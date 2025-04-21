12 забавных историй о пассажирах, которых в поезде поджидал сюрприз

Такой кипиш всегда из-за верхней полки... А мне наоборот, нравится. Там трясет меньше, да и никто чужой не сядет уж точно.
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Не важно, в каком вагоне — купе или плацкарте, — и куда вы едете, такие поездки всегда дарят незабываемые истории. Стараются и попутчики, и проводники. Почитали несколько историй и прямо узнали себя.
Такой кипиш всегда из-за верхней полки... А мне наоборот, нравится. Там трясет меньше, да и никто чужой не сядет уж точно.
Не только из поездов можно привезти домой истории. В самолетах тоже происходят всякие ситуации, забавные и не очень.