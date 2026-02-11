16 историй о братьях и сестрах, с которыми жизнь превращается в непредсказуемый и очень веселый квест

Мы с братом должны были по очереди мыть посуду. Никто из нас это не любил. Была очередь брата, он поймал меня и стал щекотать мне пятки до тех пор, пока я не согласилась вымыть посуду за него. Он старше меня на три года, сильнее, поэтому смог меня удерживать во время щекотания. Я решила, что так дело дальше не пойдёт, поэтому взяла одёжную щётку и щекотала себе пятки до тех пор, пока не приобрела "иммунитет" к щекотке. Когда брат в следующий раз решил повторить свой трюк со щекоткой, был удивлён, что тот больше не действует. Пришлось брату самому мыть посуду.

Несмотря на этот эпизод, мы были очень дружны и дружим до сих пор. Когда брат увлекся театром, мы вместе сделали из бумаги сцену, фигурки людей и разыгрывали целые спектакли. Когда он впервые прочитал "Трёх мушкетёров", мы разыгрывали множество эпизодов из книги. Потом в нашем дворе мы играли пьесу по одной сказке, а брат был главным режиссёром. Спектакль был настолько удачным, что мы его дважды сыграли в нашей школе. Теперь брат играет в студенческом театре со своими студентами, они не один раз получали призы на студенческих фестивалях.