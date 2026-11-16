6 предметов, которые пылятся в серванте, пока за ними гоняются коллекционеры
Вы когда-нибудь задумывались, протирая пыль с бабушкиной фарфоровой статуэтки из серванта, а не охотятся ли за этой вещицей коллекционеры? Признайтесь, у каждого из нас иногда мелькала такая мысль. И ведь это может быть правдой: фужеры из богемского стекла, раритетный подсвечник и старая пудра — все это может заинтересовать круг антикваров и любителей эксклюзива. А в конце статьи котик автора продемонстрирует, что ценного есть в нашем серванте.
Пустые флаконы от духов и пудреницы ценятся не меньше, чем их содержимое
Звучит это довольно необычно: зачем кому-то могут понадобиться пустые флаконы от духов и пудреницы? А ведь многие экземпляры действительно интересны коллекционерам, и их стоимость может варьироваться от нескольких до десятков тысяч рублей.
Конечно, знатоки не будут покупать каждую баночку с косметикой или парфюмерией. Больше всего ценятся ограниченные серии, в том числе — выпущенные к какому-нибудь событию. Например, открытую пудру «Гвоздика» от фабрики «Новая заря» купят примерно за 3500 руб. исключительно ради коробочки. А вот пустые флаконы из-под духов, которые изготовили ко Всемирному фестивалю молодежи в 1957 году, будут стоить примерно в десять раз дороже.
Стеклянная пудреница от фабрики «Новая заря»
- В детстве бабушка никогда не разрешала нам открывать ее сервант. А там было столько баночек и красивой посуды! И вот сейчас помогала ей с уборкой. Открываю, а там коробочка со старой косметикой. Я все тихонько в пакет скидываю, и тут бабуля на меня как крикнет: «Это ж тебе на свадьбу! Выбрасываешь самые ценные вещи». Выяснилось, что бабуля не зря все годы берегла флакончики от духов. Конечно, она их собирала просто «потому что красиво». Но как мы научили ее пользоваться интернетом, она поглядела, что некоторые бутылочки очень даже прилично стоят. Вот и хотела продать их и подсобить мне со свадьбой.
Статуэтка статуэтке — рознь, так что присмотритесь к своим на полочках
Блошиный рынок в Новоподрезково
Пожалуй, в каждом серванте стояла хотя бы одна фарфоровая статуэтка: изящные балерины, милые животные и даже разные знаменитости. Конечно, не за всеми ими гоняются коллекционеры. Вот у меня есть «Гадание на ромашке» и «Свидание», но за них много не дадут. Мне они нравятся и напоминают о маме, так что все хорошо. Поэтому вероятность того, что где-то у вас пылится весьма прибыльная скульптура, существует.
Например, «Ф.И. Шаляпин в партии Бориса Годунова в опере М.П. Мусоргского „Борис Годунов“» от Ленинградского фарфорового завода (ЛФЗ), изготовленная по модели Я.А. Троупянского, по данным от антикваров, может стоить до 700 долларов в зависимости от года выпуска и партии. Делать эти статуэтки начали в 1922 году, каждая расписывалась вручную — так что одинаковых «Шаляпиных» вы не найдете.
А вот другую статуэтку от ЛФЗ в 2025 году оценивали в 327 тысяч рублей. Речь о «Дружбе» — милой скульптурке в виде двух девочек, которые вышивают голубя.
Ценятся статуэтки и Дулевского завода, хотя цены немного скромнее. Например, за «Маленькую хозяйку» просили 8 тысяч рублей.
Эти милые птички, которые едва достигают 5 сантиметров в высоту, в одном комиссионном магазине стоят примерно по 60 долларов каждая. Тоже вроде немного, если такая птица у вас одна. А я вот вспоминаю, как дедушка 8 штук таких из секции отдал в деревенскую школу.
Богемское стекло и хрусталь, которые редко разрешали использовать по назначению
Фужеры, конфетницы, салатницы и красивые вазы — богемское стекло ценилось во все времена. Моя тетя из Витебска была в семье самой зажиточной и частенько баловала родню такой красотой. Кое-что до сих пор стоит где-то в серванте бабушки и иногда даже ставится на стол.
