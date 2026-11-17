Так как большинство поселений в Заполярье находится в зоне вечной мерзлоты, строителям приходится учитывать особенности грунта. Летом верхний слой частично оттаивает и становится нестабильным, а значит, обычные фундаменты, сделанные в котлованах, здесь не годятся.

Поэтому при строительстве сооружений в землю вбивают сваи, которые уходят в ледяной, неоттаивающий слой, а само здание приподнимают над землей на столбах. Наличие зазоров между домами и поверхностью земли позволяет ветрам продувать снег под зданиями, и у стен не образуются большие сугробы. А еще благодаря этому пространству земля летом не так сильно оттаивает.