15 историй из автобусов и маршруток, которые затягивают похлеще любого сериала
Общественный транспорт — это место, где обычный маршрут может превратиться в комедию или трогательную сцену. Здесь можно встретить доброго незнакомца с конфетти или случайно стать свидетелем предложения руки и сердца прямо на ходу.
Мы собрали 15 живых историй о людях, чья находчивость и юмор превратили простую дорогу в яркое приключение.
Секрет «горячих штучек» из кино, который не оценила мама
- Ехала в автобусе с мамой. Напротив сидел парень симпатичный и подмигивал мне. Ну, я не растерялась и решила повторить трюк всех горячих штучек из кино и облизала верхнюю губу. А мама заорала на весь автобус: «Опять за старое? Мы же это уже проходили! Сопельки нужно подтирать платочком, а не языком!» © Подслушано / Ideer
Когда детская непосредственность оказывается сильнее любых правил приличия
- Еду в автобусе. Молодая мама стоит с маленькой дочкой. Парень какой-то говорит: «Ой, а почему такая красивая, но без настроения?» Та не реагирует. Дочка строго посмотрела на парня и как выдала на весь автобус: «Не трогайте маму! Вообще-то она в туалет хочет!» Надо было видеть лица пассажиров. © azolotoi / Pikabu
Логика, которую водителю никогда не понять
- Работаю водителем маршрутки. Отъезжаю от остановки. На последних секундах заскакивает девушка. Спрашивает: «До „Музея“ едете?» Отвечаю: «Еду, но медленно». Девушка смотрит вопросительно. Поясняю: «Вон пробка какая, по-другому никак». Ответ девицы сразил наповал: «А, ну ладно, я тогда на другой маршрутке поеду». © Рабочие истории / VK
Праздник, который ворвался в маршрутку без предупреждения
- Середина декабря. Еду в маршрутке домой. Заходит обычный мужик, становится рядом, вынимает из кармана конфетти, сыпет мне на голову, орет: «С наступающим!» — и убегает. Я была в шоке. Парень, которым сидел рядом, начал помогать доставать все эти бумажки из волос, познакомились. Позже ехала уже в маршрутке от него. Благодарна этому странному мужику. © Подслушано / VK
Мастер-класс по этикету для юного блогера
- Ехала в автобусе с каким-то юным блогером, который постоянно записывал видосики и орал в камеру, что едет в самом простом траспорте и здесь якобы все плохо. Соседние мужики раз его попросили успокоиться — не дошло, два — игнор. А на третий раз они интеллигентно так взяли и отправились к водителю, мол, молодой человек буянит, мешает всему вагону, оскорбляет присутствующих. В общем, юной звезде соцсетей пришлось выйти с на ближайшей остановке. И славненько.
Музыкальный баттл: Водитель vs Пассажирки
- Сегодня в маршрутке рядом с водителем сели две женщины предпенсионного возраста, а за ним — еще две бабули. И всю дорогу они весьма громко болтали. В какой-то момент водителя это достало, и он их попросил говорить потише. Они начали возмущаться. Тогда мужик просто на всю громкость врубил музыку. Женщины что-то еще ему говорили, но он не обращал внимания. В итоге они замолчали, и водитель убавил звук. Дальше ехали в тишине. © Подслушано / VK
Урок вежливости, который пошел не по плану
- Еду в маршрутке. На остановке заходит девушка с кучей сумок — в клетку, больших таких. Садится на место возле выхода. На следующей остановке заходит дед с пакетом помидоров и еще чем-то. Начал требовать, чтобы девушка эта пересела, а она ему: «Извините, но я не могу, у меня много сумок тяжелых». Он на нее орет, пассажиры ему говорят, мол, полно свободных мест, сядь туда, а он: «Нет, я хочу тут!» К сожалению, не все поездки проходят вежливо. © Подслушано / VK
История о пустой коляске и проверке на стрессоустойчивость
