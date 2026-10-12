24 жизненные истории о том, с чего начинается любовь
Любая встреча двух людей может стать началом большого чувства под названием любовь. Главное — суметь рассмотреть в незнакомом человеке того, с кем захочется провести этот миг, вечер и целую жизнь. Порой обстоятельства знакомства вовсе не выглядят романтично, а первые слова не располагают к продолжению общения, но дальше происходит что-то такое, что на долгие годы связывает людей вместе. Мы послушали истории о начале отношений в парах и поняли, что любовь может встретиться где угодно.
- Познакомились так: я перелезал вечером из двора через забор у дома, потому что калитка была закрыта, а мне было лень идти домой за ключами. Мимо проходила незнакомая девушка. Увидел ее, на мгновение засмотрелся, зацепился штаниной и упал. Она так захохотала, что упала рядом на траву и каталась от смеха. Потом встала, отряхнулась, сказала: «Будьте аккуратнее!» — и ушла. Мне было очень неловко и стыдно. Я решил ее найти и изменить первое впечатление обо мне. И нашел. Оказалось, она всегда такая хохотушка, и я люблю ее смех больше всего в мире!
- Папа увидел маму на сцене завода. Она работала там в чертежном цехе и прекрасно пела. Папа попросил коллегу их познакомить и сразу же пригласил понравившуюся девушку на свидание. И мама согласилась. На второе свидание — дело было летом — он вывез ее на озеро загорать и купаться, а на третье повел в ЗАГС.
Сегодня у моих родителей — 66 лет со дня свадьбы. Да, они те редкие люди, которые вместе с 1960 года, смотрят в одну сторону, любят и поддерживают друг друга. Маме 89 лет, папе — 94. С праздником, дорогие родители!
Это же надо какой продуманый пацанчик был! Сначала на свидание - понять что за человек. Потом на озеро - рассмотреть фигурку повнимательнее. И все! Принял решение и потащил в ЗАГС. Действительно! Зачем откладывать? Еще уведут!.
- Опаздывала на встречу выпускников, поймали с подругой машину. Водитель был очень серьезный, молчал всю дорогу. Подруга спросила его: «А куда вы поедете?», имея в виду, повернет ли он к нашему универу или остановится на углу. Он посмотрел на меня и сказал: «В кино. Пойдете со мной?» И вот мы уже 17 лет вместе, четверо детей.
«Мы познакомились в 2002 году на работе. Это была вспышка, молния. Я сразу понял, что добьюсь ее и мы будем вместе навсегда. Сейчас у нас семья, трое детей»
- Мама старше папы почти на 4 года. Познакомились они в институте, и отец просто потерял голову! Она была как недосягаемая звезда, которая на него никакого внимания не обращала. Мама строила свои отношения, встречалась с разными парнями, а он страдал от любви, ведь она его отвергала много раз. Наконец, перед ее завершением учебы, папа записал на кассету прощальную песню, в которую вложил все свои чувства и эмоции. Он уже решил, что отдаст кассету и забудет о своей любви. В день, когда он хотел отдать кассету маме, она внезапно сама пригласила его на свидание! Конечно, кассету он тут же отложил, а приглашение с радостью принял. А потом все бурно и страстно завертелось. Жаль только, что кассета в итоге таинственным образом исчезла, ее так никто и не послушал.
"встречалась с разными парнями.. недосягаемая звезда" 😂 ну, для тех разных парней вполне досягаемая 😉
- Расскажу историю своего троюродного брата. Дело было больше 20 лет назад, отмечали они с друзьями окончание института. В кафе за соседним столиком сидела девушка, которая очень ему приглянулась. Он пригласил ее на танец, попросил номер телефона, но она отказала — мол, только недавно рассталась с парнем и к новым отношениям не готова. Спустя полгода они снова встретились — в аэропорту столицы: он летел в командировку, она — отдыхать в Турцию с подругой. Номер девушка тогда дала, но телефон был недоступен. Прошло еще около года. Он уже по работе переехал в другую страну, а домой вернулся буквально на несколько часов, чтобы забрать какие-то очень нужные вещи и обнять маму. Когда зашел к маме в квартиру, увидел, что там сидит та самая девушка! Оказалось, она ходит к его маме на занятия по английскому. И вот они уже больше 20 лет вместе, двое детей. От судьбы не убежишь!
«С будущим мужем познакомились в июне 2009 года в компании общих знакомых. За эти годы обзавелись большой семьей: 3 сына, 2 кошки, 2 крысы и одна собака»
- Меня приятель пригласил на вокзал, чтобы встретить его жену. Приходит поезд, выходит супруга приятеля, а с ней ее подруга. Я как только на нее посмотрел, так сразу другану на ухо шепнул: «Видал? Моя жена!» Ну, приятель посмеялся, дескать, не по себе сук рубишь.
