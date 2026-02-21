15 живых историй о женщинах, которые научились говорить «нет» и наконец услышали свои желания

Так бывает, что мы долго терпим неудобство, обесценивание или давление, убеждая себя, что «так надо» или «это не так уж страшно». А потом в один момент приходит ясность: больше так нельзя. Мы собрали истории женщин, которые однажды решились выбрать себя. Все истории основаны на личном опыте героинь и не являются универсальной рекомендацией для похожих ситуаций.