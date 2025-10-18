20+ соседей, способных развеять скуку в любой день

Если вы думаете, что жизнь — это скучные будни, просто вспомните, что где-то рядом живет тот самый сосед, который в 3 часа ночи сверлит стену, тестирует караоке или выпускает своих животных на свободный выгул. Иногда кажется, что такие люди существуют только ради того, чтобы ваше утро началось не с кофе, а с сюрприза. Но, честно говоря, без них было бы как-то... слишком спокойно.

  • Из квартиры по соседству раздавался жуткий вой и крики. Попросила мужа позже сходить туда. Открыла пара в возрасте, сказали, что их и дома-то не было. А на выходных опять вой — и резко тишина! И вдруг те соседи сами к нам пришли — оказалось, на прошлых выходных у них в гостях были сын с внуком, и сын подарил им новый телевизор. А внук что-то там такое настроил, что телик сам включался в определенное время на канале с ужастиками, где звуки были еще те... По таймеру телевизор через 2 часа отключался, поэтому соседи ничего и не заподозрили. Посмеялись над этой историей вместе с соседями. © mommdarinka
  • Корова соседки достала нас до зубовного скрежета: вечно к нам забредет, что-нибудь сожрет, а не сожрет — так вытопчет. Жаловались соседке, а она нагло так: «Вам мешает — вы и следите за ней!» Ну, мы спорить не стали. А на следующий вечер просто не стали выгонять корову, заперли ее в сарае, подоили, а потом домой выгнали. Пришла их корова домой без молока. На второй день ситуация повторилась, а на третий соседка начала-таки встречать свою корову у околицы, и больше никогда их буренка к нам не забредала. © alexkon79 / Pikabu
  • Был у меня один надоедливый сосед — постоянно сверлил в неположенное время, а двери просто не открывал. Недавно к этому вечному ремонту присоединился сосед-барабанщик. Тогда я понял, что сойду с ума, если не прекращу это. Пошел к музыканту, тот дверь открыл сразу. Оказалось, он пытается «изгнать» этого ремонтника. Мы решили объединить наши усилия. Я взял гитару, а он притащил ко мне барабаны. И мы сочинили песню про нашего нелюбимого соседа. Мне кажется, нам аплодировал весь дом. Сосед же через несколько дней съехал. © Палата № 6 / VK
  • Недавно переехали. У соседки — трое детей. Познакомились. Она смерила меня оценивающим взглядом, а потом уставилась на мужа. И началось: ее дети приходят и зовут моего муженька то гулять, то рыбачить. И он идет! Мое терпение лопнуло, когда однажды соседский мальчик пришел к нам в 9 вечера. Я позвонила его маме и жестко объяснила, что не надо лезть в нашу семью во избежание последствий. Объяснила так доходчиво, что вот уже 2 недели соседка носа не кажет. Муж говорит: «Не думал, что ты такая ревнивая!» Да дело не столько в ревности, сколько в его наплевательском отношении к семье, ведь у нас тоже есть 2-летний сын — так почему бы втроем не сходить на природу? В чем я не права, объясните? © user11138256 / Pikabu
  • Как-то я вышел из своей комнаты и увидел маленького мальчика в туалетном лотке моей кошки. Пока я минут десять пытался выяснить, откуда он взялся, он уже вышел на улицу. А там его мама спокойно поливала газон... © Unknown author / Reddit
  • Сегодня сосед снизу очень громко слушал музыку, так, что пол вибрировал от басов. Муж начинал злиться и хотел уже спуститься сделать замечание. Но тут я решила действовать иначе. На листе бумаги написала: «Мишка, нам телевизор не слышно :)» И, опустив швабру, постучала табличкой ему в окно. Музыка тут же стихла. Представляю, каково было удивление соседа, когда он услышал стук в окно 8 этажа. © Подслушано / Ideer
  • Воскресенье. 9:34 утра. У меня зазвонил телефон. Беру трубку.
    — Алло, это ваш сосед снизу. Хотел узнать, вы спите?
    — Я же с вами разговариваю.
