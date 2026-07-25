Красивая история о том, как полезно иметь в поездках доступ к интернету с приложением-переводчиком 😊
16 ярких историй с местных базаров, наполненных шумом, запахами фруктов и шутками колоритных продавцов
Сколько бы мы ни гуляли в отпуске на восточных базарах в южных странах, мы все равно будем заглядываться на эти яркие прилавки и сказочные палатки колоритных продавцов. А сколько историй вас ждет? Там вам и уникальный ассортимент, и традиционные сладости, и целое море впечатлений.
- Отдыхали в Анталии, гуляя по центру, по улице, идущей к морю, зашли в лавку с украшениями. И так супруге цепочка на вид золотая понравилась, что решили спросить и купить. Я спрашиваю: «Это золото?» Девушки, что сидели за кассой, не поняли меня и начали говорить по-турецки, я тогда спросил по-английски: «Gold?» Увы, эффект тот же. И тогда я вспомнил красивую историю из передачи о путешествиях. Как один султан велел построить большую мечеть из золота, а денег на постройку дал мало, и архитектор выкрутился из ситуации, что типа не расслышал, и вместо «алтын мечети» построил «алты» (шесть на турецком) мечети, то есть мечеть с шестью минаретами. Стало быть, алтын — золото. Задав уже так вопрос, девушки отрицательно замотали головами, а мы пошли дальше.
- Были с мужем на отдыхе за границей. Я не удержалась и решила пойти пошопиться в последний день отдыха. Прямо со входа вижу милую кофточку, ускоряю шаг к ней, но не замечаю идеально вымытое стекло. Бам! И я уже лежу на полу. Самое смешное то, что я все равно пошла в магазин, и меня встретил менеджер, который провел по магазину, сделав небольшой экскурс, да еще и скидку выдал. Кофточку я свою получила немного дешевле. Хоть где-то моя неуклюжесть пригодилась
Пошла бы просто покупать, а не выпендриваться, типачто шопиться, не треснулась бы мордой в стекло.
Показалось...
- В прошлом году были с мужем в отпуске, зашли на местный рынок, и он выцепил себе игрушку — прикольную лазерную указку . Радости — как у ребенка, сразу же побежали на пляж тестировать. Сначала светили по песку, потом по пальмам, потом ему в голову пришла «гениальная» мысль — посветить в воду. И тут мы заметили странное... что-то мелькало в луче, но как только на него направляли — оно исчезало! Минут десять гонялись за этим «нечто», строили теории про светящихся рыб, морских духов и подводных пришельцев. Пока это «нечто» не встало в полный рост и не оказалось мужиком, который просто решил ночью поплавать и все это время пытался спрятаться от нашего лазера.
- На экскурсии гид предупредил, что нас завезут в магазинчик при фабрике сладостей. Так вот, гуляем по городу. Забрели на базар. Видим сладости от той фабрики по баксу. Взяли немного, ведь нас завезут в магазинчик. Привезли. Зашли и сразу же обомлели. Оказалось, что та же самая упаковка, купленная на базаре, здесь стоит аж 15 баксов.
В Питере такая же история,после экскурсий уставших завозят в центре в сувенирный и держат почти час(подруга предупредила) поэтому я не нервничала! Спокойно ждала когда дадут команду садится в автобус.
- В последний день отдыха пошли на рынок за сувенирами и прочими безделушками. Отец дал мне 500 рублей, чего с натяжкой хватало на мой внушительный список подарков друзьям и родственникам. Но он сказал: «Ты взрослый, учись торговаться». И я сторговался с ним до 650 рублей. Ну дальше пошел по палаткам: браслетики, магнитики, колокольчики. И тут вижу прикольные фейковые африканские маски с разными животными, в основном с зебрами, а я очень-очень хотел такую со слоном. Обошел рынок вдоль и поперек, и вот она, заветная, почти под самым потолком, с наклеечкой «400». — Здравствуйте, — говорю, — масочка красивая у вас. Жаль, не хватает, за 250 взял бы. — 380, — строго отрезала.
— Вот там, выше по улице, я видел такую же, но за 300, но я так устал, не хочу ходить. — 350 и не меньше.
— Знаете, у меня есть триста и немного мелочи, дай, думаю, за той маской пойду.
