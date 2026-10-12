24 жизненные истории о том, с чего начинается любовь

Дочь спросила как мы познакомились. Муж сочинил историю( он на пять лет старше меня) ,что я влюбилась в него когда мне было 13 лет. И когда его провожали в армию,я бежала за поездом и плакала. Пришлось развеять его мечты,и рассказать правду. Я ходила в народный театр( хобби такое с первого класса). Режиссером у нас была его сестра. Как- то он пришёл встречать её поздно вечером после репетиции. Там и познакомились. Сначала не восприняла всё это серьёзно,он весь из себя такой красавец. Прожили вместе 45 лет. В прошлом году его не стало.