика по имени Лев. Сегодня в родительский чат добавилась новая мамочка и пишет, что ее ребенок будет ходить с середины ноября и зовут его... тоже Лев. Ну, кто-то из мамочек не удержался и выдал ей: «Добро пожаловать в прайд!»
Мама хотела мне редкое имя.
Однажды на первом курсе универа, на потоковом зачёте мы с подругой ( моей тёзкой) решили посчитать, сколько же нас таких. Набралось на полторы группы, то есть что-то около 45-50 человек))
- Зима, снега куча на дворе. Работаю воспитателем. Остался вечером последний ребенок, сидим, ждем маму. Мама пришла, мы побеседовали, они ушли собираться. Ну и я тоже собираюсь. Смотрю в зеркало и вдруг ахаю — вижу, что внизу под батареей лежат детские сапожки. Побежала за ними, но уже не застала. Вот как они домой добрались?
Я знаю, что мне тут будут доказывать, что всё очевидно. Но! "лежат детские сапожки. Побежала за ними, но уже не застала." Получается, что побежала за сапожками, и их не застала 🤣🤣🤣
«Сделал детский сад в миниатюре»
И ребёнок такой: "Ну, спасибо, пап! Мало мне детского сада в самом детском саду!"
- Мне было 5 лет, нашу старшую группу уже выпустили из садика. Папа на выпускном был, даже пофоткался, как положено. А после каникул, как обычно, привел меня в садик. Прихожу в группу — никого нет, пустота. Через какое-то время я, естественно, устроила концерт. На мой рев сбежался весь сад. Вот такие они, папы...
- В начале года я перевела сына в другой садик. Через какое-то время заметила девочку, и почему-то она мне не понравилась — взгляд у нее был какой-то холодный. Хотя я ко всем детям отношусь нейтрально. И недавно мой сын решил рассказать, что полюбил одну девочку из садика. Полезла в детский чат, где каждый день отправляют фотки детей родителям. И он мне показывает именно ту девочку, что я «невзлюбила». Начала смеяться в голос, а сын улыбается и не понимает, отчего мне так смешно.
- Хочу всем рассказать про нашего замечательного охранника в детском саду. Каждый день он включает детские песенки из старых мультиков. Когда заходишь в сад, невольно поднимается настроение. Замечаю, как родители улыбаются. Наверняка, многие, как и я, потом еще какое-то время напевают их.
Возможно, благодаря ему в ежедневной спешке кто-то вспоминает приятные моменты из детства. А кто-то покажет старый добрый мультфильм своему ребенку. Так тепло на душе становится — ведь все мы родом из детства.
«Поделка в садик на 8 Марта»
- Детсадовские воспитатели вообще удивительные люди. Года три-четыре назад окликнула бабуля. Вообще, говорит, не изменился. А я стою в непонятках и судорожно напрягаю память, кто это.
— Не узнал?
Я только головой помотал.
— Тамара Алексеевна, твоя воспитательница.
Только тут и вспомнил. Узнала. Как? 40 с лишним лет прошло, после сада и не видел ее ни разу.
— Все так же гуляш с пюре обожаешь? — улыбается.
Я в ступор. Мое любимое блюдо на протяжении всей жизни, но что любил его в саду — не помню.
Много еще моментов вспомнила: с кем дружил, кого любил — что стало прям открытием, ибо влюблялся я, оказывается, во всех девчонок, что в группе были...
Тамара Алексеевна и Валентина Павловна, долгих лет вам. 14 садик. Чебоксары.
а моя воспитательница из того же садика жила в одном доме с нами. её мама работала в нашей группе нянечкой. сама воспитательница уехала с семьёй на север, а мама продолжала жить в нашем доме, пока не умерла.
- Воспитательница моего сына рассказала. Подходит к ней коллега из соседней группы и спрашивает:
— А у этого ребенка фамилия «такая»?
— «Такая»!
— Я была воспитательницей у его отца, 30 лет назад.
- История от моих родителей. В моем садике была проблема с тем, что в заборе не хватало нескольких палок и дети могли спокойно пролезть. Денег на ремонт не было, по словам директора. А я в возрасте 5 лет был активным ребенком, и мне быстро надоедали однотипные занятия. Поэтому в один прекрасный день мы с друзьями вылезли через дырку в заборе и пошли ко мне домой — идти было недалеко.
Дома нас встретил мой дедушка, который в этот момент занимался стройкой, и знатно ошалел, когда к нему пришли пятилетки. Но человеком он был опытным, поэтому спокойно дал нам мастерки, посадил играться в куче песка и нашел, что покушать.