    — Отлично, у нас тут кондиционер устанавливать будут, нужно пару дырок просверлить. Беспокоюсь, вдруг вы спите еще. © DoctorHype / Pikabu
  • Очень часто, где-то между 17:00 и 20:00, мой сосед включает циркулярную пилу и делает один единственный разрез, а потом выключает ее. До сих пор пытаюсь понять, что он там делает. © Early2000sIndieRock / Reddit
  • Моя соседка вызвала полицию, потому что на нее «напало» растение, которое росло на моей стороне общей пешеходной дорожки. Прошу заметить, что оно вылезало на дорожку не больше чем на сантиметр. © Hq3473 / Reddit
  • Я живу в квартире с выделенной парковкой. У соседки нет машины, но она взбесится, если кто-нибудь припаркуется на ее месте, даже на несколько минут. Поэтому она все время смотрит в окно, чтобы никто и не думал там встать. © ***ex / Reddit
  • На днях разбирал кладовку, обнаружил старенький музыкальный синтезатор (не профессиональный, но и не детский). Проверил с блоком питания от ретро-приставки игровой — работает. Уходя на работу, оставил в подъезде возле почтовых ящиков с прилепленным стикером: «Работает! Нужен блок питания или батарейки!» Возвращаясь домой, вижу — синтезатор лежит там же, где я его оставил; на нем лежит блок питания и упаковка батареек. © КТО ЗДЕСЬ? / Telegram
  • Когда переехал жить в деревню, первым делом спроваживал всех соседей с их просьбами и предложениями: просто и душевно — не знаю, не могу, не умею. Все отстали, кроме одной: она сразу приходит с банкой молока или кульком яиц, и только потом просит что-то. Ей ни разу еще не отказал.© user8311674 / Pikabu
  • Соседка попыталась отсудить у меня $ 24 тыс, потому что моя собака зарычала на нее и вызвала у нее эмоциональное расстройство. В суде дело далеко не продвинулось. © Unknown author / Reddit
  • Вышел привести в порядок газон. Поработал топором, кинул к веткам, отошел, отвернулся. Рядом проходит бабуля. Вдруг мне понадобился топор. Глядь — нет его! Мигом к бабуле — и да, у нее, родимой. Протягиваю руку за топором. Она отдает, глядя в глаза, и говорит: «Утащить хотела!» — тоном пойманной с поличным, но не сломившейся. Забрал топор, промолчал... © Cheloveynik / Pikabu
  • У моего старого соседа был полицейский радар. Он любил стоять снаружи и измерять скорость машин. Если кто-то быстро ехал, он выскакивал на улицу, чтобы остановить гонщика, а затем читал ему лекцию, что нужно себя контролировать за рулем. © benni2803 / Reddit
  • Раздался шум, будто в дверь ломятся. Смотрю в глазок — никого. Значит, думаю, просто где-то ремонт, вот и стук. Прошло три-четыре часа, звук стал реже, но не исчез. Пошла выносить мусор. Оказалось, этот шум исходил от девушки, застрявшей в лифте как раз на моем этаже. Четыре часа назад... Все соседи, наверное, тоже думали, что звук от ремонта. © Подслушано / Ideer
  • У моего друга есть ключ от дома соседки. Когда она идет на работу, он заходит, смотрит ее телевизор, пользуется ее туалетом, а затем уходит. Все остальное он оставляет нетронутым. В остальном — нормальный парень. © banjohusky95/ Reddit
  • Моя соседка по общежитию — 25-летняя девушка с вечными претензиями. То я громко печатаю, то громко открываю скрипящие дверки в шкафу... Сегодня она отожгла по полной: «Ты бы не могла выйти и покашлять, меня нервирует твой кашель». © Подслушано / Ideer
  • Жил я в загородном доме. Вдруг на крыльце появляются три утюга. Ну стоят и стоят, думаю, а может, так и надо... Через три дня соседка со второго этажа говорит: «Неужели не догадался? Что же ты утюги не чинишь? Я их специально на крыльцо выставила, чтобы ты их починил». © Lee222 / Pikabu
  • У нас на лестничной клетке две семьи соседей есть. В обеих у мужиков — крупные животы. Они на работу выходят приблизительно в одно время, и я тогда же, поэтому с утра часто, ожидая лифт, наблюдаю чудную картину, как эти два мужика играют и толкают друг друга животами, кто оппонента с лестничной клетки вытолкнул, тот и победил. Мой муж, если их видит, всегда огорчается, что у него нет такого живота и он не может принять участие в игре. © Палата № 6 / VK
  • Сосед выставляет пакет с мусором в подъезд. Стоит он там и воняет еще добрых три-четыре дня. Я ему замечания делала раз, наверное, десять, но он их игнорирует. Попросила мужа поговорить с ним, так они подружились: могут болтать во дворе с полчаса, но мусор вовремя выносить сосед так и не стал. Это какое-то издевательство! А муж говорит, что это не повод переставать с ним из-за этого общаться и продолжает! © Палата № 6 / VK
  • В два часа ночи наш сосед очень громко себя вел во дворе дома. Бегал, кричал, со смехом катался на качелях. Он разбудил множество старушек, детей, но никто не вызвал полицию и не сказал слова против. Потому что это человек, который два года боролся с тяжелой болезнью. А тут он выбежал на улицу с криком: «Я здоров!» Мы все наблюдали, как он постепенно уходил из жизни, а потом расцветал заново. В эту ночь, несмотря на прохладу, на улицу вышло не меньше 50 человек. Мы играли с ним в футбол, пели песни под гитару, и кто-то даже вынес домашний пирог, потому что у этого мужчины был второй день рождения. © Палата № 6 / VK

