16 историй о братьях и сестрах, с которыми жизнь превращается в непредсказуемый и очень веселый квест
Жизнь с братьями и сестрами напоминает аттракцион, где за каждым поворотом ждет либо трогательный сюрприз, либо эпичный подвох. Эти люди знают наши самые слабые места и умеют превратить обычный будний день в настоящий праздник или комедийное шоу.
Иногда их находчивость просто не знает границ.
- Никогда особо не ладила с младшей сестрой. Но когда я переехала в другой город и загрустила, она спонтанно прислала мне посылку «для бодрости». Я ждала какие-то конфеты, но когда открыла коробку, аж растрогалась. Внутри среди вещей лежали кассеты с нашими детскими видео, видео с семейных праздников. Очень я тогда порадовалась.
- В детстве копил монетки в большой копилке. Старший брат подшучивал, что я Скрудж Макдак. Он уехал учиться, мы не виделись пару лет. Тут приехал, увидел копилку и странно заулыбался. Говорит, мол, разбей ее уже. Я разбил и ахнул. Среди мелочи выпала сложенная бумажка в 5000 рублей и записка его почерком: «Это тебе на мороженое, когда вырастешь. Я тогда стащил у тебя 50 рублей, совесть замучила, решил вернуть с процентами».
- Я учусь в девятом классе, а мой брат уже на третьем курсе университета. Почти каждый день после уроков он приходит встречать меня к школе. Никто его об этом не просит, идти до дома недалеко. Нет, это совсем не про заботу старшего брата. Этот здоровенный весельчак просто обожает надо мной издеваться, поэтому каждый раз появляется в новом карнавальном образе. Его девушка работает в театральной гардеробной, так что у брата полный доступ к костюмам. Одноклассники все время гадают, в каком образе он явится сегодня. В общем, после уроков брата жду не только я, но и вся школа вместе со мной. © Не все поймут / VK
- Брат вечно подкалывал, что я живу в «бабушатнике», а я все копила на нормальный ремонт. Уехала в отпуск, а ключи оставила ему — цветы поливать. Возвращаюсь, открываю дверь и замираю: он всю мебель затащил в одну комнату, а везде ободрал обои, покрасил в белый стены, постелил ламинат. Сказал, что теперь с меня только новая мебель и ванная с кухней, а начало уже положено.
- Пришла в школу за младшим братом. Вокруг него девочки и каждая уговаривает дать именно ей понести его портфель. Брат сказал им: «Моя сестра понесет. Только ей могу доверить». Заметила разочарование на лицах девочек. Я в шоке, а брат мне шепотом: «Они ко мне липнут, потому что я лучше всех математику знаю». Ох, ну прям Казанова растет! С упором на точные науки. © Карамель / VK
- Однажды ночью мы смотрели телевизор. Я дурачился с пультом. В один момент на экране появилась надпись: «Купить». Я спросил у брата, что это значит. Он ответил, что так можно заказать конфеты и сладости в магазине неподалеку, забрав их там на следующий день. Я жал на эту кнопку снова и снова. Владелец магазина выглядел озадаченным, когда я подошел к прилавку и сказал: «Здравствуйте! Я пришел забрать свой заказ». © Unknown author / Reddit
- Брат в детстве меня доставал, я пообещала, что вырасту и отомщу. Прошло 20 лет. Недавно у его сына был день рождения. А брат говорил, что малыш очень активный. Я поздравила, вручила подарок и ушла. Через час брат позвонил и проорал в трубку: «Все-таки ты сделала это! Зачем ты подарила ему барабанную установку?!»
