17 светлых историй и фото о старых домах, которые хранят теплые приветы из прошлого

Стены, в которых мы живем, не только дарят нам ощущение уюта, но и хранят воспоминания обо всех ценных моментах, прожитых в этих стенах. Каждая квартира обладает своей особенной атмосферой, но по-настоящему родной ее делает крепкая семья и те истории, которые случаются за закрытыми дверями. Иногда эти истории буквально выходят наружу: затеяв обычный ремонт или генеральную уборку, люди натыкаются на настоящие клады — от старинных писем до забытых ценностей прошлых поколений. Такие жизненные сюрпризы и простые находки мгновенно превращают рутину в приключение.

Получила в наследство квартиру. Решила ее продать. Часто такие «бабушкины» квартиры покупают люди небогатые, и они будут рады, что в квартире на первое время уже все есть. Я выбросила только личные вещи и одежду. Жила здесь обычная небогатая пенсионерка, и, понятно, никаких ценностей не было.

Продала я квартиру. Перед заселением новых владельцев решила сделать генеральную уборку, хотя и риелтор, и родные меня отговаривали. И вот мою я все, убираю, присела отдохнуть на диван. Смотрю — обивка оторвалась. Я машинально ее трогаю, вижу, что она пришита на живую нитку. Начинаю отдирать дальше, и оттуда выпадает увесистый пакетик с деньгами. Теперь говорю своим родным: не ленитесь — и награда вас найдет. More Im / Dzen

У нас соседями были пожилые муж с женой. И вдруг однажды муж ушел в мир иной. Примерно через полгода соседка затеяла ремонт. И тут изо всех щелей начали находить спрятанные деньги — столько, что ей и ремонт окупился, и на новую мебель хватило. Елена Шахова / Dzen

«Сегодня сестра прислала мне фото. Делает ремонт у себя в комнате в коммуналке в Санкт-Петербурге, и когда она отклонила старые обои, под ними обнаружили старые газеты от 1898 и 1899 годов»

Мы купили старую квартиру. Из мебели прежний хозяин оставил большой тяжелый шкаф-гардероб. Хорошая вещь — вместительный. Внизу были два ящика. Со временем один из них стал тяжело открываться. Муж вытащил его полностью — ящик оказался очень тяжелым. У задней стенки был приклеен конверт из плотной бумаги. В нем — фотография мужчины в форме и надпись: «Танюше на долгую память. Буду 25/VII в городе. Надеюсь на встречу».

На антресоли, в дальнем углу комнаты, обнаружилось завернутое в мешковину собрание сочинений и три чугунных утюга. А в ванной, когда делали ремонт, нашли «клад» под ванной — жестяную коробку из-под чая с фантиками от конфет, цветными стеклышками и примерно рублем старыми монетами. Светлана С. / Dzen

У меня были знакомые, которые жили в старом двухэтажном доме. На первом этаже располагалась санэпидстанция, а на втором жила их семья и еще несколько соседей. Дед этой женщины всю жизнь работал золотарем, по тем временам зарабатывал большие деньги, менял их на золотые монеты и где-то прятал. Дед давно ушел, а секрет тайника так и остался неразгаданным.

Но однажды дом пошел под снос, и семье дали квартиру в новом доме. Спустя некоторое время их вызвали. Оказалось, что под старыми половицами нашли тайник, в котором лежало несколько мешочков с золотыми монетами. Алекс Венцель / Dzen

«В глубине шкафа у родственницы найдена такая капсула времени. Ламповость звука должна взлететь выше Эльбруса»

Нам предыдущие владельцы квартиры оставили пару десятков книг. У меня рука не поднялась их выбросить, поэтому поставила на полку. Как-то решила полистать одну из них, а внутри обнаружилась целая пачка старых семейных фотографий — люди просто забыли их. Я позвонила прежним хозяевам, они приехали и забрали снимки. Очень радовались. © Подержите мой капучино / ADME

Купили квартиру в очень старом доме. Готовились к ремонту, выносили старые вещи. Ножка старого абажура была прикручена к паркету. Стали ее снимать — и нашли «клад»! Вся полая ножка была набита старыми монетами. Что с ними делать, я тогда не знала, поэтому придумала только одно — замуровала все эти «сокровища» в ступеньку у входной двери. Думала: если буду ходить «по деньгам», то разбогатею. Ага... Лучше бы эти монетки продала. © Подслушано / Ideer

«Я снимаю квартиру, так что, к сожалению, придется зашпаклевать это место. Но разве это не прекрасно? Я собираюсь расписать в этом узоре накладки на выключатели — в честь этой прекрасной страницы в истории квартиры!»