Но я приложил неимоверные усилия, и эта девушка действительно стала моей женой через 2 года. И вот уже прошло 28 лет, а я до сих пор счастлив.
- На горнолыжном склоне я врезалась в сугроб и торчала вверх ногами. Народу вокруг было смешно, а мне не очень. И вдруг кто-то вынул меня из сугроба, как котенка, за шкирку. С этим «кем-то» у нас через три дня будет дата — 21 год со дня венчания, а недавно нашему сыну исполнилось 20 лет.
- Дело было в маленьком городке в 2001 году. Мы с компанией после свадьбы проходили мимо кафе, и я захотела в туалет. Зашла туда, а там никого, только сидит один мужчина и смотрит футбол. Мне он показался таким красивым и знакомым... И все, с того дня мы не расставались. Было дело, писали друг другу письма, потом поженились, через 9 месяцев родился сын — копия мужа. У меня всегда было ощущение, что я его где-то видела.
Мдя. Из всего рассказа я поняла, что она захотела в туалет, зашла, а там мужик футбол смотрит, весь красивый, и так он ей кого-то напомнил... И всё это в туалете
«Мы познакомились в соцсетях. Оба тогда были после расставания со своими половинками, ничего серьезного не планировали. В итоге поженились и уже 11 лет вместе»
- Была я когда-то молодой одинокой мамой с ребенком, познакомилась в соцсетях с парнем. И вот парень зовет встретиться, но мне ребенка оставить не с кем, а с собой на свидание тянуть не хочется. Неделю откладывала я встречу. В итоге удалось пристроить малого к бабушке на часик. Пересеклись с парнем, и как-то с первого взгляда нам не хотелось больше расставаться, проболтали 2 часа. После этой встречи стали переписываться днем и вечером, но встретиться снова никак не получалось. В итоге он приехал, попросил спустится к подъезду, подарил цветы, сыну моему шоколадку передал. И снова позвал на свидание, а я не могу пойти! Говорю: «Значит, так: у меня нет возможности сейчас оставить ребенка, поэтому приглашаю к нам в гости. Я приготовлю вкусняшек, а ты неси пиццу, будем смотреть „Мадагаскар“». Пришел. Принес конфеты, пиццу. Посмотрели все вместе мультик, малого спать уложили, и парень остался у нас. Теперь сыну уже 15 лет, у нас родилась с этим мужчиной общая дочка, еще кота на улице подобрали рыжего. Вот такая история.
Хорошая история до слов: "с этим мужчиной".
Лучше, если было бы написано: Теперь сыну уже 15 лет, мы поженились и у нас родилась дочка, еще кота на улице подобрали рыжего. Вот такая история".
- 12 лет назад я случайно оказалась на историческом балу, где большую часть танцев у меня «украл» какой-то парень, который мне даже не особо-то понравился, но не отказывать же? После бала был чай. Ухажер сел рядом со мной. Мы шутили, смеялись, и в какой-то момент он что-то говорит, а у меня резко возникает мысль: «Он будет моим мужем!» Мысль мне не понравилась, и я сбежала, не попрощавшись. Через полчаса он нашел меня в соцсетях, а через полгода мы поженились, и вот уже 12 лет вместе.
«Родители познакомились на заводе. Папа сразу маму заприметил, но подойти постеснялся. В итоге пригласил на танец на новогоднем вечере. И завертелось...»
- Шла из аптеки с простуженным горлом. Он подошел со словами: «Выходи за меня!» Потом спросил, как меня зовут. Я вышла за него замуж через 2 месяца после знакомства. Живем уже 20 лет вместе, ни разу даже крупно не поссорились, хотя уже пятый ремонт с нуля делаем. Нашей дочери 19 лет. Выйти за него — это было мое лучшее решение в жизни. Отхватила классного мужика!
- Однажды мы с мамой пошли в бассейн. И вот сижу я, загораю и вижу знакомого, а с ним идет парень, которого я никогда в жизни не видела ранее. Я подошла поздороваться, а когда вернулась, сказала маме, что тот незнакомец — это мой будущий муж. Мама, конечно, посмеялась надо мной. Но когда мы в итоге с тем парнем разговорились, стало казаться, будто знаем друг друга 1000 лет. Он сам был очень удивлен, что у нас так много общего. Сейчас мы женаты, у нас есть сын. Мама до сих пор вспоминает нашу первую встречу у бассейна и не может понять, как я сразу поняла, что он — мой будущий муж. А я просто это почувствовала.
