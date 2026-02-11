15 историй из поезда, бодрящих как чай в подстаканнике
Поездка в поезде — это всегда приключение. Под стук колес здесь случаются удивительные знакомства. Никогда не угадаешь, кто окажется рядом: может, просто человек со смешными историями, а может, и будущий муж. Мы собрали реальные историй из соцсетей о том, какими бывают путешествия на поездах.
- Всю поездку на поезде я флиртовал с симпатичной девушкой из большой компании студентов. Попросил у девушки номер телефона. Она дала. Позвонил по этому номеру через месяц после поездки. Женщина на другом конце провода сказала, что девушка вышла замуж и съехала неделю назад! © serialposter / Reddit
- Была у подруги в гостях, должна была уезжать на поезде 16-го мая, но решила, что погощу еще и поменяла билет на 18-е число. Встретила в этом поезде своего будущего мужа. В октябре уже поженились. Родилась дочурка. Что бы сейчас было, интересно, не поменяй я тогда билет, даже думать не хочу. День, который изменил все. Билеты храним, как семейную ценность. © Подслушано / Ideer
- Мне лет 20, возвращалась с юга домой. Купила последний билет в купе, верхний. В пути оказалось, что я в купе с 3 мужиками, а ехать почти 2 суток. Что наше купе представляло из себя: врач лет 45, который всю дорогу меня деликатно клеил, дед лет 60, который травил анекдоты и панк лет 25, с которым мы обсуждали музыку. Короче, это была самая веселая и безопасная поездка в моей жизни. © elen_sazonova
- Ехала я ночным поездом, нижняя полка, уже устроилась поудобнее. Заходит тетка с внушительным видом, оглядывает купе и говорит: «Девушка, вы пока на верхнюю, я сейчас вещи разложу». После секундной заминки я спокойно достаю билет и молча показываю номер места. Она секунду смотрит, потом бормочет что-то про «перепутала» и полезла наверх. До самого утра со мной больше не разговаривала, только очень старательно сопела.
- Ехала как-то в поезде в Португалии. И вот заходит на станции парень с птичьей клеткой. А через некоторое время эта самая птичка почему-то из клетки вылетает птичка и начинает порхать по вагону. Всем весело, а парень в панике. Птичка продолжает летать, а затем садится на голову моего сына. Мы с сыном внезапно понимаем португальский: хозяин птички умоляет сына не шевелится. Итог: птичка удачно снята с головы сына и возвращена в клетку. Это было маленькое приключение. © Yulia Domashevskaya / ADME
- Случилось это по отправлении поезда из столицы. Сел мужичок, приличный такой. Минут за семь до отправления вышел подышать. Ну, время терпит, пускай. За пять минут до отправления сказал ему, что пора заходить. Мужик стоит. За минуты две до отправления уже просто говорю, что через минуту закрою дверь и он останется на перроне. Мужик игнорирует. Через минуту поезд начинает ехать, я резко закрываю и запираю дверь. Мужик начинает бежать параллельно вагону и что-то орать. Что ж, весело. © DikyPrapor / Pikabu
- Возвращался я как-то от друзей. Поезд, плацкарт, ехать двое суток почти. Посадка, все устраиваются, распихивают сумки, пакеты, чемоданы. Я иду к своему месту, но меня останавливает женщина и, очень скромно так, просит закинуть ее сумку на верхнюю полку. Хорошая такая сумка солидных размеров, килограмм 10, не меньше. Ну закинул, получил плюс в карму и пошел дальше. На подъезде к городу прибытия, когда все начали собираться, вспомнил про эту милую женщину. Решил сходить к ней, чтобы поинтересоваться, не помочь ли спустить ту самую сумку. В ответ она, поблагодарив меня, сказала что не надо, что она все уже съела. © CEPBAHTEC / Pikabu
- Ехал я как-то с родителями, а с нами в купе красивая молодая тетенька. Родители с ней светскую беседу ведут под чай с хлебом и колбасой. Ехать еще пару дней. И тут отцу начинает казаться, что где-то он все эти истории уже слышал. К вечеру второго дня выяснилось, что попутчица — это его троюродная сестра, которую он никогда не видел, так как до ее родного города тысячи километров. Вот так жили они, не зная друг о друге, пока не взяли билеты в одно купе. © Таисия К / ADME
