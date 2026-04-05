17 случаев из поездов, которые въелись в память сильнее аромата жареной курочки

ная́ривать

1. прост. производить какое-либо действие с особенным усилием, напряжением или увлечением ◆ — И ещё дорогою будут кнутом наяривать, чтоб шибче, — заметил дьякон. Н. С. Лесков, «Божедомы», 1868 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Выступив вперёд правой ногой и задорно всех озирая, залихватски наяривает на гармонике, то присвистывая, то взвизгивая, то подпевая… П. И. Мельников-Печерский, «На горах», 1875–1881 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Но гармоники «наяривают» малиновым звоном, и парни горланят разухабистые частушки. Б. В. Савинков (В. Ропшин), «Конь вороной», 1923–1924 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Чистильщик сапог наяривает кому-то полоской бархата на хромовом носке ботинка сногсшибательный глянец. Анатолий Мариенгоф, «Роман без вранья», 1927 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Самый молодой и дурной, отвернув голову на́ сторону до отказу и полузакрыв от удовольствия глаза, развлекался тем, что наяривал ложкой по пустому медному котелку

Вывод: наяривать применимо к действиям издаваемым человеком. Не применимо к предметами издающим звуки сами по себе)