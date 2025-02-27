14 историй, которые поймут только те, кто вырос с братьями и сестрами

"Я же одинокая женщина, замуж не хочу"

- Подруга, ты же такая красивая, умная, руки откуда надо растут - что ж ты замуж не выходишь?

- А зачем? У меня и без того есть пёс, который ворчит, попугай, который ругается и кот, который где-то шляется по ночам.