И тут она выходит из лавки и направляется вверх по улице, отчего я чуть перепугался: нет же выше никакой маски, все выдумал я. А она просто зашла к своей подружке в соседнюю лавку за палкой с крючком, чтобы снять маску со стены. Отдала мне за 320 и мороженое из соседней лавки добавила.
Автор рассказа явно гордится собой. Моё мнение - это похоже на назойливое попрошайничество. Выглядит со стороны неприятно. Немного поторговаться конечно можно, но это перебор.
Попрошайки на рыбном рынке на галапагосских островах
- Отдыхали вместе с супругом в Турции, проходим мимо магазина шуб, продавец, как всегда, зазывает, куча комплиментов, заходите посмотрите, мы вежливо отказываемся, идем. Дама рядом: «Ну и зачем мне ваши шубы, вы знаете, сколько у меня их, и не ширпотреб, а дорогие, я вообще-то с Питера приехала». Так мы узнали, что у нее много шуб и она с Питера, хотя и не спрашивали, а мужчина узнал, что эта дама ест на 500 баксов и одевается на 1000, хотя тоже не спрашивал.
Если "с" Питера - то родом или "с" Урала, или "с" Краснодара)))), или в Питере без году неделя и колхоз не выводится.
- Я сам живу в Германии, а этим августом ездил в Турцию на отдых. Как я душу отвел на местных рынках! Купил неповторимые китайские подделки «Адидаса», пару джинсов, которые нормально сидят и хорошего материала. Но дальше интересней. В Германии я не мог купить себе очки антифара. Вот просто нету. Увидел на сайте очки, где на обычные корректирующие линзы магнитиками можно прицепить еще темные. Тоже не нашел. В Турции они есть в каждой оптике! Еще купил кожаную курточку, которую в Германии тоже не купишь. И мне ее пошили по моим меркам и запросам за два дня! Жене и ребенку тоже накупили десятка три позиций. А еще заметил, что турецкие продавцы бойко говорят минимум на трех языках. Любят и гордятся своей работой. Купили у человека, который сидит на кассе общественного сортира, газировку, спрашиваем: «Можете открыть?» Он гордо: «Это моя работа!»
А я в Турции закупаюсь в немецком Дойчмане и ТК Макс у них есть в Алании.
- Устроил старый трюк на рынке. Пришел за персиками и помидорами. Продавцы — татарская семейная пара. Они требуют все пробовать. Дали маленький стаканчик гранатового сока, предложили аджику... Попался.
— Она же, говорю, у вас не острая.
— Как не острая, пробуй!
Попробовал.
— Так себе по остроте.
Полезли за другой баночкой, входят в азарт. Пробую.
— Ну, может, чуть и поострее...
Непонимание. Достают третью баночку. Там на вид — 80% красного резаного перца, немного помидоров и что-то как загуститель. Выглядит шикарно.
— И что там?
— Да не знаю, невестка делала.
Потихонечку подтягиваются заинтересовавшиеся продавцы с соседних прилавков.
— Ну давай свою аджику.
Накладывает побольше, с горкой. Съедаю — загуститель оказался толчеными грецкими орехами и еще чем-то очень вкусным. Реально остро, но вида не подаю.
— И что, все, острее нет?
В глазах полное непонимание, набирает ложечку и сует ее в рот... Бинго! Надо было его видеть. Кругом все ржут. Он вопрошает смеющихся, хочет ли кто попробовать. Все вежливо отказываются от участия в дегустации. В общем, персики и помидоры — за его счет, плюс виноград, груши, инжир и маленький арбузик презентовали зрители.
- Стамбульские базары можно отнести к достопримечательностям Турции благодаря своей истории и колориту. Впервые оказавшись на их просторах, туристу сносит крышу, поражает, как поразило и меня. У каждого своя роль в этом торговом театре: кто-то зазывает на подступах, кто-то встречает слащавой улыбкой при входе с чаем и сладостями, кто-то следит за выходящими, чтоб лишнего не унесли. Торговцы предлагают пощупать руками товар, понюхать и уловить ароматы... Предлагают очень навязчиво, хитрят на каждом шагу. При, казалось бы, радушном гостеприимстве выглядывает восточный прищур, уговаривающий, убаюкивающий бдительность туриста... Разнообразие товаров поражает. Цены кусаются, но на то это и базар, надо уметь торговаться. Базар — это целая жизнь, как она есть, со всеми радостями, горестями, новизной, старыми традициями и торговыми ритуалами.
- Была в Турции на экскурсии в музее граната. Там боги маркетинга впаривали всем целебный гранатовый сироп без сахара и консервантов. Состав был написал на турецком, но глюкозу даже я на турецком узнаю, так как я по профессии химик. Более того, заметила, что в составе куча Е-шек. Решила приколоться над продавцом и попросила перевести состав. Так он мне начал заливать, что глюкоза в составе — это ее просто лишнюю удаляют из сиропа, а всякие Е-шки — это витамин Е. Ну а цифры за ними — это просто граммы.
- Очень неожиданно было узнать, что сельскохозяйственный базар в Турции — это немного не так, как у нас. Базар действует не ежедневно, а пару дней в неделю, по расписанию. Так нам объяснила случайная соотечественница, давно живущая в Турции. Она же на пальцах объяснила, как дойти от нашего отеля до ближайшего базара. В назначенный день мы с подругой отправились за дешевыми фруктами. Сначала все шло по плану, но вскоре я понял, что мы ушли куда-то не туда. Местной симки не было, так что загуглить было никак. И тут я увидел пожилого турка, тихонько шедшего с большой сумкой на двухколесной тележке. Из сумки торчали перья лука и еще какая-то зелень, из чего я сделал вывод, что дед явно посетил тот самый базар, куда мы так хотим попасть. Моя подруга совершенно логично предложила спросить. Я был согласен, но тут вдруг понял, что весь скудный запас турецких слов, которые я тщательно разучивал перед поездкой, куда-то улетучился. И тут я вспомнил, что наш «базар» — это как раз турецкий «пазари». Уже лучше, но ведь надо как-то обратиться к деду, когда я его догоню. Сперва я хотел назвать его бабаем, но засомневался: вдруг то, что нормально по-татарски, будет неуместно по-турецки? Но вдруг меня осенило. Я же читал «Турецкий гамбит», а там был антагонист по имени Анвар-эфенди. И я решился:
— Эфенди, эфенди! — крикнул я, догоняя старика. — Эфенди! Пазари, пазари!
Я показывал на его тележку и отчаянно жестикулировал. И видимо, удачно. Старик засмеялся и показал змейку рукой назад, из чего я понял, что мы проскочили поворот, который, как выяснилось, было трудно заметить, если не знать.
- Брожу среди прилавков на рынке Египта и тут вижу такие черевички — чудо просто! Продавец клянется, что ручная работа, а мимо проходящая дама громким шепотом: «Не верьте, обычная заводская штамповка же». А торгаш как развернется, как метнет взгляд на женщину и с хитрым прищуром выдаст: «А раз вы такой знаток, покажите мне тогда, где здесь заводская пара, а где работа мастера?» Женщина ничуть не смутилась и со знанием дела показала что-то на подошве, указала на швы и нитки в вышивке. Ну тут мужчина отчего-то совсем развеселился и даже сделал мне скидку 50%. Вот кто поймет этих продавцов.
Что мой папа купил мне в Марокко?
Оказалось это просто волшебное средство! Достаточно капнуть на него крошечную капельку воды, и оно приобретет яркий и красивый красно-розовый оттенок. Используйте как румяна или тинт для губ. Цвет просто чудесный. © minty_tarsier / Reddit
- Отдыхали в Турции, перед вылетом зашли в лавочку купить гостинцев. Продавец стал нас сразу обхаживать, угощать рахат-лукумом. Собрали коробочку. Как ни в чем не бывало выдал: «С вас 100 долларов». У меня глаза на лоб, но тут муж сделал ход конем: он молча взял меня за руку, улыбнулся продавцу и сказал: «Спасибо, очень вкусно, но для нас это чересчур!» — и просто повел меня на выход. У двери продавец снизил цену до 50, а в итоге до 20, что тоже в целом недешево, но другого выбора у нас уже не было. В следующий раз заранее будем закупаться.
Бонус: история о разнице в отношении к продуктам на заграничных рынках и дома
- На отдыхе в Таиланде муж перепробовал всех ползающих и летающих насекомых и гадов, продающихся на местном рынке. Однако сегодня устроил скандал, выловив маленького червячка из яблочного домашнего компота.
Как вам такие истории? Вспомнили что-то интересное из своего личного опыта? Делитесь в комментариях.
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