Мы с супругом купили старенький дом. Прежние хозяева оставили все как есть: мебель, вещи, даже запасы еды. На придомовой территории когда-то жили собаки, и в их будках мы нашли... две странные половинки чего-то большого и пластикового. Мы подумали: «Ну, тазики и тазики». Но что-то в них было странное: пластик качественный, формы изящные. Рука не поднялась выбросить, поэтому мы их помыли и отправили в гараж — авось пригодятся. Шло время. Однажды, я наткнулась на объявление о продаже винтажной люстры Meblo. И тут меня осенило: эти «тазики» — точь-в-точь как части плафона этой люстры! Теперь это не просто светильник, а настоящий арт-объект с историей, реликвия нашей семьи. © PolyXena / Pikabu

Вчера разбирала кухонный шкаф и в самом углу нашла коробочку со всеми свечками с моих именинных тортов! Оказывается, мама хранила их все 24 года. Это лучшая и самая приятная находка за последнее время. Скоро у меня, кстати, день рождения — продолжу традицию. © Подслушано / Ideer

Я нашла клад! Ковырялась на антресолях и обнаружила давно забытую шкатулку. А в ней всякие украшения. Помню, когда прабабушка отдавала мне ту сережку, сказала, что она золотая, но я что-то сомневаюсь. Золото не люблю и не ношу, поэтому не разбираюсь. На ней стоит что-то похожее на пробу — вроде «46». Камень напоминает сердолик. Такой вот приятный «привет» из прошлого получила сегодня. lena._sh._

«Недавно мы приобрели наш викторианский дом в стиле „Королева Анна“, построенный в 1886 году. Я так рада, что в нем до сих пор сохранились оригинальная дверная ручка и накладка от компании „Рассел и Эрвин“, изготовленные примерно в 1879 году!»

На днях заезжал в гости к деду, поздравить. Пока сидели, дочь играла со всяким хламом из коробки, которую нашла в шкафу. Гляжу, а у нее в руках что-то до боли знакомое... Опа, это ж мечта любого пацана — те самые часы «Монтана»! Да еще и в двух экземплярах! Ни разу не спец в ремонте часов, но решил попробовать. В итоге, из живых запчастей удалось собрать одни часики, и они заработали! © PageD0WN / Pikabu

Сегодня отмечали юбилей моей второй тещи. В процессе отмечания, добрались до семейных архивов (ну вы в курсе как это бывает) так вот, совершенно неожиданно наткнулись на эти две фотографии с автографами. Юрий и Герман. Выяснилось, что тетка моей тещи в далеких 1960-х году работала переводчицей Юрия Алексеевича во время его поездок. © zzzcorp / Pikabu

«Квартира была построена в 1894 году. Я знал, что потолок был. Я мечтал найти сохранившиеся в первозданном виде гипсовые карнизы. К сожалению, гипсовые карнизы были просто вырваны. С другой стороны, я обнаружил, что высота потолка увеличилась на 19 см!»

Сообщение от клиентов: «Лиля, мы с вами купили поместье на Мадейре, помните? В подвале нашли сундук. В нем лежала шкатулка с украшениями. Что нам с ними делать?» Поместье построено в 1875 году. lilya.oliveira Руконожка Ай-Ай только что Действительно, неразрешимый вопрос - что делать с найденными украшениями? Ответить

Я получила в наследство от мамы дачу. Мебель там вся старая, ремонт в копейку влетит. Приехали с мужем посмотреть, что можно пока выкинуть, и мне бросился в глаза старый шкаф. Пересмотрела в нем все старые вещи, а в самом низу наткнулась на стопку старых писем, обвязанных ленточкой. Ради любопытства начала читать, и на втором письме меня накрыла приятная ностальгия. Это была переписка между моими мамой с папой в тот период, когда он за ней ухаживал. В предпоследнем письме он позвал ее замуж, а в последнем, в конце было ее рукой написано одно слово: «Согласна». ADME