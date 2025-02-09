14 случаев из жизни, которые взбодрили не меньше, чем крепкий кофе

Вот тоже не понимаю, как можно быть беременной и не чувствовать этого ?

Ну , месяц -два можно наверное , но не дольше, потому что у многих женщин меняются вкусовые пристрастия , настроение, даже (sorry ) запах , другое дело - знать и притворяться ( зачем-то?) .