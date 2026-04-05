Поднимите руки, кто тоже донимает соседей по поезду, которые не выглядят бедными туристами и не торгуются за арбузы 🙋🏻♀️
17 случаев из поездов, которые въелись в память сильнее аромата жареной курочки
Поездки на поезде — это особый мир, в котором всегда находится место легкой ностальгии. Долгая дорога, мерный стук колес и незнакомые попутчики словно сами создают незабываемые истории. Одни молча делятся едой с соседями по плацкарту, а другие всеми возможными способами пытаются произвести впечатление. Именно благодаря таким простым ситуациям и складывается та самая романтика путешествий.
- Ехали на юг в плацкарте. Жара за сорок, кондиционеров нет, все плавятся. Сосед, дедуля в выцветшей майке, на каждой станции выходил, смотрел на огромные арбузы, не покупал, а лишь причитал, что дорого. Ну и на подъезде к конечному пункту он вдруг подмигнул и достал из-под полки красивый спелый арбуз, который купил еще на первой станции за копейки. Оказалось, дед — бывший проводник, он знал, что на некоторых станциях цены завышают в пять раз, и просто «играл» роль бедного туриста, чтобы его не донимали в пути. А потом он разрезал свой арбуз и угостил меня и пару соседей по плацкарту. Все смеялся: «Сэкономил — считай, заработал!» Мы ели этот холодный арбуз, обливаясь соком, и это была самая вкусная еда в той поездке.
- Ехала в плацкарте на верхней полке. Вдруг ночью у кого-то начал наяривать телефон. Долго, настырно! Смотрю, а на нижней полке мужик лежит, а рядом этот мобильник. Я начала толкать мужика: «Вы оглохли? Людям спать мешаете!» Он взял телефон, и я обалдела! Он сказал: «Это не мой!» Конечно же, ведь это был мой телефон, который каким-то образом свалился вниз. Уже и не помню, когда мне в последний раз было так стыдно.
ная́ривать
1. прост. производить какое-либо действие с особенным усилием, напряжением или увлечением ◆ — И ещё дорогою будут кнутом наяривать, чтоб шибче, — заметил дьякон. Н. С. Лесков, «Божедомы», 1868 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Выступив вперёд правой ногой и задорно всех озирая, залихватски наяривает на гармонике, то присвистывая, то взвизгивая, то подпевая… П. И. Мельников-Печерский, «На горах», 1875–1881 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Но гармоники «наяривают» малиновым звоном, и парни горланят разухабистые частушки. Б. В. Савинков (В. Ропшин), «Конь вороной», 1923–1924 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Чистильщик сапог наяривает кому-то полоской бархата на хромовом носке ботинка сногсшибательный глянец. Анатолий Мариенгоф, «Роман без вранья», 1927 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Самый молодой и дурной, отвернув голову на́ сторону до отказу и полузакрыв от удовольствия глаза, развлекался тем, что наяривал ложкой по пустому медному котелку
Вывод: наяривать применимо к действиям издаваемым человеком. Не применимо к предметами издающим звуки сами по себе)
«Ох уж этот аромат лета»
- Ехали мы с родителями на поезде в Воронеж. У меня была верхняя полка. Когда заходила в вагон, то приглянулся мне очень симпатичный парень. А я вся такая модная, в рваных джинсах. Я немного посидела с мамой и папой и решила полезть к себе наверх. Поднялась на перекладину и каким-то образом зацепилась своими рваными джинсами за полку, сорвалась и... повисла. Да, прямо в проходе болтаюсь попой вверх. И что бы вы думали? В этот момент мимо проходит тот самый парень...
Надо было принять позу поизящнее, точно обратил бы внимание))
А вообще крепкие джинсы, конечно, что на них висеть можно))
- Жена ехала в плацкарте. Рядом два мужика с пакетами. Один другому говорит: «Ну, давай уже». Второй его тормозит: «Да подожди ты!» Спустя время мужик снова: «Ну, давай!» Второй шипит: «Да жди ты!» Жена решила лечь якобы спать. И тут мужики не выдержали. Они тут же начали разворачивать все свои пакеты и громко уплетать все содержимое. Странные ребята.
