12 забавных историй о пассажирах, которых в поезде поджидал сюрприз

Истории
1 час назад

Не важно, в каком вагоне — купе или плацкарте, — и куда вы едете, такие поездки всегда дарят незабываемые истории. Стараются и попутчики, и проводники. Почитали несколько историй и прямо узнали себя.

  • Когда езжу на поездах, всегда предупреждаю попутчиков, что могу храпеть, говорю, чтобы они не стеснялись меня будить. Понимаю, что приношу неудобства, поэтому заранее стараюсь подстелить соломку. Как-то ехал в командировку, всех предупредил насчет храпа и лег спать. Ночью меня разбудили попутчики и убедительно сказали, что мне пора выходить, так как поезд стоит всего две минуты, а одну я уже проспал. В полусне поблагодарил этих прекрасных людей, мигом собрался, выскочил из поезда за несколько секунд до отправления и только тут понял, что должен был приехать утром. © Палата № 6 / VK
  • Компанией из пяти человек решили отправиться на побережье на поезде. С местом мне не особо повезло, ибо была я в другом купе без остальных ребят, да еще и на верхней полке. Проснулась ночью, и мне приспичило попить воды. Я начала спускаться и услышала дикий ор! От испуга я неудачно грохнулась на руку. Оказывается, я наступила на лицо мирно сопящей соседке снизу! Черт, как же было стыдно. © Подслушано / Ideer
  • Ехала в поезде. Ехать семь часов сидя, очень скучно. Рядом еще сидел древнейший дедушка с лысиной в форме Африки, который все время только читал и спал. Когда он уснул в очередной раз, я подменила его книгу на свою. Он проснулся и начал читать дальше как ни в чем не бывало. Прочитал страниц 10 и снова уснул. Я повторила свой эксперимент. Он снова ничего не заметил, почитал, уснул. Это повторялось семь раз! А когда выходили из поезда, он дернул меня за рукав немножко и тихо сказал: «Девонька, книжку-то дай почитать свою. А то уж больно интересная попалась, даже отрывками». © Палата № 6 / VK
  • Ехал я как-то в ночном поезде, нужно было хорошо выспаться, ибо в день приезда мне на работу. Со мной в купе ехала бабушка, которая сразу же оккупировала всю свою нижнюю полку. И за две минуты до отправки поезда к нам присоединилась молодая девушка. Симпатичная, милая и кокетливая. Сразу с ней познакомились, начали болтать обо всем на свете, она открыто флиртовала со мной. Под воздействием чар этой красотки я отдал ей свою нижнюю полку, а сам ушел на верхнюю, где никогда не спал. Всю ночь провел в ужасе, пытаясь держаться за стенку, чтобы не упасть, а девушка мирно спала. На следующее утро даже контакт свой не оставила, самая первая сбежала из поезда. А я, не поспав ни часа, ушел на работу. Вот так меня развели на нижнюю полку. © Палата № 6 / VK
  • Я заскочила в поезд в последнюю секунду, а тут сразу проводник: «Посадка закончена!» Я ему билет показываю — ни в какую! Говорит: «Это не тот вагон!» Я прошу пройти в тот, а он не пропускает. Спрашиваю: «Ну и что, остановите поезд, чтобы меня высадить?» Ответ: «Высажу на первой же остановке!» Я была в шоке, потому что еще не сталкивалась с подобным никогда. Я понимала, что по-хорошему здесь не получится, поэтому, когда он немного отвлекся, рванула в соседний вагон. Пробежала два вагона и спряталась в туалете. Где-то через пять минут вышла и прошла к своему месту. Честно, страшно было, что он продолжит поиски, но отстал — и хорошо. © Палата № 6 / VK
  • Ехала в другой город отдыхать. В купе со мной была девушка с маленьким собакеном. Завалилась сразу на свою полку и в телефон уставилась. За собакой, конечно, не следила. А я животных не особо люблю. Почти всю дорогу, а ехали мы часов 10, следила, чтобы собака на изгадила мои вещи. А потом хозяйка вообще отрубилась. Причем так, что ее было не добудиться. Собака эта позже начала лаять. Минут 20, наверное, гавкала. Разбудила меня, людей в соседнем купе. Но не хозяйку.
Orsa Valdés
5 минут назад

Такой кипиш всегда из-за верхней полки... А мне наоборот, нравится. Там трясет меньше, да и никто чужой не сядет уж точно.

