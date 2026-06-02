Не люблю игры. Потому что поссориться - как нефиг делать.
На меня атк раз лучший лдруг обиделся: просто поехали потусить, а я него в боулинг (который я ненавижу) три разя подряд выиграла с кучей страйков... А потом еще в биллиард обыграла... он потом со мной месяц не общался... Если про биллиард еще понятно: вы один год с подругами играли раз в неделю, то как я в боулинг умудрилась такое выдать - сааме не знаю, я его ненавижу и играла в него от случая к случаю. Потом я только проигрывала во все.
20+ смешных фото и историй о начальниках, чья логика внезапно покинула чат
У каждого из нас наверняка найдется курьезная история про начальника, которого хотя бы раз хотелось спросить: «А логика сейчас с нами в одной комнате?» Иногда руководители принимают настолько загадочные решения, что остается только разводить руками и смеяться в голос. Чего стоит только попытка попытка шефа вспомнить старые добрые времена и переодеться в курьера. К счастью, именно такие случаи потом становятся лучшими офисными байками.
- У меня начальник департамента придумал правило — кто опаздывает, тот угощает обедом весь коллектив. И ходить нужно было обязательно. Все заказывали буквально чай и больше ничего, а начальник брал себе полный обед. И когда генеральный шеф узнал про это, он так изумился, что заставил нашего руководителя полностью вернуть деньги за еду, а потом уволил.
«Сегодня мой шеф привела в офис своего лабрадора. Тот пришел ко мне здороваться»
- Отмечали юбилей начальника всем отделом. Но на следующий день его как будто подменили: общается сквозь зубы, придирается к каждой запятой. Неделю терпела, а потом не выдержала. Спрашиваю прямо: «Что случилось-то?» А он на полном серьезе выдает: «Ты меня в тот вечер несколько раз подряд обыграла в настолки. Все коллеги смотрели! Могла бы и проиграть ради приличия». Классная логика, конечно.
- Работала я как-то в колл-центре в отделе продаж. Дела шли так себе, хотя мы пахали по полной. И вот однажды к нам в кабинет залетает шеф и говорит: «Я придумал, как поднять продажи. Девчонки, встаньте!» Мы в непонятках переглядываемся, а он такой: «Идите-ка в другой кабинет». Потом узнали, что девочкам он направлял только мужиков-покупателей, а парням — наоборот. Мол, так их уболтать будет легче. Говорить, что из этого ничего не вышло, — думаю, смысла нет. Но как же мы смеялись после этого нововведения!
«Пошел я на соседнюю стройку кирпича купить, а меня отправили к руководителю»
- Когда я устраивалась я в кофейню, менеджер спросила: «Кем вы видите себя у нас в компании через пять лет, каковы ваши цели?» Я изумленно ответила: «Вы что смеетесь? Вы маффинами торгуете и кофе по чашкам разливаете. Какие могут быть цели?» Меня не взяли.
Я бы тоже не взяла такого работника. Вопросы такого порядка больше для понимания, насколько адекватен человек. Потому что даже у очень маленькой компании есть видение своего развития, стратегия и миссия.
- Там где работала, нужно было каждый день печатать разные отчеты. Но самый странный был о количестве посетителей. Ладно бы, сколько покупателей, это нормально. Но еще, сколько человек просто заходили, даже если ничего не купили. Почему не купили? Какой товар смотрели? Какой был диалог? Если человек зашел в бутик, увидел ценники и убежал, значит, рядом был «плохой» продавец, который не смог презентовать товар. И консультанту нужно было писать что-то вроде объяснительной, почему не смог продать и что сделал не так. А единственное, что было не так, это закидоны начальства.
Помню это.
Кажется, тогда уже писала: анализ посетителей, которые не стали покупателями, это полезно и занятно. Но постановка определений тупая.
«Невестка подарила мне кружку, начальник на работе увидел ее и обиделся»
- Мне шеф недавно задал свой фирменный вопрос: «Все хорошо?» Говорю ему: «Не знаю, слишком много работы, я одна не успеваю». Ответ был просто потрясающий: «А ты оставляй на завтра!»
- Была в центре занятости, документы принимала начальница примерно 55 лет. Вдруг она спросила: «Ты работать вообще хочешь? Пойдешь к нам?» Интересуюсь, какие условия. Перечисляет. «А карьерный рост есть?» — почти безнадежно спрашиваю я. И тут раздается: «Конечно есть, я же когда-нибудь это место освобожу». Занавес. Как же я хохотала!
«Мой начальник не способен указать на что-то пальцем, не прикасаясь к этому предмету»
- Работаю в курьерской компании. Мой шеф как-то от нечего делать решил с нашим курьером покататься, оделся в такую же униформу и взял посылку. А получателем оказалась его знакомая из университета. И ведь он не смог бы при всем желании доказать, что это его компания, он генеральный директора, ему скучно и он решил выйти на доставку. Больше так не делает.