Так как он был один и уже не мог нас оставить, решил просто дождаться вечера и уже тогда с родителями решать куда девать остальных детей. А тем временем в садике медленно седели воспитатели. Мобильных тогда не было, примерно в одно время мамы пришли вечером — а детей нет. Благо, нашли нас быстро, когда мама прибежала домой, чтобы хотя бы переодеться в удобную одежду и начать искать меня по району.
В общем, в конце истории директор у нас поменялся. Забор чудесным образом починился, а воспитатели стали ну очень внимательны до конца года.
"А воспитатели стали ну очень внимательны до конца года" (с). А на следующий год можно уже не быть внимательными, я так понимаю?
«Воспитатель прислала фото — дочка не выспалась»
- Мои дети ходили в сад, куда я ходила в детстве. Из этого сада несколько раз сбегал мой брат. Потом спустя 30 лет туда пошла моя старшая. Сбежала пару раз — они затянули дыру в заборе. Дети подрыли ямку и начали вылезать оттуда. Там поставили сетку, как в курятниках. В этот момент в сад пошел младший. Он просто подпрыгнул, нажал кнопку на открытие калитки и ушел. Недалеко, правда. Для кнопки сделали отдельную стойку на уровне поднятой руки взрослого человека. Но там, где вкапывали сетку, она прогнила, и дети снова под забором стали пролезать. Дело пошло по кругу.
Если дети массово и регулярно из садика сбегают, видимо проблема не в заборе
- Недавно случился диалог:
— Мам, кто это?
— Как это кто, это же Роза Ароновна!
— Никогда не видел ее.
— Роза Макароновна, так понятнее?
И сразу пошли детсадовские флешбэки с манной кашей и мультиками.
- Вчера вечером в чат детского сада воспитатель попросила выложить фото, как родители чистят зубы со своим ребенком. Я скинул гифку, где Кинг-Конг борется с Годзиллой и сует ему в рот целое дерево, вырванное с корнем. Поржали с родителями и пошли нормальные фото делать.
Утром передаю сына. И воспитательница своим теплым и добрым голосом говорит: «Вы вчера такое смешное видео скинули. У вас, оказывается, хорошее чувство юмора. Я так смеялась, спасибо вам».
И я прекрасно знаю этот голос. Она точно так же хвалит детей перед родителями за то, что они спали и кашу ели. Но как же это приятно! Уже два часа хожу, улыбаюсь.
«Кем ты, сыночка, хочешь быть на утреннике?» «Я, мамочка, хочу быть египетским богом солнца Амоном-Ра»
«Пришлось делать. С поправкой на „один раз на утреннике блеснуть“ получилось очень круто. Сын всех девчонок в самое сердце поразил своим сиянием, как и подобает Ра»
- Как-то пришла я работать воспитателем в детский сад. Представляюсь детям: «Меня зовут Софья Эдуардовна». И понеслось: «Софья Тротуаровна, я суп не буду. Софья Дурдовна, когда пойдем гулять? Софья Варовна, Сашка меня стукнул». Пришлось прибегнуть к вранью и объявить, что я Софья Андреевна.
Про Фиолетовое Варенье вспомнилось))) *Виолетта Валерьевна*
- На днях иду в садик. Вдали бежит женщина и зовет кого-то по имени. Я смотрю: на меня идет школьник лет 13 лет в наушниках, и двое малышей с ним. Я их остановила, говорю: «Это ваши дети?» Он говорит: «Девочка — сестренка. А пацана я не знаю». Прибежала воспитатель. Оказывается, девочка взяла мальчика за руку, и они пошли домой. А старший брат, видимо, такой: «Ну, двое детей лучше, чем один, погнали».
«Когда тебя заставляют делать то, что ты не хочешь»
- Я воспитатель. Самое необычное, что приносили в садик дети: вантуз (новый), соленый огурец в ведерке с формочками для песка, две маминых помады, батон в пакете, летние сланцы зимой.
я как-то в младшую группу принесла несколько дедушкиных часов, с которыми поиграли в песочнице. вечером не все вернулись домой благополучно. обидно было за наградные часы как передовику работы.
- Моя младшая забирала в садик фотографию, где я с мужем на каком-то празднике. А во время перерыва на обед она доставала фотку и начинала демонстративно грустить и скучать. Но как только заканчивался перерыв — снова была веселая, как ни в чем ни бывало. Вот такая королева драмы.
В этом таки вина взрослых, коли они ценные вещи оставляют без присмотра.
- Ходила в садик на пятидневку. После ужина нянечка приносила нам черный хлеб, смазанный маслом и посыпанный солью. Прямо в спальню, перед сном. Это была запрещенка, но что могло быть вкуснее? Помню до сих пор этот детский восторг и до сих пор люблю бородинский с растительным маслом и солью.
сейчас я обожаю горбушку бородинского хлеба с майонезом, петрушкой и солью
