15 историй о наследстве, в которых все закрутилось быстрее, чем купюры в банкомате — 19.03.2026

Мне досталась в наследство квартира от деда, отца моей мамы. Мама переписала ее на меня, но вот с ремонтом там беда. Я очень хотела жить одна и начала копить. Оказалось, что если не делать дважды в месяц маникюр, ресницы, брови, если ездить на автобусе вместо такси, если не покупать дважды в день кофе в кофейнях и готовую еду в кулинарии, то жизнь не станет хуже, а половину моей зарплаты можно откладывать на ремонт.

За полтора года управилась. Сейчас живу в отремонтированной квартире. Ремонт, конечно, простой, все материалы недорогие, что-то делала сама, но квартира чистая и аккуратная, все коммуникации заменены. И ничего не случилось со мной без ресниц и пятой по счету помады.