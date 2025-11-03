Ну в принципе печёночный паштет так и делается, только ещё бы маслица сливочного... Короче ябсожрала.
14 эпичных случаев, когда мужчины рассмешили до слез, сами о том не подозревая
Иногда самые смешные моменты в жизни рождаются не из-за шуток, а из-за абсолютно серьезных попыток справиться с реальностью. И у каждого из нас есть свои забавные истории. Сегодня мы собрали подборку вдохновляющих примеров мужской изобретательности и прямолинейности, которые доводят до смеховых слез.
- Когда срок был уже приличный, пошли мы на УЗИ вместе с мужем. Уж очень он хотел увидеть малышку. Доктор дала послушать сердцебиение, повернула к нему экран, рассказывает все, показывает. Он кивает, умиляется. Вышли из кабинета. Я спрашиваю: «Правда, малышка милая, такие маленькие ручки, ножки?» А он мне: «Не знаю, там все серое было, я ничего не понял». © Мамдаринка / VK
- Застал сегодня такую картину — выхожу на кухню, а мой папа — многоуважаемый человек, занимающий не последнюю должность на работе, умный-серьезный мужчина, пишет кетчупом номер телефона на столе, который ему диктуют по мобильному. Записал, попрощался, стоит довольный. Говорит: «Вот какой я сообразительный, надо было срочно записать номер телефона, но ручки не было под рукой, поэтому я и додумался до «этого». Решил его не расстраивать и про функцию заметок в телефоне умолчал. © Не все поймут / VK
- Всегда делаю корм коту: в блендере морковь, печень и рис. Поставила банку с кормом на подоконник остывать и ушла на работу. Вечером муж сказал, что с другом весь паштет съели, очень вкусно, только посолить видите ли я забыла... И попросил приготовить еще. © Подслушано / Ideer
- Мой папочка на Новый год притащил 34 килограмма мандаринов. На мой и мамин обалдевшие взгляды только радостно сказал: «Да я всю жизнь об этом мечтал!» Высыпал гору фруктов прямо на пол, поставил посередине стульчик и сказал называть его не любимым, не папой, а «ваше мандариновое величество». И вот сидит это величество посреди зала, ковыряет одну мандаринку за другой. © СИТУАЦИЯ / VK
- Много лет назад муж обмотал изолентой смеситель в раковине и стал ждать. Я подошла, чтобы набрать стакан воды, открыла кран и... струя хлестанула мне в лицо. Я так обалдела, что не сразу поняла, что произошло. Снова открыла кран и опять получила струей в лицо. Мы женаты уже 25 лет, но он так и не смог превзойти тот прикол. © PotatoWithFlippers / Reddit
- У меня есть знакомый — Сенька. Когда-то мы зависали у тату-мастера дома, и в разгар тусы ему звонит мама: «Купи по пути молоко, хлеб и рис». Казалось бы, обычный список, но Сенька посмотрел на телефон, который мигал 5% зарядки, потом на тату-машинку на столе... и говорит: «Сейчас, чтобы не забыть». Вышел через десять минут с перебинтованным предплечьем. Мы ржали, думали — шутка. А он всерьез набил себе мелким шрифтом: молоко, хлеб, рис. Говорит: «Зато теперь не забуду». Спустя годы он до сих пор показывает это как «тату с глубоким смыслом». © Не все поймут/ VK
заболела на новый год(в детстве). мама купила полную "авоську" мандаринов, высыпала в большой таз и поставила под мою кровать! было достаточно протянуть руку и в ладони маленький кусочек праздника! а запах! память на долгие годы!!!
- Сегодня попросила мужа приготовить немного смеси малышу, пока я ее укачивала. Приносит полную бутылочку смеси, я промолчала, что просила немного. Дочь пить это категорически отказалась. Пробую на вкус — совсем водянистая. Оказывается наш папка развел в 180 мл воды 3 ложечки смеси. когда я попыталась объяснить ему, что нужно на 3 ложки 90, он открыл бутылочку, отпил оттуда половину и довольный протянул мне ее обратно со словами: «Готово, девяносто!». © Мамдаринка / VK
- Мама ушла на работу. Папа пошел на рынок, попросил достать из мешка одну картофелину. Дома сварил ее. Не понял, хорошая она или нет. Вместо того, чтобы подождать маму, он умудрился положить картофелину в термос, залить бульоном и увезти маме на проверку. Она одобрила. Пошел на рынок покупать целый мешок этой картошки. © Подслушано / Ideer
- Иногда, когда я звоню в домофон, папа спрашивает: «Пароль?», «Назовите ваш персональный код?», и что-то в этом роде, шутник. Позавчера пригласила своего парня домой, подходим к подъезду, и я вспоминаю об этом. Молюсь, чтобы отец опять чего-то подобного не ляпнул, а он такой: «Назовите имя вашего напарника и должность». Оказывается, он увидел нас из окна. © Подслушано у девушек / VK
- Мой муж — умный мужчина, занимает высокую должность, но иногда такое отчудит, хоть стой хоть падай. Один раз, я погладила ему рубашку, но забыла и повесила ее на вешалку вывернутую наизнанку. Через пару дней мужу понадобилась именно эта рубашка. Одевается он в спешке, я на кухне. Вдруг слышу крик возмущения и все бросаю, вбегаю в комнату. А этот кадр, стоит в рубашке шиворот навыворот, поднимает на меня глаза, полные отчаяния и ужаса и произносит: «У меня пропали пуговицы!»... © Мамдаринка / VK
- Муж у меня умный мужчина, который отвечает за важные технологические процессы на производстве. Регулирует работу всех машин и сотрудников, дает указания, следит за состоянием продукта. Но вот дома он становится глупым, ну или просто прикалывается надо мной! Захотелось ему коктейль сделать, положил в морозилку газировку. Предупредила, что долго ее там лучше не держать, а он успокоил: «Я все знаю, дорогая!» Спустя пару часов слышу, как на кухне что-то взрывается. Забегаю туда в ужасе, а там муж стоит с улыбкой на лице. Весь муж, вся кухня, потолок, холодильник, окна, плита, тарелки — все во льду со вкусом колы. © Мамдаринка / VK
- Сегодня муж подарил мне шикарный букет. Просто так, без причины. «По случаю понедельника» — говорит. Но на него это совсем не похоже. Ладно, почти поверила, что действительно порыв души, но нет. Потупив глазки, это чудо выдало: «Зайка, я шарфик потерял, который ты мне вчера довязала. Ты же не сильно расстроилась? Зато смотри, какие цветочки красивые!» © Мамдаринка / VK
- Сын маркером нарисовал сестре усы, пока та спала. Она, как увидела себя в зеркало, давай сразу реветь, что оно никогда не смоется. Я успокоила, отмыла те усы, а с сыном поручила поговорить мужу. И тут они выходят, значит, из комнаты — а у обоих нарисованы усы маркером. И начинают извиняться перед малышкой. Ну, она похихикала и сказала, что больше не обижается. © Мамдаринка / VK
- Однажды мы ехали домой с дачи. На обочине стояла лань и просто отдыхала. Она даже не шелохнулась, когда мы подъехали ближе.
Папа притормозил и полностью остановил машину, опустил стекло, высунулся и попросил у лани указать дорогу к шоссе. Та просто медленно отступила назад и растворилась в лесу. © erayachi / Reddit
Ловите эти моменты, записывайте их и бережно храните. Ведь это и есть те самые золотые воспоминания, которые делают нашу общую жизнь такой веселой и непредсказуемой.
А если вам понравились истории, советуем не пропустить: