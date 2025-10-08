19 историй о любовных треугольниках, где страсти кипели по полной
Говорят, любовь — это когда два сердца бьются в унисон. Но иногда в оркестр добавляется третий — и получается уже целый джаз. В этих историях страсти кипят, логика отдыхает, а сюжетные повороты иногда заводят в такие дебри, что голливудские сценаристы нервно мнутся в сторонке.
- Узнала, что беременна. Сижу, думаю, как преподнести красиво. Ну, чтоб интрига, эффект, слезы радости. Пишу ему с утра сообщение: «Готовься, будет серьезный разговор — я сегодня узнала кое-что». Сама довольная, представляю, как зайду домой, он весь на нервах, а я такая: «Будешь папой!» Приезжаю. Он открывает мне дверь, а сам сумки собирает. Голову опустил, мямлит: «Я вещи сложу, все равно поругаемся...Тебе Юля сказала, что мы с ней встречаемся, или я где-то спалился?» Я стою, молчу, тупо смотрю на него: «Я беременна». Он моментально на колени, прощения просит, кричит прямо, чтобы я не говорила своему отцу, мол, мы что-то придумаем. А я просто молча ушла. Не простила. Но знаете, что самое интересное? Он не боялся меня потерять. Он боялся, что об его измене узнает мой отец, так он на него работал и получал хорошие деньги. © Не все поймут / VK
- У подруги «умный» домофон. И вот сидит она на работе, а ей смс приходит, что в квартиру звонят. Она подумала, что к ее парню, который болеет, врач пришел. Смотрит, а там девица какая-то с великом. Открывать не стала. А через 10 минут обалдела, когда увидела, как из подъезда выпорхнул ее парень и, как в кино, без лишних слов начал тут же целоваться с этой девушкой. © Offe4ka / Pikabu
- Муж на вахте, иногда обмениваемся личными фотками. Вчера он прислал мне очередные фотки, после которых я решила подать на развод. А знаете, в чем дело? Этот дундук даже не понял, что отправил мне фото пересланными сообщениями. То есть он отправлял их кому-то еще до меня! © mommdarinka
- Положили нас с ребенком в больницу. Я, как мать, конечно, переживаю, не спится. Проснулась в 6 утра. Смотрю, час назад муж был в сети. А у нас камеры в подъезде... Залезла на сайт и обалдела: на записях видно, как мой муженек с какой-то дамочкой идет за ручку к подъезду, они смеются, потом обнимаются в лифте, а через 1,5 часа едут вниз и опять же за ручку идут к машине и вместе укатывают в туман. У меня нет слов. © Unknown author / Pikabu
- Узнала, что мой парень мне изменил. С кем? С какой-то коллегой. Естественно, я в ярости. Решила отомстить. Нашла эту девицу в соцсетях, подумала: «Сейчас ей напишу, покажу, что он за фрукт!» И там же увидела, что она постит фотки со своим песиком. И у меня так екнуло. Потому что мой бывший терпеть не мог собак, и я ему всегда говорила, что он бесчувственный. Ну, я все равно ей написала: «Привет, я — бывшая твоего парня...» И вместо того, чтобы меня послать, она мне отвечает: «Я знаю, он мне все рассказал». Мы разговорились, и она оказалась такой милой! Мы болтали всю ночь. Я узнала, что она вообще была не в курсе моего существования, пока они не начали встречаться.
