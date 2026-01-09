15+ историй из общественного транспорта, которые веселее любого ситкома

Я и раньше беременным место в транспорте всегда уступала, а теперь, когда на себе прочувствовала, КАК это тяжело на большом сроке, тем более буду уступать. Как говориться, кто на себе это не испытал, тот не поймёт и не послчувствует. И представлять себе это, это одно, а испытывать в реальности- совсем другое.