ехали в плацкарте в Сочи. добраться до места должны были в 5 утра. около 11-12 поезд остановился в Адыгее. в вагон зашли 2 парня и девушка с ребёнком лет 2-4. поезд тронулся, парни открыли свою огромную сумку и достали оттуда пивась. пока мы бодрствовали, они всё таскали его из сумки, запас казался неисчерпаемым. выходили они раньше нас, поэтому пить не прекращали.
- Ехали осенью с мужем в плацкарте. У меня нижняя полка, у него — верхняя. В вагоне было прохладно, и переживала, что муж ночью раскроется и замерзнет. Ночью просыпаюсь, поворачиваю голову и вижу, что он лежит раскрытый с голой спиной. Как знала! Подхожу, беру одеяло и начинаю укрывать. И вдруг поворачивается ко мне какой-то левый мужик со словами: «А что вы делаете с моим одеялом?» Я сделала невозмутимое лицо и говорю: «Я думала, что вы замерзли, и решила укрыть!» Мужик что-то пробормотал себе под нос, а в это время мой муж смотрел с верхней полки на весь этот театр и не мог сдержать смеха. С тех пор я решила, что больше за мужем в людных местах ухаживать не буду.
«Только взгляните, какой кадр удалось запечатлеть во время поездки на поезде»
- Мы один раз ехали с мамой в плацкарте на боковых полках. Мне тогда лет 6 было. Ночью проснулась и как-то неуютно стало одной. Решила к маме залезть. Молча залезаю и понимаю, что это вовсе не мама (темно было, да и прически у всех похожие тогда были). Женщина очень удивилась, но спокойно начала со мной разговаривать и успокаивать.
- Ехали мы как-то в плацкарте. Рядом с нами ехал какой-то мужик, который всю дорогу чудил. Подъехали к Омску. Долгая остановка. И тут этот мужик вышел на перрон, положил на асфальт свои шлепки и как давай вставать на голову, развлекая народ. В итоге развлекал он всех недолго, ведь поезд уже тронулся, а он по-прежнему стоял на голове. Его вещи уехали без него.
- Ехали как-то с моря домой. Поезд. Плацкарт. Младшая дочь рядом со мной спала, а старшая на верхней полке. Я всю ночь боялась, что старшая свалится с полки, поэтому не могла нормально уснуть, вскакивала от каждого шороха. В итоге лишь под утро уснула. И тут поезд как-то резко остановился, и я слетела с нижней полки. А дети беспробудно спали и дальше.
мы школой ездили в Севастополь на парад 9 мая, салют и экскурсии. ехали в плацкарте. и вот одна девочка, спускаясь с верхней полки через столик, упала на мальчика, самого крупного в классе. это сначала напугало всех в купе, а потом по мере осознания случившегося начали дико смеяться.
«Моя дочь сделала фото в поезде. Говорит, что это был лучший попутчик: не храпел, туалет не занимал, про болезни не рассказывал»
- Поехали с мужем в соседний регион на поезде, 10 часов езды. Туда ехали в купе древнего вагона. Обратно взяли плацкарт. Оказывается, муж даже не в курсе, что это такое. За нами зашла толпа школьников и вахтовиков. Жарко, пахнет носками и сухариками, дети шутят, хихикают. И вдруг муж мне отчебучивает: «Тут тесно! Ничего здесь руками трогать не буду. Ты почему меня не предупредила о таком?» А я просто залилась от хохота, ведь половину жизни в таких катаюсь.
- Еду на поезде. Рано утром ищу ботинки в полумраке. Вдруг женская рука гладит меня по голове, слышу: «Милый, что ищешь?» Говорю: «Ботинки, в туалет хочу». А в ответ: «Иди в моих тапочках». И тут я понимаю, что возникает неловкая ситуация. Поднимаю голову, а на меня смотрит обалдевшая девушка, которая спутала меня со своим парнем, который ехал в соседнем плацкарте. Она быстро убрала руку и сказала: «Извините!» До сих пор вспоминаю, и до сих пор смешно.
