Везет иностранцам - отпуск прямо день в день могут взять! Не то что у нас - заявление заранее написать, у начальника обязательно подписать! Зато сюрпризов нет, что опа, важный проект например, а сотрудник в отпуск ушел!
14 историй о коллегах, чьи поступки — чистый офисный сюрреализм
Офисный абсурд — это не жанр, это повседневность. В этой статье мы представим вам 15 историй о коллегах, которые своим поведением рисуют картины, достойные кисти великих сюрреалистов. Устраивайтесь поудобнее, ваш отдел может показаться вам оплотом здравомыслия.
- Одним утром я пришел на работу и обнаружил, что не могу залогиниться в свой компьютер. Позвонил в службу поддержки, и мне сообщили, что все мои учетные данные были отключены моим менеджером. К счастью, у меня еще оставался доступ к порталу отдела кадров, и я решил сделать нечто, от чего у них челюсти до пола отвиснут. Я немедленно подал заявление на длительный отпуск , чтобы наконец заняться проблемами со здоровьем, которые я вечно откладывал, и покинул офис. По дороге домой менеджер позвонил мне, требуя срочно явиться на встречу. Я холодно ответил, что нахожусь в официальном отпуске и меня не будет ближайшие полгода. © Jimmy Wayne / Quora
- На работе есть коллега-стукач. Стучит на каждого за любой косяк. Однажды я опоздал на 5 минут, потому что меня остановили и проверяли документы. Он уже успел настучать начальству, что меня нет на рабочем месте. Но когда я пришел, он начал заливать, что он делает это ради меня же, чтобы в следующий раз у меня была мотивация приходить вовремя. И на остальных он, оказывается, тоже стучит ради их блага, чтобы в следующий раз не косячили. © Подслушано / Ideer
- Двое моих коллег с работы были очень дружны. Парень был женат, а девушка — свободна. У нас была сплоченная команда, мы работали в сфере IT. Поэтому пойти выпить кофе после работы не считалось чем-то необычным. Но коллеги из соседнего отдела пустили слух, что парень изменил жене с той девушкой.
Сначала они оба смеялись над этим, но все зашло слишком далеко. Жена парня была беременна, и такие слухи могли ей навредить. В итоге он даже уволился.
Я до сих пор общаюсь с ними обоими. Каждый из них построил свою семью, и они счастливы в браке. Между ними никогда ничего не было. © ohno807 / Reddit
- По работе мне нужно было ходить в разные некоммерческие организации и помогать им. По какой-то причине моя начальница меня не любила. Однажды она вызвала меня в офис и сказала, что одна конкретная фирма недовольна моей работой. Она предложила мне уйти в отставку и намекнула, что иначе меня уволят. Я улыбнулась и сказала, что буду рада уйти, поскольку эта фирма только что наняла меня своим исполнительным директором. © Barbara Klein-Womack Ord / Quora
- Позвали на собеседование в одну крупную компанию. Там перед собеседованием нужно было заполнить анкету на их сайте. Среди прочих вопросов нужно было указать ссылки на свои профили в нескольких известных соцсетях. Оставить поле пустым было невозможно, сайт отклонял, даже когда писал «Нет» или «Отсутствует». Пришлось везде зарегаться. На собеседовании мне отказали, потому что, по их словам, я специально для работы новую страничку везде завёл, а значит, мне есть что скрывать. © Подслушано / Ideer
- Два года проработала с неадекватной коллегой. Сто раз за это время собиралась уволиться, но меня уговаривали остаться с обещанием, что избавятся от нее. И вот этот день настал: ее убедили уйти по соглашению сторон с выплатой двух окладов. Ура! Работаю без выходных, но при этом кайфую. И тут мне на стажировку направляют женщину, у которой манера разговора, повадки, говор — один в один бывшая коллега. А лицо ещe более недовольное. Она-то ушла в итоге, а меня ещё полдня подкидывало. Бывает же такое! © Подслушано / Ideer
- У меня была коллега, которая в электронных письмах и лично называла меня совсем другим именем. Я начала коверкать ее имя, и это сработало: теперь она называет меня правильно. И еще маленький лайфхак — свои письма я начинаю так: «Доброе утро, это Джессика». © Jsteele06252022 / Reddit
- У нас на работе была девушка. Однажды она рассталась с парнем. Не знаю, что там у них случилось, но она все время либо плакала, либо молча сидела и ничего не делала. Начальник пару раз ей говорил, чтобы она начала работать, но каждый раз один и тот же сценарий: слезы и «Вы не понимаете, меня парень бросил». Самое ужасное то, что в итоге ее уволили, теперь она говорит, что ее предали все разом. © Подслушано / Ideer
- У нас в офисе работал один товарищ. У него было свое рабочее место, но он, кажется, считал, что офис — это коммунальная квартира, а не личное пространство. Однажды я ушла в двухнедельный отпуск. Когда вернулась, обнаружила, что мой стол, который я оставила в идеальном порядке, был полностью... арендован. Он не просто подвинул мои вещи. Он вынес мой личный монитор, заменив его на свой старый, разбил мой органайзер, а вместо моей клавиатуры и мыши поставил свои. Но самый треш случился, когда я, возмущенная, потребовала вернуть мой стол в исходное состояние. Он, с абсолютно серьезным лицом, ответил: «Слушай, а зачем ты вообще возвращалась? Я думал, ты уволилась. Я тут уже почти месяц, стол теперь мой. Ты можешь взять вон тот, он мне пока не нужен».
