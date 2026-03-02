15 честных комиксов о том, что наши приоритеты в 20 и в 40 лет — это две разные планеты
Говорят, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте, а лет нам на самом деле столько, на сколько мы себя ощущаем. Но никто не станет спорить с тем, что со временем наши взгляды и жизненные ориентиры меняются. Порой настолько, что с годами мы будто превращаемся в другого человека.
В 20 лет мы обращали внимание в первую очередь на внешность потенциального партнера, а в 40 уже думаем о том, насколько человек состоялся
Поддаться порыву и купить дорогущее платье? В 20 — запросто. А вот в 40 мы подходим к покупкам с холодной головой и ждем выгодных предложений
Нет, куплю если понравится очень и без скидок. Могу позволить. 40+ в этом и прелесть.
Если в 20 мы могли спустить все сэкономленные деньги за один поход на шоппинг, то в 40 мы заботимся о создании той самой финансовой подушки
Ну скажем так, новая машина - и понеслось. Коврики, "вонючки", омывайка, масло залить (как правило салонные экземпляры не запрпвляют "доверху", а так, чтоб до первого минимального ТО хватило). Так что да, шопиттся придется, только не на штанишки-туфельки, а на неё, ласточку.
А, да, обувь, не все могут водить машину на каблуках!
Если в 20 лет мы могли тусоваться всю ночь, а утром бежать в универ, то в 40 мы выбираем здоровый и своевременный сон
Потратить значительную сумму на ресторан? В 20 мы это делали запросто, а в 40 предпочитаем готовить изысканные блюда дома
В 20 лет мы все гонимся за модой, а став на два десятка лет старше, выбираем удобство и комфорт во всем, особенно в интерьере
Вырвиглаз никогда не нравился. Мода проходит. Я за классику и удобство. Но в молодости редко есть на это деньги.
В 20 мы и подумать не могли выйти из дома не при полном параде — даже если шли просто выбрасывать мусор. А в 40 мы уверены, что даже в спортивном костюме можем выглядеть сногсшибательно
В 20 лет мы набивали косметички разнообразными средствами и гнались за количеством, а в 40 предпочитаем иметь минимум, но качественный
Если в 20 лет оливки кажутся самой невкусной едой на свете, то, когда переступаешь порог 40-летия, они становятся чуть ли не самым любимым лакомством
В 20 лет мы ни за что не хотели брать домашние соленья и варенья, предпочитая покупать все в магазине. А вот в 40 уплетаем бабушкины заготовки за милую душу
В 20 лет мы зачастую полагаемся на мнение других людей, а вот в 40 опираемся только на свое собственное
Если ты решаешь, что тебе нравится, это далеко не всегда означает, что тебе идёт
Красота или комфорт? В 20 лет мы выбираем первое, а в 40 предпочитаем второе
Умение принимать комплименты тоже приходит с возрастом. В 20 мы, как правило, смущаемся и начинаем отнекиваться, а вот будучи на 20 лет старше, принимаем их с достоинством
Оба варианта так себе. Но первый хотя бы можно на смущение списать, а вот второй начисто отобъёт желание комплементить этого человека. Лучше просто сказать "спасибо, мне очень приятно"
Когда тебе 20, каждая неудача в любви превращается чуть ли не в трагедию, а вот в 40 — в опыт
Если в 20 лет в восторг приводят роскошные букеты, то в 40 мы начинаем ценить полезные подарки. Даже если это 12 кубов бетона
Креативно! Но еще креативней подарить отдельно песок, щебень и цемент в мешках по 50кг.
А вы сильно изменились за 20 лет? Расскажите нам в комментариях.