-
-
Ответить
  • Я в своей жизни нечасто встречала знаменитостей, поэтому не могу похвастаться сотней разных фотографий. У меня есть всего одна и, как я считаю, самая необычная. Тогда я ехала сама в другой город на поезде. 16 часов в дороге, переночевала на верхней полке, а утром встала в очередь, чтобы в уборную попасть. Только оказавшись возле дверей туалета, осознала, что передо мной стоит сама Людмила Гурченко! Я ужаснулась от счастья, поговорила с ней, немного пообщалась, а потом попросила нас сфотографировать, еще на пленочный фотоаппарат. Вот так моя единственная встреча со знаменитостью закончилась фотографией на фоне уборной в поезде. © Палата № 6 / VK
  • В конце 80-х годов отправились в командировку на поезде. Мы ехали в последнем вагоне. Поели, после трапезы легли спать. Утром обнаружили, что одного из наших товарищей не было с нами, хотя вроде спал рядом. Мы обыскали весь поезд вместе с проводником, но так и не нашли пропажу. Как выяснилось позже, наш товарищ проснулся, когда поезд остановился. Вышел, но поезд тронулся, и он остался на перроне в одной футболке, тренировочных штанах и шлепанцах. В итоге ему помогла какая-то добрая девушка, дала вещи, еду и еще помогла с билетами! Как же мы офигели, когда узнали, что он еще и раньше нас добрался до пункта назначения! © Палата № 6 / VK
  • Ехал с концерта домой на поезде, с собой был постер любимой группы с их автографом. Был в плацкарте с двумя мужиками, перед сном решил положить постер на раздвижной стол. Просыпаюсь утром и вижу, как мужик использует мой постер вместо подставки под горячий чай. Меня передернуло, я вскочил, выхватил его, пока он поднимал кружку, благо ничего с ним не случилось, вовремя проснулся. Смотрю на этого мужика, потом говорю: «Испортили бы мой постер, поехали бы обратно». © Подслушано / Ideer
  • Ехала как-то в одном поезде с туристической группой из Китая. Человек 20 в одном сидячем вагоне. Всю дорогу они очень громко разговаривали, крича друг другу через несколько рядов. Но это было не самое веселое. Примерно посередине поездки все китайские пассажиры как по команде встали и начали разминаться. А позже одна женщина — видимо руководитель группы — стала всем раздавать яблоки. Заодно и мне предложила. Без слов, ибо английский они, судя по всему, не очень понимали, а я не знаю китайский. Просто протянула, мол, бери. Я вежливо отказалась, но позабавило меня это все знатно.
  • Ехала в плацкарте на нижней полке. Явилась тетка лет 50, заявила: «Это мое место». Сверили билеты — место совпало. Она в ор. Пришла проводница, сказала, меня пересадят. Тетка довольно расползлась на полке. Тут проводница добавила: «А для вас есть свободное купе, оно было в резерве, теперь ваше». Я гордо ухожу, а дамочка сидит с офигевшим лицом. © Палата № 6 / VK
  • Ехал в командировку. Дорога долгая, выкупил купе. Перед сном вдруг стук в дверь — женщина с ребенком. Говорит: «У нас в купе мужчины буянят. Проводник разрешила поспать у вас». Вежливо отказал, закрыл дверь. Тут дверь открывается, и с порога эта женщина говорит стоящей рядом проводнице: «Ну вот я ему сказала, а он нас пускать не хочет. Разберитесь.
    Проводница: «Мужчина, вы должны женщину на ночь пустить. У нее в купе ребенок спать не может, мужики не дают».
    Я: «Ну, во-первых, я никому ничего не должен. А во вторых, решайте проблему с теми мужиками. Я тут причем? И какого фига вы открываете мою дверь без моего разрешения?»
    Проводница: «Согласно правилам мы можем перевести пассажира на свободные места. Заходите, женщина».
    Тетка начинает лезть в дверь, я из прохода не ухожу. А так как я парень не маленький, пролезть она не смогла.
    Женщина: «Дайте пройти! Вам проводник уже все сказала».
    Я: «Вас имеют право перевести на свободные места, но у меня оба места выкуплены».
    Проводница: «Но они все равно свободны, почему вы не хотите женщину пустить?!»
    Я: «Ну, наверное, потому что я специально платил за то, чтобы ехать без попутчиков, и пускать кого-либо не намерен».
    Женщина: «Ты посмотри на него, платил он! У меня ребенок спать не может, а он не может местом свободным поделиться! Да я сейчас полицию вызову!»
    Я: «Вызывайте, я как раз тогда схожу к начальнику поезда и узнаю у него насчет действий проводника».
    И тут проводник начинает резко сливаться со словами: «Ой, ну вы видите, он не хочет слушать? Пойдемте, я вам у себя в купе постелю».
    Закрываю дверь и слышу вдогонку фразу: «Вы лишаете моего ребенка сна! Я этого так не оставлю!» © Unknown author / Pikabu

Не только из поездов можно привезти домой истории. В самолетах тоже происходят всякие ситуации, забавные и не очень.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее