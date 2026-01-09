Я и раньше беременным место в транспорте всегда уступала, а теперь, когда на себе прочувствовала, КАК это тяжело на большом сроке, тем более буду уступать. Как говориться, кто на себе это не испытал, тот не поймёт и не послчувствует. И представлять себе это, это одно, а испытывать в реальности- совсем другое.
15+ историй из общественного транспорта, которые веселее любого ситкома
Истории
39 минут назад
В общественном транспорте всегда кипит жизнь: кто-то спешит, кто-то ворчит, а кто-то устраивает такое шоу, что хочется достать попкорн. Порой рядом с нами происходят такие нелепые, трогательные и абсолютно безумные сценки, что домой приезжаешь уже с готовым анекдотом для друзей. В этой подборке истории, доказывающие, что маршрутки и автобусы конкурируют с комедиями без всяких усилий.
- Как-то возвращаюсь домой с работы на маршрутке. Водители очень просят заранее и громко просить остановиться на очередной остановке.
Уже подъезжаем к моей, я продвигаюсь к выходу, а сама в уме перебираю, что мне сейчас нужно купить в магазине (мясо, фрукты, стиральный порошок). Подхожу к двери и, громко и четко, произношу: «Порошок». Водитель на меня покосился, но остановился и открыл двери, наверное, от греха подальше. © NnEeVvAa / Pikabu
- На седьмом месяце ехала в автобусе домой. Мест было предостаточно, я выбрала себе самое удобное, у окошка. Но спустя минут 10 весь автобус успел набиться людьми. Места становилось все меньше и меньше. На одной из остановок вошла беременная женщина, но вот никто не изволил уступить ей место. Женщина сзади меня сильно бубнила себе под нос, мол, никаких джентльменов. Я решила сама уступить место, ведь беременной женщине было сложно стоять. И вот мы втроем сидим рядом, недовольная женщина, беременная и я с животиком. Смотрим друг на друга и приходим к одному выводу: «Ох и мужики пошли!» © Не все поймут / VK
- Сижу в маршрутке, смотрю в окно, думаю о своем. На одной из остановок в салон заходит женщина лет 50, наклоняется к водителю и спрашивает о том, доедет ли она до супермаркета. Он начинает ей объяснять, а потом вдруг останавливается и говорит: «Ой, Настюша, это ты? Точно ты! Давала мне списывать химию в школе, я из-за тебя только не вылетел оттуда! Садись, довезу бесплатно, покажу, где выходить!» Он был настолько благодарен ей, что мало того, он не тем маршрутом поехал ради нее, так еще и открыл то самое «священное место» спереди, которое возле водителя! © Карамель / VK
- Сижу в автобусе, рядом садится симпатичная девушка. Кладет в кошелек сдачу, а на банковской карте я замечаю имя и фамилию. Тут же нахожу ее в социальных сетях. Оказывается, у нее сегодня день рождения. Ну я ей и говорю: «С днем рождения, Света». Она, понятное дело, в шоке, откуда я знаю ее и когда у нее день рождения. Именно так я познакомился со своей любимой женой. Она до сих пор не знает, гадает, как так получилось. © Не все поймут / VK
- Ехала как-то в маршрутке. Лето, жара, окна открыты, сижу у окна. Остановились на светофоре. Рядом останавливается машина, а ее водитель — симпатичный мужчина. Он посмотрел на светофор, потом подмигнул мне, резко высунул свою руку с ручкой и с криком: «Быстро дай мне свою руку! Меня время поджимает, а я не хочу упустить!» Я на автомате дала, решила рискнуть, так сказать. Он быстро написал свой номер телефона и прокричал: «Позвони, красотка!» Тем же вечером позвонила ради прикола, но прикол затянулся в 7 лет брака и двух прекрасных деток. © Карамель / VK
- Напомнило, как я однажды, проспав и быстро выбежав из дома, спешила на работу. Ехать надо было на маршрутке. Мой дом был недалеко от остановки по пути маршрута на работу. Получается, я выбежала к дороге возле дома, а маршрутка отъехала от остановки и проезжала как раз мимо меня. Я помахала рукой, и водитель остановился. Я точно знала, что его надо поблагодарить. Но спросонья, зайдя в маршрутку, громко и отчетливо сказала: «Здравствуйте!» © Totosheck / Pikabu
- Я однажды ездила на работу в другой корпус на автобусе каждое утро. А у нас было несколько корпусов, плюс я ездила проводить уроки к ребенку на дом, он не мог в школу ходить. И все это разные маршруты. И вот стою я рано утром, мозг понимает, что надо куда-то ехать, подъезжает маршрутка, я захожу, хочу расплатиться и медленно понимаю, что она идет не туда. В легкой панике я кричу: «Нет, выпустите меня, выпустите, мне не туда надо!» Маршрутка легла, водитель покосился с подозрением и быстро открыл мне дверь, я выбежала. Когда маршрутка поехала, мне было видно, что все смеются, я и сама потом долго хихикала. © OlyaTau / Pikabu
- Еду недавно в автобусе, все места заняты, несколько человек стоит. На остановке заходит молодая девушка, грустно осматривает салон, но видит, что желанием уступить никто особо не горит. Она прошла чуть вглубь салона и обратилась к пассажирам: «Блин, ребят, я только что съела бургеры и девять наггетсов, я реально не могу стоять, будьте же людьми...» Сразу нашлось несколько мест, ей даже бабка попыталась уступить. © Не все поймут / VK
