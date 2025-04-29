15+ фото из серии «до и после», которые отличаются, как горы от моря
Время бежит, и мы иногда не успеваем заметить, какие серьезные изменения происходят в нашей жизни. Мы упускаем тот момент, когда наш маленький котенок превратился в огромного котофея, маленькое растение в большое, как спорт незаметно меняет наше тело. И лишь взглянув на старые фото, осознаем, какое же все стало другое.
«Между фото полтора года. Я похудела, перекрасилась и сделала уколы красоты»
- Мои глаза только что выпали из орбит. © Tea50kg / Reddit
«Между фотографиями чуть больше года. На мне та же футболка и джинсы на два размера меньше»
Та же футболка?? Серьезно?!!?!! А как она так уменьшилась? И в целом вся в размере, и горловина меньше стала??...🤔
"Я нарисовал мастеру татуху, какую примерно хочу, и он мне ее набил. К счастью, он классный художник"
- Требуйте возврат денег, это совсем не похоже на ваш эскиз! © stubborn_mushroom / Reddit
От первого черенка до двухлетнего гиганта
"Жена давно просила заменить раковину на кухне. Пришлось пилить гранит, но я это сделал"
"Этот малыш самый любящий и ласковый на свете. Когда я пришла в приют, он потянулся ко мне через прутья клетки, начал тереться об меня мордашкой и мурлыкать"
"Он живет у меня уже 4 месяца и после лечения чувствует себя великолепно".
«Собираемся продавать дом, поэтому решили его немного обновить»
"Прошло 2 года, и вот как я изменился. 145 кг превратились в 90"
"Очень горжусь своим «до» и «после»!"
Правое нижнее фото - это же та самая, обсуждемая розовая после переделки комната, с диваном впритык к телеку и телеком напротив окна😅😅
- Я ахнула вслух 5 раз, рассматривая фотки! © mothercain / Reddit
"Мы переставили унитаз и нашли вариант с раковиной сверху. Ну и еще решили добавить окно"
Визуально из почти квадратного помещения сделали узенький прямоугольный коридорчик...
«Приехал в гости к бате и слегка обалдел от вида чайника. Очень хотелось выкинуть, но решил дать шанс химии. И вот результат»
"7 лет разницы. За это время я скинула 18 кг и овладела макияжем"
- Это буквально разные люди. © sp*****lick / Reddit
Уровень мастерства в 1996 году и в 2024
«Мне 8 лет, купили телик. Мне 28, телик тот же»
Ремонт в деревенском доме. Было и стало
Поставить кресло, накинуть нa него плед - и получится шикарный уголок для чтения.
«Один из моих больших пальцев больше другого»
«День, когда я нашел свою красотку в кустах, и сегодня»
Ой, слева хтой-та ооочень ушастый)))) Справа взрослая красавица!
"Разница между фото примерно 2,5 года"
"Это одинаковые игрушки, только слева – новая, а справа – та, что со мной уже почти 23 года"
А если вы хотите еще понаблюдать за тем, что такое крупные изменения, то вот вам одна из наших статей на эту тему.
Комментарии
Мне кажется, или это микс из старых статей... Перемешать, но не взбалтывать.