Кстати, тот приятный слуху «дзинь» у хрусталя достигается благодаря тому, что в составе есть свинец. Коллекционеры особенно ищут изделия Гусевского хрустального завода, Дятьковского хрустального завода и Неманского стеклозавода.
Я помню такую вазу. Только она была желто-оранжевая. Ее еще в моем детстве разбила кошка. Даже интересно, сколько таких было у наших читателей. В общем, делитесь фотографиями, если что.
Подсвечники, которые мы долго не понимали
У многих бабушек в сервантах пылились эти массивные подсвечники, которые достались им еще от их бабушек. И если вазы или семейный фарфор имели шанс хотя бы раз быть использованными, то подсвечники грустили где-то между супницей и дедушкиной коробкой со значками.
Сейчас хрустальные подсвечники возвращаются в моду и используются для декорирования. А за некоторыми экземплярами из 20 века бегают коллекционеры. Так что если у вас на антресолях есть изделия из Дятьково или Гусь-Хрустального, то советуем вам присмотреться к ценам на ваше имущество. Если, конечно, вы готовы расстаться с семейной реликвией.
- От деда осталась квартира: ремонт старый, барахла всякого — неделю вывозить. Начальник мой заинтересовался, приехал смотреть. Я ему про проводку рассказываю, про трубы, а он побелел весь и пальцем тычет на хрустальный подсвечник, который у нас уже слоем пыли покрылся. Оказалось, шеф их коллекционирует. Наш экземпляр был не самый стоящий, но все равно кое-что на нем заработали. Квартиру, кстати, в итоге не продали — решили сыну оставить.
Редкие пластинки, которых, казалось, выпускалось очень много
1980 год. На фото — звездный состав ансамбля «Гунеш», пластинка которого стоит около одной тысячи долларов.
Виниловых пластинок в свое время выпускалось с избытком. Но даже здесь есть вещи, которые так хотят заполучить знающие люди. И нет, это не первая пластинка Льва Лещенко и даже не альбом «Led Zeppelin». Да-да, «Мелодия» выпускала почти все.
Пока мой папа гонялся за Высоцким и Бахом, винил с композициями туркменских ансамблей «Фирюза» или «Гунеш», певца Колы Бельды с его «Увезу тебя я в тундру» выходил небольшими тиражами. А теперь стоят немалых денег. Некоторые альбомы оценивают примерно в 1500 евро. Редкими считаются и другие пластинки с этномузыкой, джазом и рок-н-роллом. Как правило, популярностью в кругах коллекционеров пользуются именно самобытные исполнители. Спрос на такой эксклюзив намного превышает предложение.
Модели машинок, которыми так любили хвастаться мальчишки во дворе
Помните сувенирные металлические машинки, которые делали по ковру в квартире «вжи-вжи»? Некоторые из них — очень даже лакомый кусочек для знающих людей. Например, модель «Москвича-412» оценивали в 10 тысяч рублей.
Кстати, еще большей популярностью пользуются игрушечные педальные автомобили: в серванте их, конечно, не найдешь, но вот в кладовке — вполне возможно. Одну такую машинку в хорошем состоянии можно продать коллекционерам за 40 тысяч рублей.
Бонус от автора: а ведь не всегда ценность определяется деньгами
Вы когда-нибудь думали, за какими предметами коллекционеры будут гоняться через полвека? Может, за бумажными книгами? Если так, то мне есть чем блеснуть. Шесть лет назад я всеми правдами и неправдами достала себе самое первое оригинальное издание автобиографии Чарли Чаплина 1964 года.
Пришлось месяц просматривать заграничные онлайн-барахолки, искать знакомых через знакомых через знакомых, которые смогли бы купить книгу и отправить ее мне по почте. Кстати, стоимость пересылки превышала стоимость книги в 5 раз. Но оно того стоило! И теперь у меня в серванте, рядом со шкатулкой, лежит увесистый томик, который вам гордо демонстрирует моя старшая кошка Анфиса.
Делитесь своими находками из сервантов и шкафов. А вот еще статьи, которые могут вас заинтересовать: