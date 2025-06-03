14 комиксов о том, как мощно изменилась наша жизнь за какие-то 15 лет

С помощью всего лишь одного телефона мы теперь можем заказать продукты, купить что угодно, вызвать такси, посмотреть фильм или послушать музыку. Технологии так прочно вошли в нашу жизнь, что уже и представить сложно, как мы раньше без них жили. А мы вот решили вспомнить, как это было и как все вокруг изменилось.

В статье содержатся изображения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.

По фотографиям и постам в соцсетях можно узнать о человеке многое. По малозаметным деталям на фото люди порой вычисляли изменщиков

Серёжа Афанасьев-Никитин 2 минуты назад А почему сейчас слезы текут в 2 ручья, а тогда в четыре? - - Ответить

Предложение «руки и сердца» теперь можно сделать и получить онлайн. Оно в таких случаях приходит по электронной почте

AndreA 12 минут назад А первая брачная ночь - через Вацап. - - Ответить

Чтобы получить свой портрет, приходилось позировать художникам. А сейчас нейросети могут из фотографии сделать картину в любом стиле

Андрей Иванченков 2 часа назад Тогда хоть переживания и страхи были как получится... А сейчас, ну не понравилось, удалила и по-новой задать - - Ответить

Больше не нужно слепо доверять специалистам, можно прочитать о них отзывы

Олена 38 минут назад А сейчас маркетологи (или как они называются нынче?) предложат скидку в 5% за положительный отзыв и забьют негативные количеством. Или вообще про платят ботам и те забьют... - - Ответить

Когда-то для всего были отдельные гаджеты, и приходилось брать с собой, например, карту, телефон, фотоаппарат, плеер. Сейчас все эти функции выполняет телефон

Проверить давление можно прямо на улице с помощью умных часов или фитнес-трекеров

Кодовые замки превратились в умные домофоны с камерами, которые имеют функцию распознавания по лицу. То есть могут открыть дверь, просто «узнав» вас

Зося 44 минуты назад Ага, и тяжелая металлическая дверь внезапно открылась прямо по бутерброду. - - Ответить

Чтобы купить что угодно, не нужно идти по магазинам: на маркетплейсах можно найти все, от одежды до продуктов

Ёжик в авокадо 18 минут назад О, это да! Как я люблю маркетплейсы! Не надо тащиться в магазин, ходить там среди людей, шума, "вам что-нибудь подсказать", тратить время.. Дико устаю от магазинов. - - Ответить

Всю ретушь приходилось вручную делать на компьютере. Сейчас ее в режиме реального времени могут сделать встроенные фильтры

За советом теперь можно обратиться не только к подруге, но и к искусственному интеллекту

Дождь Из Мужиков 37 минут назад Если Вас спрашивают, какое платье лучше, то выбирайте наугад. Человек всё равно выберет то, что нравится ему - - Ответить

Чтобы заниматься с инструктором, больше не обязательно ходить в зал. Можно купить подписку и заниматься дома онлайн

Ёжик в авокадо 13 минут назад Очень люблю домашние тренировки) Вот как н. а картинке, с гантельками. И н. а стадионе. - - Ответить

Еще не так давно домашнее обучение было диковинкой. Сейчас же этим никого не удивишь

Лиса Патрикеевна 1 час назад Это одна и та же Катька? И свитер у её дочери один и тот же? И юбка? Они вампиры что ль? - - Ответить

Когда-то о новостях приходилось сообщать каждому по отдельности. Сейчас же благодаря соцсетям обо всем интересном в вашей жизни узнают сразу все ваши друзья

В анкетах на сайтах знакомств можно сразу указать свои предпочтения и ожидания. Хотя сюрпризы все равно случаются