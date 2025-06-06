15+ фотографий, которые выглядят так, будто их сняли в параллельной вселенной

Зачастую человек окружен рутиной. Дом — работа, почистить апельсин, приготовить завтрак, прогуляться, сходить за покупками. Мы настолько привыкли к этому, что не ожидаем в процессе увидеть что-нибудь необычное. Впрочем, порой это происходит и в такой момент так и тянет спросить себя: «Как так вышло? Я еще в этой реальности или уже в какой-то другой?».