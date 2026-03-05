15 снимков, которые возвращают в детство быстрее запаха бабушкиных пирожков
58 минут назад
Иногда достаточно одного взгляда на старое фото, чтобы мгновенно переместиться на лет так двадцать или больше назад. В то время, когда деревья были огромными, а самой большой проблемой было то, что мама загнала домой в разгар игры. Мы собрали 15 кадров-телепортов, при просмотре которых возможен резкий приступ ностальгии и фантомный вкус той самой жвачки!
«Портал в детство»
«Попросила маму сфоткать меня со всеми покемонами»
«Помню, как в детстве эта штука коротала мне дорогу в автобусах... Сегодня сфотографировал в столице — легенда еще жива»
«Вечеринка в честь Нового года у одноклассника. Четвертый класс, нам по 9-10 лет. Фанта, печеньки, мандарины»
«Слева я, а рядом — компашка моего брата. Я все детство была по уши влюблена в того парня слева, а он об этом даже не догадывался»
«Сегодня утром я заглянул под кровать моего дяди, а там...»
«Умолял жену выложить это ее детское фото. Она наконец сказала „да“»
«Шел мимо соседнего дома, увидел у подъезда кем-то выброшенный древний артефакт»
- Приблизила фото, чтобы рассмотреть картинки, и тут же почувствовала фантомный запах той самой жвачки. Даже слюна выделилась. © Nikta.3110 / Pikabu
«А ведь у меня на письменном столе была практически такая же „галерея“, почти все знакомы до боли»
«Регулярно собирались всей толпой у кого-нибудь дома на несколько ночей и беспрерывно играли в Heroes of Might and Magic 3 за одним компьютером»
«Я — девочка, и мама меня конкретно подставила с этой стрижкой»
«Погружение в пучины воспоминаний через 3... 2... 1...»
«Ничего не меняется. Просто я с телефоном.1994 год»
«Я был очень крутым малявкой»
«И как родители меня отпускали из дому в таком виде?»
«Детство так далеко...»
Делитесь своими теплыми кадрами из прошлого. Давайте вместе окунемся в атмосферу ностальгии!
Фото на превью AndrogynousHobo / Reddit
