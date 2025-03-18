10+ преданных фанатов, которые заморочились и нашли места, где снимали их любимые фильмы
Путешествия
52 минуты назад
У фильмов и сериалов есть множество фанатов, которые по-разному демонстрируют свою преданность. Кто-то пересматривает любимые картины по десятку раз, кто-то покупает товары, связанные с полюбившейся историей, другие наряжаются в героев. Ну а некоторые идут еще дальше - они отправляются по миру в поисках мест, в которых снимали сцены из любимых кинолент.
"Я осуществила свою детскую мечту. Прилетела на озеро Комо, надела такое же платье и нашла тот самый балкон из "Звездных войн""
""Форрест Гамп": тогда и сейчас"
"Локация со съемок фильма "Семь" по прошествии 30 лет"
"Эту сцену из "Капитан Марвел" снимали в Северном Голливуде"
«Мой друг решил путешествовать по миру и искать жизни локации со съемок. Вот как выглядит это место во „Властелине колец“ и в реальной жизни»
"Кадр из сериала "Лучше звоните Солу" и реальное место, где это снимали"
"Во время путешествия посетил места, где снимали "Шерлока""
"Нашел место, где снимали эту сцену из "Терминатора 2: Судный день""
""Оппенгеймер" в фильме и реальной жизни"
""Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке": как место выглядело в фильме и как оно выглядит сейчас"
Вот как в жизни выглядит место, где снимали сцену одного из фильмов о Гарри Поттере
Место, где снимали знаменитый танец из фильма "Ла-Ла Ленд"
"Я посетил Петру и увидел место, где снимали "Индиану Джонса и последний крестовый поход""
"Отправился в путешествие и набрел на некоторые места, знакомые по фильмам о Гарри Поттере"
"Эти сцены из "Звездных войн" снимали в Долине Смерти"
А если вам нравится узнавать интересные факты о том, как снимают любимые фильмы и сериалы, то добро пожаловать в другие наши статьи:
Комментарии
Уведомления
Как здорово! Тоже хотелось бы прогуляться по известным локациям... удивительно, что в реальной жизни в них РЕАЛЬНО нет ничего интересного, обычные дома, обычные проулки, но кто-то увидел в них что-то стоящее
-
-
Ответить
Похожее
10 раз, когда Кейт Миддлтон переделала дизайнерские наряды и выглядела в них поистине роскошно
Дизайн
3 года назад
14 случаев из жизни, которые взбодрили не меньше, чем крепкий кофе
Истории
1 месяц назад
15 человек, которых поймали на лжи так эффектно, что им стало не по себе
Истории
5 дней назад
20+ человек, которым денежный вопрос помог понять, кто есть кто
Народное творчество
3 месяца назад
15+ примеров того, что не со всеми людьми легко общаться
Истории
9 месяцев назад
20+ случаев на праздниках, после которых торжество не забудешь, даже если очень захочется
Истории
4 месяца назад
20+ ситуаций, в которых людям круто повезло
Истории
2 месяца назад
18 доказательств того, что объявления — еще та шкатулка с весельем
Фотоподборки
3 месяца назад
14 случаев, когда ревность привела к неожиданным последствиям
Истории
4 дня назад
13 выходок учеников, которые учителя едва ли забудут
Истории
1 неделя назад
15+ историй, которые произошли во время рабочей смены медицинского работника
Народное творчество
1 год назад
16 человек, которым денежный вопрос действует на нервы как капающий кран
Истории
1 месяц назад