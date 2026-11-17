6 фактов о жизни за полярным кругом, которые ставят в тупик жителей средней полосы
Моя мама родилась и выросла в Воркуте, поэтому с детства я слушала рассказы о том, как живут в невероятном и прекрасном Заполярье. Ветер там иногда бывает такой, что тебя буквально несет по улице. В настоящий мороз, если выплеснуть воду из кружки, она замерзает прямо в полете. А летом, когда идешь собирать ягоды, скорее встретишь косолапого, а не человека. И мне стало интересно, насколько жизнь в этом регионе изменилась за прошедшие десятилетия.
Многие вешают ящик рядом с окном
Основа рациона питания в Заполярье — оленина и рыба. Эти продукты обычно запасают летом и ранней осенью, а потом всю зиму хранят в замороженном виде, постепенно подъедая. Конечно, можно купить для этих целей морозильную камеру, но, во-первых, ее надо еще как-то доставить в эти края, а, во-вторых, бытовой прибор занимает много места в квартире.
Поэтому на фасадах многих домов можно заметить вместительные ящики. Именно туда отправляют продукты, когда приходят настоящие холода. Эти коробки еще называют «арктическими холодильниками». В них мясо и рыба отлично хранится, а электроэнергию на заморозку тратить не нужно.
Кроме того, многие продукты и вещи доставляются в Заполярье контейнерами. Если пустые контейнеры потом не отправляются в обратное плавание, их можно купить в порту. Многие жители заполярья пользуются этим и потом ставят такие своеобразные металлические сараи прямо возле дома.
В контейнерах хранят продукты, велосипеды, одежду и прочие вещи, которым не страшен холод, а в квартире они не помещаются. Если семья собирается переезжать, в этот контейнер складывают остальной скарб и отправляют его на «большую землю». Правда, чтобы что-то достать из контейнера зимой, вход в него сначала надо отрыть. Так что хорошая лопата — лучший друг северного жителя. Без нее зимой никуда.
Дома строят на сваях или подушках
Так как большинство поселений в Заполярье находится в зоне вечной мерзлоты, строителям приходится учитывать особенности грунта. Летом верхний слой частично оттаивает и становится нестабильным, а значит, обычные фундаменты, сделанные в котлованах, здесь не годятся.
Поэтому при строительстве сооружений в землю вбивают сваи, которые уходят в ледяной, неоттаивающий слой, а само здание приподнимают над землей на столбах. Наличие зазоров между домами и поверхностью земли позволяет ветрам продувать снег под зданиями, и у стен не образуются большие сугробы. А еще благодаря этому пространству земля летом не так сильно оттаивает.
Условия жизни на Крайнем севере непростые, поэтому многие архитекторы старались придумать, как сделать жилище для людей максимально удобным и в то же время приспособить его к этому региону. В 60-х годах прошлого века специалисты разрабатывали цилиндрические дома и дома-пирамиды, внутри которых, помимо квартир, находились зимние сады.
Вид свежей зелени должен был поднять настроение жильцам во время полярной ночи. Увы, ни один проект так и не был воплощен в жизнь. Строительство за Полярным кругом — штука непростая. Лето слишком короткое, а зимой многие работы проводить не получается. Да и доставлять сюда материалы сложно.
Зато в городе Игарке архитекторы экспериментировали с разными типами фундаментов. Например, вместо свай они использовали фундаменты-оболочки, которые не давали грунту под домом оттаять даже летом.
Гирлянды на улицах зажигают еще в октябре
Зима в этих краях тянется долго, и приспособиться к полярной ночи бывает непросто. Когда на улице все время темно, начинаешь невольно путаться: утро сейчас, день или вечер. Да и настроение из-за бесконечно длящейся ночи падает. Поэтому еще в середине осени города украшаются яркими гирляндами, у жилых домов включают разноцветную подсветку, а в офисах, школах и детсадах обязательно используют мощные лампы дневного света.
«Красота полярной ночи»
Яркое освещение не только радует жителей, но и помогает хорошо ориентироваться в городе во время полярной ночи. А еще все стараются носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы автомобилисты издалека могли заметить пешеходов. Моя мама говорит, что со временем к полярной ночи привыкаешь и уже не замечаешь темноты.
«Полярная ночь тянется долго, и в какой-то момент небо решает помочь»
- Одно из самых ранних воспоминаний из детства — я, укутанная так, что на лице видны только глаза, еду на санках. Меня везут родители, мы идем в гости. Вокруг темно, светят фонари, хотя на самом деле на дворе день. Мне тогда было четыре года, и мы год прожили в Якутске у маминых сестер. Я успела застать и полярную ночь, и полярный день, но почему-то запомнила только этот эпизод.
Здания окрашивают в яркий цвет не только для поднятия настроения
Мама мне рассказывала, что в Воркуте всех пугали не столько трескучие морозы, сколько сильные ветры. Иногда она доезжала до школы на ногах по скользкому тротуару, если ветер дул в спину. А вот двигаться против ветра было практически невозможно. Если же вихрь превращался в метель, то в городе мог потеряться даже опытный житель.
Именно поэтому строения в Заполярье окрашивают в яркие цвета. Так найти свой дом в буран значительно проще. При особо сильных порывах вдоль улиц иногда протягивают тросы, чтобы людям было легче передвигаться. Хотя в такую погоду люди стараются без особой нужды из домов не выходить.
В некоторых многоэтажках заглянуть в гости к друзьям из соседнего подъезда можно, даже не выходя из дома. На первом этаже сделана сложная система коридоров и тамбуров, которая пронизывает ходами все строение. И действительно, зачем выпускать из здания тепло и выходить на улицу, если нужное тебе место находится в том же доме.
Кроме того, сами здания часто представляют собой замкнутую структуру наподобие петербургских дворов-колодцев, чтобы ветер не проникал во внутренние дворы и не заносил их снегом. На угловых стыках домов оставляют узкие щели, в которые с трудом может протиснуться даже один человек. Чтобы спрятаться от пронизывающего ветра, достаточно просто юркнуть в такой проход и зайти во двор.
- Приехала по работе в Норильск. Холодина жуткая, ветер с ног сбивает! Спрашиваю у местной бабульки, как пройти на остановку. А она радостно кричит сквозь ветер: «А вот смотри!» И бодро шагает прямо в стену дома! Я обомлела, уже хотела броситься за ней, как бабуля вдруг исчезла! Подхожу ближе, а там узенький проход между домами — с улицы почти не видно. Оказывается, такие проходы позволяют местным срезать путь и укрываться от ветра. А бабуля уже с другой стороны машет: «Ну чего стоишь? Замерзнешь ведь!»
Многие продукты считаются настоящим деликатесом
«Продуктовый магазин в Певеке»
Понятно, что большинство овощей, фруктов и кисломолочных продуктов доставляется во многие города Заполярья с «большой земли». Скоропортящуюся еду привозят авиацией, другие продукты — морским путем или только по зимнику (там, где выхода к морю нет). Поэтому и цены на часть товаров вызывают у приехавших легкую оторопь.
К деликатесам обычно относятся свежие овощи и фрукты, йогурты, сметана, сыры. При этом рацион жителей Заполярья сложно назвать скудным. Летом все собирают местные ягоды: морошку, бруснику, клюкву, чернику, замораживают их или делают варенье. А еще ловят местные виды рыбы и делают запасы оленины. Последние продукты уже считаются деликатесами у нас.
Два самых известных рыбных блюда в этих краях — уха и строганина. Первую готовят из кумжи, сига и окуня, не добавляя овощей, лишь чуть присыпая суп солью и специями. В результате получается наваристая похлебка, которая отлично согревает даже в морозный день.
Строганину обычно делают из выловленной зимой рыбы. Почти сразу после того, как ее достают из-подо льда, тушка замерзает. Потом ее можно нарезать тонкими прозрачными ломтиками. Для строганины подходит муксун, сиг или кумжа.
- Занесло меня, 17-летнюю горожанку, на Крайний север. Добиралась я туда на вертолете, потому что зима была теплая и даже в декабре зимник не замерз еще. Мы пошли с друзьями в гости к заядлому рыболову. Он нарезал строганины, на столе банка горчицы. А я строганину в жизни не ела. Горчицу не люблю, но раз местные так строганину кушают, то и я попробую. Зачерпываю горчицу, а она очень жидкая. Не жалея, поливаю этой приправой хлеб... Как же я рыдала! И как смеялись мои друзья. Они не заметили, сколько я ее лью. Потом мне объяснили, что горчицу тут покупают в порошке и разводят подсолнечным маслом.
Вдоль дорог строят специальные ограждения
Строительство дорог в этих широтах — задача со звездочкой. Нестабильный грунт, экстремальные погодные условия — все это быстро превращает обычное дорожное покрытие в непролазные дебри. Поэтому даже в городах проезжая часть обычно или грунтовая, или сделанная из плит.
