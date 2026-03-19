15 историй о наследстве, в которых все закрутилось быстрее, чем купюры в банкомате — 19.03.2026
Согласитесь, что в вопросах наследства мы привыкли ждать либо скучных визитов к нотариусу, либо шекспировских драм с разделом имущества? В нашей подборке сегодня — истории о том, как наследство проверяет людей на прочность и чувство юмора. Вы узнаете, почему бабушкина сберкнижка — это самый трогательный дневник любви, как стать владельцем десяти котов ради четырехкомнатной квартиры и что один весьма богатый человек, отличающийся особым чувством юмора, положил в банковскую ячейку для своих родственников.
Досталась в наследство квартира. Мне она была не нужна, и я пустила квартирантов. За 8 лет они сделали ремонт, женились, завели собаку, родили ребенка и стали готовы к покупке своего жилья. Но был нюанс: они очень хотели именно мою квартиру купить, так как привыкли к ней. Продала, а куда деваться — вся история семьи в этих стенах уложена!
Бабуля всегда жила очень скромно, но перед уходом вручила мне пожелтевшую сберкнижку. Сказала, что копила деньги для меня. Я открыл и обомлел: сумма по тем временам немаленькая накапала. Глянул на даты взносов и до меня как дошло, что бабушка вносила деньги каждый раз, когда я присылал ей письмо из летнего лагеря, получал пятерку за четверть, поступил в универ или окончил его. Бабушки, такие бабушки!
«Это, ребята, мое наследство от деда. Да, просто лопата. Но! Это та самая лопата, которую дед купил, когда заехал в этот дом»
Скончалась моя тетушка. Детей у нее не было — только племянники. Она всегда всем близким на день рождения дарила небольшую сумму денег. Ушла она незадолго до дня рождения моей дочери. Вскоре дома мы нашли случайно конверт, подписанный тетей, с именем моей дочери и небольшой суммой денег! Получился вот такой прощальный привет.
Сильно поругались со старшим братом из-за наследства. От деда осталась однушка в старом доме. Я кричала брату, что у него семья, дети, и это отличный первоначальный взнос. Он не менее эмоционально мне доказывал, что как-нибудь справится, а мне, одинокой молодой девушке, эта квартира нужнее. Пришлось надавить на родителей, чтобы деньги достались все же брату. Люблю его, его жену и детей и не понимаю, как можно поступить иначе.
Одинокой молодой девушке квартира, конечно же, нужнее. Хотя бы потому, что после оформления это будет ее добрачное имущество. А после первоначального взноса у брата деньги за нее превратятся в совместно нажитое.
После тети всем досталась недвижка или золото, а мне — старый пуховик. Я негодовала: даже по размеру не подошел! Родственники такие, мол, навещать чаще надо было. Отдала маме. Через пару часов она мне звонит и смеется: «Тань, тут в кармане сверток с ювелиркой». Какие-то вещи я оставила на память, какие-то — продала. Затейницей еще той была тетушка.
Молодец тетушка, никого не забыла.
Это норм, так уродовать слова? Недвижка, ювелирка?
(молочка, аварийка, коммуналка ...) Или я придираюсь....?
«Мне в наследство от дедушки досталась столетняя кукла. А дед, в свою очередь, унаследовал ее от своей мамы»
Мне досталась в наследство квартира от деда, отца моей мамы. Мама переписала ее на меня, но вот с ремонтом там беда. Я очень хотела жить одна и начала копить. Оказалось, что если не делать дважды в месяц маникюр, ресницы, брови, если ездить на автобусе вместо такси, если не покупать дважды в день кофе в кофейнях и готовую еду в кулинарии, то жизнь не станет хуже, а половину моей зарплаты можно откладывать на ремонт.
За полтора года управилась. Сейчас живу в отремонтированной квартире. Ремонт, конечно, простой, все материалы недорогие, что-то делала сама, но квартира чистая и аккуратная, все коммуникации заменены. И ничего не случилось со мной без ресниц и пятой по счету помады.
Да, на многих мелочах можно экономить вполне заметные суммы. И не на мелочах тоже. Когда-то я бросила курить, чтобы экономить на сигаретах.
