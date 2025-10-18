20+ соседей, способных развеять скуку в любой день

Если вы думаете, что жизнь — это скучные будни, просто вспомните, что где-то рядом живет тот самый сосед, который в 3 часа ночи сверлит стену, тестирует караоке или выпускает своих животных на свободный выгул. Иногда кажется, что такие люди существуют только ради того, чтобы ваше утро началось не с кофе, а с сюрприза. Но, честно говоря, без них было бы как-то... слишком спокойно.