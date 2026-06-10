17 теплых и смешных семейных историй, после которых хочется немедленно обнять своих близких

Семейная жизнь полна маленьких радостей: понятного лишь вам юмора, спонтанных проявлений добра, светлых воспоминаний, душевных фото. Из этих простых вещей строится по кирпичику то, из чего и складывается семья. И это без сомнений можно назвать счастьем — найти в таком огромном мире по-настоящему своих, родных людей.