И я вдруг поняла, что эта месть — это глупость. Что она, как и я, — просто жертва его вранья. Мы с ней встретились вживую, погуляли с ее собакой. И знаете, мы теперь лучшие подруги. А нашему бывшему мы обе написали: «Спасибо, что свел нас вместе». Вот так из-за одного нехорошего парня я нашла человека, который меня понимает. © Не все поймут / VK
- У родственников была интересная история. Отец семейства в 40 лет свалил на сторону к молоденькой 25-летней девушке. Его жена-ровесница два года погоревала, потом за ней начал ухаживать 27-летний парень. Намерения были серьезными, съехались, родили ребенка, поженились. С кем не общается их 20-летняя дочь? Правильно, с матерью. © nissa.nissa / Pikabu
- Мы с моим мужчиной решили провести отпуск только вдвоем в уединенном местечке. Вместе были уже 7 лет — хоть и без штампа, но по сути это были настоящие отношения. Вот только последние 5 месяцев он вел себя странно, и я догадывалась, что что-то не так. Его телефон пиликал каждые пять минут. Я не выдержала и нашла способ проверить его переписку. И да — измена, да еще и с замужней женщиной. А я застряла с ним еще на 3 дня отпуска. Даже не знаю, как быть. © Advanced_Seaweed_824 / Reddit
- Дело было в студенческие годы, когда я ходил в качестве помощника вместе с адвокатом на процессы. И вот судебное дело, разводится супружеская пара. Муж основал крупный бизнес, хорошо зарабатывает. Спокойный, видно, что заботливый. У пары три ребенка — 12, 7 и 3 лет. Муж прочитал переписку жены с любовником и понял, что последний ребенок не от него. Подал заявление на развод.
На двух детей муж готов был платить алименты и всеми силами просил жену обойтись без скандала. Жена со словами: «Ты еще и сомневаешься, значит сделаем тест ДНК для всех детей, пусть тебе будет стыдно», — подала ходатайство об экспертизе.
На последнем заседании судья с круглыми глазами изучала результаты ДНК теста, а слегка приунывшая жена произнесла гениальную фразу: «Ну я думала, что двое других точно от него, где же мне теперь их отцов искать?» © SPFR / Pikabu
- Узнала об измене мужа, начав тяжело дышать дома. У меня аллергия на кошек, в квартире никого не держим, к друзьям с животными не ходим. А тут появились симптомы. Подумала, соотнесла с графиком мужа, нагрянула неожиданно. Любовница. Кошатница, вся с ног до головы в шерсти. Мне стоять рядом больно было, пока она собиралась. © Подслушано / Ideer
- Сегодня я ночевала на вокзале. Живем с парнем. Он очень ревнует к лучшему другу. Посреди ночи он меня будит и говорит уходить. Я в шоке, пытаюсь выяснить, что не так, но, ничего не добившись, покидаю квартиру. Оказывается, во сне я плакала и кричала имя друга. Мне снилось, что он попадает в аварию, я пытаюсь ему помочь, но ничего не могу сделать. © Подслушано / VK
- Муж изменил мне через месяц после свадьбы. Я тогда слишком сильно любила его и не хотела так быстро заканчивать наш брак. Прошло несколько месяцев, и он снова начал писать другим девушкам. Именно тогда я решила, что больше не хочу быть с ним, и стала ходить на свидания. Когда муж узнал об этом, он проплакал целый день. А я ничего не почувствовала. Просто поняла, что теперь мы можем развестись и жить дальше. Да, это не очень хорошо, но я тогда отчаянно хотела, чтобы он почувствовал то же, что и я. © notreallyalivelol / Reddit
- Мой друг совсем заврался. Женат, есть дети. Недавно и любовница родила. И от жены не ушел, и любовница думает, что он с ней. Обеим врет про длительные командировки. Всех содержать не может, сказал родителям, что серьезно болен, тянет с них деньги, и ему верят. До родителей доходят слухи о его вранье, а он изворачивается и снова врет. Один вопрос: зачем мне такой друг? © Подслушано / Ideer
- Это было в начале совместной жизни, только доделали ремонт в квартире. Я елку к Новому году наряжаю, муж моется в душе. Кричит: «Маша, полотенце принеси!» А я как бы вообще даже рядом не Маша. Я сижу, и думаю, он сам наверняка там трясется, что не тем именем назвал, да и ремонт только доделали, Новый год скоро. Сделала вид, что не услышала, сама поплакала в подушку. Припомнила через год. Но не забуду никогда. © vavilka / Pikabu
- Собрались мы с коллегами культурно провести выходные на турбазе. Решено было, что берем жен, мужей и детей. Перезнакомимся все наконец-то. В общем, есть у нас на работе Саня. Приехал он на корпоратив с семьей. Я еще случайно услышала, что дети называют свою маму «тетя Света». Ладно, не мое дело. И вдруг начинается движуха — Саня мечется, Света с нервяками. Оказывается, на турбазу приехала супруга Сани, ибо дочка позвонила и рассказала где она, с кем и как хорошо им отдыхается. Света потом в лесу кормила комаров до ночи, пока ее кто-то не приютил. Саня с женой до сих пор в браке, она же не поймала его. © SamayaVrednaya / Pikabu
- Я уже год встречаюсь с женатым парнем. К жене не ревную. Даже не знаю, что на меня нашло, но, когда была у него дома, подбросила свои трусики под кровать. К слову, жена гораздо крупнее меня. И когда она их нашла, сразу собрала вещи и переехала к своему любовнику, с которым она уже давно встречалась. Та-дам! Я чувствую себя коварным купидоном. © Подслушано / VK
- Мы с сестрой выросли в неблагополучной семье. Я взяла себя в руки, а сестрица умудрилась вляпаться во множество неприятностей. Недавно я полетела через всю страну, чтобы вытащить ее из очередной передряги, и увезла к себе домой. Я организовала для нее прием у психолога и стоматолога, помогла восстановить необходимые документы — все за мой счет.