- Рассказала старшая сестра. Лет 30 назад она с подругой, такой же студенткой, ехали на каникулы домой. Денег только на билеты, а ехать два дня. Лежат на своих верхних полках, и голодными глазами наблюдают за кушающими внизу соседями. А там чего только нет: даже курица жареная и целый пакет пирожков! На очередной остановке соседи начинают собирать пожитки, и готовиться на выход. И о чудо! Все собрали и ушли, а пирожки остались. Еле дождавшись, когда поезд тронется (вдруг о пирожках вспомнят и вернутся), девки коршунами метнулись к пакету и начали радостно уминать неожиданную добычу. И тут с боковушки тихим таким голосом женщина говорит: «Кушайте, девочки, кушайте! Это мои пирожки...» По рассказу моей сестры, в этот момент ей больше, чем когда-либо хотелось сквозь землю провалится. © anchutka01 / Pikabu
- Ехала с мамой в купе на дальнее расстояние. Мне было лет 12-13. Я лежала на верхней полке, мама на нижней и еще один молодой парень на верхней. Я носила очки в то время, уснула прямо в них на спине. Сосед подумал, что мне нужно помочь их снять, и что так спать нельзя (иначе я объяснить происходящее никак не могу), он протянул руку к моему лицу и попытался снять очки с меня. Я дремала, но в тот момент инстинктивно вцепилась в его руку. Вы бы видели его офигевшее лицо! © lizamavliza
- Думала, в поезде будет вагон-ресторан, а его закрыли. Звоню маме и говорю: «Ужас, ехать 4 дня». Я беременная на втором месяце, из еды продается доширак, сок и круассаны. Захожу к себе, через минуты 2 стучится мужик: «Я услышал случайно, что вам есть нечего», — и протягивает мне пирожки в пакетике. Не успела в рот засунуть пирожок, как ко мне снова стучатся и заходит женщина с кучей еды.
У меня просто вся постель была в дарах, соседи в непонятках, говорят: «А почему они тебе еду несут-то?» Признаюсь, что мне есть нечего, не взяла ничего с собой, а попутчики услышали разговор с мамой по телефону. Соседи сразу: «Что же ты молчала-то, у нас еды куча. На тебе колбаски, курочки, не стесняйся». Вот так мы вчетвером и сидели, хомячили еду и рассказывали истории из жизни. © spartanez22 / Pikabu
- Моя подруга всегда была безбашенной. Поехала она на сессию в другой город на поезде. Познакомилась с двумя парнями, разговорились. До универа она не доехала — пропала. Родители искали ее чуть ли не с собаками. Через 2 месяца вернулась: целая, невредимая, счастливая, с кольцом на безымянном пальце и мужем. Просто в поезде она влюбилась в одного из парней и поехала с ним в его город! Там расписались и отправились в медовый месяц. Уже 20 лет женаты, растят 3 дочерей. © Подслушано / VK
- Возвращался домой поездом, соседка справа ехала с котом в большой переноске. Через какое-то время он начал мяукать, просил его выпустить. Хозяйка открыла дверцу переноски, кошак вышел, всех пассажиров обнюхал, потом перелез ко мне на руки и уснул. Всю дорогу ехал у меня на руках. Хозяйка была в шоке. © LEBEDEFF1981 / Pikabu
- Ехала с маленькой дочкой, она никак не могла уснуть и все время плакала. Я уже извинилась перед всем вагоном раз десять. Особенно косо смотрел бритый мужик с тату. Вдруг он встал и подошел. Я напряглась так, что аж дыхание перехватило. А он спросил: «Можно?» и протянул дочке мягкую игрушку. Оказалось, своей дочке вез. Мой ребенок притих почти сразу. Через полчаса дочка уже спала.
- Ехала в плацкарте, познакомилась с парнем — воспитанный такой, тактичный. Ночью вдруг чувствую: кто-то гладит меня по ногам. Я вскипела, думаю, ну все, он обнаглел. Резко оборачиваюсь, и вижу: парень храпит на своей полке, зато рядом со мной устроился кот и лапой меня трогает. И тут по вагону несется тетка в халате: «Барсик! Вот ты где! Не убегай больше!»
