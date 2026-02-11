15 историй из поезда, бодрящих как чай в подстаканнике

Поездка в поезде — это всегда приключение. Под стук колес здесь случаются удивительные знакомства. Никогда не угадаешь, кто окажется рядом: может, просто человек со смешными историями, а может, и будущий муж. Мы собрали реальные историй из соцсетей о том, какими бывают путешествия на поездах.