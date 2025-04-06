12 историй о фанатской любви, которая часто не знает границ

Современные фанаты, скажем, k-pop групп мало чем отличаются от тех, кто 20 лет назад слушал кумиров того времени. И даже от футбольных болельщиков или поклонников «Гарри Поттера». Идолы меняются, а фанатская любовь все такая же безграничная. И иногда она доходит до таких масштабов, что можно слагать истории.