- Ехал в плацкарте с моря, а по соседству на боковой полке ехала мама с сыном (4-5 лет). Мальчуган был очень активный. Весь день он носился по вагону. Когда пришло время укладываться спать, мама положила его на нижнюю полку и легла рядом. Достала книгу «Сказка о царе Салтане» и начала читать. Это было нечто! Она читала сказку полностью без интонации, как инструкцию к пылесосу, причем не замечая знаков препинания. И тут ребенок жалобным голосом выдает: «Мама, пожалуйста, не надо, не читай! Я сам усну!» Мама замолчала, и он тут же уснул. Парень одной фразой спас весь вагон, и за это мы простили ему целый день беготни.
Гениально! 5 минут монотонности и дить вырубается на добровольной основе. Я своим порой по полчаса песенки пела. "Спой ту, а потом эту, а теперь еще вот такую"...
«Все гениальное — просто»
- Еду в плацкарте, на улице жара выше 30. Днем кое-как работал кондиционер, а ночью чувствую, что уже нечем дышать. Иду выяснять к проводнице, а она говорит: «Там мамы сказали, что им и деткам дует!» Я тут же возразил, мол, весь вагон обливается потом. Если им холодно, то пусть оденутся! Даже был готов отдать свое одеяло, ведь под легкой простынкой было ну очень жарко!
- Плацкарт. Все уснули, кроме соседа сверху. На стоянке он меня пытался угостить шавухой, а затем начал рассказывать истории. Постепенно подсаживался все ближе и ближе, практически на ухо говорил, повторял мое имя. Я отодвинулась от него, уперлась в стену и сказала: «Пора спать!» Лежу, смотрю в телефон. И вдруг слышу: «Что, не спится? Скоро стоянка, рассвет можем на перроне встретить». Ну каков романтик, а?!
- Ехала недавно в поезде на нижней полке. Дорога дальняя, ехать долго. А на соседней нижней какой-то парень ехал. После долгого сна просыпаюсь, сажусь, ставлю ноги в носках на основание столика и начинаю залипать в окно. Потом в телефоне немного посидела, потом книгу почитала. Прошло часа полтора. Вдруг чувствую, что основание стола уходит из-под ног. Смотрю, а я, оказывается, обе ноги поставила не на основание столика, а на ногу соседа! Он так сидел все это время и даже ничего не сказал. Было и смешно, и стыдно.
«Дело было вечером...»
- В канун своего дня рождения возвращалась с подругой из Европы. Решили сэкономить и обратно ехали в плацкарте. К нам подсели два огромных парня-альпиниста. Очень интересные ребята. А когда на часах было двенадцать ночи, они на весь вагон начали орать: «С днем рождения!» Но никто им не возражал. Я была безумно счастливая! Уже потом, дома, я отмечала день рождения со своими друзьями, было весело, но не запомнилось ничего. А тот плацкарт вспоминаю до сих пор.
Как-то хотела съездить в Европу на поезде. Цены такие, что хватит несколько раз слетать.
- Середина ночи. Сажусь в проходящий поезд. Стоянка 10 минут. Одновременно со мной в это же купе заходят еще два парня. Решил, что не буду толкаться, поэтому бросил вещи и вышел на перрон, благо еще 7 минут оставалось. Смотрю, а следом за мной эти ребята выходят. Я им тут же говорю: «А я думал подождать, пока вы раскладываетесь». А они в ответ: «Так и мы тоже!»
- Плацкарт. В соседнем отсеке едет парень, который ходит по всему поезду в носках. Даже в туалет, тамбур и другие вагоны. Причем носки у него белые. При этом у него есть одноразовые тапочки, но их он надевает, только когда выходит на станциях. Подхожу к нему и спрашиваю: «Может быть, вам помощь нужна?» А он мне в ответ: «Не, у меня все хорошо!» Как можно зайти в туалет плацкарта в белых носках? Весьма странно это выглядит.
Больше чужих носков удивляют люди, которые так пристально за ними следят. Настолько скучно в плацкарте?
В поезде никогда не знаешь, чем обернется поездка: приятным времяпрепровождением или же очередным сюрпризом. А ведь некоторые именно за такую неопределенность и выбирают путешествие поездом. Наверняка и у вас найдется парочка классных историй. Будем рады почитать и обсудить в комментариях.
Не 17 случаев из поездов, а 17 случаев применения сленга, честное слово.....