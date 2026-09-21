14 жизненных историй о людях, в чьей жизни появились большие деньги и подарили одним крылья, а другим — повод остаться собой

А она вот училась, замуж вышла, работает для кого? Для родителей? Чтобы они ей за её правильность заплатили? Понимаю, было бы обидно, мол, я родителям то, сё, телефон, машину, кредиты закрыла, а они мне от этих миллионов не отщипнули. Но так- то, ты, блин, взрослый человек, с мужем даже, а все ждёшь печенек от родни за свою хорошесть.