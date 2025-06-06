15+ фотографий, которые выглядят так, будто их сняли в параллельной вселенной

Фотоподборки
1 час назад

Зачастую человек окружен рутиной. Дом — работа, почистить апельсин, приготовить завтрак, прогуляться, сходить за покупками. Мы настолько привыкли к этому, что не ожидаем в процессе увидеть что-нибудь необычное. Впрочем, порой это происходит и в такой момент так и тянет спросить себя: «Как так вышло? Я еще в этой реальности или уже в какой-то другой?».

«Купил яйца, а на них такая штука. Это есть-то можно?»

«Вот что нашел в общественных туалетах возле моей работы»

ucTepu4ka
1 день назад

Лично мне не каждый подойдёт, долго искала свои для лица и тела н а разные времена года. Не пойми чем мазаться в туалете не стала бы🤣

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«Диспенсер с бесплатным солнцезащитным кремом».

«Случайно поставил алюминиевый стакан в микроволновку на 1 секунду. Вот результат»

«На моем стуле остался силуэт ящерицы»

«Еду по своему району прямо за самолетом»

Апрель
1 день назад

Нормально, у него хоть скорость хорошая. А я - вот за кем. Ему пофиг нна дорожку рядом. В каске же.
Ррррр.

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«Просто вилка стоит у дороги»

«Мне достался суперсочный апельсин совсем без сердцевины. Потому и дольки странные»

«Обнаружил облако, которое буквально стрелкой показывало, в какую сторону мне нужно идти»

«Я готовила гуакамоле и нашла этот идеально сферический лайм. Теперь мои фотки выглядят, как отфотошопленные»

«Смотрите, какую я классную палочку нашел»

«Вся жидкость в моих снежных шарах замерзла и расширилась. Теперь все они лопнули»

«Вот какую бутылку молока увидела в местном супермаркете»

«Вот так выглядит китовый ус. Его вынесло на берег»

«Конденсат на моем окне выглядит как лесной пейзаж. Думаю, это довольно круто»

«У моей брокколи есть ромбовидное отверстие»

«Увидел в школе моей дочки»

«Не разогревать: печенье, попкорн, карандаши и т.д. Фольгу тоже не пихайте!»

«Открывала желатинки и вот какого „мишку“ там обнаружила»

Фото на превью Last-Woodpecker / Reddit

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