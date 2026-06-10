17 теплых и смешных семейных историй, после которых хочется немедленно обнять своих близких
Истории
10.06.2026
Семейная жизнь полна маленьких радостей: понятного лишь вам юмора, спонтанных проявлений добра, светлых воспоминаний, душевных фото. Из этих простых вещей строится по кирпичику то, из чего и складывается семья. И это без сомнений можно назвать счастьем — найти в таком огромном мире по-настоящему своих, родных людей.
- Уехала на пару дней к маме, дочку оставила на мужа. Вернулась, варю утром кашу, а мелкая нос воротит и выдает: «Папа! Пусть папа кормит!» Зову мужа и спрашиваю, что же они ели. А он с виноватым видом показывает пальцем... Смотрю, а там около мусорного ведра высится гора пустых коробок от пиццы! Сам готовить поленился, вот они два дня на доставке и сидели. Дочка, понятно, в диком восторге — я-то ее обычно здоровой едой кормлю, а тут такой праздник живота. Пришлось потом долго объяснять, почему пицца три раза в день — это все-таки перебор.
ADME
- Однажды препод предложил всем отправить СМС своим мамам с текстом «Я тебя люблю». Сижу, печатаю, а он над душой стоит. Говорит: «Вот, мама будет счастлива это прочитать!» А потом над ответом моей мамы смеялся весь поток — она прислала: «Денег не дам», а препод зачитал это вслух.
- Переезжала от родителей к парню. Папа, пока мы носили коробки, закричал: «Ну наконец-то сбагрил!» Я надулась — не ожидала от него такого. А через неделю мама позвонила, смеясь, и рассказала, как папа настойчиво уговаривал ее пригласить нас в гости, потому что «соскучился по своему мышонку». При этом он потребовал, чтобы она мне этого не говорила, просто пригласила. Неисправимые папы...
«Купили новый телик. Жена хочет, чтобы мы использовали пульт вот так, чтобы „он всегда хорошо выглядел“. Пленку с экрана ТВ снимать тоже нельзя»
- Пришли в аквапарк в 10 утра, было пусто. Я с дочкой, муж на горках. Вдруг ко мне подходит девушка и спрашивает, не против ли я, если мой муж скатится тандемом с ней. Я замялась, но говорю: «Конечно, катайтесь». И тут эта девушка такая: «Знаете, я сначала подошла сразу к вашему мужу, но он сказал, что надо спросить у жены. И показал на вас». А она не постеснялась и пошла спрашивать.
lenok_pirozhok
- Во дворе стоит машина, у нее на лобовом написано «Я тебя люблю». Милота такая! Настроение сразу поднялось. Решила на машине мужа тоже написать. Стою, вывожу. Тут выходит владелец первой тачки, видит это все. Немая сцена. А я вдруг выдаю: «Все. Теперь его люблю, а тебя больше нет. Наша встреча — ошибка». Стоит, молчит. Ни здравствуйте, ни до свидания. Сухарь бесчувственный. Даже не спросил, почему.
«Мама считает, что этот магнитик с Парфеноном должен висеть именно так. Если мы его поворачиваем, она возвращает его в это положение. Папа сдался, а брат еще пытается»
Не, ну что-то в этом есть!🤔 Пыль веков... (похоже на огромный батон🤫)
Ответить
- Вечером у нас с женой произошло легкое недопонимание. Слегка обиделись и не разговаривали друг с другом. Шестилетняя дочь стала свидетелем всего этого. Утро, собираемся на работу. Тут с женой смотрим — нет ни одной пары обуви. Зовем дочку и спрашиваем, что происходит. А она стоит, уперев руки в бока, и говорит: «Пока не помиритесь, никаких работ! Я все сказала!» Мы с женой переглянулись и, стиснув зубы, пробормотали: «Извини...» На что дочка заявила: «Это неискренне! Нормально давайте!» Мы выдохнули и уже по-честному извинились. Хорошо, что есть дети.
- Однажды муж взял меня с собой в Нью-Йорк. Он работает пилотом, а я летела тем же рейсом первым классом, ела икру и наслаждалась жизнью. И вот в какой-то момент муж в шутку сказал экипажу: «Это моя девушка. Только жене не говорите». Все тогда посмеялись. Но теперь некоторые при встрече до сих пор спрашивают: «Как там твоя девушка?» Причем про жену вообще никто не интересуется! В этой истории, я, получается, сама себе немного конкурентка.
iuliiasharma
«Попросила мужа развесить одежду на сушилке»
- Бывший муж долго по привычке называл меня перед посторонними «моя супруга». Мы тогда разруливали ипотеку, приходилось ездить в банк, к нотариусу, потом продавали квартиру. Я ворчала, каждый раз напоминала ему, что я уже бывшая супруга. Сегодня попросила его подвезти меня до больницы. По дороге в машину подсел его коллега. И бывший представил меня ему как «мать моих детей». Прогресс!