- Одного нашего сотрудника уволили за роман с коллегой. Начальник, который его увольнял, был «чрезмерно разочарован» в нем, и так далее. Самое интересное, что примерно через год этого же начальника поймали за тем же самым. Стоит отметить, что его уже ловили на подобном несколько лет назад. Не знаю, почему он вообще еще работал. © Unknown author / Reddit
- Много лет назад я администрировал большие системы офисной телефонии и голосовой почты в колл-центре. Однажды мне позвонила на рабочий стол женщина, которая была менеджером в этом колл-центре, и попросила о помощи с одной проблемой. Она спрашивала, как сменить пароль для почтового ящика голосовой почты. Я начал объяснять ей, как это сделать, когда она прервала меня со странным тоном в голосе:
«Мне нужно попросить тебя об одной огромной услуге. Мне нужно, чтобы ты удалил сообщение голосовой почты в почтовом ящике» Я сказал ей, что не могу этого сделать, потому что мне придется изменить пароль этой чужой женщины, чтобы зайти в ее почтовый ящик и удалить сообщение. Она расплакалась и призналась в случайно оставленном очень личном послании... жене своего любовника. Оказалось, у неe был роман с директором, но сообщение о свидании она по ошибке отправила его супруге, которая работала в том же офисе. Спустя несколько месяцев жена директора подала на развод, а он женился на той самой менеджерше. Все трое ещe долго продолжали работать вместе в тесном колл-центре, создавая невыносимо неловкую атмосферу вокруг себя. © BaconReceptacle / Reddit
- Коллега переводилась в другой отдел и говорит: «Я проставляюсь за переход, будете роллы, пиццу?» Мы такие говорим: «Конечно!» Купили ей блокнот в подарок, подарили, посидели. А после посиделок она сказала, сколько мы должны ей вернуть денег за угощение. Я просто молча сдала нужную сумму. А теперь понимаю, что нужно обо всем заранее спрашивать, платно ли это. © Марина Гранкина / VK
- В нашей компании разрешали брать на работу питомцев. Все любили кота Лизы — Философа, пока не пришло анонимное письмо: фото, где она якобы оставляет животное в офисе на ночь. Все, кто любил Философа, стали его защищать. А Лиза решила вычислить автора, кто стоял за этим трюком. Оказалось, что это был коллега с аллергией, который боялся признаться. На общем собрании она не стала его стыдить, а предложила решение: оборудовать в офисе гипоаллергенную зону. Интрига провалилась, питомцы остались, а офис усвоил главный урок: любую проблему можно решить, если говорить открыто.
- У нас работал один менеджер, который считал себя не просто начальником, а духовным наставником для всего отдела. Он постоянно давал советы, о которых его никто не просил: как нам питаться, куда инвестировать и, конечно, когда и на ком жениться. Самый бредовый момент произошел с моим коллегой Игорем, который встречался с девушкой уже пять лет. Игорь купил обручальное кольцо и собирался сделать предложение, но держал это в секрете. Наш «гуру» узнал об этом каким-то образом и (скорее всего, просто подслушал телефонный разговор), и вызвал Игоря к себе, а потом он сказал, что по его «внутреннему ощущению» Игорь не должен жениться в этом году. Он заявил, что если Игорь сделает предложение сейчас, то брак будет несчастливым, а его карьера — разрушена. И что правильная дата будет только через три года.Игорь, конечно, был в шоке. Он сделал предложение в запланированный день, а через пару месяцев наш гуру подошел к нему и, тяжело вздохнув, сказал: «Ну что, Игорь, ты совершил ошибку. Я предупреждал. Жди теперь, когда твоя карма очистится, а пока работай усерднее, чтобы хоть как-то компенсировать этот дисбаланс». © ForceSuper5719 / Reddit
Принтеры будут капризничать, планерки — удивлять, а коллеги — вдохновлять на новые байки. Остается лишь вооружиться чувством юмора и блокнотом для записи. Ведь завтрашний день обязательно преподнесет новую историю для продолжения этого списка.
А если вам нравятся разные истории, советуем не пропустить:
Комментарии
Игорю (как интересно зовут человека в США) надо было прямо сказать этому менеджеру: "Это моё личное дело и вас оно совершенно не касается".
Как гипоаллергенная зона в офисе поможет сотруднику с аллергией? Это что - изолированный бокс? Начальству, прежде чем разрешать приводить на работу животных, неплохо бы поинтересоваться, всем ли сотрудникам здоровье позволяет находиться рядом с животными несколько часов.