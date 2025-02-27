14 историй, которые поймут только те, кто вырос с братьями и сестрами
Расти с братьями и сестрами — это довольно весело. Ведь такое детство наполнено добротой, лаской, но не исключает оно и мелкие недоразумения.
- Дочери 9 лет. Мы живем на даче за городом и она постоянно тащит домой бездомных котов. Уже столько разговаривали, но все без толку. На днях приехала наша старшая дочь. Она увидела, что младшая сестренка принесла нового кота и спросила, зачем та тащит их домой. Та дала такой ответ, что все встало на свои места. Она выдала: «Ну я же одинокая женщина! Замуж не хочу. Вот мне и нужно 40 котов вокруг себя собрать!» © Не все поймут / VK
- У меня есть старший брат. Когда я была маленькой, мама часто просила его помочь уложить меня спать. Она все время восхищалась, как ему это удавалось сделать так быстро. А мой разлюбезный братец, чтобы я быстрее засыпала, просто плевал мне на оба глаза. Я боялась их открыть и засыпала. А брат слюни свои вытирал и бегом гулять. © Подслушано / Ideer
- В детстве мечтала о говорящем попугае. Когда мне исполнилось 6, старшие братья решили подарить говорящую птицу, но совсем не ту, по которой я так долго грезила. Это была обыкновенная курица, к спине которой они прикрепили маленький динамик. Оттуда доносились фразы, которые братья записали специально для меня: «Доброе утро, принцесса!», «Садись за уроки!» и «Спокойной ночи, Катенька!» Она у нас погостила 2-3 дня, потом бабуля обнаружила пропажу и «говорящую» птицу пришлось вернуть. © Карамель / VK
- Однажды мама убедила папу купить вместо кондиционера игрушки и одежду для моих младших сестер. Мама чувствовала себя победителем. Это продолжалось ровно до того момента, пока она не застукала отца за тем, как он лежит в кресле, а мои сестры дуют на него и обмахивают своими веерами. Папа объяснил это тем, что такова плата за отсутствие кондиционера летом. © Не все поймут / VK
- От первого брака есть 5-летняя дочь. С новым мужем родили сына, ему 8 месяцев. Дочь обходила брата стороной и косо на него смотрела. Но недавно начала проявлять интерес. Играет с ним, разговаривает. Я спросила, откуда такая заинтересованность. На что она как на духу выдала: «Я к нему подошла, хотела щелбан дать, а он схватил мой палец в кулачок и улыбнулся. Он такой маленький, такой миленький и беззащитный. Я буду его любить». © Палата № 6 / VK
- Вчера знакомила родителей с парнем. Мы поехали в деревню, мама приготовила много вкусностей. Знакомство было удачным, мы разговаривали и смеялись. В какой-то момент к столу подошел мой младший брат и сказал то, что привело меня, родителей и парня в ступор. Он спросил, почему я не приводила своего бывшего парня к нам в гости. Мне стало так неловко, папа сразу перевел все в шутку, а парень никак не отреагировал, а только посмеялся. © Палата № 6 / VK
- Часто ругался с родителями, когда учился в старших классах. Однажды пришел домой, зашел в свою комнату и увидел, что на столе не хватает трех учебников. Спросил у сестры, но она сказала, что не брала. Наконец, увидел их в мусорном ведре. Сестра опустила глаза и выдала: «Максим, это я их выкинула, потому что не хочу, чтобы вы не ругались». Ну а ругались мы с родителями в основном из-за учебы. Так сестра захотела решить мою проблему. © Не все поймут / VK
- У моей сестры был иррациональный страх перед апельсинами. Поэтому в детстве я часто гонялся за ней с фруктом в руках и дразнил: говорил, что во всем, что она ест, содержится апельсин. © graffitiaddicted / Reddit
"...не хочу, чтобы вы НЕ ругались..." . Ну в принципе тогда это обьясняет книги в мусорке. Еще как будут ругаться. Умный ребенок!
- Как-то отдыхали на море. На территории отеля был фонтан и после шторма в нем всегда валялись всякие палки. Сестра достала большую палку, я тоже захотела, полезла за ней и упала в фонтан. Лежала на дне до тех пор, пока меня не достала какая-то женщина. Когда родители спросили сестру, почему она меня не вытащила, та дала сногсшибательный ответ: «Я просто боялась намочить сарафан». © Подслушано / Ideer
- Когда моя младшая сестренка только появилась на свет, я уже начала мечтать о том, как мы с ней вместе посмотрим все фильмы про Гарри Поттера. Я сама выросла на них и прочла все книги. Это была моя мечта — поделиться эмоциями от этого шедевра с сестренкой. Недавно ей исполнилось 7, я подумала, что пора действовать. Пришла к родителям в гости, говорю сестре, мол, пошли смотреть фильмы про Гарри Поттера. А она мне выдала: «Нет, мне „Властелин Колец“ больше нравится!» К такому жизнь меня не готовила, конечно. © Карамель / VK
- Было это в канун новогодних праздников. Родители лепили пельмени. В те времена была традиция делать один пельмень с начинкой из теста — счастливый пельмень. Мы с братишкой всегда помогали в лепке. Вот и пришла нам, детям, идея новой начинки счастливого пельменя. И сделали мы сюрприз родителям: пельмень с заваркой. Мама долго не могла понять, почему бульон темнеет, гости так и остались без пельменей, а мы только недавно сознались маме в содеянном. Сейчас смешно, а тогда испугались гнева мамы. © Подслушано / Ideer
Пельмени с солью , с перцем, с куском морковки. Помню лицо деда, пока он гордо ел этот счастливый пельмень
- Брат старше меня на 3 года. Как-то, когда мы были еще маленькими, валялись вместе на кровати перед сном. Он сказал, что рядом с нашей кроватью есть другая, волшебная: стоит только повернуться, и я перелягу на нее. Я была доверчивым ребенком и сделала все, как он велел. Естественно, грохнулась. Брат и глазом не моргнул и предложил попробовать еще раз, потому что я все сделала неправильно. © Palak Verma / Quora
- Сегодня младшая сестра встретила меня с маленьким пакетиком, в котором лежали мои джинсы и кофточка. Она выхватила ключи у меня из рук, указала на дверь и сказала: «Тебе уже 20 лет, ты не должна жить с родителями. Уходи!» После чего заорала: «Мам, все, я решила свою главную проблему. Теперь я — старшая сестра!» Гениально, ничего не скажешь! © Не все поймут / VK
- Надо мной начал смеяться старший брат. Все из-за того, что я обожаю читать книги, а он это дело ненавидит. Недавно подошел ко мне и обозвал книжным червем. Я не выдержала, захлопнула книгу, подошла к нему, откинула его телефон и сказала: «Если человек, который читает много книг — книжный червь, то тот, который тратит много времени на пролистывание ленты новостей — ленточный червь?» Брат убежал. © Палата № 6 / VK
Иногда взрослые люди могут учудить такое, что от этого просто-напросто стыдно, но это только на первый взгляд. Потом чувство стыда трансформируется в смех.
Комментарии
"Я же одинокая женщина, замуж не хочу"
- Подруга, ты же такая красивая, умная, руки откуда надо растут - что ж ты замуж не выходишь?
- А зачем? У меня и без того есть пёс, который ворчит, попугай, который ругается и кот, который где-то шляется по ночам.