15+ фотографий, которые выглядят так, будто их сняли в параллельной вселенной
Зачастую человек окружен рутиной. Дом — работа, почистить апельсин, приготовить завтрак, прогуляться, сходить за покупками. Мы настолько привыкли к этому, что не ожидаем в процессе увидеть что-нибудь необычное. Впрочем, порой это происходит и в такой момент так и тянет спросить себя: «Как так вышло? Я еще в этой реальности или уже в какой-то другой?».
«Купил яйца, а на них такая штука. Это есть-то можно?»
- С ними все окей, если только внутри не прогоркли. © MNgrown2299 / Reddit
«Вот что нашел в общественных туалетах возле моей работы»
Лично мне не каждый подойдёт, долго искала свои для лица и тела н а разные времена года. Не пойми чем мазаться в туалете не стала бы🤣
«Диспенсер с бесплатным солнцезащитным кремом».
- Просто супер! У нас он такой дорогой! © Wpg-katekate / Reddit
«Случайно поставил алюминиевый стакан в микроволновку на 1 секунду. Вот результат»
«На моем стуле остался силуэт ящерицы»
«Еду по своему району прямо за самолетом»
Нормально, у него хоть скорость хорошая. А я - вот за кем. Ему пофиг нна дорожку рядом. В каске же.
Ррррр.
«Просто вилка стоит у дороги»
«Мне достался суперсочный апельсин совсем без сердцевины. Потому и дольки странные»
«Обнаружил облако, которое буквально стрелкой показывало, в какую сторону мне нужно идти»
«Я готовила гуакамоле и нашла этот идеально сферический лайм. Теперь мои фотки выглядят, как отфотошопленные»
- Да он будто в воздухе парит! © NothingSea8073 / Reddit
«Смотрите, какую я классную палочку нашел»
- Это палочка выбирает волшебника! © ExplanationOk9225 / Reddit
«Вся жидкость в моих снежных шарах замерзла и расширилась. Теперь все они лопнули»
«Вот какую бутылку молока увидела в местном супермаркете»
«Вот так выглядит китовый ус. Его вынесло на берег»
«Конденсат на моем окне выглядит как лесной пейзаж. Думаю, это довольно круто»
«У моей брокколи есть ромбовидное отверстие»
«Увидел в школе моей дочки»
«Не разогревать: печенье, попкорн, карандаши и т.д. Фольгу тоже не пихайте!»
«Открывала желатинки и вот какого „мишку“ там обнаружила»
Мир настолько чудесат, что подобные явления случаются постоянно, нужно только внимательно смотреть по сторонам. Ну или заглядывать в другие наши статьи: