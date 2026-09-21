В истории сквозит обида на родителей. Но так-то девица взрослая, жилищная проблема закрыта, почему родители должны? Ну, Мальдивы, глупо, конечно, но может они всю жизнь мечтали.
14 жизненных историй о людях, в чьей жизни появились большие деньги и подарили одним крылья, а другим — повод остаться собой
Считается, что большие деньги, полученные как в наследство, так и честно заработанные, неизбежно меняют жизнь, будто осыпая все вокруг золотой пыльцой. Однако реальные истории доказывают: кому-то деньги дарят крылья, открывают мир, полный новых впечатлений, учат доброте и щедрости. Другие же находят счастье в том, чтобы ничего не менять — и тоже по-своему правы.
- Не так давно мои навыки привели меня на некую «вершину» в той сфере, где я работаю. И это открыло совершенно новые возможности. И вот, при том что отдача от работы выросла колоссально, я осознанно не меняю образ жизни. Снимаю ту же относительно удобную квартиру, ем те же продукты — не изменилось почти ничего, кроме возможности иногда сделать себе приятно и вкусно поесть. Сейчас моя главная задача — создать надежный фундамент на будущее, ради того, чтобы через десять лет я мог заниматься чем хочу, идти на любую интересную работу, зная, что у меня каждый месяц есть «подушка» на жизнь, семью и прочее.
- Мне 21, и я работаю. Мои родители с моих тринадцати лет откладывали для меня деньги на жилье. Но недавно дедушки не стало, и я получила в наследство его квартиру. Я сама сделала в ней простенький ремонт, и мне очень нравится там жить. Когда я пришла в гости к родителям, то предложила им оставить большую часть денег себе, а на оставшиеся купить мне машину. А родители сказали, что уже потратили все деньги на путевку на Мальдивы на месяц и через три дня улетают.
- Знакомому досталось крупное наследство. Мы уже шутили, что теперь он забудет дорогу в нашу столовку. Через месяц встречаю его — в той же потертой куртке, с пакетом из супермаркета. Спрашиваю: «Ну хоть что-нибудь себе купил?» Он достает телефон и показывает фото своей мамы с ключами от квартиры. Оказалось, первым делом купил жилье маме, которая 20 лет снимала однушку. А себе — новые кроссовки. По акции.
"Мамкин пирожок" хотя бы догадался оформить владение квартирой на себя?
Мужчина получил повышение на работе и решил порадовать себя памятной покупкой — вот такими часами
- Моя бабуля оставила мне в наследство приличную сумму денег, но с условием, что я не стану рассказывать об этом остальным. Семья у нас довольно странная, мирно существовать мы никогда не могли, но меня бабуля любила больше всех, как и я ее. Другие родственники обыскивали ее дачу, даже огород весь перекопали, надеясь найти там клад. А я уже года два делаю вид, что сама недоумеваю, куда поделись деньги, рассказываю им, что снимаю квартиру, а сама живу в своей и ни о чем не жалею.
Высокие отношения! С другой стороны, бывают такие родственники, что разденут до нитки и будут глазами наивно хлопать.
- При хорошем доходе, я продолжаю экономить. До сих пор смотрю на цены в магазинах и с трудом заставляю себя купить то, что стоит, на мой взгляд, дороже, чем должно. Ни разу не летал в бизнес-классе, мне кажется это излишним. Путешествую обычно 3–4 раза в год куда-то к морю или океану, но даже тут я редко выбираю прям какие-то элитные отели и не сорю деньгами. У меня нет брендовых шмоток, простой телефон. Деньги вкладываю в недвижимость. Я из очень бедной семьи, и хотя уже давно хорошо зарабатываю и карьера стабильно идет в гору вместе с доходом, все время кажется, что это какая-то ошибка и завтра все исчезнет.
/все время кажется, что это какая-то ошибка и завтра все исчезнет./
Это не кажется.
- Когда дела пошли в гору, я купил себе очень дорогую машину. Было прикольно, но оно не стоило всей этой головной боли с сервисами. В итоге я избавился от нее и взял крепкий внедорожник с пробегом, потому что он просто ездит без проблем. После того опыта желание покупать понтовые вещи пропало напрочь. А еще у меня есть привычка — иногда я захожу в дешевый магазин и затариваюсь там бытовой химией и мелочами, чтобы не переплачивать в крупных сетях.
ИМХО, бутылка Фейри за 20 злотых вымоет в 2 раза больше посуды, чем 3 бутылки Людвига за 10 злотых.
На дешевый шампунь может проявиться аллергия.
Но в целом порой какие-то вещи действительно в гиперах стоят дорожн, чем в небольших сетевых магазинах, специализирующихся на БХ.
Все эти украшения достались автору фото в наследство от бабушки. Она даже представить не могла, что ей достанется кольцо с 27 натуральными рубинами или колечко с колумбийским изумрудом в окружении бриллиантов
- Когда я разбогател, то начал относиться к деньгам как к инструменту, а не как к самоцели. Почти всю жизнь моей главной задачей было копить, в основном потому, что мне не хватало чувства стабильности и уверенности в завтрашнем дне. А потом я дошел до того момента, когда понял: деньги у меня, по сути, уже не закончатся никогда. Теперь, сталкиваясь с какой-то проблемой, я первым делом спрашиваю себя: как я могу решить это с помощью денег? Чаще всего это значит просто нанять кого-то или купить готовое решение. Я не швыряюсь деньгами и вообще не люблю понты, но я никогда не экономлю на качестве. Я уважаю людей и компании, которые делают свою работу на совесть, и с радостью им плачу, чтобы их поддержать. Мне нужны вещи, которые будут служить долго, которые реально работают, которые можно починить в случае чего, и к которым прилагается отличный сервис.
/А потом я дошел до того момента, когда понял: деньги у меня, по сути, уже не закончатся никогда./
Да неужели? Неразменный рубль нашёл?
- Мне не оплачивали учебу в университете и квартиру, после школы я отправилась в свободное плавание. И вот недавно мой отец получил от бабушки несколько миллионов — с бабушкой все хорошо, просто продала дачу. Закрыл кредиты, купил новую машину себе и маме, купил новый телефон. Я не увидела ничего от этого наследства. Притом что всю жизнь жила «правильно»: хорошо училась, закончила вуз, вышла замуж и работаю. С родителями регулярно общаемся и отношения хорошие. На всех праздниках родные сочувственно кивают головой — мол, тяжело нынче молодежи квартиру купить.
А она вот училась, замуж вышла, работает для кого? Для родителей? Чтобы они ей за её правильность заплатили? Понимаю, было бы обидно, мол, я родителям то, сё, телефон, машину, кредиты закрыла, а они мне от этих миллионов не отщипнули. Но так- то, ты, блин, взрослый человек, с мужем даже, а все ждёшь печенек от родни за свою хорошесть.
- Был у меня коллега один — не друг, а так, приятель. В давние время мы работали с ним на одном предприятии, он жил с женой и сыном в коммуналке со всеми ее прелестями. Потом ушел в бизнес с головой. Разбогател, купил квартиру. А затем квартиру продал — дом купил. Ну, не на Рублевке, но тоже в хорошем месте. И началось. Появились охранники, садовники, гувернантки для внуков, шоферы, повара, прачки. При встрече приятель грустно мне сказал: «Такое ощущение, что я опять живу в коммуналке».
/При встрече приятель грустно мне сказал: «Такое ощущение, что я опять живу в коммуналке»./
Не грусти -деньгами похрусти.
Девушка сменила нелюбимую работу на более высокооплачиваемую и, после повышения, купила себе кольцо, на которое давно засматривалась
- Когда 15 лет назад не стало мамы, я унаследовала сто тысяч долларов. Эти деньги изменили все. Я потратила сорок тысяч на ремонт в своем старом, столетнем доме, а остальные шестьдесят вложила в учебу на юриста. Если бы не наследство, я бы никогда не пошла в юридический институт. Сейчас я зарабатываю гораздо больше, чем в «прошлой жизни», когда была обычным страховым агентом.
Как странно, что мама при жизни не дала дочери возможности получить высшее образование. А если бы она не умерла так рано, дочь так бы и долбалась на низкооплачиваемой работе всю жизнь? Мне дико, что дочь, по сути, благодарна, что мама умерла
- Недавно на нас свалилось солидное наследство. Мы, конечно, знали о нем, но не думали, что сумма будет в три раза больше ожидаемой. При этом наша повседневная жизнь никак не изменилась: я работаю на той же работе, как и муж. Но появилось кое-что бесценное — абсолютное спокойствие за завтрашний день. Мы разделили деньги пополам. Первую часть отложили на образование детям. Кроме того, мы дали денег племяннице на учебу и отдали кое-что на благотворительность. Оставшееся решили «заморозить» в инвестициях — это нам на пенсию. Мысль о том, что наше будущее теперь обеспечено невероятно греет.
/Но появилось кое-что бесценное — абсолютное спокойствие за завтрашний день./
Это ложное ощущение.
- Пять лет назад я был совсем другим человеком — жил в другом городе, ездил на автобусе и экономил на еде. Сейчас мне 27 лет, я зарабатываю около штуки баксов в месяц, холост, живу с родителями. И недавно осознал: я перестал ценить деньги и начал тратить их направо и налево, потому что у меня нет никаких обязательств. Трачу в основном на рестораны, кино, игры, гаджеты и всякие нужды. Иногда я заказываю что-то в онлайн магазинах, а потом обнаруживаю, что купил не тот размер или модель, но даже не удосуживаюсь вернуть товар и небрежно думаю: «Ладно, это не так уж и дорого».
Штука баксов - это немного. По крайней мере, в европейской части России, в Беларуси, и даже в воюющей Украине, про Европу молчу.
Когда-то автор этого фото даже представить не могла, что добьется такого успеха, что может позволить себе купить с премии люксовую сумку
- Недавно я устроился в технологическую компанию и теперь зарабатываю по-настоящему серьезные деньги, но живу точно так же, как и раньше. У меня всего 4 штанов и 7 рубашек — стираю и ношу по кругу. Последний раз платил за стрижку лет пять назад, с тех пор стригусь сам дома. Покупаю продукты и готовлю сам. Ношу часы, которые достались мне от отца. Ну, вы поняли — трачу только на самое необходимое. Хотя пару больших покупок я все-таки сделал — купил нормальный телек и комп. Да вот еще — впервые устроил себе днюху, друзей позвал, за все сам заплатил. Было супер, но когда сумму увидел — аж зажмурился.
- Жил в небогатой семье, много экономили, на первой работе была низкая зарплата, тоже экономил. А потом сменил работу, и зарплата возросла почти в два раза. Тогда я решил себя побаловать: дорогой телефон, большой монитор, телик, топовая видеокарта и так далее. Вошел во вкус и у меня начали заканчиваться деньги. Стал более взвешенно относится к покупке новых вещей. Если вещью собираюсь пользоваться часто, то стараюсь, насколько мне позволяет мой бюджет, купить дорогую и качественную. Если вещью буду пользоваться редко, смотрю на более дешевые варианты.
Почти у каждого из нас есть теплая история о вещах, которые мы получили в наследство. Вот подборка именно с такими добрыми воспоминаниями:
Комментарии
Почти в каждой истории от лица детей такая дикая обида, что не обеспечили, что последнее не отдали. Офигеть, что в головах.