И вот возвращаюсь я домой с ночной смены в больнице и обнаруживаю, что сестра и мой муж подозрительно мило общаются друг с другом. Просмотрела записи с камер наблюдения с кухни (которые, как ни странно, установил мой муж) и нашла кучу компромата на эту парочку. Я даже не знаю, как быть дальше. © cruel_joke_ / Reddit
- Муж уехал в родной город по семейным обстоятельствам. Вернулся мрачнее тучи, стал молча собирать вещи. Потом не выдержал и ткнул мне под нос фотку, где я в торговом центре с молодым человеком. Тут-то я его осадила: «А ничего что этого молодого человека ты пятнадцать лет назад помогал из роддома забирать, когда у мужа моей старшей сестры машина сломалась?» Племянник за лето вымахал, вот муж его и не узнал. Кто прислал ему фотографию, мой супруг так и не сознался, сказал, что сам разберется с ним. © Подслушано / VK
- Три месяца назад я завела интрижку с милым коллегой. Сразу после этого я почувствовала отвращение к себе и прекратила все контакты с ним. Я избегала этого мужчину на работе и так перенервничала, что плохо спала целую неделю. Мой муж реально не заслужил этого. Я предала его и подорвала его доверие.
Когда я призналась, муж в гневе выгнал меня из дома. Я была готова, что он подаст на развод. Через несколько дней он перезвонил мне, чтобы поговорить и я честно ответила на все его вопросы.
Сейчас я вернулась домой, но сплю в гостевой комнате, потому что он сказал, что не хочет, чтобы я была в нашей постели, я ему противна. Я ушла с той работы и до сих пор сгораю от стыда. Хочу вернуть наши отношения с мужем, но он все еще холоден со мной. © Ordinary_Title5123 / Reddit
- Моя бывшая девушка вышла из отношений с абьюзером. Я ее любил, и поэтому был готов подождать ее восстановления. Даже дал денег на психолога, но, походив к нему, она и со мной решила расстаться, так как поняла, что со мной она лишь из-за своих травм, а не по любви. Раз уж так, я потребовал вернуть деньги на психолога обратно, так как было обидно. И я рассчитывал, что деньги она не вернет, а просто передумает со мной рвать.
Она вернула, все до копейки. Недавно выставила фото в соцсеть с новым парнем. И мне до глубины души обидно от этой ситуации. Жила она со мной, к психологу отвел ее я, а пожинает плоды другой. Что ей мешало так же ходить к психологу, встречаясь со мной? Пытался с ней поговорить, она и слушать не хочет. Говорит, что у наших отношений нет будущего, и что мы только зря потратим время. Но откуда ей знать? Мы ведь не так долго встречались! Возможно, в дальнейшем ее мнение бы поменялось. Вот сижу теперь и мучаюсь, когда она строит новую жизнь. © Подслушано / Ideer
У соседки в годах две взрослые дочери. Старшая работала в другой стране, нашла жениха, привезла знакомиться.Через два дня дикий скандал, и молодой жених спешно уезжает. Оказалось, пожилая мама,не обремененная моральными качествами, решила отбить у дочки парня, а дочка невовремя вернулась домой. Мы от дикости ситуации не могли в себя прийти.