- Мои дети были у бабушки. Тут она попросила старшего почитать книгу младшей сестренке. И вот, наконец-то сестра уснула. Братик подходит к бабушке и говорит: «Бабуль, я еле дочитал ей книжку! Ведь она все время засыпала, а я целых три раза ее будил, чтобы она дослушала». © Татьяна Алиуллова / ADME
- Брат сказал, что я, наверное, лучше всех в мире делаю сэндвичи с арахисовой пастой и джемом. Он говорил это только ради того, чтобы я ему их готовила, а самому ему не приходилось напрягаться. И я велась на это каждый раз. © Zenith_HF / Reddit
- У младшего брата недавно был день рождения. Ему исполнилось пять лет, но сам он был от этого не в восторге. Немного загрустил, захандрил, все утро был каким-то задумчивым и грустным, улыбался только, чтобы не расстраивать родителей. Зашла к нему днем в комнату, а он лежит на постели в окружении кучи сырков, один из них держит в руках и говорит: «А ты понимаешь, что чем большими мы вырастаем, тем меньшими становятся глазированные сырки?» © Карамель / VK
- Пятница, готовим с сестрой на кухне. Поставили курицу в духовку, ждем маму. Находимся в процессе уборки и мытья посуды после приготовления. Медитативное молчание нарушает вопрос сестры: «Ты мальчика себе завела?» Я изумленно посмотрела на нее и спрашиваю: «А с чего вдруг такой вопрос?» А она такая: «Забудемся, сгорит, загубим все!» И тут я вдруг вспоминаю, что «мальчиком» мы называем кухонный будильник для духовки в виде поваренка. © СИТУАЦИЯ / VK
Мы с братом должны были по очереди мыть посуду. Никто из нас это не любил. Была очередь брата, он поймал меня и стал щекотать мне пятки до тех пор, пока я не согласилась вымыть посуду за него. Он старше меня на три года, сильнее, поэтому смог меня удерживать во время щекотания. Я решила, что так дело дальше не пойдёт, поэтому взяла одёжную щётку и щекотала себе пятки до тех пор, пока не приобрела "иммунитет" к щекотке. Когда брат в следующий раз решил повторить свой трюк со щекоткой, был удивлён, что тот больше не действует. Пришлось брату самому мыть посуду.
Несмотря на этот эпизод, мы были очень дружны и дружим до сих пор. Когда брат увлекся театром, мы вместе сделали из бумаги сцену, фигурки людей и разыгрывали целые спектакли. Когда он впервые прочитал "Трёх мушкетёров", мы разыгрывали множество эпизодов из книги. Потом в нашем дворе мы играли пьесу по одной сказке, а брат был главным режиссёром. Спектакль был настолько удачным, что мы его дважды сыграли в нашей школе. Теперь брат играет в студенческом театре со своими студентами, они не один раз получали призы на студенческих фестивалях.
- Подарила 3-летнему брату кубик Рубика. Объяснила, что делать и вышла. Через 20 минут брат приходит и отдает собранный кубик. Я в шоке побежала рассказывать родителям. И тут папа говорит: «Никит, собери при нас». А он берет и разламывает его, собирая части по цветам. Маленький хитрец! © Не все поймут / VK
- Мой брат сказал мне, что если я буду проказничать, то Санта заберет меня и превратит в эльфа, чтобы я вечно делал игрушки. Я так испугался, что родители усадили меня в кресло и сказали, что никакого Санты не существует. Одновременно почувствовал и облегчение и отчаяние. © FultonHomes / Reddit
- На 30-летие сестра вручила мне тяжеленную коробку, упакованную в 5 слоев подарочной бумаги. Распаковывал ее, предвкушая грандиозный подарок. Открыл. Внутри лежал кирпич. Поднял на сестру непонимающий взгляд, а она на полном серьезе выдала: «Это первый кирпич твоего будущего дома, потому что на сам дом денег у нас пока нет».
- Подруга предложила пойти с ней в клуб. Я отказалась, так как не хотелось. И тут брат мне выдал: «Тебе нельзя в клуб идти, на тебя все будут внимание обращать!» Я сделала недоуменное лицо и спросила, мол, почему? А он хитро улыбнулся и выдал: «Просто ты самая красивая, к тебе все будут подкатывать». К слову, лучших комплиментов, чем от брата, я ни от кого в своей жизни не слышала. © Карамель / VK
- Собиралась на свидание. Не могла выбрать платье. Скинула фото в двух нарядах брату. Пишу: «Красное или черное? Честно!». Молчал полчаса, я уже извелась. Тут пришел ответ. Открываю, а там увеличенный скриншот моего лица с первой фотки и сообщение: «У тебя тут на заднем плане кот в горшок с цветком лезет, иди спасай фикус, а платья оба нормальные».
Отношения с братьями и сестрами — это тот самый случай, когда от любви до желания устроить маленькую пакость всего один шаг. Они могут быть как нашими главными критиками, так и самыми преданными защитниками, готовыми сделать ремонт своими руками. Именно такие неидеальные, смешные и порой нелепые моменты создают тот самый крепкий фундамент семейной дружбы.
А кто в вашей семье чаще выступает инициатором шалостей и сюрпризов — вы или ваши братья и сестры?