16 ярких историй с местных базаров, наполненных шумом, запахами фруктов и шутками колоритных продавцов

Сколько бы мы ни гуляли в отпуске на восточных базарах в южных странах, мы все равно будем заглядываться на эти яркие прилавки и сказочные палатки колоритных продавцов. А сколько историй вас ждет? Там вам и уникальный ассортимент, и традиционные сладости, и целое море впечатлений.