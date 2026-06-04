19 душевных комиксов о том, как с годами меняются наши взгляды на любовь, комфорт и простые радости
Со временем мы меняемся, и порой сами этого не замечаем, пока не оглянемся назад. Когда-то мы мечтали о красивых жестах, переживали из-за чужого мнения и искали ярких впечатлений. А потом вдруг поняли, что самые теплые и радостные моменты прячутся в простых вещах: спокойном домашнем вечере, удобной обуви, хорошем сне и людях, рядом с которыми можно быть просто собой. И что романтика остается романтикой, но теперь к ней хочется добавить надежность, а такие маленькие радости, как свободный вечер или удобная подушка, согревают лучше самых громких признаний в любви. Эти простые, добрые и живые комиксы показывают, как отличаются наши взгляды на отношения, отдых, покупки и повседневную жизнь — тогда и сейчас. И хочется улыбнуться и сказать: «Да, это и про меня тоже».
С возрастом романтика никуда не исчезает, просто к ней добавляется опыт
Однажды выясняется, что те самые скучные взрослые разговоры просто ждали, пока мы до них дорастем
Раньше было важно впечатлить всех нарядами. Сейчас главное — чувствовать себя комфортно
С возрастом идеальный мужчина все меньше похож на героя мелодрамы
А почему, собственно, противопоставляются первый и второй варианты? Можно же, чтобы и розу подарил, и о бывшей не рассказывал. )
Раньше мы не понимали увлечений своих родителей. А потом как поняли!
Да, всегда смеялась, глядя на маму, которая свои цветочки ,было их немного, таскала на улицу летом, а осенью домой. Мама сама смеялась, как дурень со ступой, говорила, ношусь с ними. Так же я теперь : полная теплица цветов, которые летом живут на улице, а зимой дома. Я называю это "великое ежегодное переселение". С каждым годом, правда, цветочки растут( тьфу-тьфу, конечно) и таскать их все тяжелее становится.
Пятница по-прежнему остается любимым днем недели. Просто представления об идеальном вечере стали немного другими
В какой-то момент ты говоришь себе: если красота требует жертв, то красотой можно и пожертвовать
Когда ты взрослая, никто уже не диктует тебе, как жить. Но иногда хочется, чтобы кто-нибудь хотя бы намекнул
Здрисьти, сравнили мамины советы с сессией у психотерапевта. Это не значит, что мамины советы хуже или лучше, просто мама и психотерапевт — это разные весовые категории.
Однажды вдруг понимаешь, что стала похожа на маму
Пакет с пакетами у меня даже в Майнкрафте — нет ни одного мира (после добавления мешочков в Майн), где бы у меня в эндер-честе не лежал мешочек, полностью забитый мешочками! Не дай Праймус я не создам мешочек для разгрузки сундуков и запаса в эндер-честе — это нонсенс!
Со временем отношения с чужим мнением становятся заметно прохладнее
В какой-то момент ты вдруг понимаешь, что все на свете повторяется
Тут я понимаю, но когда это говорят левые люди (т.е. не друзья и не семья) — это напрягает.
Представления об идеальном отдыхе тоже меняются. Тогда было важно затмить всех в том самом платье. А сейчас — хорошо выспаться и позаботиться о себе
Когда-то мы мечтали о тех, кто будет носить на руках. Сейчас — о тех, кто выносит мусор без напоминаний
Нееее, мне "сейчас" совсем не зашло ! Отправить мужей в поход на поиски "акций, скидок" с большими списками, а самим не посплетничать про Анжелку, которая закрутила роман с тренером по фитнесу? А осудить начальника, зажавшего премию ? Обсудить предстоящий отпуск? Девочки, да вы чо??😇🩷😀
Теперь-то мы знаем, что идеальные отношения не всегда выглядят так, как мы представляли
Не верю, что есть женщины, предпочитающие жить с котом, чем с адекватным любящим мужчиной.
Покупки для настроения никуда не исчезают. Только мы идем за ними в другой отдел супермаркета
Когда жизнь вдруг становится похожа на сказку, опыт тихо спрашивает: «А в чем подвох?»
Список поводов для восторга тоже меняется до неузнаваемости
как переехали на ставрополье так супруга сразу - в дупло букеты! дари саженцы! теперь букеты собирает когда ей надо
Время идет, а фраза «мне срочно это нужно» — остается
И то, и то: без хорошей сковороды жизнь не та. Особенно без старой чугунной, которой все эти новороченные и в подмётки не годятся.
А самое главное — выясняется, что счастье — гораздо ближе, чем казалось
А вот и еще несколько статей с теплыми комиксами про нас с вами:
Комментарии
В общем, мне больше по духу девушка слева. Несмотря на то, что я уже совершенно взрослая тётенька.