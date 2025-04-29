15+ фото из серии «до и после», которые отличаются, как горы от моря

Время бежит, и мы иногда не успеваем заметить, какие серьезные изменения происходят в нашей жизни. Мы упускаем тот момент, когда наш маленький котенок превратился в огромного котофея, маленькое растение в большое, как спорт незаметно меняет наше тело. И лишь взглянув на старые фото, осознаем, какое же все стало другое.

«Между фото полтора года. Я похудела, перекрасилась и сделала уколы красоты»

Мои глаза только что выпали из орбит. © Tea50kg / Reddit

«Между фотографиями чуть больше года. На мне та же футболка и джинсы на два размера меньше»

"Я нарисовал мастеру татуху, какую примерно хочу, и он мне ее набил. К счастью, он классный художник"

Требуйте возврат денег, это совсем не похоже на ваш эскиз! © stubborn_mushroom / Reddit

От первого черенка до двухлетнего гиганта

"Жена давно просила заменить раковину на кухне. Пришлось пилить гранит, но я это сделал"

"Этот малыш самый любящий и ласковый на свете. Когда я пришла в приют, он потянулся ко мне через прутья клетки, начал тереться об меня мордашкой и мурлыкать"

"Он живет у меня уже 4 месяца и после лечения чувствует себя великолепно".

«Собираемся продавать дом, поэтому решили его немного обновить»

"Прошло 2 года, и вот как я изменился. 145 кг превратились в 90"

"Очень горжусь своим «до» и «после»!"

© HeyYouGuyyys / Reddit Lyubchenko 17 часов назад Правое нижнее фото - это же та самая, обсуждемая розовая после переделки комната, с диваном впритык к телеку и телеком напротив окна😅😅 - - Ответить

Я ахнула вслух 5 раз, рассматривая фотки! © mothercain / Reddit

"Мы переставили унитаз и нашли вариант с раковиной сверху. Ну и еще решили добавить окно"

«Приехал в гости к бате и слегка обалдел от вида чайника. Очень хотелось выкинуть, но решил дать шанс химии. И вот результат»

"7 лет разницы. За это время я скинула 18 кг и овладела макияжем"

Уровень мастерства в 1996 году и в 2024

«Мне 8 лет, купили телик. Мне 28, телик тот же»

Ремонт в деревенском доме. Было и стало⁠⁠

«Один из моих больших пальцев больше другого»

«День, когда я нашел свою красотку в кустах, и сегодня»

"Разница между фото примерно 2,5 года"

"Это одинаковые игрушки, только слева – новая, а справа – та, что со мной уже почти 23 года"