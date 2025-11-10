17 историй, в которых рассеянность подарила либо приключения, либо эмоции

Что, если найденный ключ — не от двери, а от целого приключения? Что, если забытый зонт — это билет в дождевой танец с незнакомцем, а пропавшие очки помогают увидеть мир в новом, пусть и размытом, свете? Эта коллекция историй — ода рассеянности, великой силе, которая заставляет нас сбиваться с протоптанной тропы и открывать для себя настоящую магию жизни.