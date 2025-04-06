12 историй о фанатской любви, которая часто не знает границ
Истории
9 минут назад
Современные фанаты, скажем, k-pop групп мало чем отличаются от тех, кто 20 лет назад слушал кумиров того времени. И даже от футбольных болельщиков или поклонников «Гарри Поттера». Идолы меняются, а фанатская любовь все такая же безграничная. И иногда она доходит до таких масштабов, что можно слагать истории.
- Мой папа — ярый футбольный фанат. Большинство матчей в нашем регионе транслируется глубокой ночью. На каждый ночной матч он наряжается во все свое обмундирование. И есть у него особенная примета: если игра идет плохо, надо обязательно бежать гулять с нашей немецкой овчаркой, да так, чтобы она сходила по-большому. Собака за 7 лет в нашей семье уже привыкла к безумному болельщику и ночью исправно выполняет папин обряд. © Подслушано / Ideer
- Муж терпеть не может читать, а я фанат «Гарри Поттера». И сколько я ни билась, ну не хочет читать — и все тут. А фильм совсем не то. В итоге попросила в качестве подарка на день рождения прочитать одну из семи книг, сказала, потом спрошу, о чем и чем от фильма отличается. И угадайте, что я в истории поиска увидела. «Гарри Поттер в чем отличие книги от фильма» и «Гарри Поттер краткое содержание»! © Подслушано / Ideer
- Я жесткий фанат Сергея Лазарева. Настолько, что живу с его музыкой. Слушаю его в наушниках дома, на работе, когда иду в магазин. Один раз из-за этого не услышала, что едет курьер, и тот чуть не врезался в меня. А еще люблю включать его с колонок. Живу с сестрой, и она каждый раз, как я в очередной раз врубаю Лазарева, закатывает глаза так, что они оборот в 360 градусов совершают. Правда, в отместку она мучает меня турецкими сериалами: включает их вечно на полную громкость.
- А у меня забавная история с появлением песика в моем доме. Я большой фанат фильма «Звездные войны». Решили мы с семьей собаку взять или из приюта, или с передержки. Через знакомую искали песиков. На фотографии один нам очень понравился. Решили брать. Маме сказала, что хочу назвать собаку Вейдер, в честь героя любимого фильма. Мама имя не оценила, сказала, что плохое имя для собаки. В один из дней девушка, у которой он жил на передержке, прислала видео с их прогулки. В какой-то момент слышу ее голос: «Вейдер, иди ко мне!» С этого момента я поняла, что это точно мой пес. © Карамель / VK
- Недавно был на рабочей встрече с людьми, которые занимаются дубляжом фильмов. Сидим за столом, обсуждаем проект, все вроде бы обычно. Пока один из них, абсолютно незнакомый мне мужчина, не открыл рот. И тут мой мозг завис. Потому что передо мной сидел не просто человек, а сам Тони Старк! Голос один в один, интонации, манера речи. Будто Роберт Дауни-младший материализовался прямо передо мной. В первые секунды я даже не слушал, что он говорит, просто тупо пялился, пытаясь осознать, что происходит. Организм в этот момент принял странное решение — расплыться в дурацкой улыбке, как будто меня лично приняли в команду Мстителей. Мужик видимо привык к такой реакции, потому что усмехнулся и с той же железной уверенностью сказал: «Расслабься, пацан, я всего лишь голос». Еле собрался с мыслями, чтобы продолжить разговор, но весь оставшийся вечер мой внутренний фанат Marvel визжал от восторга. © Палата № 6 / VK
- Я фанатею от одного глянцевого журнала. Небольшую коллекцию — штук 60-70 — храню в доме своих родителей. Уже привыкла к тому, что некоторые мои родственницы, видя все это великолепие, начинают лекцию: «Зачем тебе эта чушь? Это дорого! Это глупо! Это нерационально!» Но при первой же возможности эти рационалистки обкладываются моими неинтересными журналами и читают-читают-читают. © Подслушано / Ideer
- В свои 24 года обожаю корейские дорамы. И, конечно же, корейских актеров. Фанатею сразу от нескольких. Есть даже два таких красавчика, за которыми, честно, могла бы и в Корею умчаться, если бы они позвали. Подписана на их фан-группы. В платных приколах, конечно, не участвую, но за новостями об этих актерах слежу. Так вот, мама, когда их увидела, выдала: «В 24 пора бы уже реальных мужиков искать, а не этих! Мать моя женщина, они и выглядят-то как подростки неоперившиеся!» Одному на минуточку 42, другому — 44. Просто за кожей следят. Но я ничего не говорю, только ржу в ответ. И продолжаю фанатеть.
- Я долго была фанатом одного зарубежного актера и певца, собирала фотки, состояла в фан-клубе, чуть на собралась ехать на его концерт. Очень хотела, чтобы меня заметили! В интернете замутился один движ, где нужно было фоткаться в его сценическом образе, и я размалевалась, сделала очень атмосферное фото и отметила этого артиста на своем фото. Меньше чем через сутки он лайкнул меня, а потом сделал видео из нескольких фото, включая мое, и поблагодарил фанатов! Я была самой счастливой! Мечта сбылась! Но потом меня просто отпустило. Могу прослушать песню, если попадется, или мельком взглянуть на новые фотки в ленте, но нет того фанатизма, мечта исполнилась. © Подслушано / Ideer
- Наш дирижер — фанат «Гарри Поттера». Купили ему на день рождения «волшебную палочку». В итоге прямо на сцене он дирижировал ею. И это еще не все. Тем, кто фальшивил, он грозился, что превратит их в лягушку. Теперь у нас ни одно выступление не обходится без капли волшебства. © Подслушано / Ideer
- Моей сестре 21 год, и она фанатеет по какому-то китайскому актеру. Я все понимаю, сама такой была. Но сестра перегибает. Ладно, покупать мерч этого актера. Но она додумалась отправлять ему в Китай подарки. Сестра еще и платит членские взносы фан-базы. Даже подружилась с девушкой из Китая и посылает «подарки от фанатов» через нее. Недавно вон часы дорогие послала и была счастлива. © Подслушано / Ideer
- В детстве зачитывалась фантастикой. Да и сейчас тоже. Но если раньше писатели были небожителями, и ты такой: «Ооо, Гарри Гаррисон, ооо, Айзек Азимов», — то сейчас ты можешь найти писателя в соцсетях и написать ему. А он, может, даже ответит. Я поздравила одного известного писателя с днем рождения фан-артом, он написал, что тронут. А другому, не столь известному, но издающемуся в бумаге, отправила идею для книги, и он ее оценил как гениальную или около того. Мне пятый десяток, а я пищу, как 15-летняя фанатка. © Подслушано / Ideer
- Мой брат в 11 лет фанател от Димы Билана. Он носил только низкие джинсы, подстригся «под Билана». А однажды попытался спрыгнуть с моего пианино, поджав при этом ноги, как и его кумир. Пианино жалобно скрипнуло под моим братцем и проломило пол. Вечером мама обнаружила перекошенный на один угол инструмент и отругала брата. И только дыра в полу все еще вызывает улыбку. © Подслушано / VK
Фанаты и не на такое способны. Посмотрите, как преданные поклонники фильмов готовы отправиться на другой конец света, лишь бы найти легендарные места из любимых картин.
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