- Будучи дизайнерами, мы убирались в мебельном цеху. Я сказала начальнику, что это не дело, нужно нанимать техничку. Он сказал: «Хорошо, тогда найдите уборщицу и будете ей все с зарплаты скидываться». Зарплата у нас была крошечная. В тот же день я написала заявление по собственному желанию.
«Начальник подарил мне жесткий диск на 23 гигабайта, выпущенный в середине 90-х годов. На фотографии он лежит рядом с моим диском на 2 терабайта»
- Около года назад я решила сменить место работы. Все обговорила с начальством. Договорились, что отпустят меня по соглашению сторон. Пока все проверки и одобрения шли, начальница в отпуск успела сходить. И тут мое увольнение наверху одобрили. Я пишу заявление, а мне прилетает новый прикол: нынче все увольнения согласовывать с областным отделом культуры. До конца контракта еще около года. На новом месте работы ждут не дождутся, а меня не тут не отпускают. За 12 лет работы ни одного нарекания, золото, а не сотрудник. Но и не одного повышения, чтобы не думала, что уж слишком золото. В общем, увольнение превратилось в натуральный квест.
- Начальница проверяет, когда я вышла попить воды. Мне 40 лет, у меня высшее образование. Вечерний звонок от начальницы: «Я тебя в 14:37 видела возле кулера». Я сначала не поняла, что происходит. Думала, шутит, что ли. А она: «Это третий раз за день. Ты каждый раз на 5 минут отходишь». Серьезно? Я стою с трубкой и не знаю, что сказать. Самое смешное, что я работаю лучше половины отдела. Задачи сдаю в срок, отчеты делаю без ошибок. Но нет, важно, сколько минут я провела у кулера! Знаете, что я сделала? Теперь я хожу пить, когда захочу, потому что работаю удаленно.
А начальница не подсчитывала, сколько раз за день вы ходили в туалет? Недопустимое упущение.
«Я работаю в небольшой кофейне. Мой начальник только что случайно высыпал сырые зерна в партию обжаренных. Вот мы вручную сортируем 10 000 кофейных зерен»
- Буквально вчера довели до нас новые правила трудовой дисциплины, начальство с умным видом дало прочитать приказ под роспись. Там сообщалось, что рабочим запрещено говорить по телефону в личных целях в рабочее время. То есть звонить и принимать звонки можно только по рабочим вопросам, если вдруг выяснится, что звонят по личным делам, мы должны немедленно прекратить разговор. Я спросил у начальника: «А если нам в нерабочее время звонят по рабочим вопросам, должны ли мы отвечать?» Оказывается, да, мы должны так делать, ибо это же работа. Вы не понимаете, это другое.
Такое часто вижу про описания работ в Штатах. У нас такое не слышала. Хотя есть описания позиций. где пишут про ограничения использования личных телефонов. Но для меня это значит, что телефоны рабочие. а домой их брать не стала бы :)
- Искала работу. Попалось мне объявление: «В новый офис требуется менеджер по туризму. Можно без опыта. Зарплата от 15 тысяч». По тем временам это были нормальные деньги. Прихожу на собеседование, встречает меня дядечка-директор. Все прошло хорошо, сказал, что берет, велел приходить через неделю, когда офис откроется. И вот он мне звонит накануне и говорит: «Приходи пораньше, надо будет полы вымыть». Я, такая, стоп, это что-то странное, про полы ничего на собеседовании не говорили. Спрашиваю: «Кстати, а какого числа аванс и зарплата?» Он завис, а потом выдал: «Так первый месяц у нас еще будет мало клиентов, придется поработать бесплатно». Я говорю: «Да вы шутник. А есть я что буду?» В общем, повесила я трубку и не пошла туда работать.
«Это мой подарок от начальника. Мне 41 год, и ни мое имя, ни фамилия не начинаются на букву Т»
- В свой выходной поехал я по делам, и вдруг раздается звонок от шефа. Я за рулем, ответить сразу не могу, сбрасываю. Через минуту — опять звонок, опять сбрасываю. Доехал до места звоню шефу, он сбрасывает. Ну ладно, думаю, надо будет, еще раз позвонит. Не позвонил.
Сегодня на работе наезжает на меня, почему я на его звонки не отвечаю. Я говорю: «Занят был, не мог сразу ответить, но я перезвонил при первой же возможности». Он мне отвечает: «Раз ты мои звонки игнорируешь, то и я тоже на твои отвечать не буду».
- Лет десять назад у меня была начальница. Ее любимая дочка ездила на машине с автоматической коробкой передач, а я на механике. И вот, когда я была за рулем и не отвечала на звонки начальницы, она потом ругалась, что я не брала трубку. А если звонила своей дочери, и та не брала телефон, она говорила: «Доченька моя за рулем, наверное».
Бонус: «Сидел себе, обедал, а тут начальство пожаловало»
