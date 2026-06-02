20+ смешных фото и историй о начальниках, чья логика внезапно покинула чат

Не люблю игры. Потому что поссориться - как нефиг делать.

На меня атк раз лучший лдруг обиделся: просто поехали потусить, а я него в боулинг (который я ненавижу) три разя подряд выиграла с кучей страйков... А потом еще в биллиард обыграла... он потом со мной месяц не общался... Если про биллиард еще понятно: вы один год с подругами играли раз в неделю, то как я в боулинг умудрилась такое выдать - сааме не знаю, я его ненавижу и играла в него от случая к случаю. Потом я только проигрывала во все.