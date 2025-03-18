10+ преданных фанатов, которые заморочились и нашли места, где снимали их любимые фильмы

У фильмов и сериалов есть множество фанатов, которые по-разному демонстрируют свою преданность. Кто-то пересматривает любимые картины по десятку раз, кто-то покупает товары, связанные с полюбившейся историей, другие наряжаются в героев. Ну а некоторые идут еще дальше - они отправляются по миру в поисках мест, в которых снимали сцены из любимых кинолент.

"Я осуществила свою детскую мечту. Прилетела на озеро Комо, надела такое же платье и нашла тот самый балкон из "Звездных войн""

""Форрест Гамп": тогда и сейчас"

"Локация со съемок фильма "Семь" по прошествии 30 лет"

"Эту сцену из "Капитан Марвел" снимали в Северном Голливуде"

«Мой друг решил путешествовать по миру и искать жизни локации со съемок. Вот как выглядит это место во „Властелине колец“ и в реальной жизни»

"Кадр из сериала "Лучше звоните Солу" и реальное место, где это снимали"

"Во время путешествия посетил места, где снимали "Шерлока""

"Нашел место, где снимали эту сцену из "Терминатора 2: Судный день""

""Оппенгеймер" в фильме и реальной жизни"

""Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке": как место выглядело в фильме и как оно выглядит сейчас"

Вот как в жизни выглядит место, где снимали сцену одного из фильмов о Гарри Поттере

Место, где снимали знаменитый танец из фильма "Ла-Ла Ленд"

"Я посетил Петру и увидел место, где снимали "Индиану Джонса и последний крестовый поход""

"Отправился в путешествие и набрел на некоторые места, знакомые по фильмам о Гарри Поттере"