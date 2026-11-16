6 предметов, которые пылятся в серванте, пока за ними гоняются коллекционеры

Пожалуй, в каждом серванте стояла хотя бы одна фарфоровая статуэтка: изящные балерины, милые животные и даже разные знаменитости. Конечно, не за всеми ими гоняются коллекционеры. Вот у меня есть «Гадание на ромашке» и «Свидание», но за них много не дадут. Мне они нравятся и напоминают о маме, так что все хорошо. Поэтому вероятность того, что где-то у вас пылится весьма прибыльная скульптура, существует.

Например, «Ф.И. Шаляпин в партии Бориса Годунова в опере М.П. Мусоргского „Борис Годунов“» от Ленинградского фарфорового завода (ЛФЗ), изготовленная по модели Я.А. Троупянского, по данным от антикваров, может стоить до 700 долларов в зависимости от года выпуска и партии. Делать эти статуэтки начали в 1922 году, каждая расписывалась вручную — так что одинаковых «Шаляпиных» вы не найдете.

А вот другую статуэтку от ЛФЗ в 2025 году оценивали в 327 тысяч рублей. Речь о «Дружбе» — милой скульптурке в виде двух девочек, которые вышивают голубя.