- У меня однажды в автобусе было, что я не смогла найти свой телефон в сумочке, а рядом терлись какие-то две подозрительные девицы подросткового возраста, так вот я им строго так сказала: «Где мой телефон?» И вдруг поняла, что держу его в руке. © hurray.life
- Приехала пустая маршрутка. Я зашел в маршрутку, оплатил, сел за водителем. Заходит тетка, не оплачивает, идет в салон, садится на боковые, получается ровно в середине салона. Заходят 2 девчонки, оплачивают, идут в самый конец салона на боковые места, садятся друг напротив друга, болтают. Маршрутка трогается. Тетка поворачивается к девчонкам, протягивает деньги и говорит: «Передайте за проезд». © MathiasKGV / Pikabu
- Ехала в переполненном автобусе. И тут замечаю такую картину: сидит мужчина в наушниках, весь на понтах, и стоит рядом с ним беременная женщина с девочкой лет 5-6. Тут девочка не выдерживает, выдергивает наушники у парня и орет на него своим детским басом: «Дяденька! А вы случайно кирпичи не глотали?» Ошарашенный мужчина в ответ: «Нет», и тут малая продолжает орать: «Тогда почему встать не можете? Тяжело кирпичи поднять?» Тут он в шоке, быстро встает и на следующей остановке вылетает из автобуса, а девочка гордо усаживает свою маму в кресло. Не зря говорят, что дети — опора родителей. © Не все поймут / VK
- Сегодня слышала самый суровый ответ на телефон. Я привыкла к «алло», «да», «слушаю», и даже «у аппарата». Но сегодня человек в автобусе переплюнул всех. Он поднимает трубку и такой: «Говори». © danyaschizophrenia
- Еду в маршрутке на переднем сиденье, рядом со мной парень сидит, водитель лет 30-35. Подъехали к очередной остановке и вдруг переднюю дверь открывает девушка лет 20 и говорит мне: «Пересядь в салон, там мест нет». Оглядываюсь, там пару человек полустоит. Говорю: «Что, простите?» А она выдает: «Ну, вылазь, я сесть хочу».
Не знаю почему, но я как будто инстинктивно захлопнул дверь, нажимаю блокировку двери и говорю водителю: «Трогай». Водитель сразу закрыл автоматическую дверь и поехал, сказав мгновение спустя: «Ну ее, пусть пешком идет».
Не знаю что это было, надеюсь у девушки все в порядке. © feelin4 / Pikabu
- Сегодня ехала в автобусе, девочка лет шести стоит, капризничает, волосы длинные. Так вот мама ее и так, и сяк пытается успокоить, и тут она говорит: «Будешь продолжать, эта тетя отрежет тебе волосы», — и показывает на меня. Я пожимаю плечами, лезу в сумку и достаю ножницы, которые валяются у меня там уже три дня. Не, ну а че? Перепуганная мамаша вместе с не менее перепуганной дочей покинули маршрутку на следующей остановке. © Не все поймут / VK
- Сидят в автобусе две блондинки и обсуждают, как им тяжело живется и что денег совсем нет. У меня чуть глаза на лоб не полезли: я-то думала, что «денег нет» — это когда за коммуналку платить нечем. А одна из них говорит вся такая: «Ты представляешь, теперь в моем любимом ресторане нет моего любимого блюда, да еще айфон стал дороже, и теперь не знаю — купить его или сразу какую-то брендовую шмотку. Да или взять и не сэкономить вообще». Еще звучало что-то про отдых на Мальдивах и повышение цен на отель и машину. Да уж, как тяжело им, бедным, живется. © Палата № 6 / VK
- Позавчера опоздал на свой автобус в половину седьмого утра. Бежал за ним метров сто, но водитель не захотел останавливаться ради меня или просто не увидел. Грустно вернулся на остановку, а там таксист спрашивает меня: «Опоздал на автобус? Садись, догоним их!» Я ему отвечаю: «У меня денег наличных нет с собой, только на автобус». Он мне говорит: «Не волнуйся, это чисто по-человечески будет, если я помогу тебе!» Нужно было видеть лицо водителя автобуса, когда я пафосно вылез из такси и залез к нему в салон. Спасибо шикарному таксисту, который оказался невероятно добрым человеком! © Не все поймут / VK
- Ехал в маршрутке в наушниках. Передо мной сидела девушка и долгое время разговаривала по телефону. Вдруг к ней обратился рядом сидящий мужчина. Думал, что он ругаться будет, поэтому снял наушники, чтобы услышать их диалог. Девушка такая: «Да у меня телефон сел, все!» И вдруг мужчина выдает: «Девушка, да возьмите мой телефон. Перезвоните. Вы просто на самом интересном месте прервались, меня разрывает интерес». Девушка хихикнула и приняла предложение. © Палата № 6 / VK
- Еду в метро в юбке, думаю о чем-то своем, как вдруг что-то как сверкнет! Поднимаю глаза и вижу парня с направленным на меня телефоном. Вспышка! Я, недолго думая, подошла и такая: «А ну удали мое фото немедленно!» Что-то мямлит. Выхватываю телефон, а там фото объявления позади меня — курсы «Как познакомиться с девушкой». Неловко вернула ему и пожелала удачи. Он покраснел, быстро убрал телефон, а я села обратно и долго корила себя за вспыльчивость.