gaukhar_w
- Муж — итальянец из горной деревни. Рассказывает, что вот у него в детстве не было слишком большого выбора хлеба, как сейчас. Были только чиабатта, розетта, тартаруга, филоне и какой-то хлеб с оливковым маслом вроде фокаччи. И я такая сижу: «А в моем детстве были хлеб черный, хлеб белый и батон».
milanibelunga
«Муж и кот каждый день соперничают за кресло»
- Мой рост 153 см в сочетании с миловидным личиком делает меня вечным ребенком. Пару лет назад надо было куда-то ехать зимой на такси. Сели с мужем в машину на заднее сидение, сидим. Таксист не едет. Сидим еще минуты 3-4. Таксист не едет и смотрит на нас в зеркало заднего вида. Муж: «Мы никого не ждем, можем ехать». Таксист: «Пристегните ребенка и поедем». Муж: «Это моя жена, ей 32, но если так надо, я пристегну».
juliafedoreeva
- Мы спали с мужем под одним одеялом, и муж частенько забирал его. Я просыпалась и максимально жалобно говорила: «Мне так холодно». Он не просыпался, но тут же укутывал и обнимал. Однажды я снова проснулась от холода и попросила дать одеяло. А муж, так и не проснувшись, сказал с вызовом: «Ага, щаз!» Он этого даже не помнит, но я прямо надулась. С тех пор спим под разными одеялами, и у нас идиллия.
figvamushka
- Говорю мужу, что с телефона устаю читать и, наверное, нужно купить электронную книжку.
Муж: «Так и дешевле будет».
Я: «Дешевле, чем бумажные, имеешь в виду?»
Муж: «Да».
Он думает, что с покупкой электронной книги я перестану покупать бумажные, а-ха-ха-ха!
«Свадьба в следующем месяце, а я сломал единственный необходимый мне палец»
- Знакомый женился, и вместе с женой к нему переехала теща. Жена — транжира, ни дня не работавшая, на уме одни гулянки. Теща же на удивление покладистая и рассудительная женщина. Супруга в итоге вскоре стала бывшей и умотала в неизвестном направлении. Засобиралась восвояси и теща, но знакомый вдруг подумал, что одному жить скучно, а бывшая теща — милейшая женщина, да и готовит отлично. Предложил ей остаться на правах его второй мамы. И она осталась! Знакомый уже много лет женат второй раз. У его второй жены и бывшей тещи чудесные отношения. Теща сидит с их детьми, а они работают. Спрашивала его, мол, неужели не мешаете друг другу? А он: «Да разве мама может мешать?»
psycholog_testi
- А ваши дети едят лук? Мой младший не ест. Или думает, что не ест. Я маскирую его как могу. Обычно мне помогает измельчитель. Обжарила лук с морковью, в измельчитель кинула, добавила томатную пасту — соус готов. И никакого лука!
Мой дядя не ел лук ни в каком виде. Однажды его жена уехала, приехала теща приготовить еду. Она кинула целую луковицу в суп для вкуса, чтобы потом ее целиком убрать. И, видимо, забыла. И сослепу, приняв за картошку, положила в суп любимому зятю. Дядя остался без обеда.
julia_sokol2202
- Сегодня кровать перестилаю и нахожу на подушке рыжий волос. Долго думала, ходила кругами. Ну как так?! И главное, когда? Я ж по большей части дома работаю, выхожу на пару часов. А тут рыжий волос. К вечеру успела накрутить себя, была готова к серьезному разговору, пока не наткнулась на саму «разлучницу». Хорошо, что мужу предъявить не успела.
- Муж очень редко разговаривает во сне, за 20 лет всего несколько раз слышала. Обычно это какая-то короткая нечленораздельная фраза и все. Но однажды со спящим мужем у нас состоялся диалог.
Муж:
— Не хочу-у-у! Ну я не хочу-у-у!
Я:
— Чего ты не хочешь?
— Я не хочу копать...
— Ну, Дениска, надо!
— Но я не хочу-у-у!
— Мы совсем чуть-чуть покопаем, немножко.
Муж, смиренно и обреченно:
— Ну ла-а-адно...
На утро, разумеется, ничего не помнил. Работа мужа никак ни с копанием, ни с раскопками не связана. Огорода у нас тоже нет. Ну разве только у его тещи, мамы моей, но мы там пару раз в год только немного помогаем.
- Смех смехом, но знаете, какой, наверное, самый дорогой букет я получала? Были и шикарные розы на день моего рождения и годовщину свадьбы, и нежнейшие белые тюльпаны на рождение сына, и мои любимые ландыши ранним майским утром. Все они — знак внимания от любимого мужа.
Но больше всего меня почему-то тронул другой букет. Однажды летним вечером мы с детьми гуляли в поле, собирали землянику и запускали воздушного змея. А потом муж как-то незаметно ушел в сторону и вернулся с букетом полевых ромашек. Волшебно. Просто до слез. Люблю его.
А вот и еще несколько наших подборок уютных и теплых историй и фото:
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