Возможно в прошлой жизни встречались, возможно были близкими людьми. Как иначе объяснить ощущение, будто знали друг друга 1000 лет❤️
- С будущим мужем познакомились в кофейне: он подошел к моему столику, отпил мой капучино и дерзко заявил: «Допивайте, я не жадный!» Я опешила, а парень вдруг в лице поменялся и прошептал, перепуганно оглядываясь по сторонам: «Пожалуйста, помогите, я проспорил своим друзьям желание!» Он кивнул на веселящуюся компанию в углу и попросил подыграть. Я согласилась, но потом заставила его купить мне новый кофе и самый дорогой десерт. Мы проболтали до вечера. С друзьями не затусил, зато женился!
«Познакомились 11 лет назад, в браке 8 лет. Она говорила: „Мы просто друзья“. Результат этой дружбы в соседней комнате конструктор собирает»
Ух какие 💪🏼🤌🏼 причем оба, у меня нет слов, насколько хорошо смотрятся вместе! Налицо родство душ, интеллектуальная совместимость, парочка жжёт 😁
- В 2002 году проходил собеседование на работу. Встречу проводила девушка. Еще подумал тогда: «Чего она так долго меня опрашивает? Все ж в резюме есть? И при чем тут то, какие я книги люблю читать и как время свободное провожу?» А на следующий день она мне позвонила и пригласила в гости. Так 6,5 лет потом и прожили вместе.
- У меня в гостях была подружка, которая позвала своего парня, а тот приехал с другом. Мы с этим другом прямо в день знакомства решили, что будем встречаться. Он пригласил меня в кино. Садимся за стол ждать сеанс, и я прошу его сесть напротив — мне так комфортнее общаться. Потом заходим в зал, он поворачивается и говорит: «Давай тут тоже напротив сядем?» Вот так я и поняла, что он тот самый. Мы вместе 7,5 лет.
В кино "сядем напротив" это как, спиной к экрану? Или это юмор какой-то непонятный.. 🤔
- Я поняла, что он тот самый, когда, будучи друзьями, мы оказались вместе в квартире какого-то общего знакомого. Там было много народа и такой бардак! Я психанула и пошла убираться, мыть посуду за всеми, а будущий муж молча взял отвертку и пошел прикручивать сломанную ручку. Потом мы ушли оттуда гулять по городу... Мы вместе уже 7 лет.
«Мы познакомились в 2007 году, всю ночь танцевали на студенческой вечеринке, потом я долго ее добивался. Сейчас у нас крепкая и дружная семья, двое сыновей!»
Эта парочка только стала лучше с возрастом! Уже было здесь такое же фото,где спустя лет 10-15 люди становятся интереснее,чем в молодости!
- Оказывается, муж, увидев меня, сразу себе сказал: «Вот она — моя. С ней я хочу провести свою жизнь!» У меня тоже сердце екнуло, но я тут же прогнала эту мысль. За мной ухаживал его друг, но будущего мужа это не остановило. Он настойчиво не отставал от меня, совершал красивые поступки, даже своей сестре сказал, что нашел будущую жену и показал мои фото. А сестра ему в ответ: «Она на тебя даже не посмотрит, да еще и слишком молодая!» И все же его упорство и любовь сделали свое дело — мы вместе уже 13 лет.
- Мы познакомились с мужем в интернете. Жили в разных городах, и на первую встречу он приехал ко мне в гости на поезде. Я его встретила, мы в первый раз обнялись, и меня накрыло такое невероятное чувство дома, что это даже словами не описать. Мы просто стояли на вокзале вот так в обнимку и не хотели отпускать друг друга. Первый раз видишь человека, но эти ощущения, запах ... Будто ты наконец-то вернулся домой после долгих блужданий по свету.
А если вы любите трогательные семейные истории, то вот вам статья о торжествах, которые собрали за столом самых близких и запомнились на долгие годы.
Комментарии
Дочь спросила как мы познакомились. Муж сочинил историю( он на пять лет старше меня) ,что я влюбилась в него когда мне было 13 лет. И когда его провожали в армию,я бежала за поездом и плакала. Пришлось развеять его мечты,и рассказать правду. Я ходила в народный театр( хобби такое с первого класса). Режиссером у нас была его сестра. Как- то он пришёл встречать её поздно вечером после репетиции. Там и познакомились. Сначала не восприняла всё это серьёзно,он весь из себя такой красавец. Прожили вместе 45 лет. В прошлом году его не стало.
У меня не трогательная история. Своего будущего мужа я видела несколько раз - на совместных студенческих дискотеках, в каких-то кафе, на праздниках - и никогда он мне не нравился. познакомились конкретно на свадьбе его друга. Что-то в душе заиграло, засветилось, и вот, замужество, двое сыночков. Прожили 24 года, из них половина этих лет уже показывала. что дело идет к разрушению. И он не такой. и я не такая. Не удалось сохранить. Зато сейчас Свобода! , никто не ревнует, не следит, не проверяет телефон. И ему вроде бы легче стало, что не надо зацикливаться и держать под контролем. Так что, по-разному бывает, и это просто жизнь.