Тетя у меня — женщина-огонь, мужей было выше крыши. Вдруг нашла себе деда старше лет на 30, но с харизмой и при деньгах. Он все по театрам ее водил. А через 2 года почил и оставил ей в наследство прощальное письмо и кресло-качалку. В письме были такие слова: «Ты подарила мне 2 лучших года жизни. Но ты не любила меня, а играла. Так что вот тебе кресло, как на сцене». Остальное детям оставил.
«Получила в наследство от прабабушки вот такое кольцо»
Это крик в пустыне, вас не услышит автор, можно даже не пытаться
После свекрови осталось две квартиры — однушка (в ней жили мы с мужем и дочкой) и двушка (там свекровь жила). Еще при жизни свекровь говорила, что двушку нам с мужем отдаст (у нас своего жилья не было), а однушку — другому сыну, поскольку у его жены уже была своя квартирка, в которой они и жили.
И вот приходят муж с братом к нотариусу и говорят, что хотят вступить в наследство и именно так, как свекровь планировала.
Нотариус очень долго удивлялась, что есть еще люди, которые такие дела мирным путем решают.
Мы с сестрой продали мамину квартиру. Я взяла 1/4 часть денег, а остальные отдала сестре. Потому что у нас с мужем была квартира, а у них — нет, на съемной жили. Они смогли приобрести квартиру в ипотеку. А потом зять резко разбогател, и они отдали мне мою часть денег. Хоть я и не просила об этом.
А где бы я взяла другую сестру, если бы мы разругались при дележе наследства? Она у меня одна.
Разбирали с подругой вещи в квартире ее тети. Мусора всякого немерено! Подруга сетует, мол, хоть бы сто рублей в конверте завалялось. Я достала банку с сухими яблоками и говорю, мол, посмотри тут, мало ли. Она открывает ради шутки, а в глубине лежит несколько купюр тысячных, скатанные в трубочки!
«Получил в наследство от дедушки. Все оригинальное, все работает!»
Почил очень дальний родственник, и все его наследники отказались от однушки на окраине. И вышло так, что наследником стал я. Оказалось, там долг около десяти тысяч за коммуналку. Ну ладно, оплатил. Тут вдруг звонок из банка: «Придите документы подписать!» Я думаю, какие такие документы, а оказалось, что на счету этого родственника было около двухсот тысяч. Неплохо вышло! Ну, я обзвонил всех отказавшихся, встретились с ними и вместе эти деньги потратили. А квартиру я сдаю.
Есть знакомая, которой ни каким боком не родная бабуля оставила в наследство 4-комнатную квартиру в отличном доме недалеко от центра. Даже ремонт хороший был. Но в наследство можно было вступить при одном условии — приютить всех котиков, что остались от бабули, а было их морд десять. Обещание знакомая выполнила — у котов даже собственная комната есть, да и выглядят они прекрасно.
«Перебрали вещи в квартире бабушки. Помимо многолетней консервации, мешков с мукой, ковров и посуды, были довольно интересные вещи. Вот, например, шикарные именные часы с кукушкой»
Мама вышла за отчима и удочерила двух его дочек. С отчимом разошлась, выбила себе трешку и девчонок оставила. По окончании школы они уехали в райцентр. После мамы ее квартира осталась за мной. А позже мне от родной бабушки и деда достался участок и домик в деревне. Ну, я поехал к сестрам и оформил мамину квартиру на них. Люди за глаза говорят, что я дурачок, но я-то знаю, что у меня есть очень хороший тыл и любящие сестры.
У нас женщина полы мыла в подъезде и заботилась об одной одинокой бабушке. Убиралась у нее и готовила. Так прошло года три, а когда старушка ушла, выяснилось, что квартиру двухкомнатную и дачу она отписала этой женщине. А в квартирке потом нашлось немало золотых украшений.
После того как бабушки не стало, разбирали мы ее вещи. Куча новых вещей с этикетками, запечатанное постельное белье, бережно завернутые в старые газеты духи (ядреный, скажу я, у них аромат). И вот что удивило — новенький запакованный пеньюар — такая красота, что сейчас и не найти! А судя по размеру, как раз он бабуле был где-то в 70-х годах.
А какое самое необычное наследство доставалось вам или вашим знакомым? Были ли это фамильные драгоценности или что-то нематериальное? Расскажите свою историю в комментариях.