Другая проблема — трассы зимой быстро заносит снегом. В некоторых местах толщина покрова может достигать тридцати сантиметров. Еще в середине прошлого века инженер Потапов разработал деревянные щиты, которые должны были направлять усиленные порывы ветра на дорожное полотно. Воздух просто сметал снег, который ложился на дороги и железнодорожные пути. Эти конструкции, кстати, стоят до сих пор.
«Машину помыл, в следующий раз буду мыть уже весной»
Чтобы нормально перемещаться по поселению и и зимой, и летом, понадобится внедорожник, причем адаптированный к местным погодным условиям. А вот в тундру даже на нем местные кататься не советуют. Тут понадобится транспорт с тремя осями. Причем даже шесть колес не всегда выручают.
Зато очищать машину и обувь от следов соли не нужно. Проезжую часть и тротуары здесь реагентами не посыпают. Если что-то и используется, то обычно щебенка. Наверное, растапливать такое количество снега просто бессмысленно.
- Живу в Салехарде. Автомобильная дорога на «большую землю» у нас есть. Но недоделанная. Уже много лет кладут асфальт, но пока не закончили, поэтому на части трассы щебень и плиты. Официально дорога есть. Зимой можно проехать, не особо напрягаясь (если не дует и нет переметов). Летом — на свой страх и риск: плиты могут подниматься на десяток сантиметров из земли, например, из-за встречной фуры, которая наехала на плиту раньше вас. Кроме того поднимаются такие клубы пыли, что весь ваш автомобиль «глазируется» ровным слоем.
«Чтобы ездить здесь, даже обычным внедорожником не обойдешься»
К сожалению, обогреваемые гаражи есть не у всех жителей Заполярья. Так что другая непростая задача — завести автомобиль с утра, когда за окном −40 °C. Ни одна нормальная машина в таких условиях сразу работать не согласится. Поэтому автолюбители идут на различные ухищрения.
Кто-то ставит предпусковые подогреватели, другие покупают складной гараж — покрывашку из термоткани для своего железного друга. Чехол называется «Наташа», и его можно возить даже в багажнике. Правда, при сильных морозах даже это средство не спасает, и лучше установить на машину термозапуск.
- Подруга вышла замуж и переехала к супругу в Заполярье. Спустя полгода звонит мне и со смехом рассказывает: «Ты знаешь, я летом перебралась к мужу в Воркуту. Мне понравилось. Грибы, ягоды — красота! И вот пришла осень, сидим на кухне, чаи гоняем. Благоверный вдруг задумчиво заявляет: „Пора, наверное, Наташу доставать!“ У меня глаза по пять копеек — какую еще Наташу? А он смотрит на меня и начинает смеяться. Выяснилось, что „Наташа“ — это такой чехол для машины, который используется в холодное время года.»
В любое время года тут все стараются выбраться из дома
Хотя летов Заполярье длится всего пару месяцев, в осень с весной вообще пролетают незаметно, местные жители стараются не сидеть дома и выбираются на улицу и в жару, и в мороз. Прогулки на свежем воздухе отлично поднимают настроение и дают возможность пообщаться с другими горожанами. А еще здесь любят ходить друг к другу в гости в любое время года.
В северных широтах добрососедское отношение ценится особенно высоко. Если прохожий на улице заметит, что у вас побелели щеки, шапка плохо сидит или шарф развязался, обязательно подойдет и скажет об этом. В магазин или другое помещение в первую очередь пропускают человека, который идет с улицы, неважно, кто это: мужчина, женщина или ребенок. А уж только потом выходят сами. Ведь местная погода — это не шутки.
- Впервые в Певек я прилетела в мае 2016 года. Помню, было −7 градусов и лежал снег. Поразило, что на следующее же утро снег начал таять на глазах. Очень быстрая мена сезонов. Тут нет весны со слякотью, обычно все сдувает ветрами. Пару дней мокро, а потом сухо и снег с дорог исчезает. Удивило, насколько плотно люди общаются друг с другом. За месяц я часто ходила в гости к друзьям мужа, а они к нам. А еще мне показалось непривычным, как люди тут проводят время. Стараются урвать кусочек лета и побыть на улице, а не сидеть в бетонной коробке. Город маленький и все жители по больше части друг друга знают. Я просто влюбилась в это место.
- Я родился в Провидления, которое еще называют «врата Арктики». Так вот про климат в наших краях отец так говорил: «Июнь — еще не лето, июль — уже не лето!»
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