- Случилось это зимой. Ехали в автобусе, заходит дама с коляской. Трогаемся. Эта дамочка оставляет коляску со словами: «Она все равно на тормозах», — и уходит в другой конец слушать музыку. Не реагировала ни на какие уговоры остаться с коляской. Через пару минут коляска начинает трястись и катиться через весь автобус. За коляской бегали, ее ловили, кричали. Везде слякоть, все начали падать (народа мало). А после коляска опрокинулась. В ней было пусто, но седой из автобуса вышла не только я. © Подслушано / Ideer
Когда детская непосредственность бьет в цель
- Ехала в троллейбусе, рядом папа с ребенком 4–5 лет, а около них стояла мама. В какой-то момент ее начали продвигать по проходу, дочка занервничала. Слышу, как женщина тихо говорит: «Не кричи, я в туалет и приду». Вдруг один из пассажиров дотронулся до ее плеча — видимо, спросил, выходит ли она. Ребенок, увидев это, кричит на всю мощь своих не по годам развитых связок: «Не трогай мою маму! Она в туалет хочет!». Какой хохот стоял — не передать! © Люда Соболева
Когда помощь принимают за «криминал»
- Еду в автобусе, вечер, народу много. Вижу, стоит мужик лет 50-и с портфелем на спине. Портфель расстегнут нараспашку, с легкостью можно что-либо взять. Думаю, пойду и скажу об этом, чтобы застегнул, а то мало ли. Пробираюсь почти через весь автобус, дохожу до мужика, дотрагиваюсь до его плеча, чтобы позвать. Оборачиваясь, он смотрит на меня, на портфель и начинает орать на весь автобус, мол, я воровка и вообще как так можно. После этого выгоняет меня из автобуса. Помогла. © Подслушано / Ideer
Немного лишней доброты, которая вызвала бурю эмоций
- Еду в маршрутке. Парень выходит из нее и не додает водителю денег. Еду и выслушиваю о бедном парне, какой он плохой, не мог найти гроши какие-то, и все в таком духе. При выходе отдаю водителю на ту же сумму больше и объясняю почему. Так он еще начал орать, что ему не нужны от меня деньги. © Подслушано / VK
Тот самый случай, когда выручила женская хитрость
- Ехала в автобусе в другой город. Ну, думаю, расслаблюсь, посплю. Вот только резкий запах от чьих-то вещей мигом испортил поездку. Пришлось идти к водителю и проситься на переднее сиденье. Он сначала отказал, но быстро сменил гнев на милость, когда я намекнула на свое положение. © Подслушано / Ideer
Теплый попутчик, чье имя знать совсем не обязательно
- Живу рядом со стоянкой маршруток, так что я могу спокойно выбрать себе место в пустой маршрутке еще до ее отправления. Уже на протяжении нескольких лет почти каждый день вместе со мной ездит девушка. Мы всегда встречаемся перед маршруткой, садимся вместе и едем. Мы много рассказываем, советуемся и очень доверяем друг другу, но до сих пор не знаем ни телефонов, ни адресов, ни даже имен друг друга. © Подслушано / VK
Как суровые морозы превращают незнакомцев в добрых соседей
- Раннее зимнее утро, на улице темно и −27. Я стою на остановке уже минут 30, жду автобус до универа, замерзла уже очень. Народу много. Подъезжает маршрутка, и все туда ломанулись. Когда зашла туда я, осталось одно место, но его почти не было видно, так как по обе стороны сидели два мужика. Я расстроилась, что мне будет тесно между ними, но все равно втиснулась. Ехать-то надо, да и на остановке мерзнуть больше не хотела. И это была моя лучшая поездка. Мужчины оказались такими теплыми, я так быстро согрелась! Да еще и от курток было так мягко! Вот бы еще разок так прокатиться. © Подслушано / VK
Настоящее кино: предложение руки и сердца через окно автобуса
- Еду в автобусе, и вдруг машины вокруг начали громко сигналить. Все смотрят в окно, а там — золотой внедорожник. Притерся к нам вплотную и оттуда что-то протягивают девушке прямо в открытое окно! Оказалось, что наш водитель был в сговоре с молодым человеком, а парень надевал девушке кольцо! Он делал предложение прямо во время движения автобуса! Все аплодировали. Девушка расплакалась, бабульки тоже. Безумно трогательно! Счастья им! © Подслушано / Ideer
А какой «аттракцион» случился во время вашей последней поездки? Расскажите о своих самых ярких случаях в комментариях!
